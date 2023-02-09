Как Россия отвоевала у поляков Левобережную Украину

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Европа решила помочь российским нефтепродуктам

Как ЕС помогает России Егор Алеев/ТАСС
Евросоюз испугался, что из-за введенного «потолка цены» на российские нефтепродукты в самом союзе или даже во всем мире грянет дизельный кризис. Поэтому ЕС поспешил сделать ряд исключений. О них официально было заявлено на сайте Еврокомиссии. Что это за послабления и почему ЕС пошел на них? Подробности...
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ДНК России

Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Вопрос изучения российского мировоззрения остается в фокусе внимания не только структур публичной власти, но и академического сообщества. В рамках проекта «ДНК России» ученые выявили ценностные ориентиры россиян и сейчас разрабатывают курс «Основ российской государственности» для российского высшего образования.  Подробности...
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Военная логистика России получит беспилотную поддержку

На поле боя армии прежде всего нужна оперативная доставка боеприпасов и медикаментов Виктор Антонюк/РИА Новости
Опыт спецоперации России на Украине показал растущую роль БПЛА в военных конфликтах. При этом беспилотные и безэкипажные аппараты способны решать не только ударные и разведывательные задачи, но и логистические. Для этого в России разработан транспортный беспилотник, радиус действия которого достигает 600 км. В чем заключается особенность этой разработки и при каких условиях производство подобных БПЛА может стать серийным?  Подробности...
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Известный разоблачитель рассказал, кто и как уничтожил «Северные потоки»

Маневры Baltops, вероятно, послужили прикрытием для диверсии на «Северных потоках» US Navy/Global Look Press
Нитки «Северного потока» заминировали водолазы из США, сообщил американский публицист Сеймур Херш, известный тем, что разоблачал преступления своих соотечественников во Вьетнаме и Ираке. По данным Херша, приказ об уничтожении газопровода отдал лично Байден. Собственно, Белый дом с самого начала и был главным подозреваемым. К каким последствиям приведет эта публикация? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Как Россия отвоевала у поляков Левобережную Украину

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
9 февраля 1667 года было заключено Андрусовское перемирие, завершившее русско-польскую войну, длившуюся 13 лет. По итогам масштабного, полного побед и поражений противостояния миру явилась уже другая Россия, которая могла копить силы для грядущего рывка Петра Великого. Подробности...

Наши мертвые нас не оставят в беде

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Снос памятника освободителю Киева работы самого известного и всемирно признанного скульптора-монументалиста советской эпохи – это прежде всего плевок в сердце киевлян и других наших бывших и будущих соотечественников. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Россиянам пора учиться помнить СВО

Никита Сетов
Никита Сетов, замруководителя департамента спецпроектов КГ «Полилог»
Наследие СВО, вне всяких сомнений, станет частью национальной идентичности и политико-культурного кода россиян – с укоренением в коллективном сознании результатов, наследия, итогов и последствий этой исторической эпохи. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

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Президентша Грузии совсем обнаглела

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Украина добила британскую армию

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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

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    Тимур Шерзад

    Как Россия отвоевала у поляков Левобережную Украину

    Тимур Шерзад
    журналист
    		9 февраля 2023, 12:10

    Речь Посполитая к середине XVII века напоминала Русь до монгольского вторжения. Польско-Литовское государство было разрознено. Свободолюбивые дворяне-шляхтичи на уровне страны действовали по принципу лебедя, рака и щуки. Но свободолюбие распространялось только на саму шляхту. На остальное население страны эта прослойка смотрела с глубочайшим презрением и обходилась с ним соответствующим образом. Следы этого видны даже в современном русском языке. К примеру, слово «быдло», придуманное для обозначения группы людей как скота, как раз польского происхождения.

    Презрительное отношение было не только к простым крестьянам. Если кто-то был богаче и могущественнее шляхтича, то дворянин все равно смотрел на такого человека сверху вниз. Это было возможно из-за развитой и ревностной к своему особому статусу, относительно многочисленной – примерно одна десятая часть населения – корпорации. Шляхта контролировала страну практически полностью и делала все, чтобы остальные ощущали себя третьим сортом. Причем обращаться к королю, как к третейскому судье, было бесполезно – он был лишь «первым среди равных» и в целом мог лишь пытаться аккуратно влиять на шляхту, но не приказывать ей.

    Казаки Речи Посполитой, большей частью живущие на территориях современной Украины, исключением не были. Не помогали ни боевые качества, ни деньги, ни важная роль в обороне страны. На них смотрели сверху вниз и не допускали их вхождения в «настоящую элиту».

    Такое отношение вызывало негодование – казачьи восстания следовали одно за другим. Речь Посполитая их стабильно давила, но на восстании Богдана Хмельницкого, которое вспыхнуло в 1648 году, она обломала зубы. Казаки Хмельницкого крепко поколотили польские войска. Но было понятно, что одни казаки с поляками не справятся. Поэтому в 1654 году Хмельницкий собирает Переяславскую раду и по ее итогам объявляет о присоединении к России.

    Присяга русскому царю имела как геополитическое, так и великое символическое значение. В Варшаве об этом помнят до сих пор и лелеют надежды на реванш. Президент Польши Анджей Дуда, грезя о победе киевского режима над современной Россией, предложил Зеленскому «принять капитуляцию» РФ в том самом Переяславе под Киевом. То есть символически перечеркнуть все общее, что объединяло Россию и украинские земли с середины XVII века.

    Фото: общественное достояние

    Хорошее начало

    Просто принять казаков в состав России было мало. Надо было еще крепко побить поляков, чтобы те не пытались этому помешать. Тем более что земли нынешней Украины были далеко не единственным фактором. Под пятой Речи Посполитой находился Смоленск – мощнейшая крепость, до ее захвата врагом единственная прикрывавшая дорогу на Москву.

    Эту твердыню уже пытались вернуть в ходе Смоленской войны в 1630-е, но неудачно. Теперь русские готовились к войне максимально тщательно, стараясь исправить недочеты прошлого. Обеспечив себе тотальное превосходство в силах, Россия не ограничивалась ударом на одном направлении – она била сразу по множеству важных точек, действуя на разных направлениях и заставляя врага распылять свои и так не очень многочисленные войска.

    Атаковав летом 1654-го, в начале войны русские овладели не только Смоленском, а завоевали множество городов и в итоге дошли аж до Вильно. И взяли этот город. Казалось, наши уже почти победили, но вмешался третий фактор. Швеция.

    Шведы не могли спокойно смотреть на усиление России и хотели было вступить в войну на стороне Польши. Не просто так – фактически Речь Посполитая должна была лечь под шведского короля. К тому времени полякам крепко досталось от русских, и большая часть дворянства была не против этого. Но польский король не хотел уступать. И в итоге летом 1655-го шведы вступили в войну не за Речь Посполитую, а за себя, принявшись громить остатки польско-литовских войск и захватывать территории.

    Получалось у них это настолько хорошо, что в Польше эти события окрестили «Шведским потопом».

    Губительная дипломатия

    Приход шведов резко изменил ситуацию. Русские и поляки осенью 1656 года заключили Виленское перемирие, чтобы было сподручнее вместе отбиваться от шведов. Россия тут была старшим партнером – Речь Посполитая дышала на ладан. Русский царь Алексей Михайлович выбил из Польши согласие короновать его как польского короля после того, как умрет Ян II Казимир.

    Но эту схему должны были утвердить на дворянских собраниях Речи Посполитой. Русские, намяв врагу бока на полях сражений, воспринимали эту ратификацию как формальность, а поляки – как средство потянуть время.

    Расчет оказался верен – небывалым напряжением ресурсов остатки Речи Посполитой, не атакуемые Россией, смогли отбиться от шведов. Особенно хорошо у поляков дела пошли с лета 1657 года, когда в войну вступила Дания, которая опасалась чрезмерного усиления Швеции в случае ее успеха. 

    Шведам стало не до Речи Посполитой, и они ушли воевать с датчанами. После этого поляки почувствовали в себе силы побороться с русскими. Тем более мощь войск Москвы была уже не та, что в начале войны, когда войско царя брало один город за другим. Причина проста – содержание большой армии требовало огромных денег. Сконцентрировав силы в начале войны и добившись серьезных успехов, Москва не могла позволить себе вечно держать их под ружьем. И они были распущены – тем более что ставка делалась на дипломатию. И в 1658 году, когда шляхта отказалась от былых обещаний избрать русского царя своим королем, соотношение сил было уже не то.

    Война на истощение

    Ранее, летом 1657-го, умер Богдан Хмельницкий. Он был весьма своевольным союзником и много где вел свою игру, но открыто против России не шел. После смерти этого харизматического вождя в стане казаков начался хаос. В результате значительная часть казачества переметнулась обратно к полякам. И русские армии оказались отрезаны от снабжения. В тылу у них оказались бунтующие казаки, а с запада навалились приободрившиеся поляки. Пробиваться обратно пришлось с боями.

    Когда русские отступили и укрепились на новых позициях, наступило равенство сил. Ни одна сторона не могла рассчитывать на дальнейшее продвижение – только удерживать позиции. В итоге все кончилось Андрусовским перемирием, а затем и «Вечным миром» 1686 года.

    Россия получила то, что сегодня называется Левобережной Украиной, включая Киев, а также вернула стратегически важный Смоленск. Отныне столица была надежно прикрыта с запада, что давало возможность сосредотачивать усилия на других направлениях. Не владеющая Смоленском Россия не смогла бы себе позволить рывка Петра Великого.

    Но прошедшая война скрывала в себе не меньше упущенных возможностей, чем побед и приобретений. Россия упустила драгоценное время – когда можно было додавить чисто военным путем и получить все, она предпочла сделать все аккуратно и дипломатически, получив легитимность в глазах западных стран. Эта пауза была использована противником, который укрепился и в итоге обвел царя вокруг пальца. В итоге существование Польши было продлено еще на сотню лет. История, из которой можно и нужно извлекать уроки.

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