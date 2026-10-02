Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.0 комментариев
Российские войска освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу
ВС России освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу
Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Грачевку и Сердобино в Харьковской области, а также Малую Рыбицу в Сумской области.
Об освобождении трех населенных пунктов за последние сутки говорится в канале Max Минобороны.
Напомним, накануне ВС России взяли под контроль харьковские Высокую Яругу, Нестерное и Рубленое.
Днем ранее они освободили харьковское Шабельное, сумское Толстодубово и запорожскую Егоровку.
А до этого российские войска освободили Веселое Поле в ДНР и харьковскую Крейдянку.