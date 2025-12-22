  • Новость часаКаллас напомнила США о суверенитете Гренландии
    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»
    Писториус отверг сценарий «нападения» России на страны НАТО
    Лукашенко назвал максимальное число «Орешников» в Белоруссии
    В НАТО заподозрили Россию в разработке оружия против спутников Starlink
    Зеленский заявил о секретных гарантиях безопасности от США
    Песков назвал гибель генерал-лейтенанта Сарварова страшным убийством
    Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp в России
    Спикер Рады назвал условия для проведения выборов на Украине
    «Ашан» опроверг слухи об уходе с российского рынка
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему потомки Уленшпигеля не дали украсть российские деньги

    Бельгия – один из столпов европейской цивилизации со всеми ее выдающимися и отвратительными особенностями. И она же стала порогом, о который споткнулась самая серьезная попытка Запада совершить открытый грабеж российских средств.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Прямая линия» Путина стала обязательной частью новогодних праздников

    Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.

    Владимир Касютин Владимир Касютин Собаки и кошки – мягкая сила России

    Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.

    22 декабря 2025, 23:05 • Новости дня

    CNN: Финские ученые винят российских волков в сокращении поголовья оленей

    CNN: Финны обвинили российских волков в сокращении поголовья оленей

    CNN: Финские ученые винят российских волков в сокращении поголовья оленей
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Юкка Куяала – финский специалист по постпродакшну и визуальным эффектам, пожаловался CNN на сокращение числа оленей на его ферме «Мир северных оленей» в Лапландии, заподозрив российских волков в причастности к проблеме.

    Недавно у Куялы волки погубили самку северного оленя. Животному требуется около двух лет, чтобы достичь половой зрелости, и каждая самка обычно производит на свет одного детеныша в год.

    «Баланс нарушен. Волков так много, что они угрожают всей системе. Они просто убивают, убивают, убивают. Если мы ничего не предпримем, то через несколько лет в целых районах не останется северных оленей. Это печально, потому что оленеводство – старейшее занятие во всей Финляндии», – рассказал Куяла CNN.

    По данным Института природных ресурсов Финляндии, за последние несколько лет популяция волков в Финляндии резко возросла – с 295 особей весной 2024 года до примерно 430 в 2025 году, что является самым высоким показателем за последние десятилетия.

    Ассоциация оленеводов Финляндии, которая ведет постоянный учет, сообщает, что только в 2025 году волки убили около 1950 северных оленей, что почти на 70% больше, чем в 2024 году.

    «В то время как популяция волков по всей Европе возросла, в Финляндии рекордное количество нападений волков на северные оленеводческие районы объяснили тем, что хищники находятся в сотнях миль отсюда: глубоко в российских окопах на Украине. Теория заключается в том, что российские волки в большом количестве убивают северных оленей Финляндии, пересекая границу протяженностью более 800 миль (1287 км), которая проходит между двумя странами», – говорится в материале.

    При этом одни специалисты винят в ситуации лесозаготовительную  промышленность, которая влияет на среду обитания диких животных в этой части страны. Другие считают, что Россия якобы привлекает мужское население из региона, в том числе охотников, к спецоперации на Украине и контролировать численность волков некому.

    Старший научный сотрудник Института природных ресурсов Финляндии, которая изучает популяции волков, Катя Холмала допустила реалистичность теории с увеличением численности волков из-за отсутствия контроля за популяцией. По ее словам, до СВО в регионе активно охотились на волков, теперь такого нет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила итоги расследования финской полицией дела о влиянии России.

    Как следует из ноябрьского выпуска «Рейтинга недружественных правительств» газета ВЗГЛЯД, Финляндия закрывает пятерку лидеров с 65 русофобскими баллами. Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как прибалты и скандинавы стали главным источником лжи о России.

    22 декабря 2025, 02:15 • Новости дня
    @ Валерий Левитин/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Известный предприниматель Виктор Аверин утонул после опрокидывания лодки во время прогулки с пятью спутниками в Подмосковье, его тело достали водолазы, остальные остались живы.

    Виктор Аверин погиб в Подмосковье во время прогулки на лодке по Клязьминскому водохранилищу. По предварительным данным, бизнесмен находился в компании пяти человек, когда их лодка перевернулась. Все, кроме Аверина, сумели выбраться из воды самостоятельно, пишет «КоммерсантЪ».

    Один человек был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Для поиска тела предпринимателя были привлечены водолазы, которые обнаружили его под водой. Вдова Аверина подтвердила факт его гибели СМИ.

    В прошлом Аверин считался авторитетным бизнесменом и, по сообщениям СМИ, одним из возможных лидеров солнцевской группировки, одной из самых влиятельных в 90-х годах, выяснило издание.

    Аверин свою связь с группировкой никогда не подтверждал. Его пытались привлечь к уголовной ответственности по разным эпизодам, но собрать доказательства причастности к преступлениям силовики не смогли.

    В разное время Аверин жил за границей, был президентом клуба спортивного голубеводства, общался со знаменитым боксером Майком Тайсоном, а в последние годы активно занимался благотворительностью и участвовал в строительстве храма в Солнцево.

    22 декабря 2025, 14:40 • Новости дня
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия завершила крупнейшую европейскую логистическую операцию по транспортировке тепловой электростанции из Литвы на Украину.

    «Еврокомиссия успешно перевезла на Украину целую тепловую электростанцию из Литвы, завершив самую крупную европейскую логистическую операцию», – заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    По его словам, это оборудование уже прибыло и предназначено для восстановления электрогенерации на Украине. Предполагается, что данная ТЭС сможет обеспечить электричеством около 1 млн человек.

    Кроме того, Евросоюз по линии Механизма гражданской обороны ЕС направил на Украину 9500 электрогенераторов и 7200 трансформаторов.

    Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что энергетические мощности Украины снизились более чем вдвое.

    Сообщалось, что Украина практически исчерпала резервы для ремонта энергообъектов.

    21 декабря 2025, 15:30 • Видео
    «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

    В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    22 декабря 2025, 12:21 • Новости дня
    СВР заявила о подготовке к бегству за границу функционеров киевского режима
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Многие влиятельные украинские чиновники и бизнесмены уже вывезли семьи за рубеж, а финансовые активы перевели на счета в западных странах, функционеры киевского режима готовятся покинуть Украину после его неминуемого падения, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР).

    По данным СВР, высокопоставленные представители киевского режима уже предпринимают шаги для побега за границу в случае неминуемого падения власти, следует из сообщения на сайте службы.

    В СВР указывают, что многие из украинской элиты вывезли свои семьи за рубеж и перевели туда значительные финансовые активы.

    По данным украинских посольств в западных странах, растет число обращений от чиновников и бизнесменов с просьбой о содействии в получении вида на жительство в государствах Европы. Особенно сильно эта тенденция проявляется среди украинских дипломатов, где более 90% из них не намерены возвращаться на родину после окончания командировки.

    По информации СВР, такие настроения объясняются хорошей осведомленностью дипломатического корпуса о реальном положении дел и отсутствии шансов завершить кризис вокруг Украины на условиях Владимира Зеленского. Отмечается, что западные спонсоры Киева проявляют осторожность в поддержке, особенно на фоне заявлений президента США о сокращении помощи украинским властям.

    В заключение представители ведомства призывают граждан Украины задуматься о цене, которую заплатили страна и общество ради европейских перспектив, указав на отдаление Европы от прежних идеалов и элитарный характер преимуществ для отдельных лиц власти.

    В СВР заявили ранее, что западные дипломаты отметили ухудшение морального состояния солдат на Украине из-за коррупционных скандалов в руководстве страны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что о распаде украинской государственности свидетельствует тяга лидеров киевского режима к роскоши.

    22 декабря 2025, 11:54 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» указал на украинский почерк в убийстве генерала Генштаба Сарварова
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Подрывы машин и убийства российских высокопоставленных военных и политических деятелей, организованные украинскими спецслужбами, – серьезная проблема, которая требует жесткого ответа со стороны российских военных, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров. Так он прокомментировал убийство генерала ВС России Фанила Сарварова.

    «Диверсионно-террористическая война, развязанная против России, не прекращается. Практически каждый день российские спецслужбы сообщают о задержаниях диверсантов, террористов и боевиков, завербованных Украиной», – напомнил Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации «Альфа».

    По его оценкам, в подрыве автомобиля на юге Москвы, в результате которого погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, читается украинский почерк. Собеседник напомнил, в частности, об убийстве Дарьи Дугиной, а также бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова: во всех трагедиях взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля.

    «Камеры, вероятно, зафиксировали закладку устройства. Следствие разберется в убийстве Сарварова и, я думаю, выйдет на украинскую агентуру», – считает Гончаров. Он подчеркнул: подрывы машин и убийства российских высокопоставленных чиновников, представителей силовых блоков и политических деятелей – серьезная проблема, которая требует жесткого ответа.

    «На этом фоне ВС России могли бы задуматься о выведении в приоритет ударов в зоне СВО не только по энергетическим объектам на территории Украины, но и по тем помещениям и зданиям, которые занимают украинские спецслужбы и ГУР», – подчеркнул ветеран ФСБ.

    Напомним, в результате подрыва автомобиля на юге Москвы погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Об этом сообщили в Следственном комитете.

    Инцидент произошел во дворе жилого дома около семи утра, когда Сарваров выезжал со двора жилого дома на Ясеневой улице на Kia Sorento. Генерал получил минно-взрывную травму, у него были повреждены ноги и лицо. В больницу его доставили в тяжелом состоянии, но спасти не смогли.

    По данным СКР, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля. По данному факту Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ).

    Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

    Фанил Сарваров родился 11 марта 1969 года в Гремячинске Пермской области. Он окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генштаба ВС России. В 2015-2016 годах выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирии. На должность начальника управления оперативной подготовки ВС Сарваров был назначен в 2016 году.

    Генерал был внесен в базу скандального украинского сайта «Миротворец», выяснило РИА «Новости». Его персональные данные были опубликованы на сайте 28 мая 2022 года, а 22 декабря 2025 года названо датой «ликвидации».

    22 декабря 2025, 18:27 • Новости дня
    @ Xinhua/Hao Jianwei/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал гибель генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.

    «Это страшное убийство, это покушение», – заявил представитель Кремля в беседе с журналистом RT, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что спецслужбы будут вести расследование и будут делать то, что должны.

    Напомним, начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров скончался при взрыве бомбы на автомобиле в столице. СК опубликовал видеозапись с места происшествия.

    Ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на украинский почерк в убийстве Сарварова.

    22 декабря 2025, 15:20 • Новости дня
    Рябков сообщил о готовности России зафиксировать отказ нападать на НАТО
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не планирует нападать на страны Евросоюза и НАТО и готова закрепить это юридически, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

    По его словам, Россия не преследует завоевательных целей, а также открыта к оформлению соответствующих гарантий, передает РИА «Новости».

    Рябков подчеркнул, что Россия демонстрирует максимальную сдержанность в ответ на провокационные действия НАТО. «Реагируя на авантюрные и провокационные шаги со стороны стран НАТО, мы (Россия) проявили, с одной стороны, изрядную сдержанность, а с другой – последовательно направляли оппонентам важные предостерегающие сигналы о создаваемых ими стратегических рисках, в сочетании с нашим неизменным настроем твердо отстаивать национальные интересы безопасности», – заявил он.

    Дипломат обратил внимание на состояние отношений между Россией и США. Рябков указал, что успех текущего диалога между Москвой и Вашингтоном не гарантирован, нормализация связей займет значительное время из-за политики администрации экс-президента США Джо Байдена. Он добавил, что для постепенного восстановления отношений потребуется подлинная заинтересованность обеих сторон и «колоссальный труд».

    Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о том, что Россия может напасть на НАТО.

    22 декабря 2025, 10:29 • Новости дня
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дальнейшие перспективы безопасности Украины во многом будут зависеть от решений, которые примет президент России Владимир Путин, несмотря на все усилия западных союзников и США, пишет Politico.

    Гарантии безопасности Украины в значительной степени зависят от позиции президента России Владимира Путина, сообщает Politico.

    Издание отмечает, что несмотря на активные усилия Европы, в решении вопроса о долгосрочной безопасности Украины ключевую роль продолжают играть Вашингтон и Москва.

    После дипломатического конфликта между Владимиром Зеленским и американским руководством в начале 2025 года Европа увеличила поддержку Киева, создав 34-странную «коалицию желающих» и обсудив отправку войск, но без логистической помощи Соединенных Штатов эти планы реализовать невозможно. Эксперт Эд Арнольд подчеркивает: «Как бы ни старалась Европа, гарантии США – единственный реальный путь к миру для Украины».

    По информации издания, Зеленский претендует на юридически обязывающие соглашения с США, возможно даже отказавшись от претензий на членство в НАТО ради твердых гарантий. Среди гарантий обсуждается поставка Украине крылатых ракет Tomahawk с радиусом до тысячи километров, что даст возможность наносить удары по политическим и военным центрам России.

    Тем не менее даже с формальной ратификацией обязательств США, их интерпретация остается спорной – в том числе по принципу аналогии с пресловутой пятой статьей НАТО. Дональд Трамп указывает на многозначность формулировок, что может поставить под вопрос автоматизм американской поддержки.

    В финале материала подчеркивается: несмотря на значимость американских гарантий, окончательная судьба украинской безопасности, вероятнее всего, будет зависеть от того, как именно Владимир Путин воспримет новые договоренности между Киевом, Вашингтоном и европейскими странами.

    Напомним, ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о готовности ряда стран Евросоюза направить на Украину войска для защиты страны при нарушении Россией мирных договоренностей.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам, указав, что условия выхода из кризиса были обозначены еще в июне 2024 года.

    Путин отметил, что главный барьер для диалога – позиция официального Киева, который не готов к обсуждению ключевых вопросов мирного плана.

    Президент также заявил о необходимости легитимной власти на Украине и выразил готовность рассмотреть меры безопасности для выборов, а также дать возможность украинцам в России проголосовать.

    Кроме того, обсуждается возможность введения международного управления на Украине с участием европейцев, американцев и России.

    22 декабря 2025, 13:51 • Новости дня
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/

    Tекст: Ольга Иванова

    Главным камнем преткновения при обсуждении урегулирования украинского конфликта вновь стал вопрос территорий Донбасса и будущего русскоязычных жителей, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Процесс урегулирования конфликта на Украине существенно тормозится из-за вопроса территориальных уступок Донбасса, передает ТАСС, ссылаясь на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса.

    В интервью британскому порталу UnHeard он подчеркнул, что Россия настаивает на контроле над Донецком, а Украина видит в этом утрату безопасности. Вэнс отметил: «Украинцы, что вполне понятно, рассматривают это как серьезную проблему безопасности, признавая в частном порядке даже, что в конечном итоге они, вероятно, потеряют Донецк: это может произойти через 12 месяцев, а может и позже».

    По словам вице-президента США, эта территориальная уступка становится ключевым препятствием для продвижения переговорного процесса. Он добавил, что перспектива потерять Донецк воспринимается на Украине как неизбежная, но сроки этого разнятся.

    «Эта территориальная уступка является существенной задержкой в переговорах», – сказал Вэнс.

    Кроме того, Вэнс сообщил, что на переговорах по урегулированию обсуждается и вопрос статуса русскоязычных граждан на Украине. Он задался открытым вопросом: «Что в конечном итоге произойдет с этническими русскими, которые все еще находятся на Украине? Что произойдет с этническими украинцами, которые все еще находятся в России?»

    Владимир Зеленский ранее заявил, что возможный отвод войск в Донбассе должен быть зеркальным – с обеих сторон.

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

    22 декабря 2025, 05:40 • Новости дня
    Пост Дмитриева в соцсети сочли намеком на место следующей встречи по Украине

    Дмитриев в соцсети намекнул на возможное место новой встречи по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    После переговоров по украинскому конфликту в американском Майами спецпредставитель президента России и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поблагодарил город во Флориде и добавил фразу российского лидера.

    «Спасибо, Майами! Next time: Moscow (что переводится как «в следующий раз – Москва» – прим. ВЗГЛЯД)», – написал он в соцсети Х.

    К посту Дмитриев добавил свое фото в белой футболке, на которой изображен российский герб, фраза президента России Владимира Путина на пресс-конференции после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске «Next time in Moscow» и подпись российского лидера.

    Есть предположение, что этим постом Дмитриев намекнут на место следующих переговоров по ситуации на Украине. Хотя бы потому, что текст в посте выглядит категоричнее, чем надпись на футболке, из-за двоеточия. В посте утверждается, что следующая встреча – в Москве, но будет ли так на самом деле – покажет время.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ситуация вокруг Украины и урегулирования украинского конфликта «свелась к финальным деликатным переговорам», заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    Уиткофф назвал сроки и последовательность шагов достижением Украины в Майами. Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами. Также Уиткофф отметил работу Дмитриева для продвижения мирного плана Трампа.

    22 декабря 2025, 21:03 • Новости дня
    Песков прокомментировал заявления Вэнса о прорыве в переговорах по Украине
    Песков прокомментировал заявления Вэнса о прорыве в переговорах по Украине
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что имел в виду вице-президент США Джей Ди Вэнс, говоря о «прорыве» США в вопросе переговоров по Украине.

    «Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду», – сказал Песков. По его словам, сам процесс урегулирования вряд ли может идти в публичном режиме, говорится в Telegram-канал «Вестей».

    Он предположил, что, возможно, позже появятся дополнительные разъяснения от американской стороны по поводу заявления Вэнса.

    В понедельник президент Финляндии Александр Стубб заявил, что стороны находятся на самой близкой стадии к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс сообщил, что главным камнем преткновения при обсуждении урегулирования конфликта на Украине снова стал вопрос территорий Донбасса и будущего русскоязычных жителей. Вэнс также высказал мнение, что власти Украины понимают неизбежную утрату контроля над Донецкой народной республикой.

    22 декабря 2025, 13:35 • Новости дня
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Вильча в Харьковской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Андреевки, Грабовского, Писаревки, Бояро-Лежачец, Рыжевки и Алексеевки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ рядом с Терновой, Избицким и Рубежным в Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, танк, бронемашину и артиллерийское орудие.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Подолов, Березовки, Купянска-Узлового в Харьковской области, Диброва, Дробышево, Ильичовки и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 215 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV, итальянская бронемашина Iveco и самоходная артиллерийская установка. Уничтожены шесть складов боеприпасов.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Краматорска, Николаевки, Кирово, Закотного, Константиновки и Миньковки в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 235 военнослужащих, шесть бронемашин, включая канадский бронетранспортер Senator, американский бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину MaxxPro, три артиллерийских орудия, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены три станции РЭБ.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили уничтожение окруженного противника в Димитрове и зачистку от разрозненных формирований ВСУ Гришино и Родинского в ДНР.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, пехотной, егерской, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ поблизости от  Удачного, Вольного, Нового Донбасса, Артемовки, Торецкого, Кучерова Яра, Новоалександровки, Белицкого в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    При этом потери противника составили более 450 военнослужащих, три бронемашины, четыре пикапа и два орудия полевой артиллерии, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике штурмовой бригады, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны у Косовцево, Дорожнянки, Гуляйполя в Запорожской области и Андреевки в Днепропетровской области.

    ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, две бронемашины. Уничтожены две станции РЭБ.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР.

    Российские войска за прошлую неделю освободили четыре населенных пункта.

    Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе сообщил, что Вооруженные силы России в 2025 году взяли под контроль более 6300 кв. километров в зоне спецоперации.

    Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что за этот год российские военные освободили более 300 населенных пунктов, включая крупные города, которые были превращены противником в укрепленные районы.

    22 декабря 2025, 18:11 • Новости дня
    Голикова назвала сроки первых результатов разработок по замедлению старения
    @ Andreas Arnold/DPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские ученые ведут активную работу по изучению механизмов старения и разработке способов его замедления, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

    Работы проводятся в рамках национального проекта по внедрению новых технологий в сфере сохранения здоровья, сообщила Голикова, передает ТАСС.

    «Третье [направление работы] – это проведение научных исследований. Хочу сказать, что эти направления у нас реализуются в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», и к 2027 году мы планируем получить первые результаты по замедлению старения», – сказала вице-премьер.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российские ученые нашли способ замедлить старение организма.

    22 декабря 2025, 12:57 • Новости дня
    @ Werner LEROOY/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгийский депозитарий Euroclear поддержал решение ЕС не использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Украине, сообщили в депозитарии.

    Бельгийский депозитарий Euroclear положительно оценивает решение Европейского союза не использовать российские активы для кредитования Украины, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе Euroclear отметили, что поддерживают инициативу Европейского совета по новым вариантам финансирования для Украины.

    В компании также заявили, что намерены и дальше содействовать реализации мер ЕС, а взаимодействие с законодателями по вопросам санкций продолжится в конструктивном ключе. Euroclear подчеркивает, что действия компании будут соответствовать целям финансовой стабильности и принципам верховенства права.

    Ранее на саммите в Брюсселе страны ЕС отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из бюджета союза.

    Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении этого кредита.

    Банк России обратился в Арбитражный суд Москвы с ходатайством рассматривать дело против европейского депозитария Euroclear в закрытом режиме.

    Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по требованию Банка России взыскать с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей убытков.

    Президент России Владимир Путин назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что такие действия могут привести к прямым потерям для международной финансовой системы.

    22 декабря 2025, 07:35 • Новости дня
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров разместили одинаковые посты после переговоров в Майами.

    Уиткофф и Умеров в соцсети X (бывш. Twitter) опубликовали идентичные посты, разница в них только в языке, передает РИА «Новости».

    В них говорится, что представители США, Украины и Европы в Майами поговорили об общем стратегическом подходе, плане американского президента Дональда Трампа, гарантиях безопасности Вашингтона для киевского режима.

    Также в них идет речь о восстановлении Украины.

    Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявлял, что украинское урегулирование «свелось к финальным деликатным переговорам».

    Уиткофф называл сроки и последовательность шагов достижением Украины в Майами. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог в Майами.

    22 декабря 2025, 02:30 • Новости дня
    @ Пресс-служба Кремля/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента США по Украине Стивен Уиткофф по итогам переговоров в Майами высказался о стараниях российских представителей добиться мира и завершить украинский конфликт в соответствии с планом американского президента Дональда Трампа.

    «В течение последних двух дней во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана президента Трампа по Украине», –  написал Уиткофф в соцсети Х.

    Американский дипломат подчеркнул, что «Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине» и высоко ценит усилия и поддержку США  в урегулировании украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности.

    Он добавил, что в состав американской делегации входили специальный посланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Груенбаум.

    Напомним, на выходных, 20 и 21 декабря, в Майами состоялись переговоры по ситуации на Украине между представителями России и США. Также переговоры проводила украинская делегация.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ситуация вокруг Украины и урегулирования украинского конфликта «свелась к финальным деликатным переговорам», заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    Уиткофф назвал сроки и последовательность шагов достижением Украины в Майами. Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами.

