  • Новость часаОбъявлено о приостановке поставок российского газа в Армению
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мировая экономика начинает задыхаться без русского топлива
    The Telegraph: Шотландия и Уэльс решили развалить Британию
    Захарова поставила диагноз главе МИД Польши
    Герой России Набиев: Танкист – это прежде всего командный игрок
    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
    Россия обошла Запад в производстве недорогого современного оружия
    Партия канцлера Мерца потеряла позиции на выборах в Нижней Саксонии
    Названы регионы России с минимальной безработицей
    В Госдуме рассказали о кампании Европы по дискредитации выборов
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Украина с княгиней Ольгой проявила невежество

    Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия и Китай не хотят быть гегемонами, но Запад не оставляет вариантов

    Позиции Москвы и Пекина в рамках Глобального Юга хорошо описывает концепция международных отношений, известная как теория гегемонистской стабильности. При этом ни Россия, ни Китай не стремятся к гегемонии и скорее выполняют роль старших партнеров.

    4 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Природные катастрофы по-прежнему способны менять ход истории

    Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают два миллиарда человек.

    3 комментария
    14 сентября 2026, 09:23 • Новости дня

    В Госдуме рассказали о кампании Европы по дискредитации выборов

    Пискарев: СМИ Европы ведут кампанию по дискредитации выборов в России

    Tекст: Вера Басилая

    СМИ из более чем десяти европейских стран начали скоординированную кампанию по дискредитации предстоящих выборов в Государственную думу России, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

    Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о скоординированной медийной атаке.

    «В западном медиапространстве наблюдается скоординированная кампания по дискредитации думских выборов. В формировании негативного фона синхронно участвуют СМИ из более чем десяти недружественных стран Европы, тиражирующие однотипные ложные тезисы», – заявил Пискарев.

    Политик пояснил в Telegram-канале комиссии, что подобные информационные вбросы направлены на подготовку зарубежной аудитории к заранее спланированному отказу признать итоги голосования. В качестве предлога будут использованы мнимые массовые нарушения.

    Материалы о якобы нелегитимности предстоящих выборов планируется использовать в Брюсселе для обоснования новых санкций против России. Эта тема уже вошла в доклад генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе и активно обсуждается на площадке Европарламента.

    Служба внешней разведки сообщила о подготовке европейскими странами масштабного плана срыва предстоящего голосования.

    Председатель профильной комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о незаконном сборе западными спецслужбами персональных данных россиян.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал реализацию компетентными органами всех необходимых защитных мер против иностранного вмешательства.

    11 сентября 2026, 10:08 • Новости дня
    Нейросети спрогнозировали уверенную победу «Единой России» на выборах в Госдуму

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Моделирование итогов думских выборов с помощью нескольких нейросетей показало сохранение парламентского большинства «Единой России» с результатом до 55% голосов.

    Эксперты провели эксперимент по прогнозированию выборов в Государственную думу 2026 года с помощью языковых моделей, пишет Lenta.ru. Нейросети опирались на свежие данные социологов, учитывали особенности смешанной системы, мобилизацию сторонников и динамику явки.

    Все модели сошлись в том, что «Единая Россия» сохранит большинство, оценив ее результат в диапазоне 48–55% голосов и 310–340 мандатов. ChatGPT, Gemini и «Алиса» вывели на второе и третье места КПРФ и ЛДПР, тогда как DeepSeek поставил партию «Новые люди» на третью позицию с результатом до 11%, отправив «Справедливую Россию» в зону риска непрохождения пятипроцентного барьера. ГигаЧат, напротив, видит «Справедливую Россию» впереди «Новых людей» в борьбе за четвертое и пятое места.

    Политконсультант, директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов назвал использование ИИ в электоральном прогнозировании перспективным инструментом для аналитиков. «По основному тренду – сохранению значительного преимущества ЕР – прогноз ИИ сходится с данными последних опросов ВЦИОМ», – заявил он, добавив, что расхождения по остальным партиям дают материал для анализа устойчивости поддержки и влияния явки.

    По данным опроса ВЦИОМ от 4 сентября, у «Единой России» 37,2%, тогда как суммарный показатель четырех парламентских конкурентов составляет 37,1%, а отрыв от ближайшего соперника достигает 25,6 процентного пункта. Усредненный по диапазонам прогноз четырех нейросетей дает партии 51,1% голосов и 310–340 мандатов, то есть примерно 69–76% состава Госдумы. Листратов подчеркнул, что важно различать рейтинг среди всех опрошенных и прогноз итогового голосования, совпадение в оценке лидерства не означает буквального совпадения процентов.

    Говоря о партии «Новые люди», эксперт счел объяснимым разрыв между прогнозом нейросетей в 8,9% и оценкой ВЦИОМ в 11,5%. Он указал, что часть поддержки носит характер «рейтинга ожиданий» или «хайпового процента», который еще предстоит превратить в реальные голоса, а ядро партии, по его мнению, только формируется.

    Политолог Антон Хащенко согласился, что выводы ИИ в целом совпадают с оценками экспертного сообщества по расстановке сил и возможным процентам партий. Он отметил, что все нейросети, включая три иностранные, показывают схожий расклад, что снижает сомнения в их ангажированности. По словам Хащенко, модели учитывают не только социологию, но и потенциал партий по мобилизации сторонников, уровень поддержки со стороны власти, экспертные оценки и другие параметры, на основе которых и формируется прогноз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВЦИОМ ожидал на выборах в Госдуму поддержку «Единой России» на уровне 51–53% и прохождение в парламент четырех партий.

    Социологи предсказывали победу «Единой России» при явке свыше 50% и борьбу ЛДПР с «Новыми людьми» за третье место при сохранении второго места за КПРФ.

    Эксперты указывали, что в выборах 2026 года смогут участвовать около 113 млн россиян, а жители новых регионов России впервые будут голосовать на выборах депутатов Госдумы.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2026, 06:50 • Новости дня
    Карни собрался сделать Канаду ассоциированным членом ЕС

    WSJ: Карни намерен сделать Канаду «ассоциированным членом» ЕС

    Карни собрался сделать Канаду ассоциированным членом ЕС
    @ Kyle Duggan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне краха торговых переговоров с США премьер-министр Канады делает ставку на масштабный, и рискованный, разворот в сторону Европы, узнала WSJ.

    После того как Канада и США вступили в самую серьезную двустороннюю торговую войну в современной истории обеих стран, защищенные линии связи высших европейских лидеров ожили: из-за океана звонил Марк Карни и продвигал идею вывода отношений Канады с ЕС на качественно новый уровень», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Это был смелый ход, призванный перестроить экономические связи внутри западного альянса, отмечает газета.

    В течение нескольких месяцев премьер-министр Канады вел конфиденциальные переговоры практически со всеми ключевыми европейскими лидерами: от Франции и Италии до Германии и стран Скандинавии. Даже с некоторыми менее известными представителями королевских семей континента.

    Карни обсуждал с ними, как теснее интегрировать Канаду и ее 41-миллионное население в европейский клуб ЕС, объединяющий 27 государств. По данным издания, Карни пытается сделать Канаду «ассоциированным членом» ЕС и ему в этом не отказывают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о запрете на импорт части канадских товаров и о новых пошлинах. Президент США призвал запретить канадской Bombardier продавать самолеты в стране.

    Евросоюз и Канада объединяются для противодействия влиянию США и Китая.

    Комментарии (4)
    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 20:24 • Новости дня
    Глава Минфина Франции предрек стране затяжной топливный кризис

    Лескюр: Топливный кризис во Франции завершится нескоро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость бензина и дизеля во Франции останется на высоком уровне в течение длительного периода, сообщил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр.

    «Весной к политической, внутренней неопределенности добавилось масштабное геополитическое потрясение – кризис вокруг Ормузского пролива. Он привел к повышению цен на энергоносители для наших граждан, предприятий, а также для домохозяйств. Этот кризис далек от завершения, мы это видим по сегодняшним цифрам», – приводит РИА «Новости» слова Лескюра.

    Он также уточнил, что к утру пятницы стоимость одного литра дизельного топлива достигла 2,3 евро, а бензина – 2,1 евро. Ранее издание Liberation отмечало, что средняя цена наиболее популярного в стране бензина SP95-E10 побила рекорды с конца февраля.

    Весной Ролан Лескюр призвал Еврокомиссию расследовать работу европейских нефтеперерабатывающих заводов из-за подозрений в ценовых злоупотреблениях.

    Позже генеральный директор французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне предупредил об угрозе энергетического дефицита в стране.

    Из-за подорожания горючего большинство французов отказались от дальних поездок на майские праздники.

    Комментарии (2)
    12 сентября 2026, 16:19 • Новости дня
    Такер Карлсон назвал причины возмущения Путиным на Западе

    Такер Карлсон объяснил возмущение Запада действиями Путина по изгнанию олигархов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Политика президента России Владимира Путина по изгнанию олигархов и поддержке традиционного христианства вызвала резкое недовольство на Западе, считает американский журналист Такер Карлсон.

    Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что политика Владимира Путина по борьбе с олигархией и поддержке православия спровоцировала Запад на объявление войны России, пишет RT.

    «Первое – это изгнание олигархов. Получение контроля... Как вы знаете, Советский Союз распадается в 1991-м. Немедленно происходит захват контроля над государственными отраслями десятком людей в целях собственного обогащения. Они становятся сильнее государства. 26 лет назад приходит Путин - и говорит: «Нет, это не демократия. Это не страна, обладающая суверенитетом». И многих из них он прогоняет. Именно эти люди с тех самых пор финансировали PR-кампанию против Путина», – сказал журналист.

    Карлсон добавил, что поддержка традиционного христианства в России также стала вызовом для западных элит, которые видят в вере угрозу своим тоталитарным целям.

    «Потому что нет ничего, что элиты на Западе (особенно в Соединённых Штатах) ненавидели бы сильнее и что бы больше им угрожало, чем традиционное христианство. Почему? А потому что человек, конечно, будет больше верен Богу, чем государству. Так что по определению это угроза тоталитарным целям лидеров», - резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Карлсон заявил о попытках небольшой группы лиц спровоцировать войну между США и Россией.

    До этого Госдума решила обратиться в Конгресс США из-за слов американца о подготовке покушения на российского лидера. Ранее президент России Владимир Путин дал большое интервью Такеру Карлсону.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    Голосование на выборах в Госдуму впервые запустили в ливийском Бенгази

    Tекст: Денис Тельманов

    В ливийском Бенгази впервые организовали досрочное голосование для граждан России на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, сообщил советник-посланник российского посольства Николай Лукашин.

    Досрочное голосование россиян на парламентских выборах впервые организовали на востоке Ливии в Русском доме, передает РИА «Новости». Лукашин уточнил, что процедуру проводят дипломаты при содействии местного культурного центра.

    «Сотрудники посольства РФ в Ливии при содействии Русского дома в Бенгази 11 сентября проводят досрочное голосование на выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва», – сообщил Лукашин.

    Директор Русского дома в Бенгази Роман Осин добавил, что мероприятие проходит при высокой активности граждан.

    По его словам, для соотечественников это возможность выразить отношение к родине. В целом за рубежом голосование пройдет на 333 участках в 152 странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы за пределами России стартовало в 45 странах мира.

    Министерство иностранных дел организует около 350 избирательных участков в других государствах.

    Посольство России в Латвии попросило местные власти обеспечить повышенные меры безопасности в день выборов.

    Комментарии (2)
    14 сентября 2026, 03:28 • Новости дня
    Оппозиционный левый блок вырвался вперед на выборах в Швеции

    Tекст: Катерина Туманова

    По итогам предварительного подсчета бюллетеней коалиция оппозиционных сил обходит правящий правый альянс с перевесом в один мандат, указывают данные государственной избирательной комиссии Швеции.

    Избирательная комиссия страны обработала 5,2 млн бюллетеней после завершения голосования в воскресенье, передает РИА «Новости». Левоцентристская коалиция может занять 175 кресел в парламенте, тогда как правые претендуют на 174 мандата.

    Победившее объединение получит право сформировать новое правительство.

    В состав оппозиционного блока входят Социал-демократическая рабочая партия под руководством бывшего премьера Магдалены Андерссон, а также центристы, зеленые и левые.

    Им противостоит альянс Умеренной коалиционной партии премьера Ульфа Кристерссона, либералов, христианских демократов и правопопулистов.

    Партия «Шведские демократы» в случае успеха правых может впервые войти в кабинет министров.

    Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев отмечал, что выборы в Швеции не изменят позицию страны по отношению к России, так как там нет политических сил, выступающих за нормализацию отношений с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Guardian сообщила о возможных шансах ультраправой партии «Шведские демократы» впервые войти в правительство страны. Рекордные 3,6 млн шведов досрочно проголосовали на парламентских выборах.Правящая партия Швеции

    предложила объединить ПВО Прибалтики и севера Европы.


    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 10:18 • Новости дня
    Володин пообещал Европе расплату за кражу российских активов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал планы европейских стран по изъятию замороженных российских средств открытым грабежом, не имеющим правовой основы и заявил, что они ответят за подобные действия.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал планы Евросоюза изъять российские средства открытым грабежом.

    «Евросоюз вновь заговорил о намерении украсть наши замороженные активы. Предпринимают попытки найти этому преступлению правовую основу. Ее нет! Никакие решения ЕСПЧ или любой другой марионеточной структуры не смогут оправдать нарушение норм международного права», – написал политик в социальных сетях.

    Парламентарий предупредил, что европейским странам придется вернуть изъятые средства вместе с огромными процентами. Он обратил внимание, что от необдуманных шагов страдают прежде всего экономика и жители Европы. В качестве примера спикер привел Германию, потерявшую 50 млрд евро из-за отказа от российского газа, при этом стоимость энергоресурсов взлетела в четыре с половиной раза.

    Политик раскритиковал европейских лидеров, обвинив их в некомпетентности и отсутствии заботы о собственных гражданах. Вместо решения внутренних проблем Европа продолжает направлять транши на поддержку конфликта на Украине, истощая свои ресурсы ради требований киевского режима.

    «Власть во многих странах Европы захватили некомпетентные, необразованные люди. Такие как президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и им подобные. Они абсолютно не национально ориентированы и не думают о гражданах своих государств», - подчеркнул спикер Госдумы.

    Володин предрек большие проблемы президенту Франции Эмманюэлю Макрону и канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, допустив, что французский лидер может оказаться на скамье подсудимых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин также охарактеризовал планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж. А пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о поиске европейскими странами способов финансирования украинской армии за счет этих средств.

    Ранее Вячеслав Володин предложил ввести ответные меры с конфискацией имущества инициаторов подобных решений.


    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 16:16 • Новости дня
    Эксперты: Дебаты на федеральных каналах сохранили партийный статус-кво

    Политологи оценили итоги телевизионных предвыборных дебатов

    Эксперты: Дебаты на федеральных каналах сохранили партийный статус-кво
    @ Максим Захаров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Политологи подвели итоги предвыборных теледебатов, проходивших с 31 августа на федеральных телеканалах. Эксперты заявили, что дебаты не привели к изменениям в расстановке политических сил, парламентские партии в основном обращались к своему базовому электорату, а «Единая Россия» смогла наиболее последовательно представить свою программу, опытных политиков и новые лица.

    Президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что дебаты прежде всего были рассчитаны на сторонников партий. «Сейчас главный нерв кампании – как можно больше склонить на свою сторону неопределившихся, а дебаты – это, конечно, в первую очередь зрелище для твердых сторонников», – сказал он «Ведомостям».

    По словам эксперта, парламентские партии использовали эфир для обращения к своему ядерному электорату, тогда как непарламентские объединения пытались повысить узнаваемость. Однако содержательного оппонирования политическим тяжеловесам им добиться не удалось.

    Костин отметил выступления представителей «Единой России», которые, по его оценке, «профессионально отрабатывали политическую задачу». В команде партии были Андрей Макаров, Ирина Яровая, Петр Толстой, Анна Кузнецова и другие опытные политики. При этом единороссы смогли представить и новые лица, в том числе участника СВО, Героя России Владимира Сайбеля.

    Костин также отметил, что до 18 сентября партиям дано эфирное время на телевидении для размещения агитационных роликов. «На последнем этапе кампании основные драйверы рейтинга – работа территориальных групп, политическая реклама, дебаты и медиасопровождение», – сказал эксперт.

    В качестве примера эксперт привел «Единую Россию», которая задействует первую пятерку своего списка. Кандидаты снимаются в роликах с различными лидерами мнений, которые «встраиваются» в образ каждого из них.

    Так, в материалах с первым номером списка, главой МИД России Сергеем Лавровым, появляются главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, летчик-космонавт Сергей Крикалев и другие. В роликах с мэром Москвы Сергеем Собяниным участвуют главный врач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко, хирург-онколог Андрей Каприн и другие.

    Президент «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко также положительно оценил выступления единороссов, пишет «Коммерсантъ». «Ни одного провального выступления единороссов на федеральных дебатах я не видел. Добротно отработали обязательную программу», – сказал он.

    Политтехнолог отметил, что КПРФ запомнилась выступлением Николая Бондаренко, которого он назвал «шутом-бунтарем». При этом Нина Останина, по его мнению, выглядела «уныло и номенклатурно».

    Политолог Константин Калачев считает, что дебаты подтвердили сложившееся положение партий: «Устоявшийся порядок не поколеблен». По его оценке, «Единая Россия» подтвердила лидерство, а КПРФ сохранила статус-кво.

    По мнению Калачева, хуже других выглядела ЛДПР, поскольку партии не удалось убедительно заменить Владимира Жириновского. «Второго Жириновского не будет», – отметил политтехнолог. «Новые люди», по его словам, сохранили привычную стилистику умеренно-прогрессивных жителей крупных городов. «Справедливая Россия» представила разнообразную команду, однако не смогла определиться, что для нее важнее – статус участника в партии или его ораторский талант.

    Политолог Павел Склянчук также назвал наиболее убедительными выступления представителей «Единой России». По его словам, в партийной команде были опытные ораторы и действующие депутаты Госдумы – Андрей Макаров, Ирина Яровая, Петр Толстой и другие. Среди представителей оппозиции эксперт выделил Валерия Гартунга от «Справедливой России», Андрея Лугового от ЛДПР и Нину Останину от КПРФ.

    При этом, в отличие от других парламентских партий, «Единая Россия» смогла представить новые лица. Склянчук отдельно отметил уверенное выступление участника СВО, Героя России Владимира Сайбеля.

    По мнению политолога, в теледебатах лучше воспринимались участники, которые опирались на проверенные тезисы, а не пытались добиться внимания только с помощью эмоций, абстрактных лозунгов или популизма. Дебатеры «Единой России», как считает Склянчук, последовательно транслировали позицию партии: «мы партия президента, у нас Народная программа, мы делали и сделаем то, что обещаем».

    Одним из наиболее скандальных эпизодов марафона дебатов Склянчук назвал попытку Николая Бондаренко спровоцировать в гримерке Петра Толстого. По оценке эксперта, провокация не удалась, поскольку вице-спикер Госдумы даже не встал с дивана.

    «Команда «Единой России» выглядела на дебатах солидно и уверенно. Избиратели чувствуют эту уверенность и профессионализм, что является залогом лидерства «Единой России» на выборах в Государственную Думу девятого созыва», – резюмировал Склянчук.

    Предвыборные дебаты в федеральном телеэфире завершились 11 сентября. Трансляции проходили с 31 августа на «Первом канале», «России 1», «России 24», ОТР и ТВЦ. Кандидаты обсуждали защиту традиционных ценностей, демографию, сельское хозяйство, адаптацию участников спецоперации и регулирование интернета.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Медведев заявил о риске исчезновения Литвы с карты мира

    Медведев: Литва исчезнет с карты мира в случае конфликта с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил о полном уничтожении Литвы в случае прямого вооруженного столкновения с Россией.

    Выступая перед военнослужащими в Северо-Западном федеральном округе, политик прокомментировал возможное развитие событий при размещении ядерного оружия в прибалтийской республике, передает РИА «Новости».

    «Если она будет реализована – это глобальная катастрофа, планетарная. Они не дураки. Но Литва исчезнет с карты мира», – сказал Медведев, оценивая вероятность применения пятой статьи договора Североатлантического альянса.

    Политик подчеркнул, что в случае ответных мер Москвы на действия Вильнюса союзники по блоку не станут вмешиваться. По его словам, другие государства не захотят воевать за Литву, даже если ее территория превратится в выжженное поле. Зампред Совбеза выразил уверенность, что на Западе осознают угрозу глобальной катастрофы и не пойдут на эскалацию.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил о нацеливании российского ядерного оружия на Литву при размещении там аналогичных вооружений.

    Власти балтийской республики начали обсуждение отмены конституционного запрета на размещение оружия массового поражения.

    Американская газета The Wall Street Journal описала сценарий быстрой победы России в Литве без применения пятой статьи устава НАТО.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Песков раскрыл отношение стран БРИКС к ошибкам европейских властей

    Песков заявил о понимании странами БРИКС ошибок европейских стран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Многие страны БРИКС понимают ошибки европейских лидеров и взгляды Москвы на ситуацию в мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил близость мировоззрения многих государств БРИКС к российской позиции и осознание ими просчетов руководства стран Европы, передает ТАСС.

    «Совершенно не обязательно разделяют. Очень много стран, которые близки к этому мировоззрению», – ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов Первого канала о позиции государств БРИКС.

    Он добавил, что просчеты европейских государств вынуждают их искать альтернативные пути развития. Эти негативные последствия носят очевидный характер и легко измеряются конкретными экономическими показателями, включая рост цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дмитрий Песков назвал фатальной ошибкой отказ европейских стран от дешевых российских энергоресурсов. Представитель Кремля также отметил наличие у государств БРИКС общего мировоззрения по вопросам международного сотрудничества.

    Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников представил на деловом форуме объединения в Нью-Дели предложения по созданию независимой финансовой системы.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 21:39 • Новости дня
    Франция запланировала снять санкции с миллиардера Усманова

    Euronews: Франция поддержала предложение Словакии снять санкции с Усманова

    Франция запланировала снять санкции с миллиардера Усманова
    @ usmanov53/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Франция поддержала инициативу Словакии по исключению российского предпринимателя Алишера Усманова из европейских санкционных списков, что вызвало недовольство среди других стран Евросоюза, сообщил телеканал Euronews.

    «Правительство Франции присоединилось к Словакии в попытках добиться исключения российско-узбекского бизнесмена Алишера Усманова из санкционного списка», – говорится в сообщении Euronews.

    Подобный шаг французских властей вызвал сильное раздражение у европейских партнеров, отмечает телеканал. Дипломаты считают, что в основе такого решения лежат экономические мотивы, и большинство государств ЕС не разделяют позицию Парижа.

    Ранее Словакия уже вызывала недовольство коллег по Евросоюзу, создавая препятствия при продлении санкций в марте. Теперь позиция Франции может дополнительно осложнить процесс продления ограничений, который требует единогласного одобрения всех стран.

    Париж называет снятие санкций с Алишера Усманова политическим компромиссом со Словакией, чтобы избежать блокировки решений со стороны Братиславы. Страны Евросоюза должны согласовать продление санкций до 15 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Германии запретил люксембургскому медиахолдингу называть Алишера Усманова владельцем яхты Dilbar.

    Ранее Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование против бизнесмена по подозрению в отмывании денег.

    До этого Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски Михаила Фридмана и Петра Авена об отмене персональных ограничений.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 16:09 • Новости дня
    Песков заявил о возвращении Европы к «холодной войне» с Россией

    Песков заявил о почти полной заморозке отношений Европы с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возвращении отношений с Европой к состоянию «холодной войны» из-за их заморозки.

    По словам Пескова, Европа свела взаимодействие с Москвой практически к нулю, что приблизило континент к условиям холодной войны, передает RT.

    «Они практически заморозили наши отношения до нуля. Это логично? Нет. Это полезно для европейских стран? Нет. Это хорошо для всего континента?.. Нет. Напротив, это привело к множеству нестабильности и конфликтов», – сказал пресс-секретарь президента.

    По его словам, вместо мирного решения проблем дипломатическим путем страны погружаются в конфронтацию.

    Песков сообщил об отсутствии предпосылок для нормализации диалога с западными странами.

    Месяцем ранее представитель Кремля назвал новые антироссийские санкции причиной серьезного раскола внутри Евросоюза.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2026, 23:55 • Новости дня
    Канада захотела профинансировать европейский кредит Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Канады Марк Карни начал переговоры о присоединении к европейскому кредиту для Киева на сумму 90 млрд евро на фоне торговых споров с Вашингтоном.

    «По словам людей, информированных по этому вопросу, обе стороны надеются договориться о том, какой объем канадского вклада будет выделен Украине в виде кредита в размере 90 млрд евро под руководством Брюсселя до саммита ЕС в Монреале в конце октября», – пишет Financial Times.

    На этой неделе Марк Карни посетит Страсбург для встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а затем отправится в Ливерпуль к британскому премьеру Энди Бернему.

    Сближение с Европой продиктовано желанием Оттавы снизить зависимость от США после провала недавних торговых переговоров. Канадский премьер отмечал, что международный порядок придется выстраивать заново с опорой на Европу.

    Ранее Оттава уже выделила на военную помощь Киеву на 4,7 млрд долларов, а также подписала с Владимиром Зеленским соглашение о вековом партнерстве.

    Теперь Канада пытается договориться с Брюсселем о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и цифровой торговли. Однако европейские дипломаты призывают реалистично оценивать перспективы сближения, поскольку США остаются главным экономическим партнером Оттавы.

    Как  писала газета ВЗГЛЯД, Канада и Украина согласовали поставку ракет-перехватчиков для систем ПВО на сумму 350 млн долларов через американский механизм Jumpstart. Обе страны также подписали соглашение о совместном производстве оборонной продукции в Киеве.

    Оттава и Киев скрепили дронами «100-летний» союз.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2026, 05:03 • Новости дня
    Антироссийские санкции привели к закрытию завода Rebir в Латвии

    Tекст: Катерина Туманова

    Латвийский производитель электроинструментов Rebir с 60-летней историей прекращает существование из-за санкций против России и Белоруссии, которые лишили предприятие ключевых рынков сбыта.

    Акционеры латвийского завода Rebir приняли решение о ликвидации компании из-за потери основных рынков сбыта на фоне санкций, передает Sputnik Латвия.

    Предприятие работало без убытков и задолженностей, однако владельцы не увидели перспектив для дальнейшего развития.

    «Мы искали альтернативные экспортные пути через Турцию и Казахстан, но у нас не получилось. Да, мы давно смотрели и в западном направлении, пытаясь освоить этот рынок, но там требуются очень большие оборотные средства, и мы, к сожалению, не могли себе этого позволить», – рассказал председатель правления Николай Симорев.

    В последние годы производство было перенесено в Китай, а в Резекне оставались лишь магазин и склад с персоналом чуть более десяти человек.

    Ликвидатор компании Янис Спилве отметил, что выживание обеспечивалось распродажей запасов, но средств на развитие не было. До конца года имущество выставят на аукцион.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство немецкого Volkswagen утвердило сроки закрытия четырех заводов в ФРГ. Заводы Прибалтики умирают без российского рынка. Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 23:24 • Новости дня
    Датская драма получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале

    Драма «Женщина неизвестна» победила на Венецианском кинофестивале

    Датская драма получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале
    @ Ettore Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Датская драма «Женщина неизвестна» режиссера Май эль-Туки завоевала главную награду завершившегося Венецианского кинофестиваля, а лучшим режиссером стал иноагент Илья Хржановский.

    Главную награду прошедшего в Венеции кинофестиваля завоевала лента Май эль-Туки, передает РИА «Новости».

    Драма рассказывает о молодой датчанке после Второй мировой войны, чье прошлое угрожает ее новому браку. Получая приз, постановщица посвятила его дочери со словами: «сострадание, единство и мужество». Она также упомянула проблему гендерного неравенства в кино.

    Исполнительница главной роли Матильде Арсель получила «Кубок Вольпи» как лучшая актриса.

    Большой приз (Гран-при) жюри достался корейской драме «Возможная любовь» Ли Чхан Дона. Признанный в России иноагентом режиссер Илья Хржановский удостоен «Серебряного льва» за фильм «Дау».

    Джон Малкович стал обладателем «Кубка Вольпи» за мужскую роль в картине «Дикая лошадь». Специальный приз жюри вручили документальному фильму Naza израильских журналистов о войне в Газе.

    Ранее почетных «Золотых львов» за карьерные достижения получили Джордж Клуни и Эллен Берстин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Джим Джармуш получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале за фильм «Отец, мать, сестра, брат». Годом ранее высшую награду киносмотра получил испанский режиссер Педро Альмодовар за фильм «Комната по соседству».

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России прорвали оборону противника на ореховском участке
    Туск заявил об угрозе конфликта между Россией и Польшей
    Зеленский потребовал срочно отправить генпрокурора Украины в отставку
    В Лондоне решили построить крупный военный завод
    Оппозиционный левый блок вырвался вперед на выборах в Швеции
    Захарова: Древнекитайская пословица раскрыла суть безвиза для россиян
    От нападений медведей в Сибири за месяц погибли пять человек

    Мировая экономика начинает задыхаться без русского топлива

    Мировой рынок ожидает «огромный дефицит топлива, который очень скоро станет очевидным», утверждают эксперты. Почему производство дизельного топлива оказалось в серьезном кризисе, как из-за этого страдают в первую очередь западные потребители и почему звучат прогнозы о том, что уже вскоре все станет для них только хуже? Подробности

    Перейти в раздел

    Социологи замерили возможности кандидатов в Госдуму

    Выборы в Госдуму, согласно прогнозам социологов, пройдут при явке свыше 50% и завершатся победой «Единой России». И если первое место ЕР и второе место КПРФ практически не вызывают вопросов, то за третью строчку развернется борьба между ЛДПР и «Новыми людьми». Такие прогнозы представили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «ЕДГ–2026: план на победу. Аналитика активности политических партий». Подробности

    Перейти в раздел

    Как изменятся танки для участия в войнах будущего

    Праздник День танкиста, 13 сентября, сами танкисты отмечают с противоречивыми чувствами – на первый взгляд, беспилотники полностью лишили танки их былого могущества. В какой-то степени это так – и всё же вполне можно представить, каким станет танк будущего и сами танковые войска. Как они должны измениться, чтобы сохранить свою эффективность на поле боя? Подробности

    Перейти в раздел

    Прибалтика лицемерит в борьбе с «имперским духом» России

    «Это борьба пигмеев с великанами. Для властей Прибалтики она заранее обречена на поражение». Такими словами эксперты оценивают реформу, лишившую русских школьников Литвы права на изучение классиков русской литературы. Пушкину, Ломоносову и другим титанам русской цивилизации ставят в вину то, что для себя допускают и пропагандируют сами прибалты. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    • На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

      После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации