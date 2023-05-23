Санкции против России разорили железную дорогу Прибалтики

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23 мая, вторник  |  Последнее обновление — 17:52  |  vz.ru
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Китай пошел на обострение технологической войны с США

Китай нанес неожиданный удар по американским чипам Global Look Press/Keystone Press Agency
Поднебесная наконец-то нашла в себе силы ответить США на ограничение доступа к ключевым западным технологиям. Пекин запретил покупать чипы американской компании Micron. Однако дефицита чипов и полупроводников, как это было в разгар пандемии, эксперты не ждут. Какие же последствия будут у этого решения Пекина и какие выгоды оно может принести России? Подробности...
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Борьба с Россией и Китаем привела Макрона в Монголию

Макрон впервые посетил Улан-Батор Byambasuren Byamba-Ochir/EPA/ТАСС
Президент Франции впервые посетил Монголию – одну из самых пророссийских стран, которая является соседкой не только России, но и Китая. В ходе своего визита он сделал несколько важных заявлений, которые напрямую затрагивают интересы Москвы и Пекина. Зачем Макрон решил посетить самое сердце азиатского региона и каких результатов он добился?  Подробности...
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Украина попыталась скрыть потерю Артемовска диверсией

Киев еще долго не признает взятие Артемовска российскими подразделениями Пресс-служба Конкорд/ТАСС
Еще в марте Владимир Зеленский рассказал в интервью о негативных последствиях потери Артемовска для Киева. После освобождения города российские отрядами, Украина упорно делает вид, что ничего не произошло. Для отвлечения внимания от темы Киев устроил даже рейд группы диверсантов в Белгородскую область. Подробности...
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Запад ищет новый механизм воровства денег у России

За разрушения на Украине несут ответственность в первую очередь ВСУ, использующие мирные города в качестве живого щита The Presidential Office Of Ukraine/Global Look Press
Запад продолжает угрожать России казнями египетскими. Теперь он создает специальный механизм, в рамках которого Москва будет, по его мнению, выплачивать компенсации Киеву. Эта идея сразу выглядит мертворожденной – и не только потому, что участвовать в ней отказались даже некоторые страны Европы. О чем идет речь?  Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Тайные и явные стороны зерновой сделки

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Кто-то говорит, что зерновая сделка позволила Украине сохранить рабочие места. Но учитывая вдвое схлопнувшуюся украинскую экономику, шесть миллионов беженцев и перманентную мобилизацию, рабочие места – последнее, что волнует украинские власти. Лучше уж пусть украинцы пашут землю, чем стройными рядами идут в ВСУ ее удобрять. Подробности...

России пора слезать с эмоциональных качелей Украины

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, киевский политолог
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Как советская разведка спровоцировала грызню украинских националистов

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
23 мая 1938 года советский разведчик Павел Судоплатов ликвидировал возглавлявшего Организацию украинских националистов* Евгения Коновальца. Но взрыв в роттердамском кафе имел замысел, идущий дальше простого убийства лидера террористов. Подробности...
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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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    Железные дороги Латвии, Литвы и Эстонии отчитываются о глубоких убытках
    Железнодорожный транзит все еще кормит Прибалтику, но уже гораздо скромнее
    		  
    23 мая 2023, 17:11
    Фото: Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС
    Текст: Станислав Лещенко

    Прошло больше года с момента, когда Литва, Эстония и Латвия объявили России экономическую войну и принялись спешно рушить отношения с восточным соседом. В значительной мере это коснулось транспорта прибалтийских стран, в основном портов и железной дороги. «Масштабы инфраструктурной деградации впечатляют» – так оценивают происходящее специалисты.

    На днях литовская железнодорожная компания LTG Link оповестила о временных изменениях в расписании движения своих поездов. Из-за ремонта моста на трассе между населенными пунктами Тришкяй и Дусейкяй с 15 по 20 мая не ходили поезда по маршруту Вильнюс – Клайпеда.

    «Самая обычная новость из Литвы. В Литве приостановлено ж/д сообщение между Вильнюсом и Клайпедой. Между первым и третьим городом страны. Между столицей и главным стратегическим объектом республики – ее морскими воротами, – иронизирует по этому поводу политолог Александр Носович. – Конечно, учитывая размеры Литвы, никакой трагедии нет. Пешком, с посохом и котомкой дойдут, на телеге доедут. Тем не менее зафиксировать как проявление магистральной прибалтийской тенденции надо. Масштабы инфраструктурной деградации в прошлом самого развитого и продвинутого региона СССР впечатляют».

    Действительно, в последнее время дела у литовских железнодорожников идут как никогда скверно – впрочем, не только у них. За истекший год в Литве грузовые перевозки морским транспортом сократились на 36,4%, внутренним водным транспортом – на 12,2%, железнодорожным транспортом – на 46,1%, автомобильным транспортом – на 10,6%.

    Падение продолжается – тем более, что «Литовские железные дороги» (ЛЖД) сейчас создают себе репутацию крайне ненадежного партнера. Только лишь за два последних месяца они отклонили больше тысячи заявок на перевозку грузов между Литвой и другими странами – из-за подозрений в том, что отправители этих грузов нарушают режим антироссийских санкций.

    В ЛЖД предупреждают, что будут и впредь пресекать все попытки обхода санкций. Компания тщательно проверяет грузы, расширила объем собираемой по клиентам информации, ужесточила правила подачи заявок.

    Снижение объемов грузоперевозок обернулось крупными сокращениями. В 2022 году «Литовские железные дороги» уволили 1600 человек. Пришлось выплатить всем уволенным выходные пособия на общую сумму более шести миллионов евро.

    Эстония – убытки и дотации

    Как правило, в странах, расположенных на перекрестках транспортных путей, железная дорога является одним из самых доходных предприятий. Но Эстония представляет собой исключение из правил – там железная дорога в течение уже многих лет приносит государству убыток. В 2022 году государственное предприятие «Эстонская железная дорога» (Eesti Raudtee) перевезло 7,83 млн тонн грузов, что на 39% меньше, чем в 2021-м. Транзитом через Эстонию прошло 3,9 млн тонн грузов, что на 59% меньше, чем годом ранее.

    Соответственно, и грузооборот эстонских портов в прошлом году упал с 39 до 33 млн тонн. В государственном департаменте статистики отметили, что падение в основном связано с российским и белорусским транзитом, доля которого в общем объеме перевозок по железной дороге сократилась с 41% в 2021 году до 16% в 2022 году.

    Соответственно, отрасль становится все более убыточной, повисая на шее государства тяжкими веригами. В феврале этого года министерству экономики и коммуникаций пришлось ходатайствовать о выделении Eesti Raudtee из госрезерва 8,7 млн евро – чтобы частично покрыть образовавшийся в течение 2022 года убыток в размере 20,7 млн евро. Остальные 12 млн министерству выделили из госбюджета еще в прошлом году. В министерстве объяснили: «Из-за санкций, введенных в отношении России и Беларуси, и продолжающегося роста цен на энергоносители и затрат на рабочую силу, для обеспечения равновесия доходов и расходов в последующие годы потребуется больше поддержки».

    Откровенно говоря, Eesti Raudtee стала убыточной не сейчас, а много раньше. Еще в 2007 году, после событий «бронзовой ночи», в Москве сделали ставку на постепенный вывод из Эстонии российского грузопотока. В последующие годы эта тенденция все усиливалась. Еще в 2020 году эстонское государство вынуждено было выплатить своей железной дороге более 24 млн евро, из которых 7 млн евро пришлось на дефицит 2019 года.

    Ну а поскольку восстановления объемов перевозок точно не предвидится, предприятию Eesti Raudtee в ближайшие годы потребуется еще больше денег от государства. Выделенные на поддержку железной дороги в государственном бюджете прошлого года 12 млн евро меркнут по сравнению с еще большей суммой в 25,9 млн евро – которую, как предполагается, придется потратить на эти цели в текущем году.

    Латвия – хочешь жить, умей вертеться

    «Латвийская железная дорога» (LDz) подошла к 2022 году уже в плохом положении – из-за вывода российского транзита предприятие в 2020-2021 годах пережило несколько болезненных волн увольнений и занималось распродажей имущества. В прошлом году количество перевезенных по железной дороге Латвии грузов уменьшилось на 1,7% и составило 21,588 млн тонн.

    И тем не менее поразительно, но факт – 2022 год латвийские порты отработали с лучшими результатами, чем 2021-й. В прошлом году через гавани страны было перевалено 48,078 млн тонн грузов, что на 15,2% больше, чем годом ранее. Значительный прирост в 2022 году был отмечен в категории насыпных грузов – объем перевалки вырос за год на 26,8%, до 25,608 млн тонн. В этом сегменте основная доля приходится на уголь.

    Латвийский министр сообщения Янис Витенбергс говорит, что портам удалось привлечь уголь из новых регионов – Казахстана, Африки и других. На руку латвийским портовикам сыграл резко поднявшийся на рынке ЕС из-за борьбы с российскими энергоносителями спрос на уголь. Такое преуспевание латвийских портов более или менее обеспечивает работой и латвийских железнодорожников.


    Отметим, что латвийские железнодорожники и сейчас получают работу главным образом с восточного направления. Как свидетельствует отчет «Латвийских железных дорог» за 2022 год, 52% перевезенных ими грузов было из России, 23% – из Казахстана и 9% – из Белоруссии. Предприятие особо большие надежды возлагает именно на сотрудничество с Казахстаном, удельный вес грузов которого после начала российской СВО на Украине быстро рос.

    Однако в любом случае «Латвийская железная дорога», еще несколько лет назад являвшаяся самым доходным предприятием в стране, ныне превратилось в глубоко убыточную компанию. В настоящее время ежегодные государственные субсидии на содержание железной дороги составляют примерно 70 млн евро. По словам председателя правления LDz Риналдса Плявниекса, если Латвия полностью потеряет восточные грузы, то субсидии по поддержанию LDz на плаву потребуется увеличить еще на 50-60 млн евро.
     
     
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