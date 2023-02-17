США решили направить на Украину аудиторов для контроля за выделяемой помощью

Вашингтон планирует направить аудиторов в зону боевых действий на Украине для контроля за целевым использованием военной и экономической помощи Киеву на сумму 110 млрд долларов, сообщили генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента и Агентства международного развития в интервью газете Wall Street Journal.

До этого времени контроль осуществлялся дистанционно – из Вашингтона, Польши и Германии, передает РИА «Новости». Издание отмечает, что американские эксперты после совместной поездки в Киев в конце января планируют настаивать на том, чтобы часть из 177 аудиторов и следователей были отправлены непосредствено на Украину.

При этом ужесточение аудита является одним из условий республиканцев, контролирующих Палату представителей Конгресса США, для продолжения помощи Киеву.

Заместитель генерального инспектора Госдепартамена Диана Шоу сообщила, что объемы помощи Украине «невероятно большие». Она добавила, что любое мошенничество, растрата, злоупотребление угрожает продолжению этой помощи.

Между тем чиновники уточнили, что пока они не располагают сведениями о крупных нарушениях, которые бы сопровождали американское содействие Украине.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что администрация Штатов берет на себя не ограниченные по времени обязательства по поддержке Украины.