Песков: Политизированное отношение с спортсменам из России остается
В международных организациях сохраняется политизированный подход к российским спортсменам, однако важно продолжать диалог с Международным олимпийским комитетом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политизированное отношение к представителям России в спорте сохраняется, сказал Песков в интервью радио РБК, передает ТАСС.
Несмотря на несогласие Москвы с позицией МОК, важно не прекращать диалог, а продолжать отстаивать интересы российских спортсменов.
«Очень хорошо, что наши спортивные власти ведут диалог с МОК. Да, мы не согласны с позицией МОК, все-таки мы считаем, что политизированное отношение к нам продолжается, двойные стандарты концентрированно продолжаются, но это не значит, что мы должны насупиться, отвернуться и сказать, что мы вообще не будем с вами общаться», – подчеркнул представитель Кремля.
Песков добавил, что вопрос выступления под нейтральным флагом должен решаться самими спортсменами, а государство должно поддерживать их стремление готовиться к международным соревнованиям и защищать интересы страны.
Он также выразил уверенность, что несмотря на сложности, российские спортивные интересы будут защищены, а представители России смогут сохранить присутствие на крупнейших соревнованиях.
Ранее Песков пояснял, что некоторые международные спортивные федерации близки к решениям, которые позволят российским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2026 в Италии, несмотря на текущие санкции.