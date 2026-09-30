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    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Территории удерживает сила, а не признание других стран

    30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают в первую очередь с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    5 комментариев
    30 сентября 2026, 15:05 • Новости дня

    Создана версия дрона Supercam S180 с возможностью оперативного картографирования

    Новую версию дрона Supercam S180 научили создавать цифровую карту местности

    Tекст: Мария Иванова

    Российские разработчики представили новую версию беспилотника-разведчика Supercam S180, которая способна оперативно передавать командованию цифровую карту местности при проведении разведки в глубоком тылу.

    О новой модификации дрона сообщила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская на международной выставке ADEX 2026 в Баку, передает ТАСС.

    По ее словам, аппарат способен предоставлять детальную карту местности еще во время полета. Полученные данные могут применяться для глубокой разведки, обнаружения замаскированных объектов, оценки состояния дорог и мостов, а также выявления окопов, укреплений и складов.

    Згировская отметила, что информация с S180 может стать более оперативной альтернативой спутниковым данным. Она позволяет планировать огневое поражение и отслеживать изменения обстановки, в том числе ретроспективно. Использование системы с фотонагрузкой снижает влияние человеческого фактора, так как позволяет детально изучить кадры аэрофотосъемки в любой момент.

    В компании уточнили, что скорость фотосъемки регулируется автоматически в зависимости от скорости полета беспилотника, а данные передаются в высоком качестве в режиме реального времени на наземную станцию управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно, что иностранные заказчики заинтересовались производством российских дронов Supercam S350.

    В понедельник разработчики анонсировали показ новейшего беспилотника Supercam на выставке в Баку.

    В январе БПЛА Supercam получили технологию дистанционного управления из любой точки мира.

    30 сентября 2026, 06:10 • Новости дня
    Российские войска начали бои за Омельник в Запорожской области

    Марочко сообщил о боях за Омельник под Ореховом

    Российские войска начали бои за Омельник в Запорожской области
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские подразделения продвинулись на запорожском направлении, завязав бои за населенный пункт Омельник и усиливая давление на Юрковку, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Он сообщил, что на запорожском направлении и непосредственно на ореховском участке у украинских боевиков оперативно-тактическая обстановка ухудшается с каждым днем.

    «Сейчас наши военнослужащие уже начали бои за Омельник, который находится северо-восточнее от Орехова, и также мы уже плотно давим на Юрковку», – сказал Марочко ТАСС.

    Военный эксперт также сообщил, что в руководстве ВСУ знают о прорыве ореховского участка Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные прорвали оборону ВСУ на ореховском участке фронта. ВС России разделили пополам позиции гарнизона ВСУ в городе. ВСУ тайно покинули часть позиций в Запорожской области.

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    29 сентября 2026, 15:23 • Новости дня
    Армия Ирана объявила награду за захват американских солдат

    Армия Ирана заявила о выплатах 40 тыс. долларов за пленение солдат США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранская армия пообещала выплатить около 40 тыс. долларов за пленение американского солдата в случае наземного вторжения США.

    Вооруженные силы Ирана пообещали значительное денежное вознаграждение гражданам страны за захват американских военнослужащих в случае сухопутной операции, передает ТАСС. Представитель армии генерал Мохаммад Акраминия озвучил условия получения выплат.

    «Каждый иранец, который предоставит тело или пленит американского солдата, вторгнувшегося на территорию Ирана, получит награду в 50 млрд риалов (эквивалентно примерно 20 тыс. долларов), а если это сделает женщина, то награда будет в два раза больше – 100 млрд риалов (эквивалентно примерно 40 тыс. долларов)», – заявил Акраминия.

    Генерал также подчеркнул, что аналогичные выплаты могут быть рассмотрены и для жителей других стран региона за подобные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе командование вооруженных сил Ирана пообещало выплачивать крупные премии за пленение американских солдат.

    Позже официальный представитель армии республики Мохаммад Акраминия заявил о переходе страны к наступательной военной доктрине.

    В сентябре Тегеран получил разведывательные данные о подготовке Вашингтона к новой атаке.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    30 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда

    Песков напомнил Европе о нормах ядерного ответа за блокаду Калининграда

    Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Нормативными документами России установлен ядерный ответ за любые попытки блокировать Калининградскую область, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские дипломаты совершенно естественно напоминают «горячим головам» в Европе о положениях установочных документов по этому вопросу, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские дипломаты напомнили о ядерном ответе при возможной блокаде Калининграда.

    Посольство России предупредило о последствиях блокады региона.

    В понедельник Москва также предупредила НАТО о готовности защищать Калининград всем арсеналом.

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    30 сентября 2026, 10:19 • Новости дня
    Boeing получил контракт на создание новейшего истребителя для ВМС США

    Пентагон заключил с Boeing сделку на 20 млрд долларов для разработки истребителя

    Boeing получил контракт на создание новейшего истребителя для ВМС США
    @ Boeing/NAVAIR (Public Release SPR-2026-0601)

    Компания Boeing выиграла многомиллиардный контракт на создание перспективного истребителя шестого поколения для Военно-морских сил США.

    Американская корпорация займется созданием истребителя шестого поколения по программе F/A-XX для Военно-морских сил США, передает Axios. Пентагон объявил о сделке стоимостью свыше 20 млрд долларов во вторник.

    В ходе закрытого конкурса Boeing обошел Northrop Grumman, в то время как Lockheed Martin выбыл из гонки ранее. Новые боевые машины должны прийти на смену парку самолетов Super Hornet, которые длительное время эксплуатировались, в том числе на Ближнем Востоке.

    Детали окончательного дизайна самолета пока держатся в секрете, однако известно, что он будет дополнять различные модификации F-35. Главнокомандующий ВМС США адмирал Дэрил Кодл ранее заявил: «Служба должна иметь авиакрыло, состоящее из самых передовых ударных истребителей».

    Параллельно Boeing занимается производством истребителя F-47 для ВВС США. Этот проект был представлен президентом США Дональдом Трампом и министром обороны Питом Хегсетом в Овальном кабинете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной корпорация Northrop Grumman представила концепт военно-морского истребителя F/A-XX.

    Осенью прошлого года компания Boeing приступила к производству боевого самолета шестого поколения F-47.

    Ранее министерство обороны США рекомендовало перенаправить финансирование с флотского проекта на эту программу ВВС.

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    29 сентября 2026, 22:23 • Новости дня
    Украинские войска кратно сократили применение беспилотников Hornet

    ВСУ в десять раз сократили применение американских беспилотников Hornet

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска за последние два месяца в десять раз сократили применение американских беспилотников Hornet на фронте, сообщили в группировке войск «Центр».

    Как рассказали в подразделении противодействия БПЛА 61-й гвардейской бригады морской пехоты, еще недавно в зоне их ответственности за день могли пролетать до 15 таких дронов. Военнослужащий группировки войск «Центр» с позывным «Лада» сообщил, что сейчас же их число временами сокращается в десять раз, а иногда они практически не появляются, передает РИА «Новости».

    Снижение активности может быть связано с переходом противника к новой версии аппарата или с высокой эффективностью российских средств защиты. Большинство этих беспилотников удавалось успешно сбивать, так как они летят по заранее заданным координатам, чаще всего вдоль автомобильных дорог, что значительно упрощает их обнаружение.

    Американские дроны Hornet, получившие у военных прозвище «Марсиане», применяются ВСУ с весны для ударов по гражданскому транспорту и тыловым объектам. Российские подразделения научились подавлять их системами радиоэлектронной борьбы, засекать радиолокацией и уничтожать из стрелкового оружия.

    Ранее Вооруженные силы России поразили цеха производства беспилотников ВСУ. В августе в Луганске американский дрон с искусственным интеллектом Hornet повредил 14 машин.

    Российские детекторы «Тень» научились перехватывать американские беспилотники этого типа.

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    30 сентября 2026, 00:47 • Новости дня
    Ростех: Новые российские беспилотники способны заменить крылатые ракеты

    Ростех: Новые российские беспилотники заменят крылатые ракеты

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские беспилотники новых моделей С-71М, С-71К и «Дань-Т» сравнялись по эффективности с крылатыми ракетами, сохранив при этом значительно меньшую стоимость производства, сообщили в госкорпорации «Ростех».

    «Фактически классическая крылатая ракета – это уже беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Однако далеко не каждый БПЛА самолетного типа – крылатая ракета. Тем не менее в новых изделиях С-71М, С-71К и «Дань-Т» эта грань стирается», – приводит РИА «Новости» слова представителя Ростеха в интервью газете «Красная звезда».

    При этом новые дроны значительно дешевле классических ракет, и в будущем эта разница станет еще менее заметной, отметил эксперт.

    Разработчики подчеркивают, что «Дань-Т» способна лететь к цели, огибая рельеф местности на малой высоте. Перед атакой беспилотник может резко набрать высоту и ударить сверху.

    Дальность полета исчисляется сотнями километров, что позволяет запускать аппараты вне зоны действия вражеской ПВО. Аналогичной дальностью и специальными режимами преодоления противовоздушной обороны обладают также модели С-71М и С-71К.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех представил новейший барражирующий боеприпас «Дань-Т» на авиасалоне в Египте, а также показала новейшие малозаметные ракеты.

    Рособоронэкспорт в августе вывел на мировой рынок дрон «Гарпия-А1» с дальностью 1 тыс. км.

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    29 сентября 2026, 22:18 • Новости дня
    Business Insider узнал о закупках странами НАТО антидроновых систем Merops

    BI узнал о закупках странами НАТО антидроновых систем Merops

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны Североатлантического альянса массово закупают американскую систему противодействия беспилотникам Merops для защиты воздушного пространства на фоне конфликта на Украине, узнал Business Insider.

    Как сообщил изданию Business Insider представитель министерства обороны США, все больше стран НАТО закупают систему противодействия беспилотникам ради укрепления обороны от неоднократных нарушений воздушного пространства.

    «По меньшей мере шесть стран либо уже приобрели американскую систему Merops, либо находятся в процессе ее приобретения. Большинство из них – страны НАТО на восточном фланге», – заявил представитель министерства обороны.

    Источник, близкий к производителю Perennial Autonomy, подтвердил значительный интерес государств к разработке.

    Комплекс состоит из радара, пусковой установки, наземной станции управления и перехватчика стоимостью 15 тыс. долларов. Аппарат способен разгоняться до 281 км в час и использует искусственный интеллект для навигации в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы. Запуск возможен с различных площадок, включая кузов пикапа.

    Систему обслуживает небольшой экипаж, обучение которого занимает несколько дней. Впервые Merops применили на Украине, где комплекс использовался для уничтожения беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле TWZ сообщал, что недорогие дроны Merops защитили войска США от иранских «Шахедов». Тогда же беспилотные комплексы Sky Map были установлены для защиты американской базы Принц Султан от иранских угроз. Медведчук назвал американскую Palantir цифровым штабом украинской войны дронов.

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    29 сентября 2026, 18:42 • Новости дня
    Глава Пентагона запланировал сократить число генеральских должностей

    Fox News: Хегсет намерен сократить число генеральских должностей на 20%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр обороны США Пит Хегсет готовится запустить масштабную реорганизацию руководящего состава вооруженных сил, урезав количество высших офицерских постов на 20%, сообщил телеканал Fox News.

    Как передает телеканал Fox News со ссылкой на служебные документы, руководитель американского военного ведомства планирует провести масштабные кадровые изменения среди высшего командования, сообщает РИА «Новости». Инициатива затронет значительную часть руководящего состава армии.

    «Министр обороны США Пит Хегсет объявит о планах сократить на 20% число генеральских и адмиральских должностей во время своего обращения к вооруженным силам в среду», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне глава американского военного ведомства заявил о выявлении миллиардов долларов дублирующих расходов.

    В мае прошлого года Пит Хегсет распорядился сократить число четырехзвездных генералов и адмиралов минимум на 20%.

    До этого Пентагон спланировал отставку продвигавших идеи инклюзивности высокопоставленных военных.

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    29 сентября 2026, 17:23 • Новости дня
    Италия вывела свои войска из Ирака

    Италия завершила 12-летнее военное присутствие в Ираке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Италия завершила вывод своих вооруженных сил из Ирака, положив конец 12-летнему военному присутствию в этой стране, сообщил министр обороны Гуидо Крозетто.

    Министр заявил, что присутствие итальянских вооруженных сил в Ираке завершилось с возвращением последних военнослужащих, которые занимались вывозом и перемещением материально-технических средств, передает РИА «Новости».

    Крозетто добавил, что итальянские военные в течение 12 лет участвовали в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России), обеспечении безопасности страны, а также подготовке иракских вооруженных сил и сил безопасности Иракского Курдистана.

    При этом завершение военного присутствия не приведет к прекращению отношений Италии с Ираком, сотрудничество будет продолжено в формах подготовки, обмена опытом и развития возможностей иракской армии.

    Отмечается, что основная часть контингента покинула Ирак к марту 2026 года, а в последние недели там оставались лишь те, кто отвечал за логистику. Два итальянских карабинера останутся в Ираке в рамках миссии ЕС EUAM Iraq.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Захарова сравнила главу Минобороны Италии с Гитлером и Муссолини.

    В прошлом месяце экс-министр обороны Украины стал советником Крозетто.

    Летом Минобороны Италии опровергло причастность России к взрыву на заводе под Римом.

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    29 сентября 2026, 18:41 • Новости дня
    Чехия начала учения по испытанию БПЛА и средств защиты от них

    CTK: Чехия начала учения по испытанию БПЛА и средств защиты от них

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Чехии стартовали третьи по счету учения Drone Shield 2026, направленные на испытание беспилотников и систем противодействия им с участием компаний с Украины, сообщило агентство CTK.

    Армия Чехии уже в третий раз проводит масштабные учения Drone Shield 2026 по испытанию беспилотных летательных аппаратов и средств защиты от них, передает ТАСС со ссылкой на CTK.

    Тренировки организованы на полигоне неподалеку от города Вышков в центре страны. В них участвуют более 70 компаний из 17 государств, а также наблюдатели от армий стран-членов НАТО. В числе участников есть и фирмы с Украины.

    Главная цель маневров – детальное ознакомление командования национальных вооруженных сил с современными технологиями беспилотников. На основе полученного опыта военные сделают выводы о том, какие именно дроны необходимы чешской армии в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября военно-воздушные силы Чехии подняли истребители из-за неизвестного беспилотника у польской границы.

    Ранее Евросоюз запустил на своей территории производство дронов для Украины. До этого министерство обороны Литвы решило привлечь украинских специалистов для повышения эффективности защиты от БПЛА.

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    29 сентября 2026, 16:28 • Новости дня
    Минобороны ФРГ подтвердило планы закупить дополнительные самолеты для бундесвера

    Писториус: ФРГ планирует закупить 16 самолетов Airbus А400М для бундесвера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил намерение закупить для бундесвера 16 дополнительных военно-транспортных самолетов Airbus А400М.

    Писториус подтвердил планы приобрести дополнительные военно-транспортные самолеты для бундесвера. Речь идет о 16 бортах А400М производства авиаконцерна Airbus, которые используются для переброски войск и грузов на дальние расстояния, пишет РИА «Новости».

    «Ведется очень конкретное обсуждение вопроса о замене транспортных самолетов на новые тактические, и в этом отношении с компанией Airbus ведутся очень плодотворные переговоры», – заявил Писториус во время посещения предприятия Airbus в Бремене.

    По информации главы оборонного ведомства, новые самолеты будут оснащены встроенными системами защиты от ракетных угроз. Закупка обойдется в миллиарды евро и потребует обязательного одобрения со стороны Бундестага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии заложило в проект бюджета 3,6 млрд евро на новые самолеты. Ранее Берлин предложил Вашингтону развернуть на европейской территории производство зенитных ракет PAC-3.

    До этого стало известно, что немецкое военное ведомство из-за нехватки добровольцев решило принудительно направлять военнослужащих в литовскую бригаду бундесвера.

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    30 сентября 2026, 01:23 • Новости дня
    Марочко: ВС России крушат логистику ВСУ в Славянско-Дружковской агломерации ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы максимально сокрушают трассы снабжения ВСУ в Славянско-Дружковской агломерации в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Мы действуем дронами в Славянско-Дружковской агломерации и буквально вычисляем, по каким путям доставляются все необходимые украинским боевикам материально-технические средства, боеприпасы, ротационные мероприятия производятся. И, естественно, мы по всем этим трассам наносим максимальный урон», – рассказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что все западные трассы в районе оборудованы антидроновыми сетками ВСУ, но это мало на что влияет, когда работают российские бойцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» разгромили ВСУ при попытке выбраться из окружения у Нефедовки, а  также уничтожили базы украинских беспилотников в Краматорске.

    Украинская ПВО не смогла сбить российские дальнобойные ракеты.


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    30 сентября 2026, 09:05 • Новости дня
    Ростех представил систему защиты заводов от беспилотников

    Ростех показал на минском «Иннопроме» комплексную систему защиты от БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке в столице Белоруссии продемонстрировали новейшие технологические решения, способные уберечь критическую инфраструктуру от атак дронов и последствий чрезвычайных ситуаций.

    Госкорпорация привезла на мероприятие «Иннопром. Беларусь» уникальную экосистему для охраны предприятий, сообщает пресс-служба организации.

    «Мы показываем в Минске решения, которые повышают безопасность предприятий и специалистов при различных чрезвычайных ситуациях, включая атаки беспилотников», – отметили представители компании.

    Экспозиция включает три основных элемента. Первый из них представляет собой модульную пассивную защиту «Паутина». Эта пространственная сеть монтируется без сварки и способна перехватывать летящие на огромной скорости аппараты.

    Также разработчики показали мобильные электроподстанции на колесных платформах для быстрого восстановления энергоснабжения при авариях.

    Третьим компонентом стали модульные убежища гражданской обороны «Куб-М». Один такой контейнер площадью 25 квадратных метров вмещает до 50 человек и выдерживает фугасный взрыв при усилении бетонными блоками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре российские специалисты создали инновационную систему радиоэлектронной борьбы с беспилотниками «Жнец».

    Летом госкорпорация «Ростех» наладила серийный выпуск мобильных убежищ для защиты работников предприятий от взрывов.

    Ранее компания «РТ-Проектные технологии» показала модульную конструкцию «Паутина» для перехвата тяжелых дронов.

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    30 сентября 2026, 07:39 • Новости дня
    Иностранцы заинтересовались производством российских дронов Supercam S350

    Зарубежные страны захотели локализовать производство российских Supercam S350

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потенциальные зарубежные заказчики интересуются возможностью локализации производства разведывательных беспилотных комплексов Supercam S350 на территории своих стран, сообщила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская в преддверии международной выставки ADEX-2026 в Баку.

    Потенциальные зарубежные клиенты проявляют интерес к возможности локализовать производство разведывательных беспилотных комплексов Supercam S350 на территории своих стран, передает ТАСС. Об этом сообщила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская в преддверии международной выставки ADEX-2026 в Баку.

    «Интерес к разведчику Supercam S350 благодаря его работе в зоне СВО в мире в целом растет. Запросы на проведение презентаций и демонстрационных полетов как на территории России, так и «в гостях» у потенциальных инозаказчиков, продолжают поступать в гк «Беспилотные системы» по разным каналам, и мы организуем подобные мероприятия», – заявила Згировская. Она добавила, что заказчикам важно комплексное решение, включающее локализацию производства и трансфер технологий.

    По словам представителя компании, клиентам предлагают поэтапный переход от поставок к организации производства на местах, включая сервисное обслуживание и обучение операторов. Згировская отметила высокую конкуренцию на рынке Каспийского региона, где уже работают турецкие, израильские и китайские производители. Однако интерес к российским системам сохраняется благодаря их способности вести мониторинг до 5,5 часа и работать в условиях сложных помех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, производитель подписал контракты на поставку комплексов Supercam с рядом новых зарубежных заказчиков. Ряд иностранных государств выразил заинтересованность в организации крупноузловой сборки данных аппаратов на своих территориях. На Украине этот разведывательный дрон получил прозвище «кошмар ВСУ».

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    30 сентября 2026, 12:55 • Новости дня
    Песков подтвердил обсуждение возможного перемещения С-400 из Турции

    Песков: Россия и Турция обсуждают возможное перемещение систем С-400

    Tекст: Мария Иванова

    Тема возможного перемещения зенитных ракетных систем С-400 из Турции стоит на повестке дня, ведется соответствующая работа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подтвердил информацию о контактах по возможному перемещению систем, отметив, что «такая тема есть на повестке дня, ведется соответствующая работа и осуществляются соответствующие контакты», передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Москва может согласиться на перемещение С-400 из Турции в страну, с которой у России дружественные отношения.

    В 2017 году Турция подписала контракт с Россией на поставку полкового комплекта С-400, который был доставлен летом и осенью 2019 года.

    США призывали Анкару отказаться от этих комплексов в пользу Patriot, однако Турция не пошла на такие уступки. В результате Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил о продолжении переговоров по реэкспорту российских С-400.

    В субботу глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Анкара не обращалась к Москве с просьбой разрешить вывоз этих систем.

    На прошлой неделе США пообещали урегулировать спор с Турцией по поводу зенитных ракетных комплексов.

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    2026 год запомнится этим парадоксальным трендом, сложившемся на рынке перевозок нефти морским транспортом. Подержанные супертанкеры стали стоить дороже, чем новые. Это не менее уникальная ситуация, чем отрицательная стоимость нефти во время пандемии в 2020 году. Как сложилась такая аномалия на этот раз и почему она невыгодна России? Подробности

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    Отчаяние заставило кабинет Мерца заговорить с Москвой

    Впервые за долгое время главы МИД России и Германии провели встречу. Инициатором разговора выступил Берлин, однако немецкая сторона потребовала максимально ограничить ее освещение в СМИ. По мнению экспертов, на такой шаг Берлин подтолкнуло сразу несколько обстоятельств: кабинету Фридриха Мерца все сложнее справляться с внутренней критикой, а сама Германия рискует оказаться на обочине дипломатии после приглашения Владимира Путина на саммит G20. Подробности

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    Россия вернула Родину миллионам русских

    Новые жилые кварталы, восстановленные мосты и дороги, сотни перезапущенных предприятий – с такими результатами Донбасс и Новороссия встречают четвертую годовщину воссоединения с Россией. Это событие изменило стратегическое положение страны, укрепив ее позиции в Азово-Черноморском регионе и обеспечив сухопутный путь в Крым. Но главным итогом стала защита миллионов русских людей, которые стали гражданами своей исторической Родины – России. Подробности

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    Германия предсказала приближение мира по дыму из Киева

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, посещая дежурное мероприятие в ПАСЕ, внезапно сделал несколько сенсационных заявлений о России и Украине, которые перечеркивают многое из того, что говорили в Берлине ранее. Но главного немцы так и не поняли. Возможно, безнадежны. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Церковные праздники в октябре 2026 года: православный календарь, главные даты и постные дни

      В октябре 2026 года православные христиане отмечают несколько значимых церковных дат. 8 октября приходится преставление преподобного Сергия Радонежского, 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы, 19 октября – память апостола Фомы, 26 октября – празднование Иверской иконы Божией Матери. Многодневных постов в октябре нет, но сохраняются обычные постные среды и пятницы. Рассказываем, какие церковные праздники будут в октябре 2026 года, на какие дни недели они выпадают, когда нужно поститься и какие народные запреты не являются церковными правилами.

    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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