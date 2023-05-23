Санкции против России разорили железную дорогу Прибалтики

Железные дороги Латвии, Литвы и Эстонии отчитываются о глубоких убытках

Прошло больше года с момента, когда Литва, Эстония и Латвия объявили России экономическую войну и принялись спешно рушить отношения с восточным соседом. В значительной мере это коснулось транспорта прибалтийских стран, в основном портов и железной дороги. «Масштабы инфраструктурной деградации впечатляют» – так оценивают происходящее специалисты.

На днях литовская железнодорожная компания LTG Link оповестила о временных изменениях в расписании движения своих поездов. Из-за ремонта моста на трассе между населенными пунктами Тришкяй и Дусейкяй с 15 по 20 мая не ходили поезда по маршруту Вильнюс – Клайпеда.



«Самая обычная новость из Литвы. В Литве приостановлено ж/д сообщение между Вильнюсом и Клайпедой. Между первым и третьим городом страны. Между столицей и главным стратегическим объектом республики – ее морскими воротами, – иронизирует по этому поводу политолог Александр Носович. – Конечно, учитывая размеры Литвы, никакой трагедии нет. Пешком, с посохом и котомкой дойдут, на телеге доедут. Тем не менее зафиксировать как проявление магистральной прибалтийской тенденции надо. Масштабы инфраструктурной деградации в прошлом самого развитого и продвинутого региона СССР впечатляют».

Действительно, в последнее время дела у литовских железнодорожников идут как никогда скверно – впрочем, не только у них. За истекший год в Литве грузовые перевозки морским транспортом сократились на 36,4%, внутренним водным транспортом – на 12,2%, железнодорожным транспортом – на 46,1%, автомобильным транспортом – на 10,6%.

Падение продолжается – тем более, что «Литовские железные дороги» (ЛЖД) сейчас создают себе репутацию крайне ненадежного партнера. Только лишь за два последних месяца они отклонили больше тысячи заявок на перевозку грузов между Литвой и другими странами – из-за подозрений в том, что отправители этих грузов нарушают режим антироссийских санкций.

В ЛЖД предупреждают, что будут и впредь пресекать все попытки обхода санкций. Компания тщательно проверяет грузы, расширила объем собираемой по клиентам информации, ужесточила правила подачи заявок.

Снижение объемов грузоперевозок обернулось крупными сокращениями. В 2022 году «Литовские железные дороги» уволили 1600 человек. Пришлось выплатить всем уволенным выходные пособия на общую сумму более шести миллионов евро.

Эстония – убытки и дотации

Как правило, в странах, расположенных на перекрестках транспортных путей, железная дорога является одним из самых доходных предприятий. Но Эстония представляет собой исключение из правил – там железная дорога в течение уже многих лет приносит государству убыток. В 2022 году государственное предприятие «Эстонская железная дорога» (Eesti Raudtee) перевезло 7,83 млн тонн грузов, что на 39% меньше, чем в 2021-м. Транзитом через Эстонию прошло 3,9 млн тонн грузов, что на 59% меньше, чем годом ранее.

Соответственно, и грузооборот эстонских портов в прошлом году упал с 39 до 33 млн тонн. В государственном департаменте статистики отметили, что падение в основном связано с российским и белорусским транзитом, доля которого в общем объеме перевозок по железной дороге сократилась с 41% в 2021 году до 16% в 2022 году.

Соответственно, отрасль становится все более убыточной, повисая на шее государства тяжкими веригами. В феврале этого года министерству экономики и коммуникаций пришлось ходатайствовать о выделении Eesti Raudtee из госрезерва 8,7 млн евро – чтобы частично покрыть образовавшийся в течение 2022 года убыток в размере 20,7 млн евро. Остальные 12 млн министерству выделили из госбюджета еще в прошлом году. В министерстве объяснили: «Из-за санкций, введенных в отношении России и Беларуси, и продолжающегося роста цен на энергоносители и затрат на рабочую силу, для обеспечения равновесия доходов и расходов в последующие годы потребуется больше поддержки».

Откровенно говоря, Eesti Raudtee стала убыточной не сейчас, а много раньше. Еще в 2007 году, после событий «бронзовой ночи», в Москве сделали ставку на постепенный вывод из Эстонии российского грузопотока. В последующие годы эта тенденция все усиливалась. Еще в 2020 году эстонское государство вынуждено было выплатить своей железной дороге более 24 млн евро, из которых 7 млн евро пришлось на дефицит 2019 года.

Ну а поскольку восстановления объемов перевозок точно не предвидится, предприятию Eesti Raudtee в ближайшие годы потребуется еще больше денег от государства. Выделенные на поддержку железной дороги в государственном бюджете прошлого года 12 млн евро меркнут по сравнению с еще большей суммой в 25,9 млн евро – которую, как предполагается, придется потратить на эти цели в текущем году.



Латвия – хочешь жить, умей вертеться

«Латвийская железная дорога» (LDz) подошла к 2022 году уже в плохом положении – из-за вывода российского транзита предприятие в 2020-2021 годах пережило несколько болезненных волн увольнений и занималось распродажей имущества. В прошлом году количество перевезенных по железной дороге Латвии грузов уменьшилось на 1,7% и составило 21,588 млн тонн.

И тем не менее поразительно, но факт – 2022 год латвийские порты отработали с лучшими результатами, чем 2021-й. В прошлом году через гавани страны было перевалено 48,078 млн тонн грузов, что на 15,2% больше, чем годом ранее. Значительный прирост в 2022 году был отмечен в категории насыпных грузов – объем перевалки вырос за год на 26,8%, до 25,608 млн тонн. В этом сегменте основная доля приходится на уголь.

Латвийский министр сообщения Янис Витенбергс говорит, что портам удалось привлечь уголь из новых регионов – Казахстана, Африки и других. На руку латвийским портовикам сыграл резко поднявшийся на рынке ЕС из-за борьбы с российскими энергоносителями спрос на уголь. Такое преуспевание латвийских портов более или менее обеспечивает работой и латвийских железнодорожников.

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Отметим, что латвийские железнодорожники и сейчас получают работу главным образом с восточного направления. Как свидетельствует отчет «Латвийских железных дорог» за 2022 год, 52% перевезенных ими грузов было из России, 23% – из Казахстана и 9% – из Белоруссии. Предприятие особо большие надежды возлагает именно на сотрудничество с Казахстаном, удельный вес грузов которого после начала российской СВО на Украине быстро рос.



Однако в любом случае «Латвийская железная дорога», еще несколько лет назад являвшаяся самым доходным предприятием в стране, ныне превратилось в глубоко убыточную компанию. В настоящее время ежегодные государственные субсидии на содержание железной дороги составляют примерно 70 млн евро. По словам председателя правления LDz Риналдса Плявниекса, если Латвия полностью потеряет восточные грузы, то субсидии по поддержанию LDz на плаву потребуется увеличить еще на 50-60 млн евро.