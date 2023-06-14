Возвращение в Россию стало для соотечественников испытанием

Профессор СПбГУ Еремина: Процедура въезда в Россию должна быть улучшена

Россия принимает усиленные меры безопасности на границе – ради того, чтобы в страну не проникли украинские шпионы и диверсанты. Однако тысячи обычных граждан – наших соотечественников, а также жителей новых территорий России, которые мечтают вернуться на Родину, в итоге становятся жертвами пограничных пробок. Как и почему это произошло?

Еще в марте 2022 года на каждом из приграничных КПП между Россией и странами Прибалтики образовались длинные очереди. Эти живые «затычки» были созданы украинскими беженцами, образовавшими два встречных потока. Одни через территорию РФ направлялись в Евросоюз с его пособиями, другие – через ЕС ехали в Россию. В том числе многие – домой, на новые российские территории.

За истекший год в этом плане мало что изменилось – украинцы прибывают к границе на автобусах или в частных авто, после чего подвергаются тщательнейшему осмотру. Мотивы этого внимания просты и понятны, они продиктованы мерами безопасности – пограничники и таможенники должны убедиться, что на российскую территорию не пытаются проникнуть диверсанты или террористы. Это действительно необходимая мера в условиях СВО, однако добропорядочные граждане в итоге становятся ее жертвой.

Длительное ожидание



На днях корреспондент «Латвийского телевидения» побывал на КПП Виентули – напротив него с российской стороны находится погранпункт Лудонка. Журналист пообщался с гражданами Украины, направляющимися в Россию. Как правило, люди едут к проживающим в РФ родственникам – некоторые даже рассказали, что хотят помочь родичам, чьи дома затопило в результате катастрофы на Каховской АЭС.

Однако в Россию они попадают только после тщательнейших проверок, поэтому на латвийской стороне образовалась очередь, в которой, как жалуются люди, порою нужно стоять даже по несколько дней. Некоторые рассказывают, что провели на границе не менее семи суток.

Трудней всего приходится тем, кто не догадался заранее взять с собой еды и воды. В качестве туалета беженцы используют близлежащий лес.

На помощь этим людям пришли с латвийской стороны волонтеры, которые помогают им водой и продуктами. Волонтер Диана Киселева из организации «Твои друзья» сообщила, что недавно оказала помощь восьмидесятилетней женщине, которая возвращалась в родные места после нескольких месяцев, проведенных в Польше. «Я накормила ее. Люди голодали... Они проводят здесь по два дня, но здесь просто ничего нет. Лето, воды нет... Завтра сюда привезут дополнительные туалеты», – рассказала Киселева.

«Твои друзья» подогнали к границе трейлер с продуктами, они при необходимости выдают украинцам сменные носки, теплую одежду и предметы гигиены. С прошлого года эти волонтеры работают на границе сменами по два-три человека, помогая беженцам.

«Фактически на границе Латвии стоят украинцы со всего ЕС. Дело в том, что сейчас именно из этой страны проще всего попасть в Россию.

На мой взгляд, желание этих людей объясняется несколькими причинами. Во-первых, это осознание бессмысленности дальнейшего пребывания в Европе», – говорит газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины. – Кроме того, многие жители Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР, которые в феврале прошлого года выехали в Европу, видят, как при России меняются их родные края. Никакая западная пропаганда не способна утаить правду – РФ заботится о новых территориях, восстанавливает там дороги и строит новое жилье».



Однако проникнуть в Россию им крайне сложно. Сотрудник латвийской пограничной службы Александр Шалаев подтверждает, что проблема пробок на границе стоит очень остро. «Россияне проводят пограничные проверки довольно медленно. Люди стоят в очереди порою по два дня», – отмечает Шалаев.



Кроме украинцев, в очереди к российской границе стоят и молдаване, направляющиеся в Россию на заработки. «Мы стоим здесь круглые сутки. И не знаем, как долго еще будем стоять. Все говорят, что это из-за того, что россияне дополнительно проверяют людей с украинскими паспортами. Но мы здесь из-за этого страдаем без воды, без нормальных санитарных условий», – рассказал молдаванин Дмитрий.

Пограничные испытания

Киевлянин Денис Давыдов на собственном опыте свидетельствует, что переезд на постоянное место жительства в Россию превращается в тяжелейший квест. «Счастливых владельцев украинских паспортов ставят на обочину в отдельную очередь... От процедуры фильтрации теперь не освобождается никто, а ждать ее придется в среднем часов тринадцать. Радостные четыре полосы движения на «сопредельной стороне» сливаются в бутылочное горлышко двух дежурных сотрудников ФСБ, которым надо задать вопросы, дать на заполнение анкету, изучить телефон, проверить человека по базам и еще пообедать. Ожидающие такой возможности лишены», – свидетельствует Давыдов.

Он рассказывает о пожилой паре с Украины, которой так и не разрешили въезд в РФ. «Отстоять очереди, пройти фильтрацию и паспортный контроль, таможенный досмотр, сканирование машины – и в самом конце узнать, что наличие эстонских вида на жительство и регистрации машины не позволяет проехать через границу, разве это не чудесно? Хотя можно было все сказать на входе. Мужик – бывший офицер Советской армии, родился в России. Жена его – просто душевная тетка с Украины, на пенсию переехали на ее родину.



Сбежали от войны, потеряв все, как-то зацепились в чужой Эстонии, хотели навестить родных. История, каких сотни», – констатирует Давыдов.

По его словам, в большинстве своем российские сотрудники пограничных КПП являются профессиональными и вежливыми людьми, они ведут себя максимально корректно. «Но они банально не справляются с возложенными на них задачами тщательного и полного контроля. Обязанностей прибавилось – людей нет. Для сравнения: на соседнем погранпереходе на белорусский пункт Григоровщина даже с полным таможенным оформлением немалого груза вещей все заняло порядка пяти часов. Зато хитрые белорусы восстановили погранпункты на границе с РФ и через себя никаких иностранцев не пускают. Если ты еще не получил российский паспорт, а только собираешься, тебя ждет долгая дорога до исходной точки входа», – отмечает Денис Давыдов.

Помнить о том, что люди – не роботы

Далее Давыдов сообщает о встрече с дежурным офицером Акуловского таможенного поста в подмосковном Одинцово. Тот, общаясь с прибывшим с Украины бывшим гражданином России, упомянул Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 №107 «О порядке перемещения товаров для личного пользования», где лицо, следующее в «государство-член» на ПМЖ, освобождается от таможенных платежей.

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Но встал вопрос: что считать постоянным местом жительства? Таковое по закону определяется штампом в паспорте. Поскольку у Давыдова данного штампа не оказалось, ему с семьей пришлось за 470 кг ношеной обуви, одежды, детских игрушек, книг, посуды и других предметов уплатить 168 822 рубля – с учетом комиссии за обслуживание. «А в целом перемещение личных вещей на территорию РФ в связи с получением гражданства и переездом на ПМЖ обошлось в 183 486 рублей разнообразных таможенных платежей. Оценочная же стоимость вещей, указанная при декларировании, составляет 156 100 рублей», – заключает Давыдов.

Впрочем, даже сейчас есть люди, путешествующие между Латвией и Россией сугубо по повседневным надобностям. Граница 1991 года прошла по родственным и дружеским связям – и русские Латвии до сих пор ездят в Россию к родным и близким. Житель латвийского города Резекне Анатолий рассказал газете ВЗГЛЯД, как в декабре прошлого года возвращался домой из Петербурга, где проживает его двоюродный брат.

«Суммарно я отсутствовал дома неделю. Из этих семи суток двое я провел на границе – сутки на въезде и сутки на выезде... Очередь двигалась черепашьим шагом... Хочу снова съездить к брату в августе, но, признаться, при мысли о пограничных испытаниях меня охватывает дрожь», – говорит Анатолий.



Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметила, что сложившееся на границе положение едва ли можно назвать нормальным. «Очевидно, что вопрос безопасности стоит на первом месте. И тщательная проверка въезжающих в Россию превратилась в норму. Это понятно, особенно с учетом реалий последних дней. Но если приняли решение о новой норме, то надо было своевременно подготовиться к ней технически, в том числе и привлекая дополнительные кадры», – отмечает Еремина.

Она подчеркивает, что жертвами пограничных мытарств становятся в том числе и люди, решившие связать свою жизнь с Россией и стать ее гражданами.

«Поскольку речь идет о людях, являющихся в большинстве своем нашими соотечественниками, мы не заинтересованы в том, чтобы процесс въезда на историческую родину превращался для них в пытку. Необходимо рассчитывать срок и длительность проверки и создать въезжающим лицам на это время хотя бы минимальный комфорт ожидания. Люди – не роботы, нельзя им все время говорить «потерпите, никуда не денетесь».

Россия способна демонстрировать свое умение справляться с трудностями – мы должны стать государством, для которого люди на первом месте. Повысить количество сотрудников на пропускных пунктах, чтобы по возможности сократить время ожидания в очереди, расставить на границе туалеты, пункты продажи еды и воды – дело на самом деле несложное. Но именно из совокупности таких дел и создается имидж государства», – заключает Еремина.