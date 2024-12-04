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Нормы охоты на волков в ЕС изменили после убийства ими пони фон дер Ляйен
После убийства волками пони фон дер Ляйен в ЕС решили снизить их охранный статус
Большинство европейских стран приняли предложение о понижении охранного статуса волков в связи с ростом их численности и влияния на сельское хозяйство. В 2022 году волк задрал пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по кличке Долли.
Большинство стран поддержали снижение cтатуса охраны волков по Бернской конвенции со «строго охраняемых» до «охраняемых», решение вступит в силу с 7 марта, передает Reuters.
Сейчас волков можно убивать или ловить только в случаях, когда они представляют серьезную угрозу для скота или безопасности. С новым статусом вопрос «должен регулироваться с целью сохранения популяций вне опасности», что фактически является гораздо более низким порогом для охоты на них.
Комиссия ЕС предложила это изменение в 2023 году, поскольку рост численности волков привел к конфликтам с местными фермерскими и охотничьими сообществами и призывам принять меры для предотвращения нападений на домашний скот.
«Важная новость для наших сельских общин и фермеров. Нам нужен сбалансированный подход между сохранением дикой природы и защитой наших средств к существованию», – заявила фон дер Ляйен.
В начале сентября 2022 года ее любимую пони по кличке Долли растерзал волк, передает РИА «Новости».