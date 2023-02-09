Байден пообещал поддержку Украины без ограничений по времени

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9 февраля, четверг | Последнее обновление — 04:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Подъезд пятиэтажного дома обрушился в Новосибирске после хлопка газа
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Целый год Грузия ловко занималась политической эквилибристикой, ухитряясь ладить и с Россией, и с Западом. Но играм, похоже, приходит конец. Как всегда, всех со всеми поссорил Михаил Саакашвили. Завтра Брюссель, как ожидается, предъявит маленькой республике ультиматум: либо освобождайте Саакашвили, либо надолго забудьте про свои «европейские шансы». Как поступит Тбилиси – прогнется или пойдет на принцип, чем, конечно, порадует многих в Москве? Подробности...
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|EPA/ТАСС
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Инцидент с воздушным шаром или развертывание новых вооружений США вблизи китайских берегов не являются признаками изменения отношений этих стран. Они уже давно являются противниками. Стороны перемещают свои силы в направлении той невидимой линии, после которой Вашингтону и Пекину останется только драться.
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Кому же нужен был феминизм в нашей стране? Прежде всего самим активисткам этого движения. Оборотистым девушкам и дамам, пытавшимся заработать на хлеб с маслом, паразитируя на своих несчастных сестрах, которым не удавалось выстроить отношения с мужчинами и с миром в целом.
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Байден пообещал поддержку Украины без ограничений по времени
Байден: США берут на себя не ограниченные по времени обязательства по поддержке Украины
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Администрация Соединенных Штатов берет на себя не ограниченные по времени обязательства по поддержке Украины, заявил президент США Джо Байден в интервью американской телекомпании PBS.
Байден ответил утвердительно на вопрос о том, готов ли Вашингтон поддерживать Киев так долго, как это потребуется, не ограниченными по времени обязательствами. Он добавил, что США твердо привержены обязательствам по оказанию помощи Украине, передает ТАСС.
Глава американской администрации выступил с утверждением, что руководство России якобы считало, что Североатлантический альянс распадется. Байден заявил, что ему удалось сплотить НАТО и убедить азиатских союзников присоединиться к Европе в противостоянии России.
Он подверг критике республиканцев, которые выступают за то, чтобы тратить средства на американских граждан вместо того, чтобы отправлять их Киеву. Байден заявил, что не намерен сидеть сложа руки, пока идет специальная военная операция РФ на Украине.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.
ВСУ лишились американских гаубиц в Запорожской области из-за просроченных боеприпасов
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С начала января отдельный артиллерийский дивизион 58-й мотопехотной бригады ВСУ между населенными пунктами Гуляйполе и Малиновка в Запорожской области потерял минимум четыре американские гаубицы M101 калибра 105 мм.
Эти орудия были поставлены в соединение из-за дефицита боеприпасов советского образца калибра 120 и 122 мм, используемых в гаубицах «Нона-К» и Д-30, которые, оставшись без снарядов, стали безполезны, сообщает RT в своем Telegram-канале.
Применение старых американских гаубиц калибра 105 мм вместо орудий советского типа привело к тому, что из-за поставленных боеприпасов с истекшим сроком годности на позициях артиллерии 58-й бригады зафиксированы два случая разрыва снарядов в канале ствола.
Кроме того, в конце января в районе населенного пункта Малиновка по позициям гаубиц М101 был нанесен удар 300-мм комплексами «Смерч». В результате чего еще два орудия были уничтожены. Обнаружить позиции с американскими гаубицами 1950 года производства помог комплекс звукотепловой артиллерийской разведки «Пенициллин».
После ударов по позициям артиллерийского дивизиона 58-й бригады ВСУ подразделение было вынуждено отказаться от огневой поддержки наземных сил, а также использования орудий калибра 105 мм и активной артиллерийской работы вообще.
Ранее бойцы группы «Викинг» применили высокоточный управляемый снаряд «Краснополь», чтобы поразить расположенный вблизи от храма узел связи ВСУ под Марьинкой.
Названы цели Зеленского при назначении глав пророссийских регионов Украины
Шеслер: Зеленский всеми способами пытается задавить пророссийские регионы
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Назначения силовиков главами пророссийских регионов Украины вызваны прежде всего задачами по мобилизации в ВСУ. Кроме того, Зеленский хочет задушить любую политическую жизнь. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно о назначении украинским президентом Владимиром Зеленским новых глав Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.
«В первую очередь офис Зеленского хочет усилить давление на население. Ведь на Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, а также Николаевскую и Одесскую области возлагают наибольшие задачи по мобилизации в ряды ВСУ», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
«Кроме того, эти пророссийские регионы являются становым хребтом оборонной промышленности Украины. Именно на их территории расположено больше всего предприятий по ремонту и производству техники, в том числе беспилотников», – отметила она.
«Также Зеленскому необходимо убрать любые возможности для нелояльных ему политических сил что-то противопоставить действующей власти. Политическая жизнь на Украине прекращена давно, сейчас ее закапывают окончательно», – полагает собеседница.
«В руководство регионов назначают не просто лояльных Зеленскому людей, а непосредственно сформированных внутри этой силовой и идеологической системы персоналий. Я думаю, стоит ожидать новые репрессии и чистки в бизнес-кругах этих областей. Там исходно были очень сильны позиции предпринимателя Игоря Коломойского. Поэтому вскоре будут попытки устранить его соратников», – заключила Шеслер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил главами Днепропетровской, а также подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей Сергея Лысака, Юрия Малашко и Александра Прокудина, которые занимали должности в Службе безопасности и полиции, сообщают украинские СМИ.
Согласно данным из открытых источников, Малашко возглавлял антитеррористический центр при СБУ, Александр Прокудин был начальником нацполиции Херсонской области. Сергей Лысак, по информации украинского издания, сейчас занимает должность начальника управления СБУ в Днепропетровской области, а до июля 2022 года был начальником управления СБУ в Житомирской области.
Напомним, в конце января Зеленский уволил глав нескольких украинских обладминистраций. А у предпринимателя Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова прошли обыски. Причем в случае с первым следственные действия проводят сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Коломойский и Аваков попали в немилость украинским спецслужбам и какую роль в этом вопросе играют Лондон и Вашингтон.
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Латвийский военный проговорился о применении ВСУ хлора под Артемовском
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Латвийский майор Национальных вооруженных сил и офицер штаба Земессардзе (национальная гвардия Латвии) Янис Слайдиньш в эфире Riga TV24 проговорился о применении ВСУ хлора под Артемовском.
Телезритель в эфире поинтересовался, применяли ли украинцы химическое оружие. В ответ на это, как сообщает Baltnews в своем Telegram-канале, Слайдиньш лишь поинтересовался: «В каком секторе?»
«У меня есть информация, что ранее в районе Бахмута (так на Украине называют Артемовск) применялся хлор. Нужно знать конкретное место (о котором новость появилась в интернете). Так я с ходу сказать не могу. Но это вполне возможно, ведь в центральной части фронта такие запасы точно есть. Однако официально подтвержденной информации у меня нет», – сказал он.
Напомним, на протяжении минимум трех недель фиксируются факты применения химического оружия украинской стороной на Артемовском и Угледарском направлениях, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Пушков указал на изменение отношения в США к конфликту на Украине
Пушков: Отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине все более заметно меняется
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил уверенность, что отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине все более заметно меняется.
Пушков отметил в своем Telegram-канале, что очень постепенно, но все более заметно меняется отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине.
Он также отметил: как и в случае с войной в Ираке, в США намечается разрыв между интересами правительства и интересами американцев. Сенатор также подчеркнул, что в отличие от войны в Ираке, эскалация конфронтации с Россией несет в себе прямую опасность для США. Пушков выразил уверенность, что это глубинное противоречие начинает прокладывать себе дорогу в американской политике.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.
В ЛНР назвали численность группировки ВСУ в Артемовске
Экс-посол ЛНР: Около 10 тыс. бойцов ВСУ находятся в городе Артемовске
Примерно 10 тыс. бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас находятся в Артемовске (Бахмут) в ДНР, сообщил экс-посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.
Об этом он сообщил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.
По его словам, сейчас у бойцов ВСУ остался только один вариант – выйти по единственной свободной дороге, иначе есть риск не выйти совсем.
Напомним, в Артемовске сейчас идут ожесточенные бои. Российские силы закрепились на севере и востоке города и продолжают выдавливать ВСУ.
Минфин США исключил из санкционного списка Лепса
Министерство финансов США исключило из своего санкционного списка российского исполнителя Григория Лепса.
Также в распространенном заявлении ведомства говорится, что Вашингтон исключил из своего черного списка криминальных авторитетов из республик бывшего СССР Игоря Шлыкова и Владислава Леонтьева, передает ТАСС.
Ранее США вводили ограничения против деятельности так называемого «Братского круга», который считали причастным к преступной деятельности на постсоветском пространстве. К нему в октябре 2013 года ими был причислен и артист.
В 2011 году действующий на тот момент президент США Барак Обама отнес «Братский круг» к числу «транснациональных организованных преступных группировок». В октябре 2013 года Григорий Лепс был внесен в санкционный список американского Минфина.
Роджер Уотерс: Россию спровоцировали на спецоперацию на Украине
Роджер Уотерс осудил в СБ ООН спровоцировавшие спецоперацию на Украине стороны
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Один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс во время заседания СБ ООН заявил, что считает российскую операцию на Украине спровоцированной другими странами.
Одновременно с этим он осудил «вторжение России на Украину», сообщает РИА «Новости».
Также Уотерс призвал президентов США, России и Украины Джо Байдена, Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине сегодня.
«Мы требуем изменений. Президент Байден, президент Путин, президент Зеленский, США, НАТО, Россия, ЕС – все вы, пожалуйста, смените курс сейчас. Договоритесь о прекращении огня на Украине сегодня», – сказал Уотерс.
Напомним, Россия попросила Совет Безопасности ООН включить одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса в список докладчиков на ближайшем заседании по украинскому вопросу.
Уотерс заявил, что депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух предлагал объявить его персоной нон грата и призвал бойкотировать его выступления из-за его позиции по Украине. Позже концерт Уотерса предложили отменить в Мюнхене из-за его позиции по Израилю и Украине.
Россия попросила Совбез ООН заслушать доклад одного из основателей Pink Floyd
Россия просит Совет Безопасности ООН включить одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса в список докладчиков на ближайшем заседании по украинскому вопросу, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Позиция Уотерса состоит в том, что ответственность за эскалацию на Украине лежит на США, передает телеканал «360».
Напомним, Уотерс заявил, что депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух предлагал объявить его персоной нон грата и призвал бойкотировать его выступления из-за его позиции по Украине. Позже концерт Уотерса предложили отменить в Мюнхене из-за его позиции по Израилю и Украине.
Американский журналист назвал причины подрыва США «Северных потоков»
Американский журналист: США боялись, что из-за «Северных потоков» Германия не поможет Киеву
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Вашингтон боялся, что из-за «Северных потоков» Германия не захочет предоставлять помощь Украине, заявил американский журналист Сеймур Херш на своей странице в Substack.
По его словам, ЦРУ настаивало на скрытности диверсии против «Северных потоков», поскольку это выглядело бы как «акт войны» со стороны США, передает РИА «Новости».
«ЦРУ утверждало, что все должно быть сделано тайно. Все участники понимали, насколько велики ставки. Если атака будет связана с Соединенными Штатами, это будет расценено «как акт войны», – приводит журналист слова своего источника о подготовке операции.
Херш также заявил, что приказ начать диверсионную операцию против «Северных потоков» отдал глава ЦРУ Уильям Бернс.
Херш написал, что ЦРУ непосредственно участвовало в подготовке диверсии. Он утверждает, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Непосредственно причастным к теракту стал советник главы Белого дома Джейк Салливан.
Ранее ведущий канала Fox News Такер Карлсон заявил, что радость заместителя госсекретаря Виктории Нуланд по поводу взрывов на «Северных потоках» указывает на причастность администрации Байдена к диверсии.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что диверсия против «Северного потока» указывает на американцев.
Российские военные взяли укрепрайон ВСУ в районе Берестового в ДНР
Бойцы спецназа «Ахмат» и военные второго армейского корпуса Минобороны взяли украинский укрепрайон около села Берестовое в Донецкой народной республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В ходе огневого контакта российские бойцы нанесли ощутимый урон живой силе противника, говорится в Telegram-канале Кадырова.
Он выразил благодарность помощнику главы ЧР, командиру спецназа «Ахмат», заместителю командующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинову, а также всем российским военным.
Накануне сообщалось, что российские военные за сутки уничтожили более 340 военных ВСУ.
Зеленский удивился долгим срокам обучения летчиков на боевых самолетах
Зеленский удивился долгим срокам обучения летчиков на западных самолетах
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что не знал о длительном обучении летчиков на боевых самолетах.
По его словам, он не знал, что обучение на самолетах Typhoon занимает три года. Зеленский предложил отправить украинских пилотов, «и они научатся через 2,5 года», сообщает издание «Страна.ua».
Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Риши Сунак провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечалось, что правительство Британии не принимало решения о передаче истребителей Украине, но пообещало изучить этот вопрос. При этом подготовка украинских пилотов начнется весной.
Истребитель Typhoon – многоцелевой истребитель четвертого поколения. В настоящее время ведется его серийное производство. Самолет поставлен на вооружение в Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии и Саудовской Аравии.
Американская оппозиция ответила на речь Байдена
Оппозиция США сообщила о расколе в американском обществе на «лагерь нормальных и лагерь безумцев»
Президент США Джо Байден является слабым игроком на мировой арене, а внутри страны общество раскололось на «лагерь нормальных людей и лагерь безумцев», где во главе стоят левые круги правящей Демократической партии, выразила мнение губернатор штата Арканзас Сара Сандерс в ответной речи на ежегодное послание демократа Байдена «О положении страны».
По ее словам, слабость Байдена подвергает риску страну и мир, а его отказ противостоять «самому грозному противнику Китаю» является опасным и неприемлемым, передает ТАСС.
Сандерс добавила, что действующая ветвь власти США полностью подчинена повестке дня «радикальных левых» кругов, то есть «выбор стоит между нормальным и безумным».
По ее мнению, Байден «стал первым мужчиной, сдавшим свое президентство» левому крылу Демократической партии, которое выступает резко против традиционных ценностей и которое «даже не может сказать, что такое женщина».
При этом Сандерс добавила, что не поверила практически ничему сказанному Байденом, так как в США сталкиваются с вышедшей из-под контроля инфляцией, всплеском насильственных преступлений, опасным кризисом на границе с Мексикой и «угрозой со стороны Китая». Губернатор отметила, что Байден продемонстрировал неспособность решить ни один из этих вопросов.
«Пришло время перемен. Это наш момент. Это наша благоприятная возможность», – заключила Сандерс.
Согласно опросу телеканала CBS, 47% респондентов считают, что Джо Байден своей политикой подрывает уважение к США на мировой арене, 61% опрошенных считает, что Байден не справляется с вызовами со стороны Китая.
Авиаэксперт: НАТО придется создавать алиби пилотам-наемникам на Украине
Авиаэксперт Гусаров: НАТО придется сажать в боевые самолеты наемников и создавать им алиби
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Под предлогом обучения украинских летчиков Лондон может предоставить ВСУ истребители НАТО и своих пилотов, но у России есть чем ответить и на Eurofighter Typhoon, и на F-16, сказали газете ВЗГЛЯД авиаэксперты. Ранее Британия заявила о планах подготовить украинских пилотов истребителей.
«Я не исключаю вероятности поставок на Украину истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon, да и других самолетов НАТО, которые есть на вооружении у ВВС Британии. Причем поставки могут состояться еще до официального объявления. Более того, сегодняшнее заявление премьер-министра Британии Риши Сунака вполне может означать передачу ВСУ западных самолетов вместе с экипажами», – заявил руководитель отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«Таким образом, британцы подстраховываются на тот случай, если вдруг натовский истребитель типа Eurofighter Typhoon будет сбит российскими силами в небе над Украиной. Лондон стразу напомнит: мы же планировали обучать украинских пилотов, вот и поставили истребители для этой цели, но забыли сказать об этом. А почему за штурвалом наемник – ну, бывает и такое», – пояснил авиаэксперт.
«При этом в реальности подготовка даже опытного пилота для боевых задач на новом самолете занимает многие месяцы. А с учетом того, что на Украине опытных летчиков практически не осталось, вероятность до конца года увидеть в небе украинских пилотов на иностранных истребителях практически равна нулю. Поэтому НАТО придется сажать в боевые самолеты наемников и создавать им алиби», – заключил эксперт.
С этой точкой зрения согласен и летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов. «Для того чтобы научить пилотов, которые всю жизнь летали на советских самолетах, нужно потратить не менее года. Кроме того, для использования этих самолетов нужно знание не разговорного английского языка, а знание английского технического языка», – отметил эксперт.
При этом он полагает, что британцы скорее будут обучать военнослужащих ВСУ полетам на американских истребителях F-16. «Даже если у Лондона нет F-16, он возьмет их в других странах. Да и в целом европейцы наверняка готовы отдать ВСУ старые истребители, чтобы закупить новые у американцев», – предположил собеседник.
В любом случае, полагает Красноперов, ВКС России обладают достаточно высоким уровнем, чтобы дать ответ на поставки и F-16, и на Eurofighter. «Например, Су-34 и Су-35 могут сопровождать от 7 до 11 целей в воздухе одновременно. И в этом случае нет необходимости вести воздушный бой как раньше, теперь достаточно запустить ракеты по заданной цели и устранить противника», – резюмировал эксперт.
В среду офис британского премьера Риши Сунака заявил о намерении Лондона подготовить украинских пилотов военных истребителей. Это первое подобное заявление Запада, и оно может означать готовность Великобритании поставить ВСУ в том числе свои военные самолеты. Сейчас этот вопрос изучается Лондоном. Однако, как выяснила газета ВЗГЛЯД, эти намерения в итоге ударят по самой Британии и лично по Сунаку.
Ранее замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявлял в интервью NTV, что после поставок ВСУ танков Leopard 2 Германия также должна передать украинской стороне истребители Panavia Tornado или Eurofighter Typhoon, боевые корабли и подводные лодки.
Напомним, что в конце января издание Politico сообщило, что на Западе обсуждается вопрос поставок Киеву истребителей. Издание указывало: если боевые самолеты будут поставлять на Украину, то и управлять ими будут иностранцы, так как обучение пилотов – процесс небыстрый.
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Пасечник заявил о стягивании сил ВСУ к границе с ЛНР для контратак
В ЛНР заявили о наращивании сил ВСУ на границе республики
Вооруженные силы Украины скапливают достаточные резервы на границе с Луганской народной республикой (ЛНР) для ведения контратак, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в эфире «России 24».
На данный момент наиболее сложная ситуация сложилась в районе Сватова, Кременной, Лисичанска, Рубежного и Троицкого, которые находятся на близком расстоянии от боевого соприкосновения. Пасечник добавил, что противник рассчитывает контратаковать и вернуть утраченные территории, передает ТАСС.
Кроме того, добавил врио главы ЛНР, ВСУ изменили тактику при обстрелах территорий республики, теперь они перешли к прицельным ударам по больницам, где большое количество людей.
Как пояснил Пасечник, ранее удары наносились хаотично, однако Киев, получив современное оружие, наносит удары по объектам, где много людей.
В целом Пасечник назвал ситуацию в ЛНР сложной.
Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ дважды пытались провести разведку боем в районе Куземовки и Берестового недалеко от Сватово, однако это не удалось из-за застрявшей артиллерии.
Байден назвал спецоперацию России «испытанием на века»
Президент США Байден назвал специальную военную операцию России «испытанием для мира на века»
Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу заявил, что специальная военная операция России на Украине стала «испытанием на века – испытанием для Америки, испытанием для мира».
Обращаясь к послу Украины Оксане Маркаровой, находившейся в качестве почетного гостя на оглашении послания президента США к Конгрессу, Байден заявил, что СВО стала «испытанием на века – испытанием для Америки, испытанием для мира» и вновь пообещал продолжать оказывать помощь Киеву «столько, сколько нужно», передает РИА «Новости».
Накануне американские СМИ предупредили, что решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны.
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