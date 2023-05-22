Эстонцев развели на деньги для «украинских героев»

В Эстонии ведется расследование о мошенничестве с деньгами на «поддержку Украины»

Еще год назад эстонка Йоханна-Мария Лехтме получала почетные звания «европеец года», «гражданин года» и «женщина года». А все потому, что она собирала с простодушных сограждан миллионы евро – по ее словам, эти суммы были отправлены «в помощь Украине». Теперь в стране разразился грандиозный скандал. Выяснилось, что Лехтме является мошенницей, а собранные «украинским героям» деньги уходили налево.

Йоханна-Мария Лехтме получила широкую известность в Эстонии в начале прошлого года. Ушлая эстонка, одно время жившая в Киеве, поняла, что с началом российской СВО для нее открылось «окно возможностей». И она начала действовать.

Срочно была организована НПО, получившая претенциозное название Slava Ukraini. Йоханна-Мария, что называется, «умела в пиар». Вся эстонская пресса получила извещение о том, что Лехтме и ее организация проведут благотворительный концерт, вся выручка с которого отправится жителям Украины, пострадавшим от боевых действий.

«Героиня Эстонии»

Естественно, никто из тех, к кому Лехтме обратилась за содействием в организации и участии в этом концерте, не мог уклониться от «святого дела». Концерт транслировали все главные государственные СМИ, его посетил сам президент страны Алар Карис. «Нас, жителей Эстонии, сплотила трагедия Украины», – торжественно заявила Йоханна-Мария Лехтме. Заработав на этом концерте ощутимые деньги, она начала выдвигать все новые инициативы, в рамках которых эстонцам опять предлагалось cкинуться на «поддержку Украины».

Так, в начале октября прошлого года Slava Ukraini и эстонская газета Postimees запустили кампанию «Тысяча героев в снегу» – по сбору средств на пошив зимней формы солдатам украинской армии. Инициаторы акции триумфально отрапортовали, что им удалось собрать более 800 000 евро.

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В преддверии зимних праздников руководство НПО запустило новую кампанию – под лозунгом «Украина, Рождество с надеждой». Лехтме разглагольствовала: «Наша цель – дать ста тысячам украинцев надежду в виде этой помощи. Нужны еда, предметы гигиены, фонарики и средства для обогрева. На все это мы сейчас собираем деньги».

Эта деятельность заслужила полное одобрение эстонского государства. По словам министра иностранных дел Лаури Ляэнеметса, «мы увидели, как быстро и эффективно действовали наши общественные организации и волонтеры, помогая украинцам на родине с первых же дней войны, а также оказывая поддержку прибывшим сюда военным беженцам».

Эстонская пресса вовсю рисовала образ благородной личности, отдающей все свои силы и время на «бескорыстную помощь ближним». СМИ заполонили снимки, на которых Лехтме, облаченная в каску и бронежилет, лично раздает украинцам гуманитарную помощь.

В прошлом году Йоханна-Мария Лехтме получила почетные звания «европеец года», «гражданин года» и «женщина года». Президент Карис вручил ей орден Белой звезды.

Обретенный моральный капитал женщина решила конвертировать в политическую карьеру – благо приближались парламентские выборы. Лехтме вошла в предвыборный список партии «Эстония 200» и стала одним из главных ее «локомотивов». В марте она стала депутатом парламента. «Эстония 200» во многом именно благодаря присутствию в ее рядах Лехтме сумела создать в Рийгикогу фракцию, вошла в правящую коалицию и приняла участие в формировании нового правительства страны.

Громкие разоблачения

Однако миг триумфа Лехтме стал и началом ее падения. С Украины начали поступать сведения, начисто разбившие образ благородной благотворительницы. Оказалось, что Slava Ukraini являлась одним из механизмов в большой финансовой схеме. Основанная Лехтме НПО выполняла функции «насоса», выкачивавшего деньги из простодушных эстонцев.

Ее украинскими партнерами являлись бывшие чиновники администрации Львова Геннадий Васьков и Роман Панасюк. Кстати, Васькова в свое время во Львове подозревали в причастности к коррупционным сделкам с землей – из-за этого ему как-то даже плеснули в лицо зеленой краской.

Как выяснила прокуратура Украины, средства, собранные в Эстонии, переводили на счета НКО IC Construction и All For Victory («Все для перемоги»). Собственником IC Construction была записана мастер по маникюру Марта Лютая, жена брата Геннадия Васькова. Как минимум четверть из примерно 6,5 млн евро, пожертвованных жителями Эстонии, досталась, как выразилось издание Eesti Päevaleht, «фирме техника по ногтям». При этом документы не проясняли, какие именно услуги или товары компания IC Construction обязалась представить ВСУ и жителям Украины за эти деньги.

Впрочем, позже оказалось, что значительные суммы были потрачены на ремонт машин скорой помощи, купленных для нужд Украины в разных странах ЕС. Так, одну из них отремонтировали во Львове за 3500 евро. По словам Лехтме, в Эстонии ремонт обошелся бы в 6500 евро и занял бы больше времени. Столь внушительная сумма удивила эстонских журналистов. Они обратились в разные мастерские Эстонии и выяснили, что самое дорогое предложение составило всего 1500 евро. А кто-то из специалистов вообще согласился взяться за ремонт бесплатно – «ради помощи украинскому народу».

После публикации этих разоблачений Лехтме пыталась изображать хорошую мину при плохой игре. Она делала вид, что ее возмущают подозрения в нечистоплотности.

Но вскоре Лехтме пришлось заговорить иначе. Она заявила, что чувствует себя «обманутой», и клялась, что ничего не знала о схеме, с помощью которой деньги, пожертвованные жителями Эстонии, были перечислены какой-то мутной фирме. Теперь Йоханна-Мария Лехтме и ее помощники по руководству фондом начали валить все на «недобросовестных» украинских партнеров – которым они, такие чистые и честные, всецело доверились.

Но окончательно утопили Лехтме признания Александра Чернова, возглавлявшего IC Construction до Марты Лютой. Чернов, согласившийся после своего ареста свидетельствовать по этому делу, старается выгородить себя. Он уверяет, что его потому и заменили маникюрщицей, потому что Чернов якобы отказался участвовать в махинациях.

По свидетельству Чернова, каждая сделка по приобретению тех или иных вещей – продуктов, машин, одежды, предметов первой необходимости – проводилась по завышенной цене, а разница в виде откатов уходила в карман Геннадия Васькова. Чернов добавляет, что Лехтме прекрасно знала обо всех этих делишках Васькова. Причем Йоханна-Мария покрывала Васькова вполне сознательно, ибо являлась его любовницей. Сам Васьков, разумеется, женат.

Стыдная ситуация

Эстонские правоохранительные органы сначала пытались делать вид, что уголовное дело, заведенное на Украине в отношении основанного Лехтме НКО, лично ее не касается. И это понятно – очень уж не хотелось разрушать вылепленный с таким тщанием образ «бескорыстной благотворительницы». Однако долго сохранять бездействие не получилось – и 9 мая эстонская госпрокуратура тоже возбудила дело по статье о «присвоении имущества».

Ну а добила Лехтме учредитель эстонской коммуникационной компании Miltton Анника Аррас. Она рассказала, что Лехтме во время работы на Аррас в проекте EWA («Европейская женская академия») подделала документы о расходах и присвоила «четырехзначную сумму евро».

Образ «матери Терезы» окончательно померк, а вместо нее явилось лицо циничной мошенницы. Лехтме пришлось очистить место в парламенте. Ее показательно лишили врученного ей в 2022-м звания «человека года».

Поборники справедливости все равно остались этим недовольны. «Йоханна-Мария Лехтме уходит из Рийгикогу... Но полученные ею пять с лишним тысяч голосов остаются у "Эстонии 200", и это вызывает большие вопросы относительно легитимности результатов выборов для этой партии, которая, между прочим, входит в правительство», – отмечает публицист Эйно Ингерман.

Высшие же чиновники Эстонии отделываются уклончивыми фразами. Так, премьер-министр Кая Каллас назвала инцидент «крайне прискорбным случаем» и тут же добавила, что Лехтме имеет право на презумпцию невиновности. «Никто не может считаться виновным, пока приговор не вступил в законную силу», – подчеркнула Каллас.

Журналисты официозных СМИ, еще недавно возведшие Лехтме на пьедестал, теперь вынуждены оправдываться.

«Я очень хорошо помню апрельское заседание Рийгикогу в прошлом году и Йоханну-Марию – яркую, искреннюю, такую убедительную, призывавшую помочь Украине. Помню, как многие обрадовались – вот она, надежная организация, наши пожертвования совершенно точно дойдут до адресата», – вспоминает редактор «Эстонского телерадиовещания» Евгения Волхонская. По ее словам, «действия Лехтме и вся эта ситуация в целом – плевок в лицо гражданскому обществу Эстонии, всем волонтерам и добровольцам, которые помогали и помогают Украине».