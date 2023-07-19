Как русские победили немецкие санкции

Пророссийская ассоциация VADAR заставила Германию вернуть автомобили российским гражданам

«Трактовка законов исключительно против русских больше не работает... Чиновничий беспредел может и должен быть остановлен». Такими словами в Германии комментируют большую победу русской общины – немецких чиновников заставили вернуть россиянам отобранные у них «в рамках санкций» личные автомобили. О чем идет речь – и кто и как добился такого успеха?

В последнее время СМИ начали оповещать о случаях отъема у российских граждан, оказавшихся в Германии, их личного автотранспорта. И не только СМИ – посольство РФ в Германии 6 июля опубликовало сообщение для граждан, в котором «убедительно рекомендовало» им «воздержаться от ввоза на территорию ФРГ транспортных средств с российскими регистрационными номерами». Посольство отмечает, что ему «стало известно о случаях изъятия сотрудниками германских таможенных органов у российских граждан их автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации, временно ввезенных в ФРГ для использования в личных целях или транзита».

«Никакие аргументы не имели силы»



Например, германская пресса рассказывает про айтишника Ивана Коваля, который вместе с супругой приехал в Гамбург из Одинцово 21 мая на своем автомобиле и сразу зарегистрировал его на таможне, чтобы получить немецкие номера. Молодые люди – обоим не более 27 лет – еще зимой решили переехать из РФ в Германию на постоянное место жительства, а весной привезли туда свой автомобиль. Коваль зарегистрировал машину в качестве имущества переселенца, заплатил за него транспортный налог, автомобиль прошел техинспекцию, но потом к россиянину приехали таможенники и изъяли машину.

Айтишник сообщил: «После того как я рассказал свою историю на одном форуме, на меня вышла женщина, у которой также конфисковали автомобиль, и попросила со мной связаться. С этого момента я почти каждый день узнавал о людях, столкнувшихся с такой проблемой. Естественно, все пострадавшие обратились к адвокатам. По крайней мере, я говорю о людях, которые работают с тем же юристом, что и я».

Всего, как выяснил Иван Коваль, за последние недели эпизодов с арестами автомобилей с российскими номерами было не менее 16 (в том числе в Любеке и в порту Травемюнде), а может, и гораздо больше. Более того, после ареста машины Ковалю, по его словам, вменили в вину нарушение регламента ЕС, за которое закон ФРГ о внешней торговле предусматривает тюремное заключение на срок от трех месяцев до пяти лет.

Аналогичная неприятность постигла петербуржца Сергея, который вместе с женой и двумя маленькими детьми с конца мая путешествовал по Европе на машине. Границу ЕС они пересекли в Норвегии по французским шенгенским визам. За несколько недель проехали Финляндию, Германию, Австрию, Францию, Испанию, Италию, а возвращаться обратно домой решили на пароме Стокгольм – Хельсинки.

29 июня, когда петербуржцы уже ехали по Германии в сторону Скандинавии, на автобане за Гамбургом их обогнала машина, из которой высунулась рука с жезлом, а на заднем стекле загорелась табличка Follow me. Остановились прямо на ближайшей заправке – и вышедшие из машины сотрудники немецкой таможни сказали Сергею, что изымут у него автомобиль и заведут на него уголовное дело за нарушение санкций. Личные вещи, детей и жену вместе с Сергеем выгрузили прямо на дорогу, а Audi с петербургскими номерами поставили на эвакуатор и увезли. Все рассказы о том, что они едут домой, что они туристы, и у таможни в Норвегии, как и в других странах ЕС, вопросов к ним почему-то не возникло, германских чиновников не впечатлили.

В числе пострадавших оказалась и петербурженка Мария, обладательница вида на жительство в Испании. Она с мужем постоянно навещает Россию, куда отправилась и в мае этого года. «В этот раз мы решили доехать на авто до нашей квартиры в Испании, так как я беременна, едем с собакой, плюс куча личных вещей – на самолете было бы слишком сложно. Въехали 29 мая из РФ в Эстонию, доехали до Латвии, оттуда на пароме до Германии. При сходе с парома в Травемюнде в Германии нас остановила немецкая таможенная служба, которая попросила у нас документы и спросила, куда мы едем. А далее выдали нам бумагу, на которой было написано по-русски, что автомобиль у нас конфискуют за нарушение эмбарго с возбуждением уголовного дела. Никакие аргументы о том, что автомобиль будет вывезен и используется как личное транспортное средство, не имели силу», – сообщила Мария.

«Расширительное» толкование санкций

Германская таможня обнародовала свою версию происходящего. «Ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещен в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России. В данном контексте выражение «ввоз» фактически охватывает любое перемещение товаров или груза. Эмбарго не предусматривает исключений из запрета для указанных вами обстоятельств», – пояснили в Центральной справочной Главного управления таможни ФРГ. «Согласно текущей юридической ситуации, импорт автомобиля запрещен», – указал представитель таможни, пообещав вернуться к запросу, «если в правовой ситуации произойдут какие-либо изменения».

Статья 3i гласит, что запрещаются «приобретение, импорт или передача, прямо или косвенно, товаров, которые производят существенные доходы для России» (по перечню в приложении XXI) – если они российского происхождения или экспортированы из РФ.

Перечень XXI включает в себя не только пассажирские автомобили, но и, например, обувь, ноутбуки, мобильные телефоны. Российские юристы отметили, что таможенники ссылаются на санкционный регламент ЕС 2014 года, в который в 2022 году была введена ст. 3i, но они толкуют эту норму избыточно широко. Приводит к этому в том числе нюанс перевода норм ЕС на немецкий, благодаря которому таможенный импорт (Import) смешивается с простым ввозом, в том числе для личных целей (Einfuhr). Российские правоведы допустили, что широкое толкование нормы приводит к «эксцессу исполнителя», и порекомендовали пострадавшим обжаловать конфискацию авто.

Впрочем, представители немецкой таможни дали понять, что трудностей с переводом нет: в ведомстве считают, что термин «ввоз» «охватывает любое перемещение товаров и груза». Вообще, согласно правилам ЕС, каждая страна Евросоюза вправе самостоятельно интерпретировать общеевропейские санкции. Традиционно считается, что самые антироссийские государства ЕС – это Эстония, Литва, Латвия и Польша. Но и там еще до отъема личного автотранспорта у российских граждан пока не додумались. А вот в Германии додумались.

4 июля депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», соучредитель общественной организации VADAR (Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии) Евгений Шмидт обратился к российским соотечественникам, проживающим на территории ФРГ.

«Совершенно неожиданно, всего несколько дней назад чиновники таможни начали конфисковывать транспортные средства и возбуждать уголовные дела против граждан РФ, использующих территорию ФРГ для транзита в другие страны шенгенской зоны. Они ссылаются на санкционное положение 2014 года, запрещающее импорт ряда предметов роскоши из РФ. Кроме того, по последним данным, чиновники начали изымать транспортные средства с российскими номерными знаками у граждан РФ, проживающих на ПМЖ в Германии. Мы еще должны выяснить причину этого всплеска служебного рвения таможенников и их альтернативное толкование европейских санкций», – заявил парламентарий.

В ассоциации VADAR сообщили, что берут расследование этих случаев под особый контроль. Евгений Шмидт отправил депутатский запрос правительству с целью установить законность таких действий со стороны таможни и призвал российских граждан в ближайшее время воздержаться от использования территории Германии в качестве транзитного государства. «К сожалению, очередной всплеск русофобии, исходящий из высоких кабинетов правительства Германии, снова бьет по невинным людям», – констатировал политик.

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И вот поступило сообщение о том, что проблема урегулирована. Это произошло благодаря скоординированным действиям VADAR и общественному резонансу, вызванному усилиями ассоциации. Сообщается, что адвокаты VADAR с первых минут сопровождали пострадавших и оказывали постоянную юридическую поддержку. И вскоре можно было уже предъявить конкретный результат – после депутатского запроса Евгения Шмидта правительству таможня Гамбурга вернула Ивану Ковалю конфискованный ранее Audi Q3!

«Вот час назад буквально адвокату пришло письмо из таможни Гамбурга, что прокуратура Гамбурга выдала распоряжение вернуть машину. Обоснования нет. Завтра утром пойду забирать», – рассказал Коваль. Затем ему пришло уведомление из прокуратуры о том, что заведенное против него дело закрыто.

Положительный пример самоорганизации

Особый интерес представляет тот факт, что русские немцы сумели сплотиться и отстоять свои права в данном конкретном случае. «Перегибы и перекосы со стороны чиновников, трактовка законов исключительно против русских больше не работают. VADAR создала прецедент и показала, что чиновничий беспредел может и должен быть остановлен. Это еще один успех нашей ассоциации. Мы продолжаем оказывать юридическую помощь и другим пострадавшим, а также следить за случаями нарушений и преступлений по национальному признаку», – заявили в организации.

Отметим, что ассоциация VADAR была создана в июне прошлого года – как ответ на усилившуюся дискриминацию русских немцев. Учредителями организации стали экс-депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ульрих Ойме, а также действующие парламентарии – член президиума «АдГ» Харальд Вайель и правозащитник Евгений Шмидт.

С момента регистрации организации на ее страницы в социальных сетях, официальную почту и чат-бот VADAR стали сотнями поступать жалобы на дискриминацию. В фактах, изложенных как минимум в 10% этих обращений, юристы VADAR усмотрели явные признаки русофобии и ущемления прав русскоязычных жителей Германии – в этих случаях правозащитникам пришлось встать на защиту людей. «Основная работа ведется с правоохранительными и судебными органами ФРГ», – уточнили в ассоциации.

Часть дел, возбужденных правозащитниками VADAR, удалось довести до суда. Кроме того, юристы организации оказывают консультационные услуги русским и русскоговорящим жителям ФРГ, пострадавшим от дискриминации. «Многие случаи были урегулированы в досудебном порядке, в том числе выселение из квартир, разрыв рабочих договоров, вмешательство в личную жизнь, притеснение детей в учебных заведениях и факты оскорбительных русофобских высказываний.

Отдельный блок деятельности связан со взаимодействием с банковскими структурами, без законных оснований блокирующими счета русских сограждан», – пояснили в организации.

Кроме того, члены VADAR направили немало депутатских запросов в министерства, в прокуратуру, правительству, уполномоченному правительство ФРГ по правам человека и другие инстанции. Помимо этого, правозащитники подали значительное количество заявлений в криминальную полицию ФРГ – в том числе на представителя партии «Христианско-демократический союз» Стефана Эверса, разжигавшего ненависть в отношении участников автопробега, устроенного в поддержку России. Также правозащитники VADAR проводят точечную разъяснительную работу с работодателями, арендодателями, руководителями учреждений образования о недопустимости дискриминации, притеснений и тем более оскорблений и угроз в адрес русскоязычных граждан Германии.

В начале этого года VADAR провела в Берлине конференцию с участием более полусотни активистов, среди которых оказались пять депутатов Бундестага и 14 представителей палаты депутатов Берлина. В ассоциации указали на имевшие место случаи унижения русских немцев, распространения ложных фактов о них, увольнений с работы, злоупотребления властью, угроз насилием, социальной изоляции, интернет-травли.

Доказательством того, что VADAR делает свою работу хорошо, служит факт приходящих на почту самого яркого деятеля ассоциации Евгения Шмидта угроз убийством. 6 июля он получил письмо, в котором было написано: «Я надеюсь, что вы и вам подобные понесете справедливое наказание! Только мертвый русский – хороший русский!» В VADAR отмечают, что подобного рода призывы часто звучат на мероприятиях, устраиваемых проукраинскими активистами. В ответ в ассоциации обещают усилить борьбу за права русских.