  • Новость часаЭксперт объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками
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    Продавцы Ozon получили отсрочку по налогам из-за атак беспилотников
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    2 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    10 комментариев
    2 октября 2026, 13:07 • Новости дня

    Минобороны показало кадры боевой работы в Грачевке, Сердобино и Малой Рыбице

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки «Север» при освобождении Грачевки и Сердобино в Харьковской области, а также Малой Рыбицы в Сумской области.

    На кадрах в Max Минобороны показана работа экипажей танков по поражению позиций противника, операторов дронов по уничтожению реактивной артиллерии и транспортных средств ВСУ.

    С помощью дронов были уничтожены боевики, которые засели в домах, позиции в лесополосах, бронированные автомобили, в том числе бронированные, наземные роботы, квадроциклы. Кроме того, были уничтожены антенна-ретранслятор ВСУ и склад мин, который ВСУ устроили под мостом.

    Минобороны сообщило, что Грачевку освободили подразделения 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, а Сердобино – штурмовики 127-го мотострелкового полка 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса.

    Контроль над населенным пунктом Малая Рыбица Сумской области установили военнослужащие штурмовых подразделений 15-го танкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской.

    Ранее сообщалось, что ВС России освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу.

    Напомним, накануне ВС России взяли под контроль харьковские Высокую Яругу, Нестерное и Рубленое.

    Днем ранее они освободили харьковское Шабельное, сумское Толстодубово и запорожскую Егоровку.

    1 октября 2026, 19:56 • Новости дня
    Путин фразой о фашисте и гранате объяснил удары по портам Украины
    Путин фразой о фашисте и гранате объяснил удары по портам Украины
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин прокомментировал ответные удары по украинской портовой инфраструктуре фразой «получи, фашист, гранату».

    Путин напомнил, что Вооруженные силы Украины первыми начали наносить удары по российским судам. Он подчеркнул, что целями этих атак были именно гражданские объекты, передает ТАСС.

    «Да, в Черном море боевые действия, мы наносили удары по военным судам либо по тем кораблям, которые перевозили военное имущество. <…> Но киевские власти начали наносить удары по нашим танкерам, по другим кораблям, которые перевозили наши мирные грузы, абсолютно мирного характера грузы. <…> Что ж, мы начали отвечать. Теперь со всех утюгов к нам идут обращения: «А давайте прекратите», но они [киевские власти] начали – получи, фашист, гранату от советского солдата», – сказал президент на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    Ранее Владимир Путин предупредил о чувствительном ответе на провокации Киева.

    Президент Владимир Путин охарактеризовал текущую ситуацию на Украине как прямую агрессию коллективного Запада против Москвы с использованием украинских властей.

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    2 октября 2026, 08:12 • Новости дня
    ВС России поразили железнодорожный мост в Киеве
    ВС России поразили железнодорожный мост в Киеве
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные с помощью беспилотников поразили автомобильный и железнодорожный мост через Днепр в Киеве и электроподстанцию в Киевской области, сообщило Министерство обороны.

    Российские военные продолжают наносить удары по объектам портовой, энергетической инфраструктуры Украины и морским судам, работающим в интересах украинской армии, указало ведомство в Max.

    В результате ночных ударов дронов в Киеве был поражен мост, который обеспечивал переброску войск и доставку военных грузов украинской группировке на Донбассе. В Киевской области атакована электроподстанция Киевская в населенном пункте Наливайковка. Она отвечала за переток и распределение электроэнергии для военно-промышленного комплекса в Киеве и области.

    Кроме того, в Одесской области нанесен удар по производственно-промышленному комплексу в порту Измаил, который принимал, хранил и транспортировал военные грузы и топливо для нужд ВСУ. В акватории Черного моря поражен сухогруз, который вез в Одессу военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска поразили склады в Киеве и инфраструктуру в Одессе. В среду Вооруженные силы России ударили по электроподстанциям в Киевской области. В воскресенье российские военные нанесли удар по инфраструктуре порта Килия, дата-центру и сухогрузу ВСУ.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    2 октября 2026, 03:07 • Новости дня
    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине

    Глава МИД Белоруссии Рыженков: Франция не дала Минску выступить в СБ ООН

    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине
    @ Rick Bajornas/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Французское председательство не позволило представителю Минска выступить на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, сообщил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

    Рыженков пояснил, что Минск сразу обратился с предложением выступить с оценкой происходящего и своими предложениями по дальнейшим действиям, поскольку страна непосредственно вовлечена в региональные проблемы конфликта гуманитарного, экономического и политического характера.

    «Несмотря на широкий разброс стран, которым было дано слово, французское председательство запретило нам участвовать», – сказал Рыженков в интервью РИА «Новости».

    Он отметил, что Россия поддерживала участие Белоруссии в заседании. Ряду стран, например Испании, выступить позволили. «Где эти страны находятся и где находимся мы? Как они пострадали от этого конфликта и как – мы? Как они понимают и видят конфликт, и как его понимаем и видим мы», – заявил министр.

    В сентябре в СБ ООН председательствовала Франция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минск выразил готовность принять переговоры России и Украины.

    Рыженков заявлял о неоднократном предложении Минска провести переговоры по Украине.

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    2 октября 2026, 06:37 • Новости дня
    Российские войска атаковали Южный мост в Киеве
    Российские войска атаковали Южный мост в Киеве
    @ Видео центра БПС «Варяг»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска нанесли удар по Южному мосту в Киеве в ночь на 2 октября, следует из сообщения мэра Киева Виталия Кличко.

    «Снова попадание в Южный мост. Экстренные службы направляются на место», – сообщил Кличко в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уже несколько раз за последние дни наносили удары по Южному мосту через Днепр.

    В связи с атаками власти Киева несколько раз останавливали автомобильное и железнодорожное сообщение по мосту.

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    2 октября 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками

    Военный эксперт Кнутов: Атаки на ванты могут надолго вывести из строя Южный мост в Киеве

    Эксперт объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Олег Исайченко

    Разрушить опоры Южного моста – непростая задача из-за их основательности. Между тем повреждение вантов способно полностью или резко ограничить движение по объекту. Такой подход серьезно осложнит логистику ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее армия России нанесла серию ударов по мосту через Днепр в Киеве.

    «Южный – вантовый мост, крупнейший в Киеве и, вероятно, один из крупнейших через Днепр на Украине. По нему проходит порядка 90% транспортного потока», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, опоры моста весьма массивные, разрушить их обычной бомбой непросто. Поэтому, предположил аналитик, целью атаки стали ванты – тросы, которые удерживают пролетное строение.

    «Первая попытка с помощью «Гераней» перерезать один из вантов, судя по всему, оказалась не совсем удачной. Насколько я понимаю, беспилотник попал в пилон, к которому крепятся тросы. Тем не менее была повреждена часть полотна, что осложнило движение транспорта. Второй удар, по всей видимости, также наносился по ванту с расчетом закрыть объект, но точных данных о результатах пока нет», – рассказал эксперт.

    Как объясняет Кнутов, такие удары не приведут к обрушению моста, но он не сможет выдерживать ту нагрузку, которую несет сейчас. «Движение будет либо резко ограничено – например, допустят только определенное количество легковых автомобилей, – либо вовсе закрыто», – уточнил спикер.

    Он допускает, что специалисты попытаются ремонтировать ванты, но этот процесс небыстрый: если на восстановление полотна уходят сутки, то на ванты – не менее недели или даже больше, все зависит от наличия необходимых материалов. При этом, по словам собеседника, у ВС России сохраняется возможность продолжать воздействие на объект.

    «Противник отремонтирует ванты, а мы снова выведем их из строя. Если отработаем эту технологию, сможем фактически удерживать Южный мост в нерабочем состоянии, не разрушая при этом опоры», – подчеркнул эксперт. По его оценкам, такая ситуация осложнит связь между западной и восточной частями Киева, а это приведет к серьезным проблемам для украинской армии.

    «Дело в том, что часть военных грузов, поступающих с Западной Украины, традиционно шла через Киев – в том числе потому, что город считался одним из наиболее защищенных узлов. Отсюда логистические маршруты расходились по другим городам. Продолжение атак неизбежно осложнит положение украинской армии в Донбассе», – уточнил Кнутов.

    В ночь на пятницу российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам инфраструктуры и портам Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

    ВС России уже наносили удары по этому инфраструктурному объекту. Вечером в четверг мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрывы произошли «вблизи опорной части моста». Украинские СМИ писали о пожаре на Южном мосту. В связи с атаками в украинской столице ограничено движение по трем мостам через Днепр.

    «Южный мост полностью перекрыт для движения транспорта с обеих сторон. Частично ограничено движение по одной полосе по мосту Метро с левого берега на правый. На мосту Патона полностью ограничено движение транспорта с правого берега на левый», – сообщил Кличко.

    В связи с этим в Киеве произошел транспортный коллапс: возникли значительные пробки, а стоимость поездки на такси в столице с одного берега Днепра на другой взлетела до 2,3 тыс. гривен (50 долларов), передает издание «Страна».

    Глава Деснянского района Киева Максим Бахматов отметил, что поврежденный Южный мост имеет стратегическое значение для всей Украины, так как обеспечивает 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями страны. Он связывает три ключевые трассы М-05 (Киев – Одесса), М-06 (Киев – Чоп, далее к границе с Венгрией и Словакией) и М-03 (Киев – Харьков / Изюм / Славянск).

    Напомним, Южный мост – вантовый мостовой переход, который соединяет правый и левый берега Днепра и является частью Сырецко-Печерской линии метрополитена. Автомобильное движение по мосту было открыто 25 декабря 1990 года, движение поездов метро – 30 декабря 1992 года. Главный пролет Южного моста держат 72 пары вант (собраны из витых канатов диаметром 62 мм из оцинкованной проволоки).

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    2 октября 2026, 09:52 • Новости дня
    На стелах «мирным жителям» в Буче нашли имена боевиков «Азова»

    GFCN: На стелах в Буче нашли имена военных и боевиков вместо мирных жителей

    На стелах «мирным жителям» в Буче нашли имена боевиков «Азова»
    @ Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    В Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) заявили, что 198 имен на стелах «мирным жителям» в Буче не относятся к гражданским лицам.

    Среди них 57 официальных военнослужащих Украины, включая боевиков «Азова», а также 26 неофициальных участников боевых действий, которые нападали на российских военных с оружием и «коктейлями Молотова», сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию.

    Кроме того, на табличках указаны имена 42 человек, погибших за пределами Бучи, например в Гостомеле и Ирпене. Еще 73 человека вообще не оставили цифрового следа – информации о них нет ни в Сети, ни в утечках баз данных, что может говорить о фабрикации списков.

    В GFCN подчеркнули, что Украина до сих пор не предоставила списки погибших мирных жителей, несмотря на регулярные запросы. Основными источниками для исследования стали украинские базы данных и государственные порталы.

    GFCN учреждена ТАСС, АНО «Диалог Регионы» и «Мастерской новых медиа» для борьбы с дезинформацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал, что организация проигнорировала запросы Москвы о списках погибших в Буче. Глава МИД России Сергей Лавров уличил генсека ООН Антониу Гутерриша в путанице показаний по этому вопросу. Летом официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокацию в Буче спецоперацией по лекалам Геббельса.

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    1 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Путин заявил, что России осталось освободить 11% ДНР
    Путин заявил, что России осталось освободить 11% ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские вооруженные силы завершат освобождение Донецкой народной республики значительно быстрее, чем ожидают власти Украины и европейские политики, заявил президент Владимир Путин.

    Российские войска полностью освободят территорию ДНР значительно быстрее, чем прогнозируют в Киеве и западных странах, передает РИА «Новости». Об этом президент заявил в ходе выступления на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    «На уровне украинского высокого звена говорят о том, что они удержат еще оставшиеся 11% территории ДНР на протяжении полутора лет. В Европе говорят – Украина удержит на протяжении двух лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент России выразил уверенность в полном освобождении Донбасса.

    Группировка «Центр» взяла под контроль Веселое Поле в Донецкой народной республике.

    Российские войска освободили Нововодяное в ДНР.

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    2 октября 2026, 03:59 • Новости дня
    Многоквартирный дом загорелся в Волгограде в результате атаки БПЛА
    Многоквартирный дом загорелся в Волгограде в результате атаки БПЛА
    @ ГУ МЧС по Волгоградской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область загорелся многоквартирный дом в Волгограде, один пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

    «Сегодня ночью в результате массированной террористической атаки БПЛА преступного киевского режима на промышленную инфраструктуру Волгоградской области зафиксировано возгорание в многоквартирном доме по улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда», – приводит слова Бочарова администрация региона в «Максе».

    Возгорание локализовано. Бочаров поручил оперативным службам и местным властям оценить повреждения, продолжить ликвидацию последствий и подготовить пункты временного размещения для жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рабочие приступили к разбору межкомнатных перегородок в ульяновском многоквартирном доме, который получил наибольшие повреждения в результате недавней атаки беспилотных летательных аппаратов.

    Украинские беспилотники атаковали агрохолдинг «Мираторг» в Брянской области.

    В результате удара украинских беспилотников по городу Трубчевску в Брянской области ранения получили 12 мирных жителей.

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    1 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Путин объяснил готовность к переговорам по Украине «верой в будущее»

    Tекст: Ольга Иванова

    На площадке клуба «Валдай» в НЦ «Россия» президент Владимир Путин иронично ответил американскому журналисту на вопрос о переговорах и объяснил смысл ключевых положений Минских соглашений.

    Во время пленарной сессии XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай» Путин ответил на вопрос американского журналиста о переговорах, передает РИА «Новости».

    Президенту задали вопрос: почему он хочет идти на переговоры после стольких отказов, хотя Россия побеждает на земле. «После этого вопроса можно не отвечать», – ответил с долей иронии российский лидер. – «В силу избыточной и традиционной для российской политической сферы наивности и веры в будущее».

    Продолжая уже серьезный разговор, Путин отметил, что смысл отдельных положений Минских соглашений заключался в том, что в случае вступления Украины в НАТО Юго-Восток получает право на отделение.

    Президент напомнил и о переговорах в Турции, заявив, что их сорвал экс-премьер Британии Борис Джонсон. По его словам, на саммите в Анкоридже обсуждались предложения по урегулированию не со стороны России, а со стороны США, и Москва согласилась на ряд из этих предложений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Петербургском международном экономическом форуме российский лидер указал на желание Киева использовать диалог для остановки наступления Вооруженных сил России.

    Ранее глава государства назвал бывшего британского премьера Бориса Джонсона представителем шоу-бизнеса из-за срыва стамбульских договоренностей.

    При этом Москва выразила готовность подождать подходящего времени для возобновления мирного процесса.

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    1 октября 2026, 17:36 • Новости дня
    В зоне спецоперации сбит МиГ-29 командира звена тактической авиации ВСУ

    Коц: В зоне спецоперации сбит МиГ-29 командира звена тактической авиации ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир звена 40-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины капитан Марат Мамбетов погиб после поражения его истребителя МиГ-29 российской ракетой, сообщил военкор Александр Коц.

    Украинский летчик Марат Мамбетов погиб во время выполнения боевого задания. Истребитель МиГ-29 потерпел крушение после точного попадания российской ракеты, при этом попытка пилота катапультироваться оказалась неудачной, написал Коц в своем канале в Max.

    Мамбетов наносил удары ракетами и бомбами по позициям российских войск. Как отметил военный корреспондент, за все время проведения спецоперации на Украине не было зафиксировано ни одного подтвержденного случая, когда украинский пилот выиграл бы воздушный бой и сбил российский самолет.

    Соединение, в котором служил летчик, носит имя «Призрак Киева». Этот собирательный образ появился в украинском информационном пространстве в первые дни спецоперации как легенда о неуловимом асе, якобы сбившем шесть российских самолетов за короткое время.

    Позднее командование Воздушных сил Украины признало этот персонаж вымыслом, однако в августе 2024 года Владимир Зеленский официально присвоил это название 40-й бригаде тактической авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом при попытке перехвата беспилотников «Герань» разбился истребитель F-16 Воздушных сил Украины.

    В июне в Сумской области массово пропали без вести военнослужащие украинской авиации.

    В прошлом году разбившийся пилот украинской армии оказался одним из летчиков подразделения «Призрак Киева».

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    1 октября 2026, 22:28 • Новости дня
    Путин: Противник ошибся, настаивать на ошибке может только идиот

    Tекст: Антон Антонов

    Противник просчитался в ставке на удары по России, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия». Он добавил, что настаивать на ошибке может только идиот.

    Комментируя удары по домам членов избирательных комиссий, Путин заявил: «[Противник ожидал, что наше общество развалится], но ошибаться может каждый. Но настаивать на ошибке может только идиот. Если видят, что ошиблись, надо как-то что-то менять в своих подходах».

    Путин подчеркнул, что попытки развалить российское общество и экономику не удались, отметив, что противники не ожидали такой консолидации и мужества граждан, а также стабильности финансовой системы и экономики России, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую в Запорожской области главу УИК Елену Астанину.

    В Центральной избирательной комиссии России почтили память членов участковых комиссий, погибших в результате целенаправленных атак ВСУ во время выборов депутатов Госдумы.

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    2 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу

    ВС России освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу

    Российские войска освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Грачевку и Сердобино в Харьковской области, а также Малую Рыбицу в Сумской области.

    Об освобождении трех населенных пунктов за последние сутки говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.

    На прошедшей неделе были взяты под контроль Петропавловка, Лозовая, Хрипуны, Крейдянка, Шабельное, Нестерное, Рубленое Харьковской области.

    Накануне установлен контроль над Грачевкой и Сердобино. При этом все попытки противника вырваться из окружения пресечены.

    За минувшую неделю в этом районе противник потерял свыше 265 боевиков, девять бронемашин, пять квадроциклов и три наземных робототехнических комплекса.

    С начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области освобождены 352 кв. км территории и 20 населенных пунктов. Уничтожены более 1085 военнослужащих, 32 бронемашины, 18 квадроциклов и 31 наземный робототехнический комплекс.

    В Сумской области взяты под контроль Марьино, Уланово, Толстодубово. А накануне был установлен контроль над Малой Рыбицей.

    В Харьковской области установлен контроль над Высокой Яругой.

    В Харьковской и Сумской областях нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За последнюю неделю в зоне ответственности группировки противник потерял более 2000 военнослужащих, 21 бронемашину, четыре орудия полевой артиллерии, две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» и 11 станций РЭБ.

    В результате наступления подразделений группировки «Центр» за неделю были освобождены Нововодяное и Веселое Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР).

    Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, егерской бригад, бригадам беспилотных систем ВСУ, морской пехоты и нацгвардии.

    В Доброполье подразделения 51-й армии, развивая наступление по сходящимся направлениям в западной и восточной частях города, продолжают сжимать кольцо окружения формирований 425-го штурмового полка ВСУ, 4-й и 15-й бригад нацгвардии. При этом все попытки противника вырваться из окружения или провести ротацию пресечены.

    С начала окружения противника в Доброполье уничтожено свыше 375 боевиков и два пикапа.

    Всего же в зоне ответственности группировки «Центр» потери украинских вооруженных формирований за указанный период составили более 3125 военнослужащих, 17 бронемашин, семь орудий полевой артиллерии и восемь станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, нацгвардии и теробороны.

    При этом потери ВСУ на этом направлении составили свыше 1510 военнослужащих, 13 бронемашин, девять орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

    В течение минувшей недели подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Егоровку в Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1740 военнослужащих, 13 броне и пять орудий полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    На прошедшей неделе подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, двух аэромобильных бригад, бригадаи беспилотных систем и морской пехоты, штурмового полка ВСУ.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1360 военнослужащих, девять бронемашин и десять орудий полевой артиллерии.

    На неделе подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся  поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.

    Уничтожены до 220 военнослужащих, бронемашина, артиллерийское орудие и семь станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России взяли под контроль харьковские Высокую Яругу, Нестерное и Рубленое.

    Днем ранее они освободили харьковское Шабельное, сумское Толстодубово и запорожскую Егоровку.

    А до этого российские войска освободили Веселое Поле в ДНР и харьковскую Крейдянку.

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    2 октября 2026, 03:46 • Новости дня
    WSJ: Лидерам стран Европы пришлось изменить тон заявлений по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В странах Европы все чаще звучат призывы к мирному урегулированию конфликта на Украине на фоне растущей усталости граждан, пишет Wall Street Journal.

    «Европейские избиратели все чаще поддерживают популистские партии, выступающие против поддержки Украины, по мере того как растет усталость от войны, заставляя [европейских] лидеров придумывать новый лозунг: «Мы выступаем за мир», – пишет Wall Street Journal.

    Отмечается, что лидеры крупнейших европейских стран в последние недели активнее призывают к поиску дипломатического решения украинского конфликта. Как пишет издание, эта тенденция связана с внутренними политическими процессами в Европе.

    Новая риторика направлена на противодействие популярному мнению, что финансовая и военная помощь Киеву является разорительной и опасной, говорится в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Европу в срыве переговорного процесса.

    В субботу глава МИД Сергей Лавров отметил, что Европа делает все для срыва мирных инициатив.

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    1 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Названы последствия ударов российских войск по украинским дата-центрам

    Эксперт Дандыкин: Удары России по дата-центрам Украины влияют на управление ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские удары по украинским дата-центрам и инфраструктуре сотовой связи напрямую влияют на управление Вооруженными силами Украины и способствуют успехам российской армии, заявил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

    Дандыкин отметил, что атаки на дата-центры, операторов сотовой связи и системы Starlink, на которые опирается украинская армия, сказываются на обеспечении войск всем необходимым, включая логистику. Это, в свою очередь, влияет на управление боем и помогает успехам российских сил в зоне специальной военной операции на Украине, пишет «Лента.ру».

    Эксперт добавил, что Минобороны ранее отчиталось о новых ударах по объектам, используемым в интересах ВСУ. Он также сообщил о первом прилете по киевскому мосту, отметив, что за неделю освобождено 14 населенных пунктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские войска поразили инфраструктуру порта Килия, дата-центр и сухогруз ВСУ.

    В субботу на Украине три телеканала прекратили вещание из-за ударов по дата-центрам.

    В тот же день эксперты заявили, что Россия нанесла удар по системе промывки мозгов на Украине.

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    1 октября 2026, 19:48 • Новости дня
    Путин назвал события на Украине агрессией коллективного Запада

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин охарактеризовал текущую ситуацию на Украине как прямую агрессию коллективного Запада против Москвы с использованием украинских властей.

    Путин обвинил коллективный Запад в агрессии против России руками властей Украины. Выступая на пленарной сессии 23-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», глава государства дал оценку текущему конфликту, передает РИА «Новости».

    «Хочу подчеркнуть еще раз, что события, происходящие на Украине, – это тоже агрессия коллективного Запада против России, только руками украинского националистического режима», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин назвал попытку втягивания Украины в НАТО первопричиной нынешних трагических событий. Также президент подчеркнул, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе.

    Одновременно Путин предостерег Европу от ввода войск на Украину.


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