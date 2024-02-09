Эксперт: В интервью Путина Карлсону американский зритель получил ответы на свои вопросы

Малькевич: Из интервью Путина Карлсону американцы поймут, что Россия не является врагом США

Tекст: Татьяна Косолапова

«Карлсону удалось сделать интересное интервью, но это не тот случай, когда нужно гнаться за остротой. И если говорить с точки зрения высокой медиакухни, я острых интервью вообще много лет уже не видел, а уж в мире политики – тем более. Я допускаю, кстати, что сейчас противники и Такера Карлсона, и Владимира Владимировича Путина будут нам рассказывать, что им там какой-то остроты не хватило», – говорит Малькевич.



Единственная позволительная «острота», которую могут себе позволить американские журналисты, подчеркивает собеседник, это словесные нападения на бывшего президента США Дональда Трампа, и то они происходят не напрямую, а за глаза. А прямым доказательством того, что интервью получилось действительно интересным, служит колоссальное количество просмотров. Более того, Путин и Карлсон лидируют по упоминаемости в социальных сетях, передает ТАСС.

«Кстати, о теме интереса к герою. Такеру удалось этого героя, причем фактически запрещенного в западных медиа и запрещенного для показа западной аудитории, предъявить, информационная блокада прорвана», – считает собеседник.

Он обращает внимание, что задача, которая стояла перед западным журналистом, а именно, чтобы прежде всего американский зритель получил ответы на свои вопросы, была выполнена. Причем работа направлена на обычных американцев – не мигрантов, не представителей секс-меньшинств и не людей с забитой пропагандой головой, – чтобы они увидели, что Россия не является врагом США, не угрожает им, не собирается никого захватывать, готова разговаривать, договариваться «и вообще имеет свои претензии». Путину, в свою очередь, свои задачи удалось выполнить на все 150%, ведь он довел свою позицию до многомиллионной аудитории на Западе, говорит эксперт.

«Это интервью может повлиять на восприятие нашей страны и происходящего в целом широкими народными массами Запада, нормальными людьми, которые в состоянии без посредника, без толкователей посмотреть, послушать выступление президента России, переслать друзьям. Это получилась такая информационная бомба замедленного действия, ведь в медиа послевкусие будет очень длительным», – заключил Малькевич.

Ранее президент России Владимир Путин дал интервью западному журналисту Такеру Карлсону, которое тот в ночь с 9 на 10 февраля разместил на своем сайте. Также беседа была опубликована в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России), где за 11 часов набрала более 80 млн просмотров. Полная русскоязычная версия опубликована на официальном сайте Кремля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Карлсон заранее не согласовывал с Путиным вопросы.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала интервью Владимира Путина Такеру Карлсону и объяснила, как оно прорвало информационную блокаду Запада.