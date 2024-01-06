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    6 января 2024, 17:00

    От Ирана ждут удара возмездия за теракт исламистов

    Трагедия в иранском городе Керман выводит Ближний Восток на новый виток эскалации конфликта

    От Ирана ждут удара возмездия за теракт исламистов
    @ Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    В священном для шиитов иранском городе Кум поднят красный флаг. Это означает, что Тегеран будет мстить за гибель десятков человек после теракта во время траурного шествия в память о генерале КСИР Сулеймани. Ответственность за атаку смертников взяло на себя «Исламское государство*». Как говорят эксперты, месть последует в любом случае, начиная с нападений на военные базы США на Ближнем Востоке и вплоть до массированных ударов по Израилю.

    В Иране над мечетью Джамкаран в священном для шиитов городе Кум подняли красный флаг. В шиитской традиции это символизируют несправедливо пролитую кровь и призыв отомстить за убийство человека.

    В среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани с разницей 15 минут прогремели два взрыва, которые устроили террористы-смертники. По предварительным данным, погибли 89 человек, в том числе девять детей, еще 300 были ранены (некоторые до сих пор находятся в критическом состоянии).

    Первый взрыв произошел в 700 м от могилы Сулеймани, второй – в километре от нее. Накануне министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди сообщил о задержании нескольких подозреваемых в причастности к теракту. Тегеран сразу пообещал отомстить за самое кровавое нападение со времен Исламской революции 1979 года. Совбез ООН в своем заявлении осудил атаку и назвал ее «трусливым террористическим нападением».

    Ответственность за взрывы взяло на себя террористическое и запрещенное в России «Исламское государство*» (ИГ), которое не скрывает ненависти к шиитам (составляют 90-95% населения страны), считая их отступниками. В 2022 году ИГ заявило о своей ответственности за смертоносное нападение на шиитскую святыню – мавзолей Шах-Черахв в Иране, тогда погибли 15 человек. Именно шииты стали основным объектом нападений со стороны группировки в Афганистане. Иран поддерживает большинство шиитов против группировки суннитского ИГ.

    Сулеймани был убит 3 января 2020 года в результате авиаудара с беспилотника США в районе международного аэропорта в Багдаде. Генерал возглавлял силы «Кудс» (экспедиционное подразделение КСИР) и вел активные переговоры в Ливане, Ираке, Сирии и Йемене, был ключевой фигурой в многолетней кампании Ирана по изгнанию американских войск с Ближнего Востока. Через несколько дней Тегеран нанес ракетный удар по двум американским базам в Ираке, в результате чего были ранены десятки военнослужащих США.

    В экспертной среде уверены, что Иран сдержит обещание и отомстит за теракт в Кермани, но точно предугадать, какими будут эти действия, практически невозможно по нескольким причинам.

    «Прямо сейчас сложно ожидать от Ирана ударов возмездия, ракетной атаки, потому что непонятно, куда бить.

    Тегеран увязывает действия «Исламского государства» с США и Израилем, уже обозначено, что это заговор «сионистов и крестоносцев».

    Вряд ли стоит ожидать массированных ударов по Израилю... Но будет происходить такая же эскалация, которую мы наблюдали до этого, – атаки на американские базы в Сирии и и Ираке, активизация «Хезболлы» в Ливане», – считает Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед.

    С тем, что после теракта в Кермане остается множество вопросов, согласен Станислав Тарасов, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока. «Первоначальная версия о причастности к теракту Израиля и западных спецслужб начала подвергаться сомнению», – подчеркнул Тарасов.

    Собеседник напомнил, что изначально версия выглядела логичной потому, что в конце прошлого года в результате ракетного удара израильских ВВС в Дамаске был убит высокопоставленный генерал КСИР Сайед Рази Мусави, долгие годы работавший военным советником в Сирии. А в начале года Израиль нанес удар по пригороду Бейрута, где был убит член руководства палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури.

    «Что касается иранских событий, то Израиль промолчал, а потом ответственность взяло ИГ, которое сохраняет влияние в Ираке, Сирии и достаточно заметное присутствие в Афганистане. И отсюда возникает вопрос, что они хотели доказать или продемонстрировать», – указывает спикер.

    По мнению специалиста, под флагом ИГ могла выступить некая радикальная политическая структура. «Обстоятельства убийства Касема Сулеймани не раскрыты до сих пор... Его образ был активно раскручен на Западе, хотя обычно такие люди действуют очень скрытно. Его пророчили чуть ли в президенты Ирана, к нему была приставлена охрана, но тем не менее его смогли достать ракетным ударом. Иран тоже вывесил тогда красный флаг и нанес ракетный удар по базам США в Ираке», – напомнил Тарасов, не исключив, что и на этот раз последует операция возмездия.

    Семенов подчеркнул, что теракт в Кермане не свидетельствует о внутриполитической нестабильности в Иране. «Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство». Произошедшее никак не связано с протестным потенциалом – это сделали иностранцы. У ИГ собственные цели и философия, оно пытается заработать очки на фоне противостояния, но тут удивляет, что в качестве цели выбран Иран, а не США или Израиль. Многих это заставляет задаться вопросом и даже конспирологическими теориями о связях ИГ с Израилем и США, хотя вряд ли это возможно», – добавил эксперт.

    Однако Тарасов видит признаки того, что в Иране идет борьба политических соперников. «Какие-то силы были заинтересованы в устранении Сулеймани, а другие силы сводят счеты между собой. Я вижу признаки действия какой-то группировки. Неслучайно Иран поддерживает закулисные контакты с американцами, которые за счет этого контролируют ситуацию в Ливане, чтобы не допустить расширения конфликта между Израилем и ХАМАС», – отметил политолог.

    В свою очередь востоковед Маис Курбанов убежден, что ИГ не могло совершить теракт в Кермане без санкции «своих хозяев» – США и Израиля. «В Иране это прекрасно знают. Сразу после убийства Сулеймани рахбар Али Хаменеи пообещал отомстить. Те удары по военным базам США в Ираке, как сказал аятолла, были только пощечиной Вашингтону, а сейчас мы видим, как хуситы гоняют в Красном море европейский и американский флот. В данный момент красный флаг означает то, что Иран будет действовать решительно», – считает Курбанов.

    Политолог подчеркивает, что теракт в Кермане – это очередная попытка посеять в Иране хаос, потому что любые другие усилия оказать на страну давление извне так и не увенчались успехом. «Иран справится и обязательно отомстит, просто так никто не стал бы вывешивать красный флаг. Скоро мы станем свидетелями этой мести врагу», – подытожил эксперт.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    От Ирана ждут удара возмездия за теракт исламистов

    В священном для шиитов иранском городе Кум поднят красный флаг. Это означает, что Тегеран будет мстить за гибель десятков человек после теракта во время траурного шествия в память о генерале КСИР Сулеймани. Ответственность за атаку смертников взяло на себя «Исламское государство». Как говорят эксперты, месть последует в любом случае, начиная с нападений на военные базы США на Ближнем Востоке и вплоть до массированных ударов по Израилю. Подробности

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