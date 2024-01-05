В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
В Иране задержали причастных к теракту в день памяти генерала Сулеймани
Глава МВД Ирана Вахиди: Причастные к теракту в день памяти генерала Сулеймани задержаны
Задержан ряд причастных к взрывам в городе Керман на юго-востоке Ирана лиц в ходе траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской Ирана Касема Сулеймани, заявил агентству IRNA глава МВД страны Ахмад Вахиди.
По его словам, разведывательные системы смогли найти хорошие зацепки, после чего прошло задержание ряда лиц, причастных к происшествию, передает РИА «Новости».
В данный момент число погибших составило 89 человек, 12 из которых – дети младше 15 лет; всего в происшествии получили ранения 284 человека.
Госдеп заявил о непричастности США и Израиля к взрывам в Иране. Руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран Али Хаменеи пообещал жесткий ответ в связи с терактом в день памяти Сулеймани.