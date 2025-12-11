История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а, значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.0 комментариев
Суд на Украине обязал начать расследование против Шария по делу Портнова
Печерский районный суд на Украине постановил начать расследование возможной причастности блогера Анатолия Шария к убийству бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова.
Решение суда обязывает офис генпрокурора Украины включить в Единый реестр досудебных расследований дело по обвинению блогера Анатолия Шария в причастности к убийству Андрея Портнова, передает ТАСС.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который выступил инициатором обращения, заявил в своем телеграм-канале, что основанием стало его заявление в нацполицию о подозрениях в действиях Шария.
В частности, депутат отметил, что Шарий неоднократно публиковал материалы, связанные с деятельностью Портнова, и высказывал в адрес политика недоброжелательность и угрозы.
Против Портнова в разные годы возбуждались уголовные дела, включая подозрения в госизмене, но его вина не была установлена, а дела впоследствии закрыты.
Ранее киевские власти возбудили уголовное дело по факту убийства в Испании бывшего советника экс-президента страны Виктора Януковича Андрея Портнова.
Андрей Портнов был застрелен рядом с Мадридом в мае 2025 года.
За несколько дней до своей гибели Портнов встречался с Владимиром Зеленским. Также он незадолго до смерти виделся с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Семеном Кривоносом.