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В Таиланде предъявлены обвинения подозреваемым в убийстве россиян
Matichon: Прокуратура Паттайи обвинила банду в убийстве двух россиян
Прокуратура таиландского города Паттайя предъявила обвинения Тхане Кыттхонгу и его сообщникам по девяти статьям уголовного кодекса в связи с убийством двух граждан России.
Суд курортного города принял уголовное дело к рассмотрению, пишет газета Matichon.
Прокуратура обвинила подозреваемых в незаконном хранении оружия и боеприпасов, выдаче себя за сотрудников правоохранительных органов, похищении и разбое в ночное время. Также банду обвиняют в предумышленном убийстве с особой жестокостью, изнасиловании потерпевшей и сокрытии тел, отмечает ТАСС.
Таиландская полиция задержала подозреваемых 31 июля. Кыттхонг признался, что вместе с подельником Тхонгчаем Синином закопал тела 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа Назимова в лесу на юге Паттайи. Преступники заявили, что убили россиян, пытаясь завладеть их мотоциклом.
В ходе допросов выяснилось, что в конце июня банда убила таиландскую семью из трех человек, закопав их тела неподалеку от места обнаружения россиян. По этому делу проходят еще двое подозреваемых.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Таиланда передали семье тела убитых россиян.
В прошлом месяце МИД Таиланда передал министру иностранных дел Сергею Лаврову письмо в связи с этим преступлением.
В прошлом месяце ведомство признало удар по имиджу страны из-за произошедшего.