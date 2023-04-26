Силовики пресекли деятельность проукраинских мошеннических колл-центров в Москве

Силовики пресекли деятельность в Москве мошеннических колл-центров, действовавших в интересах ВСУ, говорится в сообщении управления ФСБ.

Как сообщили в ведомстве УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с ГУМВД России по Москве пресекли деятельность мошенников, организовавших колл-центры в столице, сотрудниками которых осуществлялось хищение денежных средств российских и иностранных граждан в особо крупном размере, передает РИА «Новости».

По данным силовиков, представляясь сотрудниками российских силовых ведомств и работниками финансовых учреждений, они обманом вынуждали граждан переводить деньги на указанные ими банковские карты, после чего полученные деньги обналичивались в банкоматах в различных регионах России и курьерами доставлялись в обменные пункты, где конвертировались в криптовалюту и переводились через анонимные криптокошельки на счета получателей на Украине.

По данным УФСБ, «отличительной особенностью указанных колл-центров являлась специализация на мошеннических действиях в отношении лиц, проживающих за рубежом, преимущественно в Германии, Испании и Франции».

Против задержанных возбуждено уголовное дело по части статье «Мошенничество».

Ранее в Бердянске раскрыли сеть колл-центров мошенников, в которой были данные 20 млн россиян. В Сбербанке заявили, что сеть поддерживалась из Нидерландов, Германии, США и Эстонии.