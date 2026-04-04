Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Франция попросила ЕК проверить НПЗ Европы на предмет злоупотреблений
Министр экономики Франции Лескюр заподозрил НПЗ Европы в злоупотреблениях
Французский министр экономики и финансов Ролан Лескюр призвал Еврокомиссию провести расследование работы европейских НПЗ из-за подозрений в злоупотреблениях при формировании цен на топливо, пишет Figaro.
«Я написал в Европейскую комиссию и направил туда письмо с просьбой провести расследование на европейских нефтеперерабатывающих заводах, чтобы убедиться в отсутствии злоупотреблений», – приводит слова Лескюра РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.
Ранее у французских властей возникали подозрения относительно операторов автозаправочных станций. Однако, как отметил Лескюр, проверки среди АЗС не выявили массовых нарушений, и злоупотребления были обнаружены лишь на небольшом числе станций. Всего по стране было проверено 630 автозаправок, и только 5% из них допустили нарушения, за что получили штрафы, пишет издание.
Figaro также отмечает, что цены на дизель во Франции достигли максимума с 1985 года и приблизились к 2,2 евро за литр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия подтвердила рекомендацию странам ЕС экономить дизельное топливо и авиационный керосин на фоне топливного кризиса. Расходы Евросоюза на импорт энергоресурсов выросли на 13 млрд евро из-за ситуации на Ближнем Востоке.