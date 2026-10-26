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Иранский президент прибыл в Москву для участия в саммите ФСЭГ
Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Москву для участия в саммите ФСЭГ
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву, где примет участие в саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).
«Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву несколькими минутами ранее для участия в восьмом саммите ФСЭГ», – передает РИА «Новости» сообщение офиса главы Ирана.
Саммит ФСЭГ пройдет в российской столице во вторник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник офис главы иранского государства сообщил об отбытии Масуда Пезешкиана в Москву на саммит Форума стран – экспортеров газа.
В субботу посольство Исламской Республики в России анонсировало визит иранского президента 27 октября.
Посол Ирана Казем Джалали рассказал о планах Масуда Пезешкиана обсудить с президентом России Владимиром Путиным экономическое сотрудничество и энергетическую безопасность.