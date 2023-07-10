Латвия уничтожает русских стариков

Политолог Наталья Еремина: Латвия готовит массовую депортацию граждан России

«Злость, слезы на глазах и испанский стыд... Стресс, который устроили этим пожилым людям, на годы сократит оставшийся уже не столь длинный срок их жизни». Такими словами даже некоторые политики Латвии описывают жестокий эксперимент, который проводит их государство с русскими стариками. Что происходит и может ли Россия защитить соотечественников?

До последнего времени российских граждан в Латвии не трогали, но в прошлом году Сейм Латвии принял закон о лишении латвийских россиян их постоянных видов на жительство. Теперь они для подтверждения своих ВНЖ обязаны до конца года сдать экзамен по латышскому языку и доказать финансовые доходы в размере не менее минимальной заработной платы в месяц (500 евро) в течение последних двенадцати месяцев или документ о назначении пенсии в Латвийской Республике.

Кандидаты на выселение

Отметим, что сейчас ни один житель Латвии не может обойтись без удостоверения о знании латышского языка – без их наличия невозможно устроиться ни на какую работу. Многие проживающие там российские граждане получили такие удостоверения еще в 90-х – но теперь те старые документы объявлены недействительными. Люди же, выйдя на пенсию, латышский язык банально позабыли. Русские пенсионеры живут своим узким кругом, общаются, как правило, с людьми своего круга и национальности.

В государственном Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ) сообщили, что тех, кто не сдаст языковой экзамен, начнут депортировать из Латвии уже в конце этого года. Такая участь не грозит только тем, кто успел дотянуть до семидесяти пяти лет – их от языкового экзамена освободили. «Если это заявление (на сдачу языкового экзамена – прим. ВЗГЛЯД) не будет подано до 1 сентября, то вид на жительство человека теряет силу – и человек должен покинуть страну до 2 декабря. Дальше дело за пограничником, страну нужно покинуть принудительно», – сказала глава пресс-службы УДГМ Мадара Пуке.

Известие о новом законе вызвало панику во многих латвийских русскоязычных семьях, имеющих родственников – граждан РФ. Люди испугались, что их пожилых родителей попросту вышвырнут из страны. У стариков, которым грозит выселение и понимающих, что экзамен они не сдадут, уже были сердечные приступы.

Юрист Карина Барткевич, проживающая в Резекне, поведала в соцсети: «Пожилые люди не спят ночами, пьют пачками таблетки, ходят по юристам на старости лет... Если я назначаю им на 12.00, то они приходят в 10.00. Поднимаются на четвертый этаж и достают из своих кулечков документы… И мы пишем: "Хочу остаться в Латвии, так как прожила тут пятьдесят лет. Пятьдесят лет я была замужем за гражданином Латвии, все мои дети и внуки граждане… Тут дорогие мне могилки...»

4 июля появилось известие о том, что на продленный срок по экзамену по латышскому языку записались еще 3500-4000 проживающих в Латвии граждан России. Всего, по данным министерства образования, за первый период с 1 февраля по 24 марта 2023 года на сдачу экзамена по латышскому языку зарегистрировался только 8131 гражданин России (из 18 тысяч, которым грозит депортация) и лишь около половины его сдали. С 1 по 31 августа граждане России, не набравшие необходимое количество баллов на первом экзамене, смогут записаться на повторный экзамен, который пройдет с 4 сентября по 30 ноября.

Самоутвердиться за счет слабого

Недавно Латвию посетили несколько депутатов Европарламента – и неравнодушные активисты организовали их встречу с людьми, которым грозит выселение. Те, кто из латвийских россиян осмелился встретиться с ними, рассказали гостям из ЕП, что в свое время они приняли гражданство России. В большинстве случаев – для того, чтобы получать пенсию, поскольку Латвия аннулировала советский стаж. Они сообщили, что их российская пенсия за квартал (три месяца) составляет, к примеру, 320-370 евро. Перспектива депортации в Россию вызывает у них страх – поскольку, как правило, близких родственников и знакомых в РФ у них нет, а перспектива ехать на «голое место», когда тебе под семьдесят, откровенно так себе.

Что характерно, предстоящее выдворение стариков в Латвии запретили называть «депортацией». Вполне себе провластный портал TVnet, допустивший употребление этого слова по отношению к происходящему сейчас с русскими стариками, оштрафовали на 8500 евро.

В апреле в Даугавпилсе, где проживает особенно много кандидатов на выдворение, прошла знаковая встреча – около 2500 бывших неграждан Латвии, в свое время получивших паспорт Российской Федерации, встретились с правозащитницами Елизаветой Кривцовой и Ольгой Петкевич, взявшимися отстаивать интересы этих людей. На встрече присутствовал и мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш – пожалуй, единственный в стране чиновник высокого ранга, осмелившийся жестко раскритиковать закон о выдворении пенсионеров. «Люди, в большинстве своем очень преклонного возраста, с расшатанным здоровьем, испуганы и растеряны. Даже далекому от медицины человеку абсолютно очевидно, что стресс, который устроили этим пожилым людям, на годы сократит оставшийся уже не столь длинный срок их жизни», – отметил мэр в соцсети.

Елизавета Кривцова помогает потенциальным жертвам нового латвийского закона составлять иски в Конституционный суд государства. «На правах "хозяина встречи", соавтора иска в КС и мэра города, среди почти 80 000 жителей которого 4126 имеют российское гражданство, хочу поделиться своими личными впечатлениями и эмоциями. Честно скажу: злость, слезы на глазах и испанский стыд. Всего в Латвии сегодня проживает более 20 000 граждан РФ, которые ранее были гражданами/негражданами Латвии. Пока эти люди работали и платили налоги, то Латвию устраивал их правовой гражданский статус. Но теперь, когда у большинства из них сил работать уже не осталось, их решили экзаменовать», – возмущается Элксниньш.

Он напоминает, что по закону трудоустройство без наличия документа о знании госязыка невозможно. «Тот факт, что если десять-пятнадцать лет назад эти люди работали в Латвии, то у них не было проблем с латышским языком, а абсолютное большинство и вовсе имели "корочку" о знании государственного языка, выданную госорганами, никого не интересует.

До-ка-жи! Сдай языковой экзамен на бис! Ведь это так просто – в семьдесят лет пересдать экзамен, который ты сдавал тридцать лет назад! Ну так может проверим, а соответствует ли у депутатов Сейма знания, например, по математике уровню средней школы? Пусть каждый из ста сдаст в сентябре экзамен по математике за двенадцатый класс. На бис! Ведь это так просто, вы же его уже сдавали! Не наберут необходимых процентов – вышлем из Сейма. И ведь речь в большинстве своем пойдет отнюдь не о семидесятилетних людях. Стыдно, господа, отыгрывать комплексы на стариках...», – заключает мэр.

Ольга Петкевич записала уже несколько видеообращений к властям Латвии – с просьбами оставить русских пенсионеров в покое. Она рассказывала о них со слезами на глазах – под впечатлением от общения с этими перепуганными людьми, живущими последние месяцы в состоянии жесткого стресса.

«Самоутверждаться за счет того, кто заведомо слабее тебя – это самое низкое, что можно делать в этой жизни. Я много раз приглашала тех, кто принял решение аннулировать ВНЖ для жителей с российскими паспортами, приехать в мой город и познакомиться лично с этими людьми. Посмотреть в глаза одинокой больной пенсионерке, которая получает нищенскую пенсию за сорок семь лет рабочего стажа, плачет и повторяет: "Что со мной будет?!"», – горько рассказывает активистка.

Ольга Петкевич отвергает риторику о том, что изгоняемые старики – для Латвии «оккупанты», которым не место на латвийской земле. Они трудились здесь в течение многих десятилетий. «Это люди, которые здесь родились, люди, которых сюда привезли в возрасте четырех-пяти лет – да даже и люди, которые приехали сюда в свои пятнадцать-шестнадцать-семнадцать лет: по приглашению, например, даугавпилсских заводов химического волокна или приводных цепей. Это и их страна, они здесь живут всю свою сознательную жизнь!» – подчеркивает Петкевич.

Как помочь старикам

Отметим, что помимо сдачи языкового экзамена старикам, если они не хотят, чтобы их вывезли на границу, необходимо заполнить анкету о «лояльности», где нужно «правильно» ответить на вопросы о том, «чей Крым?», одобряет ли или осуждает человек снос памятников советским воинам в Латвии, оказывал ли поддержку российской армии и т. д. Люди, сопровождавшие пенсионеров на сдачу экзаменов, свидетельствуют, что необходимость заполнять эти анкеты стала для стариков особо тяжким испытанием.

Трудно писать, что они согласны со сносом памятников советским солдатам – их собственным отцам. Старушки просят прощения у «павших солдатиков», объясняя мертвым, что им нужно дожить в родном доме, среди детей и внуков.

Не факт, что дело действительно дойдет до массовых высылок. Решение о лишении пенсионеров ВНЖ принимал предыдущий состав парламента перед выборами – а депутаты нового парламента спохватились, что депортации могут пошатнуть имидж страны, особенно если дело дойдет до массовых обращений в Европейский суд по правам человека. Но полностью отыграть назад ситуацию латвийские власти уже не могут. Поэтому, возможно, они ограничатся промежуточными мерами: заставят этих стариков ежегодно заново получать временные виды на жительство и лишат их, например, права на бесплатные медицинские услуги.

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвала ситуацию критической. «Если они вышлют хотя бы несколько человек, то фактически это станет тестом. И если он будет "успешно" пройден, то латвийское правительство перейдет к более массовым высылкам.

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Конечно, вряд ли даже оно решится выслать все восемнадцать тысяч человек, но несколько сотен – вполне. Сейчас они спешат, пока для них открыто окно возможностей. Тут смысл заключается в том, чтобы нанести удар по имиджу российского государства – чтобы показать всему миру, что РФ не способна, дескать, защитить своих граждан», – предупреждает эксперт. По мнению Ереминой, России надо готовиться к массовой депортации своих граждан из Латвии. «Мы не должны бросать своих. Их жизнь в Прибалтике, мягко говоря, вовсе не являлась сахаром», – говорит профессор.

Она не разделяет позиции некоторых россиян, открыто злорадствующих по поводу того, что, мол, «латыши наказывают русских предателей». Еремина подчеркивает: «Эти люди – не предатели. Не каждый может найти в себе силы и уехать из родных мест, от могил своих близких. Сейчас латвийские власти делают выбор за них. Сила и самоуважение любого народа заключаются в его способности принять своих, помочь своим. Если мы не поможем нашим пожилым соотечественникам, которых депортируют из Латвии, вражеская пропаганда вдоволь на нас же и оттопчется – посмотрите на россиян, им наплевать даже на беспомощных соплеменников…»