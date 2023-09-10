В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».5 комментариев
ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни
РБК: Евросоюз запретил россиянам въезжать в ЕС с личными смартфонами и автомобилями
Въезд в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях запрещен, подтвердила Еврокомиссия. Под риском находятся и такие личные вещи россиян, пересекающих границу, как смартфоны, драгоценности и ноутбуки, сообщили СМИ.
Как пишет РБК, Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении России, по которой въезд в страны ЕС на зарегистрированных в России пассажирских автомобилях расценивается как запрещенный импорт.
Как говорится в новых разъяснениях Еврокомиссии, неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI, и происходит или вывозится из России.
Ранее ассоциация по защите русскоязычных заставила немецкие власти вернуть автомобили российским гражданам.