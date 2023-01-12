Чем Российская армия встретит немецко-польские танки на Украине

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12 января, четверг  |  Последнее обновление — 17:39  |  vz.ru
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На валютном рынке появился новый крупный игрок

Государство поможет российской экономике распродажей юаней Oriental Image/Reuters
Банк России впервые с прошлой весны возвращается на валютный рынок. С 13 января он возобновляет валютные интервенции для поддержки российской экономики. Это вполне обычная практика, когда государство хочет помочь бюджету и рублю. За исключением того, что ЦБ еще никогда не проводил интервенции именно с юанем.  Подробности...
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Новое командование спецоперацией готово к решению масштабных задач

Шойгу назначил главу Генштаба Герасимова командующим Объединенной группировкой войск Алексей Ерешко/РИА Новости
Спецоперация России на Украине переходит к новому этапу. Об этом свидетельствуют не только кадровые перестановки, принятые министерством обороны, но и корректировка самой структуры управления группировкой российских войск. О каких именно изменениях идет речь и как они скажутся на ходе СВО? Подробности...
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Освобождение Соледара вызовет эффект домино в Донбассе

После занятия Соледара российские военные полностью сосредоточатся на боях за Артемовск Константин Михальчевский/РИА Новости
Россия установила контроль над Соледаром. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в центре города образован котел, в котором идет бой. Взлом обороны ВСУ в Соледаре открывает российской группировке войск новые возможности для наступления и в перспективе – освобождения всей территории ДНР. Какими должны быть дальнейшие действия российских военных, чтобы закрепить успех? Подробности...
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Разведка Польши прибедняется с умыслом

Польская разведка играет ведущую роль в работе НАТО по Украине Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Разведка Польши недовольна своей судьбой: престиж службы падает, зарплаты низкие, высокие нагрузки, стресс. И это с учетом того, что роль польских шпионов на Украине – ведущая. Данное обстоятельство позволяет заподозрить, что поляки прибедняются, хотя позорный скандал с аппаратами ИВЛ из Албании действительно вышел их разведке боком. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Америка финансирует Украину ради удовольствия

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Почему США выдают коррумпированному киевскому режиму очередные бесконтрольные транши на миллиарды долларов из бюджета, в то время как отменяется программа бесплатной медицинской помощи, принятая в связи с ковидом, и миллионы американцев останутся без медицинского обслуживания? Подробности...

Русская революция – это прививка от глобализма

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
На наших глазах сейчас западная часть человечества выпускает на волю все новых бесов, все новые силы, одержимые «добром», к которому нужно – пусть и насильно – привести весь цивилизованный мир. Но мы это уже проходили. Подробности...
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Чем России важен Артемовск

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Без Артемовска невозможно представить ДНР, а значит, и Россию. Самая великая страница истории Артемовска пишется сегодня, когда русская армия освобождает город от ВСУ. Подробности...
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Опасная игра Пашиняна против России

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    Чем Российская армия встретит немецко-польские танки на Украине

    Польша обещает первой передать Украине танковую роту «Леопардов»
    		   12 января 2023, 17:00
    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
    Текст: Юрий Зайнашев

    Впервые со времен Великой Отечественной на Украине появятся немецкие танки. Варшава первой решилась поставить Киеву партию танков «Леопард» немецкого производства, стоящих на вооружении польской армии. Чем российские военные могут неприятно поразить «Леопардов» в зоне СВО? Средства есть. Известно, что в ходе боев в Сирии немало таких германских машин было сожжено с помощью еще советских ракет.

    Польша передаст Украине партию современных танков, заявил в среду польский президент Анджей Дуда. Правда, он тут же оговорился, что сперва «должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования». Его обещание прозвучало во Львове в ходе встречи в верхах с украинским и литовским коллегами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой. «Мы хотим, чтобы была международная коалиция, и решили внести в эту международную коалицию первый пакет – роту танков Leopard («Леопард» – прим. ТАСС)», – пояснил Дуда, добавив, что «такое решение в Польше уже принято». Варшава приняла такое решение, чтобы вынудить другие страны поступить аналогичным образом, признался позднее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер. 

    «Сегодня я привез хорошие новости для Украины. Мы передаем системы ПВО, зенитные установки», – пообещал на саммите во Львове Науседа. Хозяин встречи Зеленский в ответ призвал все страны Запада не жалеть танков для Украины. «Мы ожидаем общего решения, одно государство [танками] Leopard нам не может помочь», – цитирует агентство «РБК-Украина» Зеленского. Он добавил, что «есть очень позитивные сигналы и позитивные решения» по вопросу предоставления Киеву танков.

    На вооружении польской армии есть 126 танков Leopard в версии 2A4 и 105 машин в версии 2A5. Рота в польской армии состоит из 14 единиц. О готовности поставить Киеву «Леопарды» ранее заявили Финляндия и Дания. Однако, как напоминает «Коммерсант», ни одна страна не может передать Leopard без разрешения производителя этих танков – Германии.

    Кроме того, в начале января США объявили о новом пакете помощи Украине. Среди прочего, они намереваются отправить полсотни БМП Bradley («Брэдли») и самоходные гаубицы. Украина получит американские БМП через «несколько недель», пообещал в среду пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер. «Мы продолжим работать так быстро, как только сможем. Мы не собираемся объявлять заранее, когда именно эти системы поступят», – цитирует его издание «Страна.uа» (заблокировано в РФ). Райдер уточнил, что украинцы будут обучаться управлению Bradley в рамках общей подготовки, которая проходит в Германии.

    Появление на Украине новой западной бронетехники неизбежно – по мере истощения старой, советского образца, рано или поздно это должно было произойти, уверен эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.

    «Если Польша передаст модель «Леопард» 2А4, которой у нее довольно много, то стоит напомнить ей про опыт боев в Сирии, в Африке в 2016 году.

    Там турецкие войска, оснащенные этими танками, понесли существенные потери от советских противотанковых средств не самого последнего поколения. Это был «Конкурс» – ракета, распространенная в нашей армии», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

    Поэтому не стоит считать «Леопарды» каким-то чудо-оружием, добавляет эксперт. «Да, характеристики у них существенно выше, чем у танков, которые ВСУ использовали до сих пор. С их появлением на фронте для нас возникнут новые вызовы. С нашей стороны, как и с украинской, есть широкий спектр танков. От «антикварных» до новейших Т-90М. Новейшие наши модели могут с «Леопардами» бороться, а вот для устаревших образцов немецкие машины станут серьезной угрозой. Но стоит помнить: сегодня танки не воюют один на один, как это бывало во Второй мировой. Так что эффективность «Леопарда» будет зависеть от тактики сторон и соотношения сил на том или ином участке», – уточняет Кашин.

    «Ясно, что это уже новейшая техника, которую Запад раньше воздерживался поставлять для ВСУ. Новее «Леопарда-2» уже нет. Конечно, есть разные модификации, но у поляков она достаточно продвинутая», – говорит заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин.

    «Но названное Дудой количество некритично. У России есть танки не хуже и в нужном количестве – достаточном, чтобы такую угрозу отразить. Правда, на моей памяти они не встречались на поле боя. Как говорится, только война покажет, кто сильнее. В любом случае результатом будет выход конфликта на новый уровень, рост жертв с обеих сторон и увеличение рисков со всех сторон. Ведь теперь Евросоюз может быть вовлечен в боевые действия уже не косвенно, как сейчас, а непосредственно», – предупреждает эксперт.

    Впрочем, Козюлин сомневается, что Leopard 2 вообще появится в ближайшее время на Украине. «Коалиция по этому поводу еще не сложилась, хотя разговор о ней ведется уже не первую неделю. Инициатором выступает Польша. Неудивительно – это наиболее русофобская страна, но решать будет не она. Две ведущие державы Евросоюза должны сказать свое слово – Германия и Франция. И пока трудно сказать, что они решат. Может, таким и был план, чтобы инициатива исходила от ближайших соседей России. Но могу предположить, что Берлин и Париж недовольны такими инициативами. Они понимают, что за спиной у них стоит большая, старая Европа, которую не стоит затягивать в новый виток эскалации», – считает Козюлин.

    «Москва пока сдержанно воспринимает такие шаги. Недавно прозвучали уже твердые обещания прислать бронетехнику из США и Франции: видимо, на этом фоне поляки и решили протестировать российскую красную линию», – предположил он.

    Как известно, Украина требует от Берлина поставить ей Leopard 2 на протяжении последних месяцев. Внутри правительства Германии даже возникли разногласия. Несколько дней назад вице-канцлер Роберт Хабек не исключил, что в будущем Германия может согласиться на такие уговоры. Однако вскоре пресс-служба правительства сообщила, что таких планов у Берлина пока нет. А непосредственный начальник Хабека, канцлер ФРГ Олаф Шольц не раз заявлял, что Германия в этом вопросе будет действовать только в координации с союзниками.

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов разочарованно замечал, что Шольц может продолжать такую «игру», если «хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках». При этом, согласно опросам, большинство жителей ФРГ настроены против поставок.

    Спустя пару часов после громкого заявления Дуды, прозвучавшего во Львове, в Лондоне тоже объявили, что планируют послать на помощь Зеленскому танки. Представитель канцелярии премьер-министра Риши Сунака отметил, что Британия ускоряет поддержку Киева путем предоставления военных технологий следующего поколения, «которые помогут выиграть эту войну... Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам возможность изменить ход войны», сообщает РИА «Новости».

    Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса в ближайшие недели «работать с партнерами» в этом направлении. Ранее стало известно, что Лондон впервые с начала конфликта на Украине рассматривает возможность поставки Киеву до 10 своих основных танков Challenger 2.

    Как предположили авторы Telegram-канала «Хвост сороки», британцы уже довольно давно пытаются избавиться от этой модели, а замену ей видят в американском танке М1А2 Abrams.

    «У англичан вообще намечается сокращение танкового парка. Они собираются свой Challenger 2 («Челленджер 2») модернизировать в Challenger 3, – заметил по поводу этой версии Кашин. – Помогать им в этом будет немецкий ВПК, в 2027 году, как планируется, первые такие машины поступят на вооружение. Однако модернизировать в Лондоне решили не все машины, а только часть – по финансовым соображениям. Остаток им будет не нужен и его теоретически могут отдать украинцам. Что касается версии о вооружении британской армии американскими танками Abrams, то я о ней не слышал».

    Тем временем обещание передать Украине «Леопарды» прокомментировал в среду и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну. А во Львове, который снова будет носить имя Лемберг, они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам», – написал Медведев.

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