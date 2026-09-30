В Таиланде предъявлены обвинения подозреваемым в убийстве россиян

Matichon: Прокуратура Паттайи обвинила банду в убийстве двух россиян

Tекст: Мария Иванова

Суд курортного города принял уголовное дело к рассмотрению, пишет газета Matichon.

Прокуратура обвинила подозреваемых в незаконном хранении оружия и боеприпасов, выдаче себя за сотрудников правоохранительных органов, похищении и разбое в ночное время. Также банду обвиняют в предумышленном убийстве с особой жестокостью, изнасиловании потерпевшей и сокрытии тел, отмечает ТАСС.

Таиландская полиция задержала подозреваемых 31 июля. Кыттхонг признался, что вместе с подельником Тхонгчаем Синином закопал тела 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа Назимова в лесу на юге Паттайи. Преступники заявили, что убили россиян, пытаясь завладеть их мотоциклом.

В ходе допросов выяснилось, что в конце июня банда убила таиландскую семью из трех человек, закопав их тела неподалеку от места обнаружения россиян. По этому делу проходят еще двое подозреваемых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Таиланда передали семье тела убитых россиян.

В прошлом месяце МИД Таиланда передал министру иностранных дел Сергею Лаврову письмо в связи с этим преступлением.

В прошлом месяце ведомство признало удар по имиджу страны из-за произошедшего.