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Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении всей территории ДНР
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Настал переломный момент в освобождении всей территории ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин.
По его словам, в данный момент Марьинка находится практически под контролем российских военных, однако противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе, передает РИА «Новости».
Врио главы ДНР отметил, что полное освобождение Соледара увеличивает возможности для дальнейшего освобождения Артемовска и Северска. Что само по себе «разрушит раздутый украинской пропагандой миф о несокрушимости ВСУ».
Также Пушилин заметил, что взятие города позволит выйти к Славянскому и Краматорскому направлениям. А это, в свою очередь, ознаменует переломный момент к освобождению всей территории ДНР.
Кроме того, офицер добавил, что занятие российскими военными Соледара, Артемовска и Северска позволит разрушить оборонительную линию ВСУ.
Ранее Пушилин сообщил, что центр города Соледара уже находится под контролем российских сил. До этого Пушилин заявил о скором полном освобождении Соледара.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в Соледаре и Артемовске – стратегических пунктах, которые украинское командование пытается удержать любой ценой.
Актер Смольянинов заявил о желании «воевать за Украину»
Артур Смольянинов: Мне плевать на Россию, даже если она превратится в радиоактивный пепел
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Российский актер Артур Смольянинов дал интервью журналисту Кириллу Мартынову (признан иноагентом), в котором раскритиковал своего крестного отца Ивана Охлобыстина за поддержку специальной военной операции. Он также заявил, что хотел бы «воевать за Украину».
Актер рассказал, что работает сейчас в Латвии, ходит на кастинги в рекламные агентства. Смольянинов в ходе интервью упомянул своего крестного, артиста Ивана Охлобыстина, назвав его «шутом, фриком и лицедеем, который нужен власти».
«Для него это игра. Он всегда был таким. Он всегда нес околесицу. Но тогда это казалось все развлечением. Такой веселый фрик, шут, лицедей, это было весело. Просто он попал в резонанс. Он стал необходим власти. Ужас ведь не в том, что такие люди есть, а в том, что у них появилась власть, они стали все это делать всерьез», – заявил Смольянинов в интервью изданию «Новая газета Европа» (признана иноагентом в России), видео опубликовано на Youtube.
На вопрос о будущем своей страны, Смольянинов заявил, что ему безразлично, в каких границах останется Россия. Он также призвал покаяться, уезжать из России и «почувствовать вину всем россиянам за происходящее».
Кроме того, артист с недоумением добавляет, что не понимает русских, которые защищают свою Родину, и заявляет о готовности убить одного из актеров из Осетии Сослана Фидарова, который сражается за Россию. При этом вместе с Фидаровым Смольянинов снимался в фильме «9 рота».
Также Смольянинов пожаловался на то, что в Латвии он не имеет такой востребованности, как в России, из-за чего ему приходится искать работу «на общих основаниях».
Напомним, в октябре 2022 года Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Дело возбудили из-за негативного высказывания о спецоперации на Украине. Дело в отношении артиста было направлено в суд 17 октября.
Кроме того, с декабря 2022 года Смольянинов работаем с другим СМИ-иноагентом, размещенным в Латвии, – «Медузой*».
В Госдуме отреагировали на заявления артистов, выступающих против России
Депутат Лантратова: Актер Смольянинов потерял связь со страной и реальностью
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В Госдуме могут обсудить меры в отношении артистов, выступающих против России. Об этом заявила депутат Госдумы Яна Лантратова после интервью актера Артура Смольянинова, который, по ее словам, «потерял связь с реальностью».
Лантратова отметила, что в Госдуме необходимо поднять вопрос о том, как реагировать на заявления артистов, выступающих против России.
«Человек потерял связь со своей страной, ему ближе позиция противников. Рада, что он уехал. Это очень хорошее решение. Не для него самого, а для нашей страны», – передает РИА «Новости» слова Лантратовой.
Она отметила, что такие артисты не видели настоящего горя людей в Донбассе. А если бы видели – «им было бы не до этого, они в это время развлекались, пили шампанское на корпоративах, зарабатывали деньги».
«Думаю, нам обязательно это надо обсудить с коллегами, подумать, как реагировать и должна ли быть какая-то реакция на подобное», – резюмировала она.
Кроме того, депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что обратится в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова. Он подчеркнул, что «этот беглый артист должен повторить путь Невзорова с уголовным делом».
По его словам, у таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам – фильмам. «Со своей стороны обращусь в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя», – уточнил Хамзаев.
В декабре генпрокуратура утвердила обвинение в отношении журналиста Александра Невзорова о дискредитации Вооруженных сил России. В марте СК возбудил уголовное дело против Невзорова за распространение фейка о якобы обстреле Вооруженными силами России роддома в Мариуполе.
Напомним, в ходе интервью изданию «Новая газета Европа» (признана иноагентом в России) Смольянинов раскритиковал своего крестного отца Ивана Охлобыстина за поддержку специальной военной операции, добавив, что ему «наплевать» на Россию, даже если от страны останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел». Также он выразил готовность воевать за Украину.
Ранее певец Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника. После этого Меладзе попытался оправдаться перед фанатами. Позже Артист Максим Галкин (признан иноагентом) также поддержал выкрик из зала «слава Украине», ответив фразой «героям слава».
Приветствие «Слава Украине! Героям слава!» активно использовалось украинскими неонацистами ОУН* и УПА* (обе организации запрещены в России) в начале Второй мировой войны. В 2018 году президент Украины Петр Порошенко предложил сделать слова «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» официальным воинским приветствием в Вооруженных силах Украины, законопроект был принят в Верховной раде.
Зеленский обратился к находящимся в Соледаре украинским военным
Зеленский заявил о «выигранном дополнительном времени» украинскими военными в Соледаре
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором поблагодарил украинских военных в Соледаре и заявил, что им удалось «выиграть дополнительное время».
Зеленский заявил в Telegram, что «битва за Донбасс продолжается». Он сообщил, что российская сторона «сконцентрировала наибольшие свои усилия на Соледаре», но выразил уверенность, что в результате «тяжелой и продолжительной битвы» Украина установит контроль над Донбассом.
Президент Украины поблагодарил украинских военных в Соледаре и Артемовске. Он заявил, что Украине удалось «выиграть дополнительное время и дополнительные силы». По его словам, «там почти не осталось целых стен». Также он поблагодарил украинских «защитников и защитниц за каждый шаг вперед в других направлениях на передовой».
Напомним, российские войска достигли определяющих успехов в Соледаре и Артемовске. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о новом «мощном штурме» Соледара российскими силами.
Американские бронетранспортеры не выдержали украинских морозов
В соцсетях показали сломавшуюся от мороза на Украине американскую бронемашину
Американская бронемашина не приспособлена для украинских морозов, следует из опубликованной офицером ЛНР Андреем Марочко видеозаписи со сломавшимся бронетранспортером «Бредли».
В своем Telegram-канале он опубликовал видеозапись, на которой солдат ВСУ жалуется, что западная техника не работает в мороз – заводится, но гусеницы промерзают настолько, что машина не двигается с места.
Ранее в Белом доме сообщили о передаче нового пакета военной помощи Вашингтона Киеву на 3 млрд долларов.
До этого военный эксперт Питер Сучиу рассказал, какие три вида вооружений США, по его мнению, никогда не передадут Украине, в том числе из-за страха перед Россией. Кроме того, СМИ сообщали, что США изменили РСЗО HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для ударов вглубь России.
Украинские подкрепления прибыли на позицию прямо под обстрел российской РСЗО
Опубликовано видео уничтожения украинских военных и техники группой «Викинг» Вооруженных сил России
Группа «Викинг» Вооруженных сил России уничтожила подкрепления украинских войск, прибывших на позицию, на которую уже навели РСЗО, сообщают информационные агентства.
Российские военные собирались открыть огонь из РСЗО, когда увидели в тепловизор, что на позиции, по которым должен быть нанесен удар, прибывают подкрепления. Группа «Викинг» подождала, пока прибывшие силы также окажутся в зоне поражения, и залпом выпустила реактивные снаряды калибра 122 мм, передает РИА «Новости».
В декабре было опубликовано видео, на котором российские военные произвели обстрел украинского укрепрайона на Марьинском направлении из обновленной РСЗО «Торнадо-Г».
Минобороны Украины рассказало о «мощном штурме» Соледара войсками России
Замминистра обороны Украины Маляр заявила о штурме Соледара «лучшими резервами «вагнеровцев»
Российские войска провели перегруппировку и начали новый штурм Соледара, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Маляр заявила, что Россия «перекинула дополнительные штурмовые отряды, изменила тактику и начала мощный штурм». По ее словам, с российской стороны задействовано «большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов «вагнеровцев».
Как заявила Маляр, слова которой приводит украинское Минобороны в Telegram, российская сторона «массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы». «Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты», – сообщила заместитель министра обороны Украины.
Напомним, Вооруженные силы России достигли определяющих успехов в Соледаре и Артемовске. В Соледаре бои идут в центре города. Зачищено село Бахмутское на юго-западе Соледара.
В Соледаре украинские военные массово обратились в бега
Спикер НМ ЛНР Филипоненко: Украинские военные устроили массовое бегство из городской застройки в Соледаре
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В Соледаре украинские военнослужащие устроили массовое отступление из городской застройки, сообщил официальный представитель народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
«В Соледаре отмечаем массовое бегство противника из городской застройки», – сообщил он в эфире канала «Россия 24».
По данным Филипоненко, основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада.
Со ссылкой на разведданные он сообщил, что командир бригады с позывным «Лыжник» поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города.
Филипоненко также сообщил, что на линии соприкосновения в ЛНР активизировались украинские диверсанты, однако обстановка, по его словам, полностью контролируется.
Ранее в понедельник военнослужащая второго армейского корпуса ЛНР рассказала, что в оздоровительном лагере «Лесная сказка» в Пурдовке украинские солдаты и иностранные инструкторы обучали детей элементам деятельности диверсантов.
Блогеры объявили награду за первый подбитый украинский БМП Bradley
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После заявлений США о поставках Украине американских БМП Bradley ряд крупных Telegram-каналов объявили о наградах для первого бойца, кто сможет подбить эту машину. Суммарная стоимость призов уже перевалила за миллион рублей.
В ответ на отправку Вашингтоном для ВСУ 50 боевых машин Bradley российские Telegram-каналы решили организовать призовой фонд для того бойца, который первым сможет уничтожить американский БМП.
Среди призов немало того, что пригодится в зоне ведения боевых действий. Например, Telegram-канал «Zаписки Vетерана» дарит квадрокоптер Mavic 3, «Повернутые на войне» – тепловизор VENOX, «Лаборатория ППШ» – прицел «Легат 335» и подавитель ГНСС ЛГШ-600.
Снайперскую винтовку LAR-10 «Счетчик» дарит канал «Лобаев!», а «Medex Tactical» готов подарить комплект гемостатиков Celox и жгут-турникет CAT Gen 7. Кроме того, среди призов предусмотрены рации авиационного диапазона и складные армейские буржуйки.
В списке также встречаются денежные призы, аптечки, экипировка, билеты на концерт, различные варианты патриотического мерча и книги. При этом канал RSOTM обещает увеличить ставку с миллиона рублей до двух в случае, если кому-то удастся первым подбить танк Leopard (если такие поставки со стороны Запада состоятся).
Напомним, 6 января США объявили о новом пакете помощи Украине в 2,8 млрд долларов. Среди прочего, они намереваются отправить Киеву 50 БМП Bradley и самоходные гаубицы. Еще 225 млн долларов планируется потратить на укрепление военного потенциала Киева и модернизацию ВСУ. Также в пакет включены 682 млн долларов для партнеров по НАТО на Востоке.
Как рассказал глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, США отправляют БМП, чтобы изменить динамику боевых действий. На брифинге он сообщил, что на Украине есть несколько видов динамики. Одна из них – наличие российской техники и военных. Именно этот аспект Вашингтон и хочет изменить.
Как утверждает Прайс, США не считают привлечение ЧВК «Вагнер» к спецоперации эффективным решением России. По версии Вашингтона, Москва «начинает прибегать ко все более радикальным мерам для того, чтобы проецировать силу на территорию Украины». Прайс заявил о «десятках тысяч бойцов», которые связаны с ЧВК «Вагнер». «Если посмотреть на прошлое многих из этих бойцов, то это вовсе не высококвалифицированные военные», – сказал он.
БМП Bradley – это бронемашина с мощной пушкой, которая была основным средством передвижения американской армии по полям сражений с середины 1980-х годов. В армии США их тысячи. Они могут служить транспортным средством – перевозить до десяти человек, боеприпасы и средства связи. Машина на гусеничном шасси, но намного легче и маневреннее танка.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как поставки западных танков Украине изменит ситуацию на фронте.
Пригожин объявил о взятии всей территории Соледара под контроль
Пригожин: Подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел
Подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои, сообщил основатель группы Евгений Пригожин.
Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Он также подчеркнул, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер», передает ТАСС.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об освобождении центра Соледара бойцами ЧВК «Вагнер» и зачистке западной части города. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в Соледаре и Артемовске – стратегических пунктах, которые украинское командование пытается удержать любой ценой.
Арестович заявил о бегстве ВСУ под Соледаром
Советник главы офиса президента Украины Арестович заявил о бегстве украинских вооруженных сил под Соледаром
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о бегстве подразделений украинских вооруженных сил под Соледаром.
Арестович заявил в эфире YouTube-канала Марка Фейгина* (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов), что под Соледаром у вооруженных сил Украине есть подразделения, которые «бежали и бегут». По словам советника главы офиса Владимира Зеленского, когда рота убегает с направления, их соседям, как правило, становится очень грустно, а туда забегает противник, передает РИА «Новости».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил об установлении контроля над всей территорией Соледара. Он также сообщил, что в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои с остатками противника. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в стратегических пунктах Соледар и Артемовск.
Артиллерия ВС России уничтожила технику ВСУ под Кременной
Российские военные выявили и уничтожили из артиллерии несколько единиц украинской техники с личным составом в селе Торское на Краснолиманском направлении ЛНР.
Отмечается, что через Торское перебрасывают часть резервов для попыток атаковать Кременную, это все продолжается с осени.
«Мы держим ситуацию под контролем. Они не считаются с потерями, отправляя все новые подразделения на убой», – передает РИА «Новости» со ссылкой на военнослужащего ВС России.
Кадры поражения военной техники попали на видео. Под огонь артиллерии попала движущаяся единица украинской бронетехники с личным составом.
Ранее сообщалось о попытках Киева выйти с нескольких направлений к окраинам города Кременная на севере ЛНР до нового года, но все они были пресечены российскими войсками.
Обнаружены карты плана наступления ВСУ на Ростов-на-Дону и Таганрог
Российские военные показали найденные карты ВСУ с планами наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
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Киевское командование планировало наступление на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог, отметки о планах как минимум полугодовой давности обнаружены на найденных под Авдеевкой картах, рассказал командир одного из российских подразделений с позывным «Саныч».
Отмечается, что карты отпечатаны по советскому образцу. К примеру, город Мариуполь обозначен еще как Жданов. А в верхнем углу карты есть отметки, которые отражают расположение военных России и Украины во время спецоперации, эти фрагменты сняты на видео, передает РИА «Новости».
Командир подразделения российских военных рассказывает, что отметки и маршруты проложены к Ростову-на-Дону, Донецку, ЛНР и Харькову. При этом направления указаны и в сторону города, и на пути отхода от него. «Одно из направлений – это Ростов-на-Дону, Таганрог. Возможно, что они хотят или хотели захватить», – добавил он.
По словам военного, карты были обнаружены во время изучения оставленных позиций ВСУ под Авдеевкой. В данный момент бойцы передали карты компетентным органам. Эксперты уже сделали вывод, что пометки о наступлении были нанесены не позднее чем в июле 2022 года.
Кроме того, указано, что на картах много отметок «+6 градусов», а это может значить, что географические данные составлены с учетом корректировки старых карт.
Напомним, в поселке Троицкое Попаснянского района обнаружили макет местности, который может свидетельствовать о том, что украинские силы готовили наступление.
Зеленский сообщил о переброске подкреплений ВСУ к Артемовску и Соледару
Зеленский объявил об организации переброски дополнительных подразделений ВСУ к Артемовску и Соледару
К Артемовску (Бахмуту) и Соледару организована переброска дополнительных подразделений вооруженных сил Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский.
В видеообращении, опубликованном в Telegram, Зеленский сообщил, что украинские войска, которые ведут бои в этом районе, «объехал» командующий направлением – генерал Александр Сырский. По словам Зеленского, Сырский «на месте организовывал шаги, необходимые для укрепления обороны». В частности, как сказал Зеленский, речь идет о переброске подкреплений и «усилении огня» артиллерии, передает ТАСС.
Напомним, на днях стало известно, что российские войска прорвали оборону города Соледара в ДНР и взяли под контроль поселок Бахмутское. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о сложностях продвижения в Артемовске.
Мирошник: ВС России заняли удобные позиции для потенциального контрнаступления у Кременной
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Подразделения ВСУ и иностранные наемники, сконцентрированные на участке фронта в районе Кременной (ЛНР), пытаются прощупать российскую оборону. ВС России выстроили уверенную линию защиты и наносят упреждающие удары, рассказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Так он прокомментировал сообщения о якобы ухудшившейся обстановке в районе Кременной.
«С уверенностью мы можем констатировать то, что со стороны Украины идет мощная информационная атака по ситуации вокруг города Кременная. Целый ряд украинских источников, пользуясь тем, что в этой зоне нет мобильной связи, разгоняют всевозможные фейки», – рассказал экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
На самом же деле, на этом направлении для нас ситуация не то, что не ухудшилась, а даже несколько улучшилась, говорит собеседник. По его словам, пока еще рано говорить о стратегических изменениях, но тем не менее подразделения ВС России заняли несколько господствующих высот, удобных для ведения качественной обороны и начала потенциального контрнаступления.
«Мы наблюдаем активное движение и считаем, что это одно из стратегических направлений. Там сконцентрировано довольно большое количество украинских войск, в том числе и иностранные наемники. Они пытаются прощупывать нашу оборону. Поэтому регулярно наносятся удары по всем группировкам, которые пробираются поближе», – добавил Мирошник.
В том числе это подтверждается данными Минобороны России об уничтожении боевой техники противника на Краснолиманском направлении. «Мы выстроили очень уверенную линию обороны и научились наносить упреждающие удары, – акцентировал он. – Несколько дней назад были очень жесткие обстрелы Кременной со стороны ВСУ и в ответ мы нанесли очень жесткие удары. Группировки, которые смогли установить – уничтожили. Но никакого продвижения ВСУ там нет».
«Появляющаяся же информация о том, что наемники и военные ВСУ прикрываются на этом направлении мобилизованными украинцами, мне представляется абсолютно правдоподобной. Они все прекрасно знают участь первых рядов и поэтому отправляют туда только что прибывших бойцов. А сами, по сути, прячутся. Но это не первое направление, где украинская армия использует такую тактику», – рассказал Мирошник.
С начала нового года представительством ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировано шесть обстрелов территории республики украинскими военными с применением тяжелого вооружения. Нападениям подверглись города Кременная, Сватово, Рубежное, село Чмыровка, цитирует ТАСС сообщение представительства ЛНР в СЦКК. В результате обстрелов один человек погиб и двое получили ранения, в том числе один ребенок.
За указанный период ВСУ выпустили по населенным пунктам ЛНР десять ракет из американской РСЗО HIMARS, семь снарядов из 155-миллиметровых артиллерийских орудий, а также одну мину калибра 120 мм.
Telegram-канал портала «Украина.ру» в понедельник привел сообщение военкора Александра Сладкова об активизации боевых действий в Донбассе, на участке фронта Павловка – Марьинка –Бахмут – Соледар – Кременная – Сватово. «Мы давим ВСУ на этом направлении, где умеренно, где весьма активно», – оценил Сладков действия ВС России на данном участке.
Ранее, в воскресенье военнослужащий Западного военного округа сообщил РИА «Новости», что в районе Кременной противник организовал линию обороны, выстроенную в три эшелона, расстояние между которыми составляет от 200 до 300 метров. В первую линию входят мобилизованные. Во второй линии, помимо бойцов ССО (сил специальных операций) ВСУ, также находятся прибывшие на Украину иностранные наемники. Третья линия – также мобилизованные. По словам источника РИА «Новости», украинская артиллерия работает за 10 км от третьей линии обороны. Расстояние от российских позиций до противника составляет от 300 до 400 метров, сейчас украинские силы перегруппировываются, потому что российская артиллерия 31 декабря нанесла по ним массированный удар.
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Генерал Лапин получил новую должность в Минобороны
Генерал-полковник Александр Лапин возглавил штаб Сухопутных войск
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Командовавший войсками Центрального военного округа с 2017 года генерал-полковник Александр Лапин возглавил штаб Сухопутных войск, сообщил источник в Минобороны.
По информации ведомства, указ о назначении генерала Лапина подписан, он уже приступил к исполнению обязанностей на новом месте, передает Ura.ru.
В данный момент не уточняется, кто заменит генерала. Ожидается комментарий от департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Александр Лапин руководил группировкой войск «Центр» на передовой во время проведения спецоперации на Украине. Летом 2022 года российский лидер Владимир Путин наградил генерала званием Героя России. Осенью Лапин несколько раз подвергся критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.
Ранее в пресс-службе ЦВО сообщали, что на время отсутствия генерал-полковника Александра Лапина командование возьмет на себя начальник организационно-мобилизационного управления округа генерал-майор Александр Линьков.
До этого СМИ сообщали, что Лапин ушел в отпуск на три недели, в Минобороны подтвердили, что генерал действительно находится в отпуске.