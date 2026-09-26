Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?2 комментария
Аэропорты Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию
Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию
Представитель Росавиации проинформировал в Mаx-канале о переходе аэропортов Внуково и Домодедово на работу с рейсами по согласованию.
«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.
В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
В этот же режим работы перешел аэропорт Внуково. Там также возможны корректировки в расписании рейсов, а статус их можно уточнить с помощью онлайн-табло.
Как писала газета ВЗГЛЯД, над Россией в ночь на пятницу уничтожили 592 дрона ВСУ, при этом в течение дня силы ПВО за день сбили 55 украинских беспилотников.