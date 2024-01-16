Месть Ирана Америке задела Ирак

Эксперты оценили последствия удара Тегерана по иракскому Эрбилю

Tекст: Евгений Поздняков

Иран нанес ракетные удары по иракскому Эрбилю. Об этом сообщили представители КСИР. В результате обстрела, по данным Багдада, пострадало как минимум шесть человек, еще четверо погибли. Одной из жертв удара стал курдский бизнесмен Пешрав Дизайи, владелец компании Falcon Group.

В официальном заявлении КСИР сообщается, что главной целью ракетных ударов была «штаб-квартира» израильских шпионов, расположенная в Курдистане, полуавтономном регионе Ирака. Об этом пишет Reuters. Подчеркивается, что причиной обстрела стали «злодеяния сионистского режима», повлекшие за собой убийства командиров иранской гвардии.

Речь идет об авиаударах Тель-Авива, нанесенных по территориям, находящимся вблизи Дамаска, о которых сообщалось в другом материале Reuters. В результате обстрела погиб Сайед Рази Мусави, старший советник КСИР. Именно он отвечал за координацию Ирана и Сирии в военной сфере.

Кроме того, помимо ударов к северо-востоку от Эрбиля (столица Иракского Курдистана), представители Тегерана также заявили о «запуске нескольких баллистических ракет» по территории, подконтрольной Дамаску, где находятся объекты «Исламского государства*» (организация запрещена в России). В общем счете за ночь Иран нанес 24 удара, сообщает РИА «Новости».

Именно ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Кермане. Тогда в городе проходило траурное шествие в память о гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. В результате взрыва погибли 103 человека, еще 141 получил ранения. После трагедии над мечетью Джамкаран в священном для шиитов городе Кум был поднят красный флаг мести.

Ракетные удары Ирана вызвали широкий международный резонанс. Так, Белый дом расценил действия Тегерана как безрассудные и неточные. Сообщается, что американское правительство поддерживает контакт с иракскими коллегами и проводит работу по оценке последствий атаки. Отмечается, что ни один американский военнослужащий и объект на территории Эрбиля не пострадали.

Между тем Ирак заявил о намерении подать жалобу в СБ ООН. Багдад решительно осудил действия Тегерана и назвал события «агрессией против суверенитета республики». В настоящий момент премьер-министром страны Мухаммедом ас-Судани уже поручено формирование комиссии для расследования обстоятельств обстрела. Кроме того, МИД страны отозвал своего посла в Иране для консультаций.





По мнению экспертов, данное событие можно считать частью масштабных преобразований на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что удар Исламской республики пришелся по территории Ирака, рассматривать произошедшее как агрессию в отношении Багдада не стоит. На столь решительные действия Иран вынудили угрозы безопасности, исходящие от факта присутствия баз США на территории соседней страны.

Примечательно, что в самом Ираке также набирает силу настойчивое желание местного руководства избавиться от американских войск. Так, по словам премьер-министра государства, правительство уже работает над установлением даты начала работы «двустороннего комитета по подготовке к постоянному окончанию присутствия сил международной коалиции».

В экспертном сообществе также отмечают, что ракетные удары Ирана стоит рассматривать в качестве акта возмездия за недавние теракты. Аналитики прогнозируют, что существенных изменений в действующий статус-кво ситуация не привнесет, поскольку Тегеран и Багдад связывают сильнейшие культурно-религиозные связи.

«Ракетные удары Ирана по Эрбилю объясняются желанием Тегерана отомстить за недавний теракт в Кермане.

Поэтому и было принято решение использовать для обстрела исключительно силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Если осуществить акт возмездия чужими руками, потеряется весь идеологический посыл», – сказал Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед.

«Известно, что при атаке использовались баллистические ракеты. Скорее всего, речь идет о модели Fateh-110. Именно их применяет Иран при необходимости демонстрации военной мощи. Однако не исключаю, что в данном случае в ход пошли модифицированные версии, отличающиеся от оригинала по ряду характеристик», – отмечает он.

«Не думаю, что произошедшее сильно отразится на региональной обстановке. Удары Тегерана не задели объекты, принадлежащие США или Израилю. Целями стали лишь те здания, которые, по мнению Ирана, использовались в операциях западных стран. Таким образом, ни у Вашингтона, ни у Тель-Авива нет причин для начала эскалации», – указывает собеседник.

«Наиболее важным последствием обстрела можно назвать гибель предпринимателя Пешрава Дизайи. Он был уважаемым человеком, жертвовавшим огромные суммы на развитие Эрбиля. Курды могут воспринять эту утрату «на личный счет», что приведет к росту антииранских настроений среди представителей этого этноса», – подчеркивает политолог.

«Не предвидится и значимого ухудшения в диалоге Тегерана с Багдадом. В Ираке крайне сильны проиранские позиции, ослабить которые практически невозможно в силу религиозных и культурных причин. Кроме того, удары КСИР не несли прямую угрозу для республики. В целом отношения двух стран являются очень сложными», – акцентирует востоковед.

По его словам, Ирак вынужден разрываться между Ираном и США. «Багдаду приходится идти на колоссальные уступки Вашингтону. В частности, это касается согласия на размещение в государстве военных баз Штатов. При этом здесь же сильно влияние шиитов, традиционно поддерживающих тесный контакт с Тегераном», – говорит он.

«Разумеется, сложившийся статус-кво создает немало вызовов для безопасности Исламской республики. В некотором роде ситуация напоминает ситуацию России и Украины, однако благодаря началу СВО, Москве удалось избежать развития наихудшего сценария. Тем не менее данное сравнение нельзя считать полностью верным, поскольку клубок противоречий на Ближнем Востоке куда более запутан», – уточняет Семенов.

Иран часто наносит удары по объектам, способным нести угрозу для безопасности Тегерана,

напоминает Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. «В случае с Ираком, обстрелу подверглись цели, на которых, по мнению КСИР, планировались крупные теракты в отношении Исламской республики. Речь идет и о взрыве в Кермане, произошедшем в начале января», – пояснил он.

«Отмечу, что Иран нанес удары по территории Курдистана. Данный регион обвиняют в пособничестве ЦРУ и «Моссаду». Тегеран не без оснований полагает, что деятельность выходцев из этой местности несет огромную угрозу для всей страны. Часто именно они провоцируют сепаратистские настроения в приграничных землях Исламской республики», – отмечает он.

«Поэтому на отношениях с Багдадом действия Ирана не скажутся. Премьер-министр Ирака крайне положительно относится к Тегерану, однако его страна не может не считаться с мнением Вашингтона. Поэтому ему приходится инициировать шум вокруг произошедшего. Однако к серьезным последствиям заявления первых дней не приведут», – подчеркивает собеседник.

«Более того, у США и Израиля в настоящий момент также нет оснований для наращивания эскалации с Ираном. Удары не задели объекты, принадлежащие западным странам. Поэтому действующий на Ближнем Востоке статус-кво сохранится после этих обстрелов. Однако напряженность, воцарившаяся в регионе за последнее время, не может не волновать», – резюмирует Багдасаров.