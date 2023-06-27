Ради воровства у России Эстония рискует своей независимостью

Юристы предупредили Эстонию об ответственности за воровство замороженных российских активов

Эстония возглавила в ЕС список желающих не просто заморозить, но и отобрать российскую собственность – причем даже ту, что не попала под санкции. О какой собственности идет речь, какие юридические уловки придумал Таллин для реализации этой задачи и почему реализовывать данную авантюру боятся даже юристы в самой Эстонии?

Разговоры о том, чтобы пустить замороженные активы российского государства «на помощь Украине», ведутся Западом уже давно. Однако никаких решений на этот счет доселе не принималось – ведь речь идет не просто о грабеже.

Конфискация – оружие обоюдоострое. Например, не так давно в Германии выступили против конфискации российских активов, потому что «юридические риски слишком высоки». А главное – это создаст прецедент, и в дальнейшем, например, Польша тоже сможет оправдывать гипотетическое изъятие средств Германии в качестве репараций за Вторую мировую войну.



По данным издания Financial Times (FT), 21 июня на встрече с членами Еврокомиссии дипломаты из нескольких стран ЕС призвали к «осмотрительным действиям». «Есть четкое понимание, что мы не можем просто взять эти деньги, основываясь на каком-либо политическом решении», – заявил газете неназванный европейский дипломат.

Загребущие лапы



А вот кто решительно не желает медлить и осторожничать, так это Эстония. В общей сложности, по данным СМИ, Эстония заблокировала почти 20 млн евро на принадлежащих россиянам счетах. По словам прежнего эстонского министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу (состоит в рядах правой партии «Отечество»), цель Таллина заключается в том, чтобы «создать основу для дальнейшего использования этих замороженных активов для восстановления Украины».

«Что касается экономической помощи Украине, то тут ключевую роль играет использование замороженного российского имущества», – заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в октябре прошлого года на заседании Евросовета в Брюсселе.

В середине марта министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что работает над законопроектом, по которому «через несколько месяцев ущерб Украины от войны можно будет компенсировать за счет замороженных российских активов». Гендиректор юридического отдела МИДа Керли Вески пояснила, что если Украина подаст против России иск о «возмещении ущерба», а Москва платить откажется, то замороженные активы можно будет использовать для давления на РФ. «Законопроект создается с целью достичь соглашения с россиянами о компенсации ущерба. Если этого не произойдет, то у нас будет юридическая возможность использовать замороженные активы в качестве предоплаты возмещения ущерба», – рассказала Вески.



Впереди Европы всей

Эстония хотела бы, чтобы в ЕС в целом было найдено решение по использованию замороженных российских активов в интересах Киева. Однако достижение соответствующего соглашения между всеми странами ЕС требует времени. В итоге эстонцы решили, что могли бы придумать свой индивидуальный закон, он мог бы послужить примером для других государств Евросоюза.

В середине июня правительство Эстонии одобрило принципы «использования замороженных активов России для поддержки Украины» – став первой страной ЕС, разработавшей подобное решение. «Европейский союз работает над поиском этого юридического варианта… Но мы подготовили юридическое решение, при котором можем использовать замороженные активы России как страны-агрессора и использовать их в качестве компенсации для нужд восстановления Украины», – заявил нынешний глава МИДа Маргус Цахкна (член партии «Эстония 200»).

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Однако позже стало известно, что эстонцы хотят пустить «на благо Украины» не только уже замороженные ими активы, но и те, которые не подпали под санкции. На днях пресс-секретарь министерства иностранных дел Эстонии Керстин Мересма сообщила, что законопроект предусматривает использовать для «восстановления Украины» деньги и занесенные в регистр активы или другое имущество россиян. То есть это могут быть принадлежащие россиянам предприятия и их основной капитал, который не отражен в сумме замороженных в Эстонии активов.

В ближайшие недели министерство иностранных дел Эстонии отправит на согласование поправки к «Закону о международных санкциях», которые позволят провести такую операцию. Таким образом, Эстония станет первым государством ЕС, разработавшим и применившим на практике схему по изъятию имущества россиян – в том числе и такого, которое не подпало под санкции.

Замороженные же в Эстонии активы большей частью принадлежат двум компаниям, занимающимся перевалкой удобрений из России. Это компания DBT, работающая в порту Мууга, и фирма EuroChem Terminal Sillamäe, оперирующая в гавани Силламяэ. В их собственности находятся навалочные и наливные терминалы, которые не подпали под санкции ЕС. Но все равно Эстония собирается их изъять. Эти терминалы предполагается выставить на аукцион.

Журналист портала Delfi.ee Танель Райг с гордостью пишет, что «Эстония старается идти впереди всех, когда речь идет об антироссийских санкциях или о помощи Украине». По плану, разработанному эстонским МИДом, «замороженные активы российских олигархов начнут работать для восстановления Украины в авансовом порядке». Как поясняют в Таллине, «если родина олигархов возьмет на себя ответственность за причиненный ущерб и компенсирует его», в будущем у владельцев изъятого имущества появится возможность получить за нее компенсацию.

Эксперты предупреждают – не делайте этого!



Однако с критикой идеи о конфискации арестованных российских активов выступили сами же эстонские правоведы. В частности, юрист Ксения Кравченко рассказала, что в стране до сих пор не было таких случаев. «Наша правовая система предусматривает конфискацию только в случае, если у государства есть какой-то исполнительный документ. В данном случае по уголовному делу. То есть если лицо что-то нарушило, его за это привлекли к ответственности и по определенному кругу составов еще и отобрали при этом имущество», – рассказала Кравченко. По ее словам, чтобы внедрить в Эстонии институт «гражданской конфискации», понадобится существенно менять законодательство.

В свою очередь экономический эксперт Райво Варе сомневается, что в Таллине могут создать универсальный механизм обращения с замороженными российскими средствами, которым могут воспользоваться и в других государствах Евросоюза.

Профессор кафедры международного права и безопасности Таллинского университета Тийна Паюсте напоминает, что по международному праву отчуждение собственности иностранного государства или его граждан запрещено.

«При отчуждении активов российских граждан важны как нормы международного инвестиционного права, так и права человека. Международное инвестиционное право запрещает отчуждение частного имущества. При наличии двустороннего инвестиционного соглашения между двумя странами лицо, чье имущество было отчуждено, может обратиться в арбитражный суд. Эстония и Россия не заключали двустороннее инвестиционное соглашение, но в ряде нескольких стран Европейского союза, например, в Литве, Хорватии, Швеции, такие соглашения есть», – подчеркивает Паюсте.

Она настоятельно не рекомендует Эстонии в одиночку начинать процедуру отчуждения российской собственности. «Это может привести к ситуации, когда на основании международного права против эстонского государства будет подан иск. Если международная общественность не поддерживает отчуждение имущества, то неразумно действовать первым... В худшем случае заинтересованные в сохранении принципов государственного иммунитета страны примут против Эстонии меры», – предупреждает специалист.

Она добавила, что отчуждение активов будет иметь ряд нежелательных последствий. «Вполне вероятно, что Россия и поддерживающие ее страны ответят тем же... Это привело бы к общему недоверию и неопределенности в международном общении и к подрыву одной фундаментальной нормы международного права – иммунитета государств. Международное право как система также ослабело бы. И ослабление международного права, конечно, не в интересах Эстонии или других стран. Ведь мы видим в нем отчасти защитника нашей независимости», – сказала эксперт.

Таким образом, даже юристы в самой Эстонии понимают, на какую скользкую дорожку хочет встать Таллин, угрожая российской собственности. Это может аукнуться самой Эстонии, причем вплоть до угроз для ее независимости.