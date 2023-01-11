Освобождение Соледара вызовет эффект домино в Донбассе

Россия установила контроль над Соледаром. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в центре города образован котел, в котором идет бой. Взлом обороны ВСУ в Соледаре открывает российской группировке войск новые возможности для наступления и в перспективе – освобождения всей территории ДНР. Какими должны быть дальнейшие действия российских военных, чтобы закрепить успех?

Вооруженные силы Украины потеряли в боях за город Соледар на северо-востоке ДНР порядка 25 тыс. человек, эти потери невосполнимы. Об этом в среду заявил ТАСС бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. По его оценке, «Украина заплатила за политическую целесообразность сохранения Соледара неимоверную, несоизмеримую с реальностью цену».

Боевой дух подразделений ВСУ на участке фронта в Запорожской области снижается на фоне новостей из Соледара, и в частности – о попадании в окружение нескольких сотен украинских силовиков, сообщил ТАСС лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Политик отметил: после потери украинскими войсками Соледара явно меняется тон публичных заявлений Владимира Зеленского и главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Бойцам ВСУ будут говорить о том, что оставление Соледара и вполне вероятная потеря соседнего Артемовска (который украинская сторона называет Бахмутом) не столь важны, заметил Рогов.

При этом накануне советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович признал, что часть подразделений ВСУ сбежала со своих позиций в Соледаре. По его словам, бегство отдельной роты с направления создает ситуацию, в которой противник может с легкостью занять освободившуюся позицию.

О том, что в ночь на среду подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль над территорией города Соледара, в центре которого подразделения ВСУ попали в котел, сообщил основатель частной военной компании, бизнесмен Евгений Пригожин. По его словам, непосредственно в штурме участвовали исключительно вагнеровцы.

На брифинге в среду официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил успешное наступление российских войск на Донецком направлении. По его словам, подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на положительную динамику в ходе проведения спецоперации.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что полное освобождение Соледара увеличивает возможности для дальнейшего освобождения Артемовска (Бахмута) и Северска. По его мнению, взятие города позволит выйти к агломерации Славянск – Краматорск, где сосредоточена хорошо укрепившаяся группировка противника. А выход ВС России к Краматорску и Славянску ознаменует переломный момент в освобождении всей территории Донецкой республики, считает Пушилин.

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош отмечает, что только после полной зачистки Соледара появятся возможности для дальнейшего продвижения российских войск. «Перспективными направлениями выглядят Артемовск и Краматорск. И уже после их освобождения мы сможем говорить о стратегических достижениях», – сказал газете ВЗГЛЯД Бартош, добавив, что впереди «немало тяжелых и кровопролитных боев».

На то, что Соледар зачищен не окончательно, указывает и депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. Он прогнозирует, что в этом городе

«мы увидим нечто похожее на Мариуполь».

«Оставшиеся формирования ВСУ будут активно прятаться в подвалах и укрытиях. Часть из них, вероятно, сдадутся в плен. Однако большинство придется силой выбивать из укреплений», – предполагает донецкий политик.

Как в свою очередь поясняет военный аналитик Михаил Онуфриенко, в соляных шахтах Соледара на глубине нескольких сот метров и протяженностью 200 километров могут находиться украинские военные, которые наверняка продолжат оказывать сопротивление. Собеседник предлагает дождаться сообщений о зачистке всех подземных коммуникаций. «Взятие под контроль всей территории Соледара означает, что эта непрерывная оборонительная цепь после падения Лисичанска и Северодонецка взломана», – считает Онуфриенко.

Если говорить о тактических возможностях, которые открываются после взятия под контроль Соледара, то, как отмечает Бартош, в первую очередь напрашивается окружение Артемовска, причем в два кольца – внутреннее и внешнее, оно необходимо для отсечения возможных сил противника, которые «попытаются деблокировать находящиеся там силы ВСУ».

Но для такого окружения России потребуется перебросить часть техники и сил с других направлений, а также наращивать работу авиации и артиллерии. «Окружение позволит полностью разрушить локальную логистику противника, перекрыв поставки дополнительного личного состава, вооружений и провианта», – объяснил военный эксперт.

Бердичевский прогнозирует, что украинские военные не оставят Артемовск и будут удерживать его до взятия города в кольцо. На этой неделе Зеленский сообщал об организованной переброске дополнительных подразделений ВСУ к Артемовску и Соледару. «Только после того, как мы полностью освободим эти территории, ВСУ откатятся до самого Славянска. Не исключаю, что все города на их пути будут разрушены. И это неудивительно – Донбасс и живущие там люди для них чужие. Их судьба Украине неинтересна», – говорит Бердичевский.

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Со своей стороны Онуфриенко напоминает, что предпосылки к изоляции сил ВСУ в Артемовске есть. Уже перерезаны дороги на Артемовск – бои идут за северную окраину и южный пригород, что «позволит взять под огневой контроль дорогу, которая ведет в Часов Яр». «Снабжение оттуда группировки ВСУ станет весьма проблематичным и приведет к безнадежному положению гарнизона в Артемовске», – ожидает Онуфриенко.

По мнению собеседника, теперь логично продвигаться снова на запад, чтобы восстановить утраченные осенью позиции и «вынудить противника раздергивать остатки своих резервов на более широком участке фронта».

Онуфриенко пояснил, что Соледар, Северск, Артемовск, Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск представляют собой непрерывную цепь укреплений в виде подковы – от излучины Северского Донца и на юг, к Торецку. По его прогнозу, взятие Соледара вызовет эффект домино, и следующими будут освобождены Артемовск и Северск с «постепенным выходом на Краматорск и Славянск».

Добавим, что бои за Соледар шли с августа прошлого года. В ноябре украинские военные понесли большие потери и отказались от наступательных действий, перейдя к обороне. Продолжительные и кровопролитные бои велись буквально за каждый дом. В декабре Киев перебросил к городу подкрепления, в том числе иностранцев с натовским оружием. Но в начале года началось массовое отступление украинских сил из городской застройки. Помощник главы регионального МВД Виталий Киселев заявил в конце прошлой недели, что ВСУ получили приказ отступить из Соледара.

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