Возвращение в Россию стало для соотечественников испытанием

Взгляд
14 июня, среда  |  Последнее обновление — 22:19  |  vz.ru
Разделы

Россия идет к независимости в гражданской авиации

Россия создаст собственный дальнемагистральный самолет United Aircraft Corporation/Global Look Press
Россия не оставляет планов создать всю линейку гражданских самолетов полностью отечественного производства. На подходе региональный SSJ-100 New, следом – новейший среднемагистральный МС-21, а в более отдаленной перспективе у России появится собственный дальнемагистральный лайнер. Зачем нам нужна такая машина и когда она появится? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина атаковала «Приазовье» по двум причинам

ВСУ вновь атаковали российский разведывательный корабль А.Бричевский/wikipedia.org
ВСУ вновь атаковали российское разведывательное судно. Как сообщили в Минобороны, шесть украинских морских дронов, пытавшихся уничтожить корабль Черноморского флота «Приазовье», были уничтожены. Какие цели преследует противник и как Россия может противостоять угрозе в Черном море? Подробности...
Перейти в раздел…

Какие морские дроны нужны ВМФ России

Морские дроны вызвали спор в экспертном сообществе US Navy/Cover Images/Reuters
Серия неудачных атак украинских морских дронов в отношении российских кораблей поставила вопрос: а насколько в целом эффективны надводные безэкипажные катера? Способны ли они выполнять какие-либо ударные задачи? И главное – в каком направлении России следует развивать эту отрасль военной промышленности?  Подробности...
Перейти в раздел…

Спасти США от краха может только Россия

Совет Безопасности ООН давно нуждается в реформировании LI MUZI/Global Look Press
У Соединенных Штатов появились собственные идеи по поводу того, как реформировать ключевой инструмент международного сотрудничества – Совбез ООН. Что именно хочет осуществить Вашингтон, почему ему неизбежно понадобится помощь России и в каких еще областях США остро нуждаются в российском содействии? Подробности...
Перейти в раздел…

Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем помогать бедным, если их можно убить

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы зависим друг от друга – и материально, и психологически. Нежелательных людей можно выдавить из жизни, не прибегая к прямому насилию. Опыт Канады показывает, что никто не застрахован от сумы, тюрьмы и эвтаназии. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Новая Австро-Венгрия как крепость против глобализма

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Понятно, что весь «реваншизм-фашизм» АдГ (как и Орбана, Кикля и Фицо) заключается лишь в нелицемерном патриотизме и любви к своей стране. Последнее же в сегодняшней Европе (особенно Германии) дело почти подсудное. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Европейцы превзошли Сталина в военных преступлениях во много раз

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В Великую Отечественную сталинские соколы не отметились подвигами королевских ВВС, сжигавших города Германии. При том что в чрезмерном гуманизме товарища Сталина трудно обвинить. Здесь, наверное, другое. Ведение войны без личного ожесточения. Подробности...
Обсуждение: 82 комментария
Перейти в раздел…

Косово взбунтовалось против Запада

Макрон напрашивается в БРИКС

Обсуждение: 6 комментариев

Европейцы не верят в поражение России

Перейти в раздел…

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
Подробности...

Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
Подробности...

Контрнаступление лишило Украину внушительной части натовской техники

Минобороны сообщило о массовом уничтожении западной военной техники на Украине. Российским бойцам в качестве трофеев отошли разрекламированные танки «Леопарды», БМП «Брэдли», гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и другие виды бронетехники
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
  • Да

  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
Мешает ли вам недосып работать?
  • Да

  • Нет

  • Я нормально высыпаюсь
Кому разрушение Каховской ГЭС менее выгодно?
  • России

  • Украине

  • Обеим сторонам одинаково

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Сальдо: Плотину Каховской ГЭС можно восстановить
    Делимханов лично опроверг слухи о своем ранении Алиханов призвал не соревноваться с Польшей в «политическом кретинизме» Песков: Все информвбросы о подрыве «Северных потоков» заслуживают внимания Новые паромы пустили на линии Калининград – Петербург
    Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг Шри-Ланка одобрила строительство АЭС Росатомом Кулеба: Украина без НАТО, как танк без пушки Россиянку не допустили к ЧЕ–2023 по фехтованию из-за жалоб Украины
    В США объяснили активностью России отправку на Ближний Восток самолетов F-22 Минфин объяснил отказ от повышения НДФЛ для уехавших из страны россиян От нефтяных компаний потребовали увеличения продаж бензина на бирже В Киеве предложили установить памятник убившей россиянина в Египте акуле

    «Россияне попали»


    Лукашенко рассказал, как танк Leopard разлетелся на куски

    «направить спецназ»


    Власти Украины хотели взорвать все мосты через Днепр

    карикатура


    Немецкий «Леопард» пойман русскими дрессировщиками

    Видео

    ненормальная дипломатия


    Германия перешла к милитаризации отношений с Россией

    расширение организации


    Как Египет усилит БРИКС

    реформа совбеза ООН


    Спасти США от краха может только Россия

    дальнемагистральный лайнер


    Россия идет к независимости в гражданской авиации

    президент Франции


    Зачем Макрон рвется на саммит с участием России

    коммерческие соображения


    США заставят воевать Украину старыми урановыми снарядами

    немилосердное отношение


    Максим Соколов: Европейцы превзошли Сталина в военных преступлениях во много раз

    личная автономия


    Сергей Худиев: Зачем помогать бедным, если их можно убить

    реваншизм-фашизм


    Владимир Можегов: Новая Австро-Венгрия как крепость против глобализма

    Возвращение в Россию стало для соотечественников испытанием

    Профессор СПбГУ Еремина: Процедура въезда в Россию должна быть улучшена
    Очереди на въезд в Россию стали привычной картиной в последнее время
    		  
    14 июня 2023, 22:00
    Фото: LTV Zinu dienests/Youtube
    Текст: Никита Демьянов

    Россия принимает усиленные меры безопасности на границе – ради того, чтобы в страну не проникли украинские шпионы и диверсанты. Однако тысячи обычных граждан – наших соотечественников, а также жителей новых территорий России, которые мечтают вернуться на Родину, в итоге становятся жертвами пограничных пробок. Как и почему это произошло?

    Еще в марте 2022 года на каждом из приграничных КПП между Россией и странами Прибалтики образовались длинные очереди. Эти живые «затычки» были созданы украинскими беженцами, образовавшими два встречных потока. Одни через территорию РФ направлялись в Евросоюз с его пособиями, другие – через ЕС ехали в Россию. В том числе многие – домой, на новые российские территории.

    За истекший год в этом плане мало что изменилось – украинцы прибывают к границе на автобусах или в частных авто, после чего подвергаются тщательнейшему осмотру. Мотивы этого внимания просты и понятны, они продиктованы мерами безопасности – пограничники и таможенники должны убедиться, что на российскую территорию не пытаются проникнуть диверсанты или террористы. Это действительно необходимая мера в условиях СВО, однако добропорядочные граждане в итоге становятся ее жертвой.

    Длительное ожидание

    На днях корреспондент «Латвийского телевидения» побывал на КПП Виентули – напротив него с российской стороны находится погранпункт Лудонка. Журналист пообщался с гражданами Украины, направляющимися в Россию. Как правило, люди едут к проживающим в РФ родственникам – некоторые даже рассказали, что хотят помочь родичам, чьи дома затопило в результате катастрофы на Каховской АЭС.

    Однако в Россию они попадают только после тщательнейших проверок, поэтому на латвийской стороне образовалась очередь, в которой, как жалуются люди, порою нужно стоять даже по несколько дней. Некоторые рассказывают, что провели на границе не менее семи суток.

    Трудней всего приходится тем, кто не догадался заранее взять с собой еды и воды. В качестве туалета беженцы используют близлежащий лес.

    На помощь этим людям пришли с латвийской стороны волонтеры, которые помогают им водой и продуктами. Волонтер Диана Киселева из организации «Твои друзья» сообщила, что недавно оказала помощь восьмидесятилетней женщине, которая возвращалась в родные места после нескольких месяцев, проведенных в Польше. «Я накормила ее. Люди голодали... Они проводят здесь по два дня, но здесь просто ничего нет. Лето, воды нет... Завтра сюда привезут дополнительные туалеты», – рассказала Киселева.

    «Твои друзья» подогнали к границе трейлер с продуктами, они при необходимости выдают украинцам сменные носки, теплую одежду и предметы гигиены. С прошлого года эти волонтеры работают на границе сменами по два-три человека, помогая беженцам.

    «Фактически на границе Латвии стоят украинцы со всего ЕС. Дело в том, что сейчас именно из этой страны проще всего попасть в Россию.

    На мой взгляд, желание этих людей объясняется несколькими причинами. Во-первых, это осознание бессмысленности дальнейшего пребывания в Европе», – говорит газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины. – Кроме того, многие жители Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР, которые в феврале прошлого года выехали в Европу, видят, как при России меняются их родные края. Никакая западная пропаганда не способна утаить правду – РФ заботится о новых территориях, восстанавливает там дороги и строит новое жилье».

    Однако проникнуть в Россию им крайне сложно. Сотрудник латвийской пограничной службы Александр Шалаев подтверждает, что проблема пробок на границе стоит очень остро. «Россияне проводят пограничные проверки довольно медленно. Люди стоят в очереди порою по два дня», – отмечает Шалаев.

    Кроме украинцев, в очереди к российской границе стоят и молдаване, направляющиеся в Россию на заработки. «Мы стоим здесь круглые сутки. И не знаем, как долго еще будем стоять. Все говорят, что это из-за того, что россияне дополнительно проверяют людей с украинскими паспортами. Но мы здесь из-за этого страдаем без воды, без нормальных санитарных условий», – рассказал молдаванин Дмитрий.

    Пограничные испытания

    Киевлянин Денис Давыдов на собственном опыте свидетельствует, что переезд на постоянное место жительства в Россию превращается в тяжелейший квест. «Счастливых владельцев украинских паспортов ставят на обочину в отдельную очередь... От процедуры фильтрации теперь не освобождается никто, а ждать ее придется в среднем часов тринадцать. Радостные четыре полосы движения на «сопредельной стороне» сливаются в бутылочное горлышко двух дежурных сотрудников ФСБ, которым надо задать вопросы, дать на заполнение анкету, изучить телефон, проверить человека по базам и еще пообедать. Ожидающие такой возможности лишены», – свидетельствует Давыдов.

    Он рассказывает о пожилой паре с Украины, которой так и не разрешили въезд в РФ. «Отстоять очереди, пройти фильтрацию и паспортный контроль, таможенный досмотр, сканирование машины – и в самом конце узнать, что наличие эстонских вида на жительство и регистрации машины не позволяет проехать через границу, разве это не чудесно? Хотя можно было все сказать на входе. Мужик – бывший офицер Советской армии, родился в России. Жена его – просто душевная тетка с Украины, на пенсию переехали на ее родину.

    Сбежали от войны, потеряв все, как-то зацепились в чужой Эстонии, хотели навестить родных. История, каких сотни», – констатирует Давыдов.

    По его словам, в большинстве своем российские сотрудники пограничных КПП являются профессиональными и вежливыми людьми, они ведут себя максимально корректно. «Но они банально не справляются с возложенными на них задачами тщательного и полного контроля. Обязанностей прибавилось – людей нет. Для сравнения: на соседнем погранпереходе на белорусский пункт Григоровщина даже с полным таможенным оформлением немалого груза вещей все заняло порядка пяти часов. Зато хитрые белорусы восстановили погранпункты на границе с РФ и через себя никаких иностранцев не пускают. Если ты еще не получил российский паспорт, а только собираешься, тебя ждет долгая дорога до исходной точки входа», – отмечает Денис Давыдов.

    Помнить о том, что люди – не роботы

    Далее Давыдов сообщает о встрече с дежурным офицером Акуловского таможенного поста в подмосковном Одинцово. Тот, общаясь с прибывшим с Украины бывшим гражданином России, упомянул Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 №107 «О порядке перемещения товаров для личного пользования», где лицо, следующее в «государство-член» на ПМЖ, освобождается от таможенных платежей.


    Но встал вопрос: что считать постоянным местом жительства? Таковое по закону определяется штампом в паспорте. Поскольку у Давыдова данного штампа не оказалось, ему с семьей пришлось за 470 кг ношеной обуви, одежды, детских игрушек, книг, посуды и других предметов уплатить 168 822 рубля – с учетом комиссии за обслуживание. «А в целом перемещение личных вещей на территорию РФ в связи с получением гражданства и переездом на ПМЖ обошлось в 183 486 рублей разнообразных таможенных платежей. Оценочная же стоимость вещей, указанная при декларировании, составляет 156 100 рублей», – заключает Давыдов.

    Впрочем, даже сейчас есть люди, путешествующие между Латвией и Россией сугубо по повседневным надобностям. Граница 1991 года прошла по родственным и дружеским связям – и русские Латвии до сих пор ездят в Россию к родным и близким. Житель латвийского города Резекне Анатолий рассказал газете ВЗГЛЯД, как в декабре прошлого года возвращался домой из Петербурга, где проживает его двоюродный брат.

    «Суммарно я отсутствовал дома неделю. Из этих семи суток двое я провел на границе – сутки на въезде и сутки на выезде... Очередь двигалась черепашьим шагом... Хочу снова съездить к брату в августе, но, признаться, при мысли о пограничных испытаниях меня охватывает дрожь», – говорит Анатолий.

    Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметила, что сложившееся на границе положение едва ли можно назвать нормальным. «Очевидно, что вопрос безопасности стоит на первом месте. И тщательная проверка въезжающих в Россию превратилась в норму. Это понятно, особенно с учетом реалий последних дней. Но если приняли решение о новой норме, то надо было своевременно подготовиться к ней технически, в том числе и привлекая дополнительные кадры», – отмечает Еремина.

    Она подчеркивает, что жертвами пограничных мытарств становятся в том числе и люди, решившие связать свою жизнь с Россией и стать ее гражданами.

    «Поскольку речь идет о людях, являющихся в большинстве своем нашими соотечественниками, мы не заинтересованы в том, чтобы процесс въезда на историческую родину превращался для них в пытку. Необходимо рассчитывать срок и длительность проверки и создать въезжающим лицам на это время хотя бы минимальный комфорт ожидания. Люди – не роботы, нельзя им все время говорить «потерпите, никуда не денетесь».

    Россия способна демонстрировать свое умение справляться с трудностями – мы должны стать государством, для которого люди на первом месте. Повысить количество сотрудников на пропускных пунктах, чтобы по возможности сократить время ожидания в очереди, расставить на границе туалеты, пункты продажи еды и воды – дело на самом деле несложное. Но именно из совокупности таких дел и создается имидж государства», – заключает Еремина.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •