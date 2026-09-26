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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    82 комментария
    26 сентября 2026, 21:04 • Новости дня

    Лавров: Турция не просила Россию разрешить вывоз систем С-400 за границу

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии обращений со стороны Турции по поводу передачи зенитных ракетных систем С-400 третьим странам.

    По словам Лаврова, перемещение поставленных Анкаре зенитных ракетных систем С-400 за пределы страны невозможно без официального разрешения Москвы, передает ТАСС.

    «Не было такого к нам обращения», – сказал министр в ответ на вопрос о возможных планах Турции передать комплексы третьим странам.

    Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что турецкие партнеры хорошо осведомлены об условиях контракта. Документ предусматривает строгое соблюдение сертификата конечного пользователя, что исключает передачу вооружений без согласования с российской стороной.

    Министерство обороны Турции подтвердило продолжение работы по российским зенитным ракетным комплексам С-400.

    Правящая партия Турции опровергла информацию о возможной перепродаже этих систем третьим государствам.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тему передачи данного вооружения сверхчувствительной.

    26 сентября 2026, 07:26 • Новости дня
    Судмедэкспертиза установила причину смерти журналиста Соседова

    Судмедэкспертиза назвала причиной смерти Соседова перелом

    Судмедэкспертиза установила причину смерти журналиста Соседова
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Судмедэксперты назвали перелом основания черепа предварительной причиной смерти Сергея Соседова, они опровергли версию смерти журналиста из-за тромба.

    Родственники Соседова получили предварительное заключение специалистов о причинах трагедии. В документе говорится: «перелом основания черепа, кровоизлияние, отек мозга», выяснила «Комсомольская правда».

    Версия о том, что журналист упал с лестницы в результате оторвавшегося тромба, не подтвердилась. Медики пояснили, что подобное состояние могло спровоцировать инсульт или проблемы в других органах.

    При наличии связи между травмой и тромбоэмболией судмедэксперты отразили бы это в своем официальном заключении.

    Мать журналиста отмечала, что ухудшений в состоянии здоровья сына не замечала, однако предупреждала сына о длительном перелете и смене часовых поясов, призывая отменить поездку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мать музыкального критика назвала причиной гибели сына тяжелую травму головы из-за случайного падения.

    В то же время директор отеля в Нерюнгри опроверг информацию о падении журналиста с лестницы.

    Семья Соседова объявила о планах похоронить его на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

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    26 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым

    Захарова: Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым

    Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила в Telegram-канале Захарова.

    По ее словам, сотрудники немецкого ведомства настаивали на особых условиях освещения мероприятия.

    «Его сотрудники требовали ограничить доступ СМИ, гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов», – отметила дипломат. Она иронично назвала подобные требования проявлением западной демократии.

    «Западная демократия прекрасного сада», – отметила Захарова.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провели двусторонние переговоры на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах главы ведомства на полях Генассамблеи.

    Вандефуль положительно оценил инициативу американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на предстоящий саммит G20.

    Комментарии (21)
    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    25 сентября 2026, 21:55 • Новости дня
    Командующий группировкой «Север» сообщил о наступлении ВС России на Сумы

    Генерал Никифоров доложил Белоусову о наступлении группировки «Курск» на Сумы

    Командующий группировкой «Север» сообщил о наступлении ВС России на Сумы
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров проинформировал министра обороны Андрея Белоусова о продвижении группировки «Курск» в Сумской области на город Сумы для создания зоны безопасности.

    Белоусов совершил рабочую поездку в зону СВО, Никифоров доложил ему о создании полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей, передает ТАСС. «Группировка «Курск» ведет наступательные действия на территории Сумской области с общим направлением на Сумы», – заявил Никифоров.

    Напомним, министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне спецоперации и заслушал доклады об успешном расширении полосы безопасности.

    На Сумском направлении российские военные освободили десять населенных пунктов.

    Несколькими днями ранее артиллерия группировки «Север» усилила удары по позициям противника в данном регионе.

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    26 сентября 2026, 01:53 • Новости дня
    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне

    ВКС России сбросили ФАБ-500 на позиции ВСУ на острове Корабел

    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация сбросила более десяти авиабомб ФАБ-500 на позиции украинского подразделения «Птицы Мадьяра» в Херсоне, уничтожив живую силу и технику, рассказал военнослужащий с позывным Приморск.

    «Силы оперативно-тактической авиации ВС РФ ночью нанесли массированный удар более чем десятью авиабомбами ФАБ-500 по позициям киевских боевиков на острове Корабел в Херсоне», – рассказал он РИА «Новости».

    Приморск уточнил, что в результате огневого поражения уничтожено крупное скопление личного состава и техники ВСУ, включая силы украинского  террористического подразделения «Птицы Мадьяра», а также националистов и наемников.

    «Всего уничтожено более взвода боевиков, порядка трех единиц бронированной техники и множество оборудования для управления БПЛА», – добавил военнослужащий.

    Разведчики 18-й армии группировки «Днепр» скорректировали удар с помощью беспилотников и обеспечили объективный контроль.

    Сейчас под контролем ВС России находится около 75% территории Херсонской области, вошедшей в состав страны после референдума 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России ударили ФАБами по Маякам и Светличному.  До этого ВКС России ударили ФАБ-1500 по пунктам управления БПЛА в районе Хотени в Сумской области и Дружковке в ДНР, а также уничтожили украинские пункты БПЛА бомбами ФАБ-1500.

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    26 сентября 2026, 03:37 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска

    Марочко: ВС России готовятся к штурму Славянска и Краматорска

    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска активно готовятся к штурму восточных рубежей Славянско-Краматорской агломерации, нанося существенный урон подразделениям ВСУ в этих городах, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Хочу отметить, подготовительные мероприятия в Славянске и Краматорске уже ведутся не один день. В целом можно говорить, что мы сейчас наносим серьезный ущерб противнику именно в этих городах», – заявил он ТАСС.

    По информации Марочко, после успешной зачистки Николаевки и выравнивания линии фронта российские войска смогут начать штурм восточных окраин Славянско-Краматорской агломерации.

    Он добавил, что для стабилизации обстановки под Красным Лиманом в ДНР командование ВСУ перебросило 3-й армейский корпус и подразделение запрещенной в России террористической организации «Азов».

    Ожидая потерю позиций, украинская сторона также направляет в этот район дополнительные резервные силы, подытожил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики сообщили об усилении принудительной эвакуации детей из Славянска. Офицер запаса Дандыкин сообщил о старте решающих сражений в зоне СВО и вынужденной обороне ВСУ в Красном Лимане.

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    26 сентября 2026, 06:47 • Новости дня
    Ученый и шаман объяснили выход медведей к людям и нападения

    Президент РАН Красников объяснил выход медведей к людям ростом популяции

    Ученый и шаман объяснили выход медведей к людям и нападения
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Российской академии наук Геннадий Красников объяснил участившиеся нападения медведей на людей изменением климата, ростом популяции хищников и сокращением их кормовой базы, шорский шаман Игорь Идимешев согласился с ученым.

    Участившиеся случаи нападения медведей на людей объясняются климатическими изменениями, ростом популяции и сокращением кормовой базы, передает РИА «Новости». Красников подчеркнул, что эти факторы заставляют хищников расширять ареал обитания.

    «Безусловно, наука может это объяснить. Медведи заметны, потому что они нападают на людей, но, если посмотреть, у нас и другие животные приходят, и лисы приходят в город, и волки тоже достаточно частыми являются посетителями, иногда и тигров видим», – сказал он.

    По словам главы РАН, нехватка пищевых запасов вынуждает животных искать новые территории. Он отметил, что для каждого региона необходимо вырабатывать индивидуальные рекомендации, учитывая изменения кормовой базы и численности медведей. К тому же потепление климата в России приводит к изменению миграции животных.

    Шорский шаман и охотник Игорь Идимешев в беседе с ТАСС указал, что в этой ситуации нет никакой мистики.

    «Именно чистое воздействие человека. Причина нападения медведей кроется в бесчеловечном отношении к природе. Мы в ходе своей деятельности внесли дисгармонию в природу», – заявил он.

    Идимешев пояснил, что из-за нарушения пищевой среды сначала ушли лоси, а затем медведи остались без кормовой базы.

    Шаман рассказал, что в традициях шорцев медведя называют «великим человеком» и с уважением относятся к животному. Охотникам, добывшим зверя, традиционно дарили оберег из когтя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эколог Кудактин рассказал об опасности прикормленных медведей. Биолог объяснил причины нападения медведей на людей. Биолог Кропачев раскрыл способ мгновенно вычислить медведя-людоеда.

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    26 сентября 2026, 07:59 • Новости дня
    В МВД предложили оригинальный способ создания надежных паролей

    МВД: Надежным паролем может стать строка любимой песни

    В МВД предложили оригинальный способ создания надежных паролей
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Строчки из любимых песен можно использовать для создания надежных паролей, заменяя в них гласные буквы на специальные символы, следует из материалов МВД России.

    Подобный подход усложняет задачу мошенникам при попытке взлома, передает РИА «Новости».

    В ведомстве подчеркивают, что хороший код доступа должен быть длинным и сочетать буквы разного регистра. Добавление спецсимволов, например знака «@», значительно повышает уровень безопасности.

    Дополнительной мерой защиты послужит настройка двухфакторной аутентификации.

    В МВД предостерегли от использования в паролях личных данных. Даты рождения, имена и фамилии делают комбинацию уязвимой.

    Кроме того, правоохранители настоятельно рекомендуют не сохранять коды доступа в заметках мобильного телефона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт рассказал о главных признаках взлома аккаунта на «Госуслугах». МВД посоветовало детям не указывать личные данные в онлайн-играх. МВД рассказало о способах защиты аккаунта в мессенджере.


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    26 сентября 2026, 17:37 • Новости дня
    Лавров встретился с главой МИД Германии впервые за 4,5 года

    Лавров на полях ГА ООН встретился с главой МИД Германии впервые за 4,5 года

    Лавров встретился с главой МИД Германии впервые за 4,5 года
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провели двусторонние переговоры на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Встреча руководителей внешнеполитических ведомств двух стран состоялась во время мероприятий международной организации, передает ТАСС.

    Диалог дипломатов стал первым прямым контактом представителей государств на таком уровне за последние четыре с половиной года.

    Немецкий министр Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила в Telegram-канале Захарова.

    По ее словам, сотрудники немецкого ведомства настаивали на особых условиях освещения мероприятия.

    «Его сотрудники требовали ограничить доступ СМИ, гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов», – отметила дипломат. Она иронично назвала подобные требования проявлением западной демократии.

    В предыдущий раз Сергей Лавров встречался с руководителем внешнеполитического ведомства Германии 18 января 2022 года. Тогда эту должность занимала Анналена Бербок.

    Прошлые очные переговоры Сергея Лаврова с руководителем министерства иностранных дел ФРГ состоялись 18 января 2022 года. На тот момент должность министра занимала Анналена Бербок.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах главы ведомства на полях Генассамблеи.

    Вадефуль положительно оценил инициативу американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на предстоящий саммит G20

    Вадефуль анонсировал ужесточение контроля при въезде для россиян.

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    26 сентября 2026, 06:23 • Новости дня
    Washington Examiner указал США на отсутствие аналогов ракеты «Буревестник»
    Washington Examiner указал США на отсутствие аналогов ракеты «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия собирается испытать крылатую ракету с ядерным двигателем, которая может летать неограниченно долго вне зоны действия радаров и Соединенные Штаты ничего подобного не имеют, пишет журнал Washington Examiner.

    Россия готовится к новым испытаниям уникальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, способной совершать полеты неограниченной дальности вне зоны видимости радаров. Полигон для предстоящих пусков уже развернут на архипелаге Новая Земля, пишет Washington Examiner (WE).

    В ходе предыдущих тестов ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолев почти 14 тыс. километров. Предполагается, что аппарат способен облететь земной шар сто раз без дозаправки, значительно превосходя характеристики существующих боевых систем.

    Бывший руководитель британской военной разведки Джеймс Хокенхалл отметил уникальные особенности российского оружия.

    «Буревестник» – это дозвуковая крылатая ракета с ядерным двигателем, обладающая глобальной дальностью действия и позволяющая атаковать с неожиданных направлений», – заявил эксперт.

    Полет ракеты проходит на сверхмалых высотах – от 50 до 100 метров, что делает ее практически незаметной для современных радиолокационных систем. Американские военные аналитики выражают серьезную обеспокоенность отсутствием у США аналогичных разработок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин заявил о финальной стадии работ над комплексами «Посейдон» и «Буревестник».

    Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно назвал российские системы «Посейдон» и «Буревестник» запредельными и выразил обеспокоенность их появлением в российском арсенале.

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    26 сентября 2026, 01:25 • Новости дня
    Захарова назвала «дипломатическим фиаско» итоги Карпатской восьмерки на Украине

    Захарова: Карпатская восьмерка кончилась «дипломатическим фиаско»

    Захарова назвала «дипломатическим фиаско» итоги Карпатской восьмерки на Украине
    @ Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Саммит Карпатской восьмерки на Украине обернулся дипломатическим провалом Украины, поскольку лидеры соседних стран отказались поддерживать военные и энергетические инициативы Владимира Зеленского, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В Ивано-Франковской области с 18 по 20 сентября прошли заседания «инаугурационного» саммита так называемой Карпатской восьмерки, куда вошли Австрия, Венгрия, Польша, Сербия, Словакия, Румыния, Украина и Чехия. Инициатором создания формата выступил лидер киевского режима Владимир Зеленский, позиционируя его как площадку для геополитического диалога.

    В ответ лидеры соседних стран дали понять, что не собираются спешить с совместным строительством энергообъектов. Прозвучали и более жесткие оценки, указывающие на то, что Банковой не удастся втянуть государства региона в дальнейшие военные авантюры.

    «Саммит» завершился дипломатическим фиаско. Киевскому режиму не удалось инициировать создание устойчивого регионального формата. Ряд евростолиц предпочли на высшем уровне дистанцироваться от этого откровенного фарса. Сдержанностью на напористые заходы Зеленского ответили Венгрия, Словакия и Чехия, лидеры которых проигнорировали мероприятие», – заявила Захарова, чей комментарий приводит МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Румынии на саммите Карпатской восьмерки отвлекал Зеленского носками. Премьер Венгрии Мадьяр назвал Украину деревней и объяснил отказ от «Карпатской восьмерки».

    «Карпатская восьмерка» Зеленского рассыпалась на первом саммите.

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    25 сентября 2026, 23:40 • Новости дня
    Небензя: ООН проигнорировала запросы России о списках погибших в Буче

    Небензя обвинил ООН в отказе предоставить списки жертв в Буче

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что секретариат организации проигнорировал требования Москвы предоставить списки предполагаемых жертв в Буче.

    «Не слышат, это давняя история. Генеральный секретарь в полном отказе по этому вопросу. Министр написал ему не десятки, но достаточное количество писем с требованием предоставить имена и фамилии людей, которые якобы были жертвами якобы российских зверств, как они говорят, в Буче», – заявил дипломат «Вестям».

    По словам Небензи, российская сторона получала исключительно отписки.

    «Последнее письмо содержало 12 конкретных вопросов, на которые министр просил ответить, мы так и не получили ясного ответа, это была очередная отписка», – подчеркнул он.

    В апреле 2022 года Киев представил материалы из Бучи, которые Минобороны России назвало очередной украинской провокацией, так как за время контроля над городом ни один местный житель не пострадал от действий российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу доклад о фальсификациях в Буче. Посол Мирошник назвал тяжелой встречу Лаврова с уходящим генсеком ООН.

    Ранее российский министр указал на противоречия в заявлениях генсека об этом инциденте.

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    26 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    Вучич заявил о планах продлить соглашение на поставки российского газа
    Вучич заявил о планах продлить соглашение на поставки российского газа
    @ Press Service Of The President Of Ukraine/picture alliance / SvenSimon-Pre/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Сербии Александр Вучич после телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что рассчитывает сохранить выгодные условия импорта энергоносителей.

    Президент Сербии Александр Вучич после разговора по телефону с президентом Владимиром Путиным сообщил, что надеется на успешную пролонгацию действующего договора по поставкам газа из России.

    Срок соглашения истекает 30 сентября, отмечает ТАСС.

    «Особо хотел бы выделить тему энергетического сотрудничества – в частности, вопрос о газовом контракте, срок действия которого истекает 30 сентября. Полагаю, что по итогам сегодняшнего разговора он будет продлен и мы обеспечим стабильные поставки газа. Граждане Сербии должны знать, что для нас сохранится выгодная, низкая цена на газ – 318 евро за 1 тыс. кубометров, – вместо рыночной цены, которая сейчас составляет 868 евро», – отметил политик в социальных сетях.

    Напомним, в субботу Вучич поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти Сербии сообщили о продлении газового соглашения до конца сентября.

    Позже генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович объявил о пролонгации текущего договора на три месяца.

    А на полях Генассамблеи ООН глава российского МИД Сергей Лавров передал Александру Вучичу теплые слова от президента России.

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    25 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отечественная команда одержала победу в медальном зачете чемпионата Европы по боксу, который завершился в Софии, завоевав 15 наград различного достоинства.

    Российские спортсмены завоевали семь золотых, пять серебряных и три бронзовые награды, передает РИА «Новости». Всего команда получила 15 медалей, показав лучший результат на турнире.

    Второе место в медальном зачете досталось сборной Турции, на счету которой четыре золотые, одна серебряная и пять бронзовых медалей. Третьей стала команда Азербайджана с двумя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми наградами.

    В мужских соревнованиях отечественные боксеры взяли пять золотых и две серебряные медали. У женщин россиянки завоевали две золотые, три серебряные и три бронзовые награды, уступив по числу побед только турецкой команде.

    Турнир под эгидой World Boxing проходил с 17 по 25 сентября, при этом сборная России выступала с флагом и гимном страны.

    В июле организация World Boxing сняла ограничения на использование российской национальной символики.

    На текущем турнире россиянка Азалия Аминева завоевала золотую медаль в весовой категории до 65 кг.

    Днем ранее отечественная спортсменка Юлия Чумгалакова победила украинку Анну Охоту в решающем поединке.

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    26 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    Дмитриев допустил возобновление работы «Северного потока»

    Дмитриев заявил о возможном возобновлении работы газопровода «Северный поток»

    Дмитриев допустил возобновление работы «Северного потока»
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о возможности возобновления работы поврежденного газопровода «Северный поток» при условии сотрудничества с Германией.

    По словам Дмитриева, совместная работа России и Германии может позволить вновь запустить подорванный четыре года назад газопровод, передает ТАСС.

    «Все верно. Вместе мы вновь запустим «Северный поток». АдГ – голос немецкого народа, который борется за энергетический суверенитет Германии, процветание, мир и сотрудничество», – написал он в социальной сети X на английском языке.

    Таким образом чиновник прокомментировал публикацию сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллы. Немецкий политик выступил за проведение международного расследования подрыва газопроводов и высказался за их ремонт и запуск.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла потребовал организовать международное расследование диверсий на газопроводах.

    Немецкие политики запланировали встречу с Кириллом Дмитриевым в начале 2027 года для обсуждения возобновления энергопоставок.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности запустить уцелевшую нитку «Северного потока – 2».

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    26 сентября 2026, 05:13 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 11 направлявшихся к Москве дронов ВСУ
    Силы ПВО сбили 11 направлявшихся к Москве дронов ВСУ
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО сбили 11 направлявшихся к Москве дронов ВСУ, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Одиннадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    В ночь на субботу Росавиация сообщила о переводе аэропортов Внуково и Домодедово на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Россией в ночь на пятницу уничтожили 592 дрона ВСУ, при этом в течение дня силы ПВО за день сбили 55 украинских беспилотников.


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