Польша начинает железнодорожное вторжение на Украину

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7 марта, вторник  |  Последнее обновление — 21:57  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Украинская русофобия споткнулась о праздник 8 Марта

Украинцы проголосовали против отмены выходного дня 8 марта Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press
В канун 8 Марта на Украине вновь обострилась дискуссия об отмене праздника и лишении его статуса выходного дня. Более того, депутаты подают соответствующие законопроекты в Раду. Однако украинцы по-прежнему выступают против такой инициативы и поздравляют женщин по старинке. Почему националисты не в силах искоренить эту традицию?  Подробности...
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Жители Артемовска хотят в Россию любой ценой

Мирное население Артемовска ждет прихода России REUTERS/Oleksandr Ratushniak
«Они ждут русских». Так западная пресса описывает поведение жителей Артемовска, которые остаются в городе, невзирая на масштабы боевых действий. По предварительным оценкам, их примерно 5 тыс. человек. Каково их положение сейчас, кому они симпатизируют и почему решили оставаться в Артемовске, несмотря на опасность для своей жизни?  Подробности...
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Африканцы подвергли Макрона насмешкам и унижениям

Визит президента Франции в Африку пошел не так, как хотелось Макрону Jacques Witt/Pool/ABACAPRESS.COM/Reuters
Французский президент провозгласил «конец эры французской Африки» – и все ради того, чтобы страны Черного континента поверили во французский нейтралитет и встречали посланников Парижа лучше, чем представителей Москвы и Пекина. В реальности получилось все ровно наоборот: африканцы подвергли Макрона насмешкам. Как такое произошло? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Глобальное удобство ведет к глобальному контролю

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы можем – и довольно скоро – оказаться в мире, где отказ от чипа будет означать очень серьезное сокращение социальных возможностей, а его установка – открытость такому уровню контроля, который и не мечтался тираниям прошлого. Подробности...
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Где найти настоящие символы Украины

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Желто-голубой флаг сам по себе прекрасен. Но те люди, которые уже девять лет управляют этой страной, сами его осквернили. Не нужно жечь, не нужно топтать – сами всё сделали. Подробности...
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Западные санкции поменяли свою цель

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Под санкционные ограничения попадет все больше потребительских товаров. И в этом просматривается новый важный тренд санкционной политики Запада. Подробности...
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Сербия вооружает ВСУ: правда или фейк?

Почему ВСУ не уходят из Артемовска

Атака диверсантов с Украины. Что это было?

Обсуждение: 8 комментариев
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МЧС и ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники МЧС в московском метро провели поздравительную акцию для прекрасных дам
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В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

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    Польша начинает железнодорожное вторжение на Украину

    Варшава решила перевести железные дороги Украины на европейскую колею
    Прокладка на Украине новых железнодорожных веток с европейской шириной колеи ставит перед Россией новые вызовы
    		  
    7 марта 2023, 21:00
    Фото: uz.gov.ua
    Текст: Евгений Поздняков,
    Дарья Волкова

    Польские амбиции в отношении Украины вышли на новый уровень. Теперь Варшава хочет связать себя с Западной Украиной и Киевом ж/д колеей европейского формата, а в перспективе – выйти к портам в Одессе. Для чего это необходимо самой Польше, насколько подобные идеи реализуемы и как на них следует реагировать России?

    На Украине будет построена новая железнодорожная ветка, которая обеспечит прямой трансфер из Варшавы во Львов, сообщает издание Rzeczpospolita. В дальнейшем планируется работа над участками в сторону Киева. Завершение прокладки новых линий планируется к концу 2023 года.

    Как указано в статье, транспортная инфраструктура Украины создавалась в период царской России. Тогда Петербург в качестве стандарта выбрал колею шириной 1520 мм, чтобы осложнить непредвиденные атаки со стороны западных стран. Таким образом, новая военная задача Киева – упростить сообщение с Польшей, заменив русскую колею на общеевропейский стандарт – 1435 мм.

    По данным издания, сейчас транспортировка грузов на Украину из ЕС и обратно сталкивается с массой логистических проблем. Несовместимость путей создает необходимость перегруза товаров на границе. Оба государства вынуждены использовать грузовики, в результате чего переход Рава Русская – Гребенне со стороны Украины оказался растянутым более чем на 20 километров.

    При этом «Укрзалізниця» уже начала строить железные дороги европейского стандарта. Ведутся работы по переоборудованию многокилометрового участка в районе Равы Русской. В будущем его планируется продлить до Львова. Также важной артерией называют маршрут Дорохуск – Ковель (Волынская область).

    Еще одной приоритетной задачей для Польши названо обеспечение выхода к Черному морю с помощью обновленных железных дорог. В частности, упоминается рассмотрение строительства пути от Кракова до Ивано-Франковска с последующим продлением ветки до Одессы через Румынию и Молдавию.

    «Укрзалізниця» также заявила, что уже подписала договор с Польшей о создании высокоскоростной железной дороги Варшава – Львов. Со временем линиями быстрого сообщения планируется связать столицы обоих государств. Уточняется, что в данный момент главным приоритетом является налаживание «стабильных транспортных путей с западом Украины».

    Отметим, что железная дорога играет значительную роль на Украине, так как по ней перевозится около 40% грузов. Для сравнения: в Польше этот показатель составляет всего 10%. Сами поляки не скрывают своих коммерческих интересов в этих проектах. По словам Якуба Маевского, президента ассоциации Pro Kolej, подобные планы могут быть очень выгодными для польской экономики и откроют новые возможности для местных перевозчиков.

    По мнению Telegram-канала «Блокнот Перископа», в такой ситуации Украина рискует стать «экономико-транспортным» придатком Варшавы. Таким образом, декларируемое Rzeczpospolita «строительство нового пути» невозможно в условиях военного времени. По мнению автора канала, речь идет скорее о переделке одной из двух линий перемышльско-львовского участка на четырехниточный путь 1520/1435.

    Более того, названные сроки создания сообщения с Киевом «до конца 2023-го» заведомо нереализуемы. «Даже в спокойный период подобное строительство отнимет два–два с половиной года», – отмечается в сообщении.

    Эксперты предупреждают, что перевод Украины на другую железнодорожную колею не будет легким. И это при том, что полотно 1435 мм заходит на некоторые пограничные станции в Закарпатье и Львовской области. Как говорит отраслевой эксперт Алексей Анпилогов, авторам идеи придется не просто перестелить рельсы, а «серьезно укреплять грунтово-щебеночную подложку под ними».

    «Это серьезная инженерная задача, для ее реализации требуются большие деньги. Кроме того, возникнет проблема с заменой тягового и подвижного состава», – пояснил собеседник. В свою очередь гендиректор консалтинговой компании InfraProjects Алексей Безбородов напомнил, что поляки долго строили у себя несколько новых коротких железнодорожных веток. «Очевидно, что полотно, которое они предлагают построить на Украине, быстро сделать не получится», – уверен Безбородов.

    По его словам, за последние 15 лет польская железнодорожная сеть уменьшилась в три раза. В стране уже практически нет железнодорожного бизнеса, такой способ перемещения составляет менее 10% всей местной транспортной инфраструктуры. «Поэтому говорить о том, что поляки имеют серьезный опыт в строительстве таких объектов, не приходится», – отметил эксперт.

    Украинские железнодорожники также практически ничего не строили последние 35 лет, и это тоже говорит не в пользу проекта. «На сегодняшний день опыт в строительстве железных дорог есть у немцев... Таким образом, очевидно, что выдвигаемые идеи нацелены на выбивание бюджета, который будет в дальнейшем списан под предлогом российской агрессии и просто украден», – добавил он.

    Безбородов также усомнился в реализации планов проложить ветку к Одессе через Румынию и Молдавию. «В этом направлении как минимум две реки, а перекладка полотна на мосту через Днестр – это очень трудоемкий процесс, – считает Безбородов. – Кроме того, по румынской железнодорожной сети невозможно возить гигантские объемы грузов, необходимых Украине. В свое время по ней ввозили комплектующие с румынского завода «Рено» и в день могло перемещаться максимум два состава». По словам Анпилогова,

    сейчас рассматривать такой проект стоит только с точки зрения военной логистики, поскольку пассажирское сообщение на Украине значительно сократилось. 

    «Запад заинтересован в бесперебойной доставке военных грузов. Теоретически ее можно достигнуть, если европейская колея дойдет до Львова, где будут перегружаться товары военного назначения или переустанавливаться колесные пары», – полагает эксперт.

    Рассуждая о необходимости уничтожения объектов железнодорожного строительства в ходе боевых действий, Анпилогов отметил, что «сами по себе железные дороги устойчивы к поражению» и их легко восстановить «даже на значительном протяжении в течение нескольких суток». «Имеет смысл уничтожать мосты, тоннели, переходы через автомобильные дороги», – считает Анпилогов.

    Безбородов согласен, что России «необходимо если не уничтожать, то как минимум дезактивировать железнодорожное полотно наземными методами, используя возможности диверсионно-разведывательных групп». «Большая часть украинских железных дорог, кроме построенных к чемпионату Европы по футболу пассажирских веток Киев – Харьков и Киев – Одесса, находится в плохом состоянии. Поэтому их вывод из строя не потребует больших затрат», – подчеркнул он.

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