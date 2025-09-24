Песков: Политизированное отношение с спортсменам из России остается

Tекст: Алексей Дегтярев

Политизированное отношение к представителям России в спорте сохраняется, сказал Песков в интервью радио РБК, передает ТАСС.

Несмотря на несогласие Москвы с позицией МОК, важно не прекращать диалог, а продолжать отстаивать интересы российских спортсменов.

«Очень хорошо, что наши спортивные власти ведут диалог с МОК. Да, мы не согласны с позицией МОК, все-таки мы считаем, что политизированное отношение к нам продолжается, двойные стандарты концентрированно продолжаются, но это не значит, что мы должны насупиться, отвернуться и сказать, что мы вообще не будем с вами общаться», – подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что вопрос выступления под нейтральным флагом должен решаться самими спортсменами, а государство должно поддерживать их стремление готовиться к международным соревнованиям и защищать интересы страны.

Он также выразил уверенность, что несмотря на сложности, российские спортивные интересы будут защищены, а представители России смогут сохранить присутствие на крупнейших соревнованиях.

Ранее Песков пояснял, что некоторые международные спортивные федерации близки к решениям, которые позволят российским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2026 в Италии, несмотря на текущие санкции.