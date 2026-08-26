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    Анна Долгарева Анна Долгарева Превзойдет ли Елена Зеленская мужа в кровожадности

    Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?

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    Александр Коц Александр Коц Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри

    Киев готовится не к обороне, а к затяжной информационной войне за удержание Славянска и Краматорска. Но у Зеленского на этом участке фронта проблема в мотивации личного состава.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему надо защищать пенсионера с ружьем и девочку со Смешариками

    На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тыс. рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей Смешариков на детской площадке.

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    26 августа 2026, 23:33 • Новости дня

    Правящая партия Швеции предложила объединить ПВО Прибалтики и севера Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Правящая Умеренная коалиционная партия Швеции намерена создать единую систему противовоздушной обороны совместно со странами Скандинавии и Прибалтики в случае победы на парламентских выборах, заявила министр иностранных дел Швеции и представитель партии Мария Мальмер Стенергард на пресс-конференции с главой МИД Латвии Байбой Браже.

    По мнению УКП, интеграция национальных комплексов в многоуровневую структуру поможет эффективнее отражать возможные атаки беспилотников, крылатых и баллистических ракет, передает ТАСС.

    «Поскольку мы сейчас делаем исторические инвестиции в противовоздушную оборону скандинавских и балтийских стран, мы получим гораздо больше пользы, если интегрируемся, поэтому мы хотим видеть скандинавско-балтийский щит ПВО», – пояснила министр.

    Отношение соседних государств к этой инициативе пока остается неясным. Стенергард добавила, что идея исходит от ее партии, поэтому предметное обсуждение проекта с зарубежными партнерами начнется лишь в случае выигрыша на предстоящем голосовании 13 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швеция объявила о запуске собственной внешней разведки для анализа внешних угроз.

    Также страна выразила намерение присоединиться к инициативе НАТО «Восточный страж» по усилению обороны на восточном фланге.

    26 августа 2026, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Писаревку и запорожскую Неженку
    Российские войска освободили сумскую Писаревку и запорожскую Неженку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за сутки взяла под контроль два населенных пункта – Писаревку в Сумской области и Неженку в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Писаревкой в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны около Толстодубово, Пролетарского, Садков и Кияницы в Сумской области.

    А Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии рядом с Приколотным, Бузово, Цуповкой, Новоалександровкой, Липцами и Слатино.

    При этом ВСУ потеряли до 240 военнослужащих и танк.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Неженку в Запорожской области.

    Было нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты возле Малиновки, Маломихайловки, Ивановки и Васильковки в Днепропетровской области, Общего, Барвиновки и Омельника в Запорожской области.

    Противник при этом потерял свыше 345 военнослужащих и две бронемашины.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и батальона беспилотных систем ВСУ в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Красного Молочара, Николаевки, Семеновки и Алексеево-Дружковки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Противник при этом потерял более 215 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Райского, Андреевки, Дружковки, Славянки, Новогригоровки, Новотроицкого, Белозерского, Доброполья и Роганского в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 365 военнослужащих, бронемашина «Казак», артиллерийское орудие и радиолокационная станция, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Анновку в ДНР.

    Днем ранее они освободили три населенных пункта – Перше Травня в Сумской области, Кучеров Яр в Донецкой народной республике (ДНР) и Долинку в Запорожской области.

    А до этого освободили Зеленое в Запорожской области.

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    26 августа 2026, 16:00 • Новости дня
    Головин: Рост доходов учителей без повышения нагрузки – цель «Единой России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Народной программе «Единой России» предусмотрены конкретные меры по повышению доходов преподавателей без увеличения их рабочей нагрузки и сокращению регионального неравенства зарплат, сообщил Член Высшего совета «Единой России», Герой России Владислав Головин.

    Головин выступил на областном педагогическом форуме «Август. Старт» в Кирове, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В мероприятии приняли участие 400 преподавателей со всего региона.

    «Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что именно педагог воспитывает будущих Героев. В принятой на Съезде Народной программе «Единой России» особое внимание уделяется поддержке педагогов. Есть даже отдельный пункт, который называется: «Высокий статус учителя». Мы понимаем, что это не просто слова, а конкретные меры поддержки», – заявил Головин.

    По инициативе партии совместно с правительством прорабатываются подходы к модернизации системы оплаты труда преподавателей. Цель изменений – сделать начисление зарплат более справедливым и прозрачным, а также повысить доходы без увеличения нагрузки.

    Кроме того, планируется сократить разрыв в уровне заработка учителей из разных регионов страны. В Народной программе также предусмотрено расширение проекта «Земский учитель» на закрытые административно-территориальные образования и моногорода, а также создание новых возможностей для повышения квалификации.

    Ранее президент России Владимир Путин одобрил закрепление особого статуса педагогов.

    Глава государства поручил правительству установить единый образец удостоверения учителя.

    Выпускник программы «Время Героев» Виталий Дроздов предложил присваивать педагогам со стажем от 25 лет звание ветерана труда.

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    26 августа 2026, 21:35 • Видео
    Что забыл в России директор ЦРУ

    В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    26 августа 2026, 06:49 • Новости дня
    Песков раскрыл цель визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву

    Песков: Визит главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву связан с контактами спецслужб

    Песков раскрыл цель визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Директор ЦРУ США Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения вопросов, связанных с контактами между спецслужбами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил Washington Post, что речь идет об «установлении контактов между спецслужбами». Издание пишет, что Песков не предоставил какие-либо дополнительные подробности.

    «Нет. Встречи с президентом не было», – сказал Песков в комментарии RTVI, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ЦРУ прибыл в Москву на военно-транспортном самолете во Внуково.

    Позднее американский военно-транспортный самолет покинул Москву.

    Ранее Песков подтвердил сохранение отдельных контактов между спецслужбами России и США.

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    26 августа 2026, 09:59 • Новости дня
    Директор Ленинки показал украинскую азбуку с горящим Кремлем

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Российской государственной библиотеке есть закрытое хранилище с украинской русофобской литературой, в коллекции есть детские азбуки с горящим Кремлем и мемуары участников АТО.

    Российская государственная библиотека провела экскурсию по закрытому фонду, где хранятся украинские издания, сообщает «Коммерсантъ».

    Среди представленных материалов оказались мемуары участников АТО, детская азбука с изображением горящего Кремля, комиксы и проза рок-музыканта Кузьмы Скрябина.

    «Книги создают большое количество установок – нарративов, как сейчас модно говорить. Мы много лет наблюдали, как на Украине появляется неприятная для нас литература, откровенно русофобская», – заявил директор Ленинки Вадим Дуда.

    По словам руководителя учреждения, в освобожденных в ходе спецоперации населенных пунктах часто звучат призывы уничтожать подобную литературу. Однако руководство библиотеки приняло решение сохранить эти документы. Это необходимо для дальнейшего изучения истории русофобии и анализа искажения исторических фактов.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о навязывании украинским детям русофобии через специальные комиксы.

    Украинское руководство запланировало полностью запретить в стране российскую литературу.

    В 2025 году специалисты изъяли из библиотек в ЛНР более 200 тысяч книг украинской экстремистской направленности.

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    26 августа 2026, 14:31 • Новости дня
    Новые власти Венгрии объявили Россию глобальной угрозой
    Новые власти Венгрии объявили Россию глобальной угрозой
    @ IMAGO/Jurgen Heinrich/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Новое правительство Венгрии под руководством Петера Мадьяра официально признало Россию угрозой для национальной, европейской и глобальной безопасности, изменив прежний политический курс страны, следует из документа делегации страны на Генеральной Ассамблее ООН.

    В новом внешнеполитическом курсе Венгрии после смены правительства Россия названа угрозой для страны, Европы и всей мировой системы, передают СМИUra.ru.

    «Поведение России означает угрозу для Венгрии, Европы и глобального порядка», – следует из заявления на официальном сайте венгерского правительства.

    Новый курс Будапешта знаменует разрыв с политикой бывшего премьера Виктора Орбана. Он выступал против ужесточения антироссийских санкций и поддерживал тесные отношения с Москвой. Теперь власти Венгрии заняли более жесткую позицию по отношению к России.

    Одновременно Будапешт выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и поддержку переговоров для достижения устойчивого мира. В документе также говорится о необходимости долгосрочных гарантий безопасности для Украины. Ранее в Кремле заявляли, что Москва открыта к диалогу с любым государством, готовым к сотрудничеству.

    Глава Минобороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди анонсировал радикальную смену внешнеполитического курса страны.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский подтвердил присоединение Будапешта к общеевропейской позиции по украинскому вопросу.

    Ранее венгерский парламент ограничил пребывание на посту главы правительства двумя сроками.

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    26 августа 2026, 20:25 • Новости дня
    Путин поздравил Бадру Гунбу с Днем признания независимости Абхазии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин направил теплые пожелания руководителю Абхазии Бадру Гунбу и всем жителям закавказской республики по случаю обретения независимости, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Путин в среду поздравил президента Абхазии Бадру Гунбу с Днем признания независимости республики, передал ему и всем жителям республики наилучшие пожелания», – приводит передает РИА «Новости» слова Пескова.

    Москва официально признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Позже этому примеру последовали Никарагуа, Венесуэла и другие страны. Российские власти неоднократно подчеркивали окончательность этого исторического решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о намерении России продолжать оказывать Абхазии и Южной Осетии масштабную помощь по укреплению государственности.

    Ранее президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазии.

    В марте прошлого года Бадра Гунба победил на выборах президента республики с 57% голосов избирателей.

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    26 августа 2026, 10:10 • Новости дня
    Захарова назвала анекдотом выборы премьера Британии
    Захарова назвала анекдотом выборы премьера Британии
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Действующая процедура выборов премьер-министра Британии напоминает политический анекдот, так как британские лидеры приходят к власти без прямого голосования граждан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила механизм выбора премьер-министра Британии с политическим анекдотом, передает радио Sputnik.

    По ее словам, даже дети в школе выбирают старосту более честным путем.

    «То, что происходит в Британии, – это вообще политический анекдот… За какого британского политического руководителя, который стоял у руля этой страны, голосовали, хоть кто-нибудь голосовал в каком-то виде – прямой или полупрямой избирательной архитектоники? Да ни за кого и никогда», – заявила Захарова в радиоэфире.

    Дипломат добавила, что процесс выбора старосты класса через записки или опросы выглядит понятнее, чем приход к власти британского премьера.

    В июле Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании.

    Новый глава британского правительства назначил Эда Милибэнда министром иностранных дел.

    Мария Захарова иронично назвала данные кадровые перестановки своеобразным престолонаследием.

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    26 августа 2026, 18:18 • Новости дня
    Агроном рассказал, что делать с гниющей под яблонями падалицей

    Биолог Воробьев объяснил, как утилизировать опавшие яблоки без вреда для сада

    Агроном рассказал, что делать с гниющей под яблонями падалицей
    @ Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Опавшие яблоки не стоит массово закладывать в компост из-за высокой концентрации органических кислот, вредной для многих растений, а излишки падалицы лучше прикопать в дальнем углу сада или разбросать за его пределами, сказал газете ВЗГЛЯД агроном и биолог Михаил Воробьев, комментируя высокий урожай яблок, с которым дачники не успевают справляться.

    «В компост большое количество падалицы класть не нужно, потому что слишком высокая концентрация органических кислот в субстрате для многих растений вредна. Как вариант, можно закопать яблоки в укромном уголке сада, где они спокойно перегниют без ущерба для растений. Ничего страшного в опавших плодах нет, важно лишь грамотно ими распорядиться», – говорит Воробьев.

    По словам агронома, еще один рабочий вариант – вынести яблоки за границы сада и рассыпать их тонким слоем по земле. В конце концов, именно так и происходит в природе: ведь там никто не убирает падалицу, а лесные и дикие яблони прекрасно обходятся без всякого ухода.

    «Ну а мухам, осам и другой живности тоже нужно чем то питаться, поэтому их появления не избежать. Только держать эту подкормку лучше подальше от сада. Все они неотъемлемая часть биоценоза, и полностью избавляться от них не стоит. Опавшие яблоки как раз и становятся для насекомых естественным кормом», – заключил собеседник.

    Ранее биотехнолог рассказал об отличиях летних и зимних сортов яблок. По его словам, летние яблоки содержат больше воды и помогают восстановить баланс электролитов в жару. Зимние же сорта накапливают инулин, который улучшает пищеварение и способствует снижению уровня холестерина. Эксперт отметил, что выбирать яблоки стоит с учетом сезона и их полезных свойств.

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    26 августа 2026, 10:04 • Новости дня
    AP сообщило о 28 американцах в российских тюрьмах
    AP сообщило о 28 американцах в российских тюрьмах
    @ Андрей Архипов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Освобождение из заключения ветерана морской пехоты США Роберта Гилмана привлекло внимание к судьбе других американцев, страдающих серьезными заболеваниями за решеткой в российских тюрьмах, пишет Associated Press.

    Гилман, преподаватель из Массачусетса, находился под арестом с 2022 года по обвинению в нападении на полицейского – семья настаивала на его невиновности, а Госдепартамент признал его незаконно удерживаемым, сообщает Associated Press.

    Перед освобождением, по словам представителя фирмы Global Reach Эрика Лебсона, Гилман 47 дней провел в диссоциативном ступоре из-за издевательств в тюрьме, после чего его подключили к аппарату для кормления и приковали наручниками к больничной кровати.

    Бывший узник Пол Уилан, проведший в российских тюрьмах более пяти лет по обвинению в шпионаже, которое США называли беспочвенным, рассказал, что плохие условия содержания являются частью наказания. «Плохие условия – это часть наказания. Ты должен получать всего меньше, чем обычные граждане», – заявил он.

    Среди остающихся под арестом – Чак Циммерман, задержанный в июне 2025 года при плавании на яхте и осужденный на пять лет за перевозку оружия, у которого развились сильные боли в желудке, предположительно из-за язвы, панкреатита или грыжи. Ольга Джезлер, гражданка США с грин-картой, находится в заключении с 2022 года по делу о капсулах с CBD и страдает эндометриозом с растущей кистой яичника.

    16 сенаторов направили письмо госсекретарю Марко Рубио, указав на ослабленное состояние Гилмана и призвав добиться освобождения пятерых других американцев, включая Циммермана и Джезлер, а также Александра Антонова с черепно-мозговой травмой, Андре Хачатуряна с аутоиммунным заболеванием и Дэвида Барнса, которому требуется срочная стоматологическая операция. По данным фонда Foley Foundation, в России находятся около 28 американцев, из которых порядка шести организация считает незаконно удерживаемыми.

    Госдепартамент заявил, что осведомлен об обеспокоенности качеством медицинской помощи и продолжает поднимать этот вопрос перед российской стороной. Федеральная служба исполнения наказаний России на запрос о комментарии не ответила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон попросил Москву освободить осужденного американца Роберта Гилмана для прохождения медицинского лечения на родине. Гилман по состоянию здоровья был отпущен на свободу и направлен правительственным спецбортом в Вашингтон.

    Государственный секретарь США Марко Рубио поблагодарил российские власти за освобождение американца, находившегося в заключении более четырех лет.

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    26 августа 2026, 19:15 • Новости дня
    Очередь из 70 судов скопилась на Дунае в ожидании доступа в украинские порты

    Reuters: На Дунае 70 судов скопилось в ожидании доступа в порты Украины

    Очередь из 70 судов скопилась на Дунае в ожидании доступа в украинские порты
    @ Aleksandar Djorovic/Imago Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    У Сулинского канала Дуная образовался масштабный затор из десятков сухогрузов, ожидающих прохода к украинским портам для погрузки экспортного продовольствия, пишет Reuters.

    По данным Reuters, массовое скопление кораблей произошло из-за перенаправления грузопотока после ограничения доступа к черноморским терминалам, передают «Вести». Пропускная способность реки оказалась слишком низкой для возросшего трафика.

    По оценкам экспертов консалтингового агентства ASAP Agri, накануне прохода через водную артерию ожидали более 50 сухогрузов. При этом ежедневно терминалы способны принимать лишь от пяти до семи кораблей.

    Вынужденные простои наносят серьезный финансовый ущерб транспортным компаниям. Каждый день задержки обходится судовладельцам примерно в 8 тыс. долларов, что неизбежно провоцирует рост ставок на грузоперевозки.

    Ситуация рискует значительно ухудшиться в ближайшее время. Судовые агенты планируют полностью закрыть доступ к речным причалам как минимум на двое суток из-за надвигающейся непогоды.

    Ранее иностранные перевозчики из соображений безопасности отказались от заходов в порты Большой Одессы.

    Украинские аграрии перенаправили экспорт сельскохозяйственной продукции по реке Дунай.

    Альтернативные маршруты через дунайские гавани не справились с возросшей транзитной нагрузкой.

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    26 августа 2026, 15:06 • Новости дня
    Эксперт указал на преимущества Канады в торговой войне с США

    Американист Дробницкий: Канада имеет серьезные шансы победить Трампа в торговой войне

    Эксперт указал на преимущества Канады в торговой войне с США
    @ Marijan Murat/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В торговой войне между США и Канадой у Оттавы шансы победить ощутимо выше. Вероятно, нынешняя обоюдная пикировка продлится до ноября, после чего демократическое большинство в Конгрессе усилит давление на Трампа в попытке лишить его важных рычагов управления, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «С экономической точки зрения аргументы как США, так и Канады вполне понятны», – говорит американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, Оттава вместе с некоторыми европейскими и азиатскими странами на фоне высоких американских пошлин изобрели «серую схему». Так, вышеупомянутые игроки ввозят в Штаты азиатские товары, а маркируют их как европейские или канадские.

    Эксперт отмечает – это приносит Европе и Канаде солидную прибыль. «В свою очередь, Брюссель и Оттава напоминают Вашингтону о международном разделении труда, торговых соглашениях и глобализации рынков», – детализировал собеседник.

    Вопрос, однако, имеет не только экономическое измерение, заметил спикер. «Ни для кого не секрет, что Трамп превратил тарифные вопросы в инструмент политического давления на другие страны. Канадский премьер Марк Карни это понимает. Также он осознает, что энергетические системы его страны и США тесно связаны, особенно в приграничных штатах», продолжает аналитик.

    По его мнению, именно этот аспект способен стать решающим аргументом в пикировке между странами. «Карни может намекнуть Трампу на потенциальное изменение работы канадских энергосистем, от которых зависят перетоки на американскую территорию. Думаю, если ситуация будет развиваться в подобном русле, советники главы Белого дома укажут ему на опасность блэкаутов в некоторых американских городах», – предположил американист.

    Кроме того, напомнил он, Канада поставляет углеводороды по нефтепроводу Keystone из провинции Альберта на нефтеперерабатывающие заводы в Иллинойсе и Техасе. «Судя по всему, эти козыри также сыграют решающую роль в торгово-экономической войне Оттавы и Вашингтона. Собственно, в канадской прессе и части общества уже постулируются призывы действовать против Трампа так же жестко, как Китай», – отметил спикер.

    «Либеральные и мейнстримные СМИ в Штатах также помещает в одну связку Пекин, Тегеран и Оттаву – как страны, умеющие говорить Трампу «нет». Против главы Белого дома играет и то, что объявленные целями тарифных войн защита внутреннего производителя и реиндустриализация пока очень сильно буксуют», – добавил аналитик.

    «Таким образом, тактика Карни поймать Трампа на встречном замахе имеет все шансы на успех. Рейтинг премьера явно вырастет среди антитрамповской фронды. При этом, думаю, события будут развиваться не по экстремальному, а по вялотекущему сценарию. Стороны в публичном и кулуарном полях начнут прения, которые продлятся до ноября», – спрогнозировал политолог.

    «Затем пройдут выборы в Конгресс США, в которых, вероятнее всего, победит Демократическая партия. После этого демократы попытаются лишить президента ряда внешнеполитических полномочий», – подчеркнул Дробницкий.

    Впрочем, заметил он, надежда Оттавы на то, что отношения США и Канады вернутся к середине нулевых, безосновательна. «Мир дробится на технологические зоны. Невозможно игнорировать фактор Китая и экономическую просадку Европы. Таким образом, Карни, даже в случае победы над Трампом, придется стратегически менять канадскую внешнюю политику, чтобы встроиться в меняющуюся глобальную повестку», – указал собеседник.

    Спикер также обратил внимание на необъявленный, но действующий уже де-факто альянс Оттавы с Европой и Токио для противодействия экономическому давлению США. «Европейская сторона всегда воспринимала Канаду, как лучшую версию США. Для Японии же выгодны такие союзники в ее стремлении стать большой тихоокеанской державой. Уверен, они вместе уже формируют пакетные предложения для будущего нового демократического президента США», – резюмировал американист.

    Во вторник Канада объявила о введении ответных пошлин в отношении США. Как сообщили в канадском министерстве финансов, действующие тарифы на сталь и алюминий из Штатов увеличат вдвое – до 50%. На бытовую технику, молочную продукцию и некоторые другие товары будет распространяться пошлина в 25%, а на электроприборы – 15%.

    Новые тарифы вступят в силу 8 сентября и затронут около 6% объема товаров, ввезенных Канадой из США в прошлом году. Впрочем, до начала действия ответных мер канадскому премьеру Марку Карни следует найти способ нейтрализовать угрозу экономике своей страны, пишет Economist. Журнал указывает на то, что США могут смириться с потерей доли канадского рынка, тогда как для Оттавы будет не так просто с этим справиться.

    Издание Politico на этом фоне напоминает, что в начале 2026 года Карни в Давосе призвал демократические страны и сторонников свободной торговли объединиться против президента США Дональда Трампа. Но новая торговая война разразилась слишком рано для альянса «средних держав». «Семь месяцев спустя канадский премьер в основном борется с главой Белого дома в одиночку», – указывает издание.

    Отмечается, что Евросоюз, Британия, Япония и партнеры в Азии стараются не привлекать к себе внимания Вашингтона и опасаются противостояния главе Белого дома. «Европа политически близка к Канаде, но координация коллективного противодействия США будет восприниматься как значительная эскалация», – сказал Politico Томас Райт, аналитик Института Брукингса.

    Вместе с тем Карни заявил, что Канада находится в сильной позиции: за последний год она заключила автомобильное соглашение с Южной Кореей, добилась снижения тарифов с Китаем, подписала договор об экспорте энергии в Германию и восстановила поставки урана в Индию.

    Напомним, 22 августа США ввели 50-процентные пошлины на некоторые категории канадских товаров, в том числе пиво и сыр. Кроме того, с 1 января 2027 года Вашингтон намерен повысить пошлины на все легковые и грузовые автомобили, а также автозапчасти и сталь из Канады до 50%. Трамп уточнил, что производители смогут избежать мер, если перенесут производство в Соединенные штаты.

    Решения были приняты после того, как представители двух стран не смогли прийти к компромиссу по торговой сделке. Оттава и Вашингтон переложили вину друг на друга. Торгпред США Джеймисон Грир сообщил, что Канада отказалась финализировать соглашение, которое обеспечило бы ей «наилучшие условия среди всех крупных экспортеров» на американский рынок.

    Карни в свою очередь указал, что Штаты в последний момент внесли изменения в сделку, и назвал их «несправедливыми, неэкономическими». По информации Bloomberg, переговоры сорвались в самый последний момент из-за давления со стороны американского министра торговли Говарда Латника. Чиновник посчитал проект соглашения слишком щедрым по отношению к Оттаве.

    Позднее глава Белого дома назвал представителей канадского руководства «клоунами». По его словам, США десятилетиями поддерживали северного соседа, однако теперь это прекратится. «Помните, большая часть электроэнергии, нефти и газа, которые получает Канада, транспортируется через США. Кто-то должен заставить этих клоунов подчиниться, иначе последствия для Канады будут гораздо хуже!» – написал Трамп в Truth Social.

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    26 августа 2026, 08:21 • Новости дня
    Число погибших при пожаре на АГХК выросло до семи человек
    Число погибших при пожаре на АГХК выросло до семи человек
    @ Амурский ГХК/YouTube

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество погибших на строительной площадке Амурского газохимического комплекса возросло до семи человек, открытое горение там ликвидировано, сообщили в пресс-службе предприятия.

    Очаги пламени на объекте полностью потушены, сейчас специалисты завершают выжигание остатков технологических газов, говорится в Telegram-канале АГХК.

    На месте происшествия уже началось детальное обследование территории.

    В ходе поисковых работ спасатели обнаружили тела четырех граждан КНР. Общее число жертв трагедии достигло семи человек, среди которых один россиянин и шесть китайских рабочих. Поиски еще девяти сотрудников подрядной организации продолжаются.

    За медицинской помощью обратились 152 человека, из них 36 пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Остальным 116 работникам помощь оказали на месте. Для транспортировки тяжелых пациентов прибыл спецборт Ил-76 МЧС России.

    Сотрудники Роспотребнадзора ведут непрерывный лабораторный контроль воздуха на границе жилой застройки города Свободный. Превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ не выявлено. Руководство предприятия оказывает всестороннее содействие оперативным службам и медикам.

    Накануне сообщалось о трех погибших в ходе ЧП на предприятии. 10 пострадавших работников предприятия госпитализировали в больницу Благовещенска.

    Для санитарной эвакуации раненых в регионе приземлился спецборт Ил-76 МЧС России.

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    26 августа 2026, 18:55 • Новости дня
    Трамп заявил о тяжелом ранении иранского аятоллы Моджтабы Хаменеи
    Трамп заявил о тяжелом ранении иранского аятоллы Моджтабы Хаменеи
    @ Iranian Government/Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в гибели иранского аятоллы Моджтабы Хаменеи.

    «Он ранен, и ранен тяжело», – заявил политик в эфире онлайн-трансляции американского журналиста Гленна Бэка, передает «Интерфакс».

    По словам главы государства, у Хаменеи серьезно поражена левая часть тела. При этом Трамп подчеркнул, что не верит в смерть аятоллы. Он добавил, что в случае реальной гибели Хаменеи «иранцы разыгрывают изумительное шоу».

    Ранее американская пресса со ссылкой на источники сообщала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые увечья. Это произошло во время недавних американо-израильских ударов по территории Ирана.

    Весной СМИ сообщили о восстановлении Моджтабы Хаменеи после тяжелых ранений. Телеканал Al Hadath подтвердил факт выживания сына погибшего иранского лидера во время атаки.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о вынужденном отказе нового руководителя страны от публичности.

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    26 августа 2026, 20:10 • Новости дня
    Президент Литвы озвучил свою версию визита директора ЦРУ в Москву

    Науседа: Глава ЦРУ прилетел в Москву для снижения напряженности в Прибалтике

    Президент Литвы озвучил свою версию визита директора ЦРУ в Москву
    @ Antti Aimo-Koivisto/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву мог быть связан со стремлением снизить геополитическую напряженность вокруг стран Балтии, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает LRT.

    Президент Литвы Гитанас Науседа предположил, что поездка главы американской разведки в российскую столицу призвана разрядить обстановку вокруг прибалтийских государств, пишет Газета.Ru со ссылкой на LRT. Литовский лидер подчеркнул, что знал о готовящихся переговорах заранее.

    Подробные сведения о целях и содержании московской встречи будут представлены на следующей неделе.

    «Я могу лишь предполагать, что эта встреча все же действительно направлена на то, чтобы геополитическая напряженность в нашем регионе снизилась, и это меня настраивает позитивно», – сказал Науседа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву на военно-транспортном самолете.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал этот визит с контактами между спецслужбами.

    Владимиру Путину незамедлительно доложили о переговорах американского гостя с представителями российских ведомств.

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    26 августа 2026, 11:56 • Новости дня
    Эксперт: Молодежь Тернополя бунтует против ТЦК от лица всех украинцев

    Политолог Корнилов: Бунт против ТЦК в Тернополе повторит судьбу протеста во Львове

    Эксперт: Молодежь Тернополя бунтует против ТЦК от лица всех украинцев
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    На Украине крайне высок градус недовольства работой ТЦК. Кризис усиливается опасениями из-за возможного призыва женщин. При этом основными участниками бунтов становится молодежь, пока не подлежащая мобилизации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее в Тернополе местные жители вышли на ночной марш протеста.

    «Жителями Тернополя в их бунте против ТЦК руководит желание выжить. Они понимают, что участь быть мобилизованными, вероятно, ждет значительную часть Украины. Эти опасения усиливаются на фоне заявлений иностранных «партнеров» Киева и украинских чиновников о возможности скорого призыва женщин», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    В связи с этим, заметил он, молодежь, женщины, старики и даже люди с ограниченными физическими возможностями бросаются защищать мужчин от «людоловов». «Кадры идущих по центру Тернополя юношей и девушек, скандирующих «Ганьба!» (с украинского – «Позор!»), выглядели впечатляюще», – признал собеседник.

    «Вряд ли это была спланированная акция. Скорее всего, молодые жители города спонтанно, но в едином порыве решили выразить свое отношение к Зеленскому и политике его команды. Все понимают суть происходящего, но ничего не могут сделать», – добавил эксперт.

    Политолог обратил внимание на то, что основную часть марширующих составляли молодые люди. По его мнению, это связано с тем, что закон пока запрещает ТЦК их мобилизовать. «При этом, думаю, власти поступят с ними так же жестко, как и во Львове – поставят на колени, заставят извиняться на камеру после физического давления», – допустил собеседник.

    Корнилов также выразил сожаление в связи с тем, что на акции против ТЦК решаются жители далеко не всех украинских регионов. «Например, во Львове и Тернополе люди пытаются оказывать хоть какое-то сопротивление. А другие крупные города молчат. Видимо, местное население настолько подавлено, что не может ничего организовать», – заключил аналитик.

    Ранее в Тернополе после столкновения местных жителей с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) люди вышли на ночной марш протеста, передает РИА «Новости». На опубликованном видео большая группа молодых людей идет ночью по дороге мимо военного автомобиля и автобуса. Участники шествия периодически выкрикивают слово «Ганьба!» («Позор!»). Судя по роликам, в акции протеста преимущественно участвовала молодежь.

    Незадолго до этого группа людей в Тернополе напала на авто сотрудников ТЦК, сообщила региональная полиция. Инцидент произошел при проверке документов. Силовики получили телесные повреждения. На место прибыли следственно-оперативная группа и дополнительные полицейские наряды. Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к инциденту.

    В июле митинги против мобилизации прошли во Львове. Они начались с задержания в Сиховском районе сотрудниками ТЦК мужчины, которого избили и силой затащили в микроавтобус. Это возмутило прохожих, около 200 человек заблокировали проезжую часть и перевернули авто.

    Затем толпа окружила одного из сотрудников ТЦК и устроила над ним самосуд, потребовав снять форму, а после отказа силой сорвала с него одежду и избила. На подмогу стянули крупные силы спецназа. Ситуация переросла в жесткие стычки. По некоторым данным, в беспорядках участвовало около тысячи человек.

    Участников конфликта вынудили публично извиняться. Около 50 задержанных выстроили на ступеньках на одной из улиц города и заставили кричать «Слава ТЦК!». Перед этим задержанных на несколько часов помещали в СИЗО. В ходе беседы с правоохранителями один из бунтовщиков обязался пойти в армию. Второй заявил, что уже состоит в рядах ВСУ.

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