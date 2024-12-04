Нормы охоты на волков в ЕС изменили после убийства ими пони фон дер Ляйен

После убийства волками пони фон дер Ляйен в ЕС решили снизить их охранный статус

Tекст: Антон Антонов

Большинство стран поддержали снижение cтатуса охраны волков по Бернской конвенции со «строго охраняемых» до «охраняемых», решение вступит в силу с 7 марта, передает Reuters.

Сейчас волков можно убивать или ловить только в случаях, когда они представляют серьезную угрозу для скота или безопасности. С новым статусом вопрос «должен регулироваться с целью сохранения популяций вне опасности», что фактически является гораздо более низким порогом для охоты на них.

Комиссия ЕС предложила это изменение в 2023 году, поскольку рост численности волков привел к конфликтам с местными фермерскими и охотничьими сообществами и призывам принять меры для предотвращения нападений на домашний скот.

«Важная новость для наших сельских общин и фермеров. Нам нужен сбалансированный подход между сохранением дикой природы и защитой наших средств к существованию», – заявила фон дер Ляйен.

В начале сентября 2022 года ее любимую пони по кличке Долли растерзал волк, передает РИА «Новости».