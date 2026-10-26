Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.10 комментариев
Заседание российско-словацкой межправкомиссии началось в Москве
Пленарное заседание комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и Словакии под сопредседательством главы Минобрнауки Валерия Фалькова и руководителя МИД республики Юрая Бланара открылось в столице.
На повестке дня стоят вопросы взаимодействия двух государств в сферах энергетики, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и культуры, передает РИА «Новости». Участники встречи намерены определить конкретные задачи для профильных министерств и организаций.
Правительственная делегация Словакии прибыла в российскую столицу в воскресенье. В аэропорту представителей республики встретил заместитель главы Минобрнауки России Константин Могилевский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава министерства иностранных дел Словакии Юрай Бланар выступил за сохранение диалога с Россией и против создания нового «железного занавеса».
В воскресенье руководитель ведомства во главе официальной правительственной делегации прибыл в Москву на заседание межправительственной комиссии.
В среду министерство иностранных дел Словакии объявило о проведении первого с 2021 года заседания двусторонней межправительственной комиссии с Россией.