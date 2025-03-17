Россиянки выиграли медальный зачет ЧМ по боксу

Российские спортсменки завоевали четыре золота на ЧМ по боксу в Сербии

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, российские спортсменки блестяще выступили на чемпионате мира по боксу, завоевав семь медалей. Среди них – четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.

В финале весовой категории до 60 кг Нуне Асатрян одержала победу над представительницей Казахстана Викторией Графеевой. Елена Гапешина, выступавшая в категории до 70 кг, победила ирландку Лизу О’Рурк. Анастасия Шамонова, в весе до 75 кг, оказалась сильнее другой ирландки, Ифе О’Рурк. Салтанат Меденова завоевала золото в категории до 81 кг, победив представительницу Турции Бюшру Ышылдар.

Юлия Чумгалакова принесла в копилку сборной серебряную медаль, уступив в финале весовой категории до 48 кг казахстанке Назым Кызайбай. Бронзовые награды завоевали Елена Бабичева (до 63 кг) и Альбина Молдажанова (до 66 кг).

Чемпионат мира первоначально планировался в Астане на 2024 год, но был отложен и позже перенесен в сербский Ниш. Примечательно, что российские спортсменки выступали под своим флагом и гимном, несмотря на международные санкции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, поединок Алексея Папина и доминиканца Феликса Валеры в Череповце завершился победой российского боксера, он завоевал титул чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Asia) в весовой категории до 90,71 кг.

Менеджер Виталий Тарасов считает, что третий бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом не будет интересным, несмотря на успех прошлых поединков для российского бокса. Александр Усик одержал победу над Тайсоном Фьюри в повторном бою и в четвертый раз защитил чемпионские пояса по версиям WBA и WBO, а также впервые по версии WBC