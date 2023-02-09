Как Россия отвоевала у поляков Левобережную Украину

Речь Посполитая к середине XVII века напоминала Русь до монгольского вторжения. Польско-Литовское государство было разрознено. Свободолюбивые дворяне-шляхтичи на уровне страны действовали по принципу лебедя, рака и щуки. Но свободолюбие распространялось только на саму шляхту. На остальное население страны эта прослойка смотрела с глубочайшим презрением и обходилась с ним соответствующим образом. Следы этого видны даже в современном русском языке. К примеру, слово «быдло», придуманное для обозначения группы людей как скота, как раз польского происхождения.

Презрительное отношение было не только к простым крестьянам. Если кто-то был богаче и могущественнее шляхтича, то дворянин все равно смотрел на такого человека сверху вниз. Это было возможно из-за развитой и ревностной к своему особому статусу, относительно многочисленной – примерно одна десятая часть населения – корпорации. Шляхта контролировала страну практически полностью и делала все, чтобы остальные ощущали себя третьим сортом. Причем обращаться к королю, как к третейскому судье, было бесполезно – он был лишь «первым среди равных» и в целом мог лишь пытаться аккуратно влиять на шляхту, но не приказывать ей.

Казаки Речи Посполитой, большей частью живущие на территориях современной Украины, исключением не были. Не помогали ни боевые качества, ни деньги, ни важная роль в обороне страны. На них смотрели сверху вниз и не допускали их вхождения в «настоящую элиту».

Такое отношение вызывало негодование – казачьи восстания следовали одно за другим. Речь Посполитая их стабильно давила, но на восстании Богдана Хмельницкого, которое вспыхнуло в 1648 году, она обломала зубы. Казаки Хмельницкого крепко поколотили польские войска. Но было понятно, что одни казаки с поляками не справятся. Поэтому в 1654 году Хмельницкий собирает Переяславскую раду и по ее итогам объявляет о присоединении к России.

Присяга русскому царю имела как геополитическое, так и великое символическое значение. В Варшаве об этом помнят до сих пор и лелеют надежды на реванш. Президент Польши Анджей Дуда, грезя о победе киевского режима над современной Россией, предложил Зеленскому «принять капитуляцию» РФ в том самом Переяславе под Киевом. То есть символически перечеркнуть все общее, что объединяло Россию и украинские земли с середины XVII века.

Хорошее начало

Просто принять казаков в состав России было мало. Надо было еще крепко побить поляков, чтобы те не пытались этому помешать. Тем более что земли нынешней Украины были далеко не единственным фактором. Под пятой Речи Посполитой находился Смоленск – мощнейшая крепость, до ее захвата врагом единственная прикрывавшая дорогу на Москву.

Эту твердыню уже пытались вернуть в ходе Смоленской войны в 1630-е, но неудачно. Теперь русские готовились к войне максимально тщательно, стараясь исправить недочеты прошлого. Обеспечив себе тотальное превосходство в силах, Россия не ограничивалась ударом на одном направлении – она била сразу по множеству важных точек, действуя на разных направлениях и заставляя врага распылять свои и так не очень многочисленные войска.

Атаковав летом 1654-го, в начале войны русские овладели не только Смоленском, а завоевали множество городов и в итоге дошли аж до Вильно. И взяли этот город. Казалось, наши уже почти победили, но вмешался третий фактор. Швеция.

Шведы не могли спокойно смотреть на усиление России и хотели было вступить в войну на стороне Польши. Не просто так – фактически Речь Посполитая должна была лечь под шведского короля. К тому времени полякам крепко досталось от русских, и большая часть дворянства была не против этого. Но польский король не хотел уступать. И в итоге летом 1655-го шведы вступили в войну не за Речь Посполитую, а за себя, принявшись громить остатки польско-литовских войск и захватывать территории.

Получалось у них это настолько хорошо, что в Польше эти события окрестили «Шведским потопом».

Губительная дипломатия

Приход шведов резко изменил ситуацию. Русские и поляки осенью 1656 года заключили Виленское перемирие, чтобы было сподручнее вместе отбиваться от шведов. Россия тут была старшим партнером – Речь Посполитая дышала на ладан. Русский царь Алексей Михайлович выбил из Польши согласие короновать его как польского короля после того, как умрет Ян II Казимир.

Но эту схему должны были утвердить на дворянских собраниях Речи Посполитой. Русские, намяв врагу бока на полях сражений, воспринимали эту ратификацию как формальность, а поляки – как средство потянуть время.

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Расчет оказался верен – небывалым напряжением ресурсов остатки Речи Посполитой, не атакуемые Россией, смогли отбиться от шведов. Особенно хорошо у поляков дела пошли с лета 1657 года, когда в войну вступила Дания, которая опасалась чрезмерного усиления Швеции в случае ее успеха.

Шведам стало не до Речи Посполитой, и они ушли воевать с датчанами. После этого поляки почувствовали в себе силы побороться с русскими. Тем более мощь войск Москвы была уже не та, что в начале войны, когда войско царя брало один город за другим. Причина проста – содержание большой армии требовало огромных денег. Сконцентрировав силы в начале войны и добившись серьезных успехов, Москва не могла позволить себе вечно держать их под ружьем. И они были распущены – тем более что ставка делалась на дипломатию. И в 1658 году, когда шляхта отказалась от былых обещаний избрать русского царя своим королем, соотношение сил было уже не то.

Война на истощение

Ранее, летом 1657-го, умер Богдан Хмельницкий. Он был весьма своевольным союзником и много где вел свою игру, но открыто против России не шел. После смерти этого харизматического вождя в стане казаков начался хаос. В результате значительная часть казачества переметнулась обратно к полякам. И русские армии оказались отрезаны от снабжения. В тылу у них оказались бунтующие казаки, а с запада навалились приободрившиеся поляки. Пробиваться обратно пришлось с боями.

Когда русские отступили и укрепились на новых позициях, наступило равенство сил. Ни одна сторона не могла рассчитывать на дальнейшее продвижение – только удерживать позиции. В итоге все кончилось Андрусовским перемирием, а затем и «Вечным миром» 1686 года.

Россия получила то, что сегодня называется Левобережной Украиной, включая Киев, а также вернула стратегически важный Смоленск. Отныне столица была надежно прикрыта с запада, что давало возможность сосредотачивать усилия на других направлениях. Не владеющая Смоленском Россия не смогла бы себе позволить рывка Петра Великого.

Но прошедшая война скрывала в себе не меньше упущенных возможностей, чем побед и приобретений. Россия упустила драгоценное время – когда можно было додавить чисто военным путем и получить все, она предпочла сделать все аккуратно и дипломатически, получив легитимность в глазах западных стран. Эта пауза была использована противником, который укрепился и в итоге обвел царя вокруг пальца. В итоге существование Польши было продлено еще на сотню лет. История, из которой можно и нужно извлекать уроки.