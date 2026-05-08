Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.
Песков заявил о продолжении контактов с МОК ради возвращения спортсменов
Российские власти планируют добиваться допуска отечественных атлетов на международную арену путем дальнейших переговоров с профильными спортивными федерациями и Олимпийским комитетом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Москва намерена последовательно отстаивать интересы отечественных спортсменов, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул важность дальнейших контактов со спортивными чиновниками.
«Мы тоже продолжим наш диалог с Международным олимпийским комитетом. Будем работать дальше, в том числе будем работать и на уровне отдельных федераций», – сказал он.
При этом Москва разочарована решением МОК сохранить санкции в отношении российских спортсменов.
