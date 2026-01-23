Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.0 комментариев
Конституционный суд Болгарии утвердил отставку Радева с поста президента
В Болгарии досрочно прекращены президентские полномочия Румена Радева, а его пост по конституции перешел к первой женщине-президенту страны Илияне Йотовой.
Конституционный суд рассмотрел прошение Румена Радева и постановил прекратить его деятельность на посту президента, передает ТАСС.
В вердикте инстанции отмечается: «Полномочия президента Республики Болгария Румена Радева прекращаются досрочно, с подтверждением КС поданной им отставки. Решение вступает в силу сегодня, 23 января 2026 года».
Согласно основному закону страны, освободившееся кресло заняла вице-президент Илияна Йотова. Она вошла в историю как первая женщина, возглавившая балканскую республику.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 января президент Болгарии объявил о своей отставке. Позже далекий от русофобии политик подписал заявление о добровольном сложении полномочий.