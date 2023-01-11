Освобождение Соледара вызовет эффект домино в Донбассе

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Запад надеется на обвал нефтяных доходов России

Bloomberg шокировал резким обвалом цен на российскую нефть Максим Богодвид/РИА Новости
России приходится продавать свою нефть с большой скидкой из-за европейских санкций и позиции двух крупнейших покупателей – Китая и Индии. С таким посылом выступили западные источники информации. Однако в экспертной среде не разделяют мрачных прогнозов западных аналитиков. Подробности...
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Британцы ревнуют Макрона к Украине

Макрон потеснил британского премьера в списке лучших европейских друзей Зеленского Sadak Souici/Le Pictorium/Reuters
Решение Франции расширить военную помощь Украине и поставить в ВСУ неназванное количество колесных танков AMX-10RC вызвало некоторое недоумение на Западе. Британские СМИ заявили чуть ли не о расколе в НАТО, поскольку Париж принял это решение без консультаций. Чем руководствовался прежде осторожный Эммануэль Макрон? Подробности...
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Новая экипировка российских солдат получит смелые решения

Экипировка «Легионер» превратит российских солдат в «железных людей» Сергей Фадеичев/ТАСС
Нужно в кратчайшие сроки – уже в этом году – доработать экипировку наших военных до самого высокого уровня. Такую задачу поставил глава Минобороны Сергей Шойгу. Сейчас в войсках используется «Ратник», который массово внедрялся последние десять лет. Но за это время появились новые материалы, технологии, изменилась специфика ведения боя. Что требуется от экипировки нового поколения, исходя из опыта СВО? Подробности...
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Байден и Трамп выявили серьезный изъян американской демократии

За одни и те же проступки Байдена и Трампа накажут по-разному Kevin Dietsch/CNP/Global Look Press
В Вашингтоне – новый скандал. Оказалось, что Байден унес из Белого дома и потерял секретные бумаги. За подобный грех ФБР сейчас готовит уголовное дело его сопернику Трампу. Но к Байдену у силовиков претензий нет. Республиканцы жалуются: их преследуют за каждую мелочь, а на грехи демократов Фемида смотрит сквозь пальцы. Почему так сложилось, что «глубинное государство» в США подыгрывает демократам? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Кулеба заговорил словами госсекретаря эпохи Эйзенхауэра

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Насмотревшись на Борреля, Анналену, да и на Лизавету Трасс в бытность ее главой Форин-офиса, Кулеба пришел к выводу, что при новом порядке, основанном на правилах, чем дурнее министр иностранных дел, тем он авторитетнее. И горячо усвоил себе эти правила. Подробности...
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Папа Бенедикт отказывался прогибаться под мир

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Католическая церковь – и это было так уже во времена понтификата Бенедикта XVI – сталкивается с огромным давлением со стороны сильных мира сего, а в ряде стран и со стороны собственных прихожан, которые хотят, чтобы она изменила свое учение, подчинившись текущей повестке. Подробности...

Мы сами недооценивали себя

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Не самые умные люди еще недавно любили позубоскалить, что Россия составляет лишь несколько процентов от глобальной экономики, отсталая сырьевая страна. Однако уходящий год показал всю значимость РФ в глобальной торговле и международных хозяйственных связях. Подробности...
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США сэкономят на Украине

Артемовск или Бахмут?

Зеленский выпросил танки

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Сторонники экс-президента Бразилии устроили погром в столице страны

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: СМИ: ВС России ведут зачистку окрестностей Соледара
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    Освобождение Соледара вызовет эффект домино в Донбассе

    После занятия Соледара российские военные полностью сосредоточатся на боях за Артемовск
    		   11 января 2023, 20:55
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная

    Россия установила контроль над Соледаром. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в центре города образован котел, в котором идет бой. Взлом обороны ВСУ в Соледаре открывает российской группировке войск новые возможности для наступления и в перспективе – освобождения всей территории ДНР. Какими должны быть дальнейшие действия российских военных, чтобы закрепить успех?

    Вооруженные силы Украины потеряли в боях за город Соледар на северо-востоке ДНР порядка 25 тыс. человек, эти потери невосполнимы. Об этом в среду заявил ТАСС бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. По его оценке, «Украина заплатила за политическую целесообразность сохранения Соледара неимоверную, несоизмеримую с реальностью цену».

    Боевой дух подразделений ВСУ на участке фронта в Запорожской области снижается на фоне новостей из Соледара, и в частности – о попадании в окружение нескольких сотен украинских силовиков, сообщил ТАСС лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Политик отметил: после потери украинскими войсками Соледара явно меняется тон публичных заявлений Владимира Зеленского и главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Бойцам ВСУ будут говорить о том, что оставление Соледара и вполне вероятная потеря соседнего Артемовска (который украинская сторона называет Бахмутом) не столь важны, заметил Рогов.

    При этом накануне советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович признал, что часть подразделений ВСУ сбежала со своих позиций в Соледаре. По его словам, бегство отдельной роты с направления создает ситуацию, в которой противник может с легкостью занять освободившуюся позицию.

    О том, что в ночь на среду подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль над территорией города Соледара, в центре которого подразделения ВСУ попали в котел, сообщил основатель частной военной компании, бизнесмен Евгений Пригожин. По его словам, непосредственно в штурме участвовали исключительно вагнеровцы.

    На брифинге в среду официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил успешное наступление российских войск на Донецком направлении. По его словам, подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на положительную динамику в ходе проведения спецоперации.

    Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что полное освобождение Соледара увеличивает возможности для дальнейшего освобождения Артемовска (Бахмута) и Северска. По его мнению, взятие города позволит выйти к агломерации Славянск – Краматорск, где сосредоточена хорошо укрепившаяся группировка противника. А выход ВС России к Краматорску и Славянску ознаменует переломный момент в освобождении всей территории Донецкой республики, считает Пушилин.

    Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош отмечает, что только после полной зачистки Соледара появятся возможности для дальнейшего продвижения российских войск. «Перспективными направлениями выглядят Артемовск и Краматорск. И уже после их освобождения мы сможем говорить о стратегических достижениях», – сказал газете ВЗГЛЯД Бартош, добавив, что впереди «немало тяжелых и кровопролитных боев».

    На то, что Соледар зачищен не окончательно, указывает и депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. Он прогнозирует, что в этом городе

     «мы увидим нечто похожее на Мариуполь».

    «Оставшиеся формирования ВСУ будут активно прятаться в подвалах и укрытиях. Часть из них, вероятно, сдадутся в плен. Однако большинство придется силой выбивать из укреплений», – предполагает донецкий политик.

    Как в свою очередь поясняет военный аналитик Михаил Онуфриенко, в соляных шахтах Соледара на глубине нескольких сот метров и протяженностью 200 километров могут находиться украинские военные, которые наверняка продолжат оказывать сопротивление. Собеседник предлагает дождаться сообщений о зачистке всех подземных коммуникаций. «Взятие под контроль всей территории Соледара означает, что эта непрерывная оборонительная цепь после падения Лисичанска и Северодонецка взломана», – считает Онуфриенко.

    Если говорить о тактических возможностях, которые открываются после взятия под контроль Соледара, то, как отмечает Бартош, в первую очередь напрашивается окружение Артемовска, причем в два кольца – внутреннее и внешнее, оно необходимо для отсечения возможных сил противника, которые «попытаются деблокировать находящиеся там силы ВСУ».

    Но для такого окружения России потребуется перебросить часть техники и сил с других направлений, а также наращивать работу авиации и артиллерии. «Окружение позволит полностью разрушить локальную логистику противника, перекрыв поставки дополнительного личного состава, вооружений и провианта», – объяснил военный эксперт.

    Бердичевский прогнозирует, что украинские военные не оставят Артемовск и будут удерживать его до взятия города в кольцо. На этой неделе Зеленский сообщал об организованной переброске дополнительных подразделений ВСУ к Артемовску и Соледару. «Только после того, как мы полностью освободим эти территории, ВСУ откатятся до самого Славянска. Не исключаю, что все города на их пути будут разрушены. И это неудивительно – Донбасс и живущие там люди для них чужие. Их судьба Украине неинтересна», – говорит Бердичевский.

    Со своей стороны Онуфриенко напоминает, что предпосылки к изоляции сил ВСУ в Артемовске есть. Уже перерезаны дороги на Артемовск – бои идут за северную окраину и южный пригород, что «позволит взять под огневой контроль дорогу, которая ведет в Часов Яр». «Снабжение оттуда группировки ВСУ станет весьма проблематичным и приведет к безнадежному положению гарнизона в Артемовске», – ожидает Онуфриенко.

    По мнению собеседника, теперь логично продвигаться снова на запад, чтобы восстановить утраченные осенью позиции и «вынудить противника раздергивать остатки своих резервов на более широком участке фронта».

    Онуфриенко пояснил, что Соледар, Северск, Артемовск, Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск представляют собой непрерывную цепь укреплений в виде подковы – от излучины Северского Донца и на юг, к Торецку. По его прогнозу, взятие Соледара вызовет эффект домино, и следующими будут освобождены Артемовск и Северск с «постепенным выходом на Краматорск и Славянск».

    Добавим, что бои за Соледар шли с августа прошлого года. В ноябре украинские военные понесли большие потери и отказались от наступательных действий, перейдя к обороне. Продолжительные и кровопролитные бои велись буквально за каждый дом. В декабре Киев перебросил к городу подкрепления, в том числе иностранцев с натовским оружием. Но в начале года началось массовое отступление украинских сил из городской застройки. Помощник главы регионального МВД Виталий Киселев заявил в конце прошлой недели, что ВСУ получили приказ отступить из Соледара.

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