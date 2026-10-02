Подозреваемые в убийстве россиян в Паттайе частично признали вину

Matichon: Обвиняемые в убийстве россиян в Таиланде частично признали вину

В провинциальном суде Паттайи состоялось заседание, на котором 43-летний Тхана Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин ответили на обвинения по девяти статьям уголовного кодекса. Подсудимые сознались в незаконном хранении оружия, выдаче себя за полицейских, сокрытии тел и ночном разбое, передает ТАСС со ссылкой на газету Matichon.

При этом оба фигуранта отвергли обвинение в умышленном убийстве россиян. В изнасиловании потерпевшей сознался только Синин. Из-за частичного признания вины суд отказал им в освобождении под залог и назначил следующее заседание на 20 октября.

Тайская полиция задержала подозреваемых 31 июля. На допросах они рассказали, что убили брата и сестру из-за мотоцикла, а тела закопали в лесу. Выяснилось, что в июне эта же банда убила и закопала тайскую семью из трех человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду прокуратура Таиланда предъявила обвинения подозреваемым в убийстве россиян.

Летом МИД королевства передал российской стороне официальное письмо в связи с преступлением.

Премьер-министр Таиланда извинился за гибель граждан России.