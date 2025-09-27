Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.2 комментария
Лавров призвал не допустить «взрыва» курдской проблемы на Ближнем Востоке
Москва не хотела бы, чтобы курдская проблема на Ближнем Востоке «взорвалась», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров отметил, что Москва удовлетворена налаживанием отношений между курдами и центральными властями Ирака, но предупредил о существовании сил, стремящихся дестабилизировать ситуацию, передает ТАСС.
Лавров подчеркнул, что «не все курдские структуры вынашивают мирные планы», и указал на «проживание большого числа курдов в целом ряде стран» региона. «Мы не хотим, чтобы курдская проблема взорвалась», – заявил Лавров.
Глава МИД подчеркнул, что Ближний Восток может не выдержать еще одного крупного кризиса. По его словам, для предотвращения дестабилизации необходимо умиротворять ситуацию и выстраивать диалог между всеми сторонами, в том числе в странах с большим курдским населением – Ираке, Сирии, Иране. В противном случае, считает министр, эти страны рискуют столкнуться с дестабилизацией и возможным развалом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Лавров провел встречу с президентом Иракского Курдистана на полях Анталийского форума. Востоковед Кирилл Семенов указывал, что Ирак балансирует между Ираном и США, а Иракский Курдистан обвиняют в сотрудничестве с ЦРУ и «Моссадом».
В мае Рабочая партия Курдистана приняла решение прекратить вооруженную борьбу против властей Турции и объявила о самороспуске. В Сирии происходят столкновения между армией новых властей страны и курдскими вооруженными формированиями.