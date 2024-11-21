В доме у продюсера Мишина прошли обыски

Силовики провели обыски в доме продюсера Игоря Мишина в КП «Раздоры» в Подмосковье

Tекст: Дарья Григоренко

Факт проведения обысков подтвердил источник в правоохранительных органах, отметив, что они не связаны с недавней «голой вечеринкой» в московском клубе «Мутабор», передает ТАСС.

Источник подчеркнул, что действия силовиков не имеют отношения к мероприятию, организованному блогером Настей Ивлеевой, с которым Мишина ранее связывали в СМИ как одного из организаторов. Тем не менее работа правоохранителей в коттеджном поселке «Раздоры» продолжается, причины обысков пока остаются неизвестными.

В октябре сообщалось, что концерт Лолиты в ДК «Сатурн» в Раменском, запланированный на 17 октября, отменили из-за скандала с участием певицы в прошлогодней «голой» вечеринке.