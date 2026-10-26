Заседание российско-словацкой межправкомиссии началось в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

На повестке дня стоят вопросы взаимодействия двух государств в сферах энергетики, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и культуры, передает РИА «Новости». Участники встречи намерены определить конкретные задачи для профильных министерств и организаций.

Правительственная делегация Словакии прибыла в российскую столицу в воскресенье. В аэропорту представителей республики встретил заместитель главы Минобрнауки России Константин Могилевский.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава министерства иностранных дел Словакии Юрай Бланар выступил за сохранение диалога с Россией и против создания нового «железного занавеса».

В воскресенье руководитель ведомства во главе официальной правительственной делегации прибыл в Москву на заседание межправительственной комиссии.

В среду министерство иностранных дел Словакии объявило о проведении первого с 2021 года заседания двусторонней межправительственной комиссии с Россией.