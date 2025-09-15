Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.9 комментариев
Испания, Италия, Британия и Швеция присоединились к операции «Восточный страж»
Испания, Италия, Британия и Швеция выразили намерение присоединиться к инициативе НАТО «Восточный страж» по усилению обороны на восточном фланге после инцидента с беспилотником в Польше.
О скором присоединении Испании, Италии, Британии и Швеции к инициативе НАТО «Восточный страж» говорится в заявлении, опубликованном на сайте альянса, передает РИА «Новости». Отмечается, что операция предполагает усиление оборонительных мер восточного фланга НАТО после инцидента с беспилотным летательным аппаратом в Польше.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил о запуске операции «Восточный страж» и сообщил, что четыре немецких истребителя Eurofighter готовы оказать помощь на авиабазе на северо-востоке Польши, а три чешских вертолета уже прибыли в страну 14 сентября. Также в документе отмечается, что Дания предоставит истребители и фрегат противовоздушной обороны, а Испания и Британия вскоре объявят о своей поддержке. Италия и Швеция также выразили готовность оказать помощь.
Минобороны России указало, что при массированном ударе по предприятиям ВПК на Украине объекты на территории Польши для поражения не планировались. Российское ведомство выразило готовность провести консультации с польской стороной относительно сообщений о пересечении границы дронами.
Ранее Британия решила перебросить истребители Typhoon на восточный фланг НАТО.
Франция направила три истребителя Rafale, способных нести ядерное оружие, на польскую авиабазу для участия в операции НАТО Eastern Sentry.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале этой операции после консультаций по статье 4 Договора о НАТО, которые начались 10 сентября по запросу Варшавы из-за инцидента с беспилотником.