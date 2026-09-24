Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.2 комментария
Россиянка Чумгалакова победила украинку в финале чемпионата Европы по боксу
Россиянка Чумгалакова победила украинку Охоту в финале ЧЕ по боксу
Российская спортсменка Юлия Чумгалакова одержала победу над украинкой Анной Охотой в финале чемпионата Европы по боксу.
В решающем поединке весовой категории до 48 кг она оказалась сильнее украинки Анны Охоты, передает РИА «Новости». Для 28-летней Чумгалаковой эта победа принесла третий титул чемпионки Европы в карьере. Кроме того, в ее активе есть серебряная медаль чемпионата мира по версии Международной ассоциации бокса (IBA).
Соревнования в столице Болгарии проходят под эгидой организации World Boxing и завершатся 25 сентября. Российская национальная команда выступает на турнире со своим флагом и гимном.
В июле организация World Boxing сняла ограничения на использование российской национальной символики.
До этого отечественные боксеры получили допуск к международным турнирам исключительно в нейтральном статусе.
В прошлом году Юлия Чумгалакова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Сербии.