ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни

СМИ дезавуировали слова Дани Милохина о возвращении в Россию

Заявивший о возвращении в Россию Милохин остался в Дубае

Tекст: Антон Антонов

Милохин опубликовал в соцсетях «картинки Москвы и писал журналистам, что прилетел повидать друзей и поселился у них на это время». Однако он все еще остается в ОАЭ, хоть и «собирается в Москву осенью», пишет «Комсомольская правда».

«Как нам рассказал звездный продюсер: этим розыгрышем Милохин прощупывает почву – возможную реакцию на свое возращение ради заработков. Говорят, что Даня очень боится лететь», – говорится в материале.

Издание полагает, что Милохина в России ждут «игнор и отсутствие прежней высокооплачиваемой работы». Как отмечается в материале, «инсценированное возращение» продемонстрировало, что ему «никто не рад».

«Комсомольская правда» пишет, что Милохин «подогревает интерес к будущему релизу клипа и собирает отзывы на факт своего возращения», он «действительно хочет прилететь», поэтому «наводит справки». По информации издания, его менеджер в августе сообщил ТВ-продюсерам, что Милохин «готов работать в Москве».

Сообщается, что данную информацию «получили директора артистов, которые делают онлайн проекты». Предложение сняться в онлайн-проекте бесплатно Милохина не заинтересовало, а «телевизионщикам Даня просто не нужен», указывает издание. Кроме того, его гонорар за выступлениеснизился с 1.5 млн рублей до 1 млн рублей.

Учитывая, что появляются «заказы на предновогодние частные мероприятия», Милохин пытается продемонстрировать, что «может прилететь и работать в России». «Но заказов на него нет. Милохин сейчас перебивается гонорарами за выступления в клубах Дубая, иногда его зовут петь в Казахстан. В Дубае Милохин пытался уговорить продюсеров пригласить его на съемки телешоу «Выжить в Дубае», но безрезультатно. Милохин путешествует, ходит по бутикам и ресторанам – часто за счет обеспеченных коллег», – пишет издание.

Напомним, в апреле покинувший страну Милохин выразил сожаления по поводу разрыва связей с Россией и пожаловался, что остался совсем без денег. В октябре Милохин покинул шоу «Ледниковый период» и уехал из России. В конце февраля он жаловался, что живет в США за чужой счет и ничего не зарабатывает. Зимой Милохин в Лос-Анджелесе в прямом эфире соцсети пел гимн Украины.