Украина доводит поляков до полного разорения

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6 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:21  |  vz.ru
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Россия выходит в лидеры по экспорту еще одного продукта питания

Россия подвинет Украину на мировом рынке подсолнечного масла Гавриил Григоров/ТАСС
Россия может стать мировым лидером по экспорту не только пшеницы, но и подсолнечного масла в 2022-2023 сельхозгоду, ожидает Минсельхоз США. До сих пор первое место цепко удерживала Украина. Как России удается выйти вперед и зачем Украина вместо подсолнечного масла стала экспортировать семена подсолнечника, то есть вместо готового продукта – сырье?  Подробности...
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Остатки роскоши украинских олигархов помогут СВО

В Крыму национализируют имущество самых богатых людей Украины Константин Сазончик/ТАСС
Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины. По итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО. О каких конкретно объектах идет речь и смогут ли украинские олигархи каким-то образом оспорить это решение? Подробности...
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Россия вернула из украинского плена ценных бойцов

Вызволение нескольких десятков россиян из украинского плена было непростой задачей Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Москва и Киев провели очередной обмен военнопленными. В результате сложного переговорного процесса в Россию вернулись 63 бойца. Благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов среди них оказались военнослужащие «чувствительной категории». Кто именно относится к указанной категории освобожденных из плена? Подробности...
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Париж винит Россию за серию болезненных неудач

Французские войска покидают Африку Fred Marie/Reuters
Болезненные унижения Франции в Африке стали доставлять Эммануэлю Макрону большие внутриполитические проблемы. Рейтинг французского президента снижается, общество протестует против проведения пенсионной реформы, а спровоцировано недовольство, по мнению Парижа, конечно, Россией. А точнее, ее «неоколониальной политикой». О чем идет речь? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Родина – место, где ты нужен, даже когда не нужен самому себе

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Простые люди во всем мире – на нашей стороне. «На стороне России» – как говорили мне турки и греки в Германии, как пишут китайские пользователи в своих соцсетях. Как признавались арабы в Египте, и мне казалось, что моя Родина сейчас – это передовая для миллиардов простых людей во всем мире. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Поляки мечтают о Переяславской раде наоборот

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польский шляхтич Хмельницкий отдал – польский президент Дуда заберет? Давайте будем серьезными. Украина под опереточным руководством хунты Зеленского ближе к Полтаве, чем к Переяславу, а сам Зеленский – не Хмельницкий и даже не Мазепа. Подробности...
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Где готовили этот креативный класс

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, кандидат философских наук
На наших глазах значительное количество того самого креативного сословия, состоящего из художников, дизайнеров и прочих творцов, людей, выпестованных в государственных учебных заведениях, совершило акт государственного предательства. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

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11:59

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Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
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    Украина доводит поляков до полного разорения

    Многим полякам теперь не по карману самые простые продукты
    		   6 февраля 2023, 20:00
    Фото: EPA/TASS
    Текст: Станислав Лещенко

    «Мы злимся, потому что считаем каждый грош». Такими словами поляки комментируют рекордный взлет цен, который они каждый день видят в магазинах. Сами эти магазины между тем закрываются, и то же самое грозит и фермерским хозяйствам Польши. Люди нищают и начинают экономить на самых обычных вещах. Причем здесь, казалось бы, Украина?

    Польское Radio Zet поделилось итогами исследования, предпринятого международной аналитической компанией Uce Research. Оказалось, что в стране существенно ухудшилась криминогенная обстановка. Только за десять месяцев прошлого года количество краж в магазинах Польши увеличилось примерно на 30%. Причинами всплеска преступности стали экономическая нестабильность и рост цен.

    Ожидания худшего

    «Полякам все труднее сводить концы с концами из-за инфляции, которая достигла в настоящее время почти 18%... Удовлетворить даже свои базовые потребности себе может позволить теперь не каждый житель Польши», – говорится в материале Uce Research.

    Журналист Катажина Витвицкая-Юрек сообщает: «В последние недели тема краж в магазинах обсуждалась очень широко. Многие, видя в этом усугубляющуюся социальную проблему, могли высказаться за ужесточение наказания за такие действия. Все больше поляков понимают, что за воровство в магазинах на самом деле платят честные потребители. Магазины перекладывают свои убытки на покупателей, соответственно повышая цены». 

    В то же время, по мнению журналистки, ужесточение наказаний серьезно беде не поможет, поскольку многие воруют от банального голода и бедности. «Максимум, чего можно достичь, – еще более осложнить социальное положение людей, совершающих кражи», – считает Катажина Витвицкая-Юрек.

    Ранее стало известно, что в Польше мелкие магазины массово прекращают существование. Издание Rzeczpospolita сообщает: «Уничтожение малых магазинов в Польше – быстрее всего ликвидируются продуктовые... Мало того, что в 2022 году их ликвидировано четыре тысячи, также еще почти 10 тысяч приостановили работу».

    По данным издания, закрывающиеся малые магазины перед гибелью «ощущают скачкообразный рост затрат, высокую инфляцию, конкуренцию интернета, а также крупных сетей». Завкафедрой маркетинга Академии Леона Козьминьского Йоланта Ткачик пояснила, что ситуация с каждым месяцем становится все сложнее. После падения спроса, вызванного пандемией 2021–2022 годов и локдаунами, сейчас наблюдается рекордно высокая инфляция.

    Цены растут решительно на все. Например, в январе польская пресса оживленно обсуждала резкое удорожание железнодорожных билетов. В новом году за поездку на междугороднем поезде Intercity приходится платить почти на 18%, а на электричке – на 10% больше.

    Пассажиры, естественно, в гневе. «Мы бунтуем – в мыслях. Мы злимся, потому что считаем каждый грош», – рассказала порталу Onet учительница на пенсии, которую журналист встретил на центральном вокзале Варшавы.

    Большинство опрошенных там людей говорят, что, вероятно, теперь им придется выбирать другие виды транспорта – например, планировать совместные автомобильные поездки.

    В железнодорожной компании Intercity объясняют повышение стоимости билетов тем, что, по сравнению с январем 2022 года, цена на электроэнергию на Товарной энергетической бирже выросла на 62,18%. А это обернулось и увеличением стоимости услуг, предоставляемых компанией. В Intercity подчеркивают, что удорожание билетов не компенсирует последствий значительного увеличения стоимости ведения бизнеса, а лишь частично смягчает его.

    В связи с ростом цен на энергоресурсы жителям Польши, как пишет тот же Onet.pl, советуют по возможности снизить температуру дома, собирать дождевую воду и, наконец, если не хватает денег, больше зарабатывать. Журналистка Александра Москаль, написавшая соответствующий материал, посетовала: «У многих из нас есть привычка раскручивать радиаторы почти до красного цвета. Мы объясняем себе, что, поскольку на улице холодно, нам нужно хорошо согреться дома. Но вы уверены? Вместо того чтобы повышать температуру, стоит инвестировать в шерстяные тапочки и свитер». Также автор материала настоятельно рекомендует отказаться от походов в кино и рестораны и провести время дома, надев свитер из секонд-хенда, ведь температуру в помещении лучше понизить до 18 градусов.

    В декабре прошлого года потребительские цены в Польше выросли почти на 25% в годовом исчислении. Бывший член государственного Совета по денежно-кредитной политике Богуслав Грабовский в эфире радио ZET подчеркнул, что снижения цен в магазинах в ближайшее время не будет. Как пишет издание Interia, почти каждый третий поляк ограничивает использование электрических чайников, духовок и электроплит, дабы сократить счета за электроэнергию.

    Потребительские настроения с третьего квартала прошлого года находятся на рекордно низком уровне. Данные показатели опускались ниже лишь сразу после начала пандемии в марте 2020 года. Однако тогда настроения быстро улучшились. Сейчас же, чтобы справиться с ростом стоимости жизни, потребители туже затягивают пояса.

    «Покупатели экономят в основном на одежде и обуви, на развлечениях вне дома и электричестве. Чтобы уменьшить потребление электроэнергии, поляки ограничивают использование основных бытовых устройств. Наше исследование показало, что в среднем 30% потребителей реже используют электрические чайники, духовки и электроплиты. А каждый четвертый поляк ограничивает использование фена и утюга», – говорит директор по маркетингу и изучению потребительского поведения социологического агентства GfK Доминика Грушниц-Дробиньская.

    Она добавляет, что речь идет об экономии за счет элементарной бытовой техники, которую большинство потребителей до этого использовали ежедневно, даже не задумываясь, сколько энергии она потребляет. Однако время внесло в жизнь населения коррективы, которые еще недавно никто не мог и представить.

    «Мы ожидаем, что показатели, полученные в результате декабрьских исследований текущего потребительского настроения, будут ухудшаться. Все более радикальное сокращение поляками своих расходов вызвано не только экономическими соображениями, но и страхом перед энергетическим кризисом. В настоящее время 71% респондентов опасаются перебоев в подаче электроэнергии или газа. Поэтому мы можем ожидать дальнейшего сокращения потребления основных ресурсов», – предупреждает Грушниц-Дробиньская. 

    Крестьянские беды

    В особую графу следует вынести бедствия польских крестьян. В последнее время страну сотрясают акции протеста аграриев. Можно упомянуть, например, события, разыгравшиеся 20 декабря в городе Хрубешув (Люблинское воеводство). В тот день на улицы города выехали около сотни тракторов. Прибывшие на них фермеры потребовали прекратить импорт зерна и птицы с Украины. Также они потребовали у премьер-министра Матеуша Моравецкого «во имя продовольственной безопасности Польши и ЕС» подать срочный запрос в Европарламент или Еврокомиссию о введении 50% ставки пошлины на зерновые, рапс, кукурузу, ввозимые с Украины.

    А 17 января фермерская организация AGROunia объявила 48-часовую блокаду города Хелм. Трактора перекрыли выезды на трассы, была блокирована автодорога у пограничного КПП «Дорогуск».

    Еще в середине декабря руководство фермерского профсоюза «Солидарность» объявило о готовности к забастовке. «Экономическая ситуация в сельском хозяйстве находится в состоянии кризиса, вызванного, в частности, неконтролируемым притоком зерна с Украины. Это угрожает дальнейшему функционированию польских семейных ферм. Поэтому в соответствии с Уставом «Солидарности» мы принимаем меры для защиты фермеров», – сообщили в профсоюзе. Уже в январе представители «Солидарности» встретились с Матеушем Моравецким и Хенриком Ковальчиком – те пообещали принять меры к облегчению положения польских крестьян. После этой беседы профсоюз сообщил, что готовность к забастовке сохраняется, и фермеры будут действовать по обстановке.

    Фермеры жалуются, что их положение резко ухудшилось. Одной из основных причин этого они называют тот факт, что 27 апреля 2022 года Еврокомиссия предложила в рамках помощи Киеву приостановить ввозные пошлины на весь украинский экспорт в Евросоюз (до июня 2023 года). Как отметили тогда в ЕК, их предложение призвано помочь увеличить экспорт Украины в страны ЕС, а кроме того – «облегчить тяжелое положение украинских производителей и экспортеров». Однако сложившееся положение дел больно бьет теперь по польским производителям, вынужденным конкурировать с дешевой украинской сельхозпродукцией.

    В декабре фермеры из Люблинского воеводства потребовали вывезти из Польши украинское зерно. Крестьяне уличили министра сельского хозяйства Хенрика Ковальчика в обмане, ведь тот ранее убеждал их повременить с продажей урожая, собранного в минувшем сезоне, утверждая, что уже вскоре закупочная цена вырастет. Однако этого не произошло – во многом из-за наплыва дешевой украинской продукции.

    «Аграрии в очень тяжелом экономическом положении. Закупочные цены на зерновые и масличные культуры ниже себестоимости. Реализовывать эти товары некуда, особенно в восточных регионах, где элеваторы и склады до краев заполнены импортируемым с Украины зерном. Очень высокие транспортные расходы означают, что фермеры не могут перевозить зерновые культуры для перепродажи в другие районы страны, потому что это приведет к еще большим потерям», – так описывает ситуацию фермерский профсоюз «Корона». Данный профсоюз требует от Варшавы немедленно начать осуществлять финансовую поддержку крестьянских хозяйств, дабы спасти от разорения не менее 1,5 миллиона фермеров.

     
     
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