Байден пообещал поддержку Украины без ограничений по времени

Байден: США берут на себя не ограниченные по времени обязательства по поддержке Украины

Администрация Соединенных Штатов берет на себя не ограниченные по времени обязательства по поддержке Украины, заявил президент США Джо Байден в интервью американской телекомпании PBS.

Байден ответил утвердительно на вопрос о том, готов ли Вашингтон поддерживать Киев так долго, как это потребуется, не ограниченными по времени обязательствами. Он добавил, что США твердо привержены обязательствам по оказанию помощи Украине, передает ТАСС.

Глава американской администрации выступил с утверждением, что руководство России якобы считало, что Североатлантический альянс распадется. Байден заявил, что ему удалось сплотить НАТО и убедить азиатских союзников присоединиться к Европе в противостоянии России.

Он подверг критике республиканцев, которые выступают за то, чтобы тратить средства на американских граждан вместо того, чтобы отправлять их Киеву. Байден заявил, что не намерен сидеть сложа руки, пока идет специальная военная операция РФ на Украине.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.