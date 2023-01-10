Пушилин заявил о скором освобождении Соледара

В Тбилиси призвали Киев не просить благодарности за «дорого купленные» «Буки»

Депутат парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили предложил Киеву не просить у Тбилиси благодарности за комплексы «Бук», полученные в 2008 году, так как это вооружение были не подарены, а приобретены, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Поддержку вооружением Грузия Украине в военном противостоянии с Россией не окажет, так как это будет означать опасность открытия «второго фронта», что станет гибельным для Грузии, – сказал парламентарий. – Мы оказываем Украине политическую и гуманитарную помощь, и одни из лидеров в этом плане. Что касается комплексов «Бук», то Грузия заплатила за них деньги, то есть не надо требовать от нас благодарности».

Депутат от движения «Сила народа» Эка Сепашвили предложила временному поверенному Украины в Грузии Андрею Касьянову, который рассказал о просьбах Киева к Тбилиси помочь с оружием, «лучше изучить (дипломатические) правила и не требовать от Грузии вовлечения в боевые действия».

Она также отметила, что комплексы «Бук» Грузия не получила в подарок от Украины, а закупила.

Ее коллега Дмитрий Хундадзе обратил внимание на то, что Украина продала в те годы Грузии вооружение «очень дорого».

Он также обратил внимание на другой пассаж в заявлении Касьянова – о том, что Украина просила у Грузии американские противотанковые комплексы Javelin («Джавелин»). Касьянов подчеркнул, что США дали свое согласие на это.

Как отметил Дмитрий Хундадзе, «Касьянов подтвердил, что американцы хотели от Грузии, чтобы та помогла Украине, участнице боевых действий, в тот период, когда сами США отказывали Киеву на просьбы закрыть небо».

«А потом еще нас упрекают, что мы поднимаем тему «второго фронта», – отметил этот грузинский парламентарий.

Украинские власти обращались к Грузии с просьбой вернуть переданные грузинской стороне в 2008 году комплексы «Бук», сообщил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.

Касьянов заявил, что украинская сторона «последовательна в своих запросах ко всем международным партнерам, в том числе к Грузии, о предоставлении вооружения, военной техники и боеприпасов». Кроме того, по его словам, Киев заявлял «о жизненной необходимости в вооружении» после начала российской спецоперации, пишет украинское издание «Европейская правда» (заблокировано в РФ).

В частности, отметил он, Киев просил Тбилиси вернуть комплексы «Бук», которые были переданы Украиной Грузии в 2008 году во время грузино-югоосетинского конфликта.

Накануне в Тбилиси раскритиковали требование Киева вернуть Украине поставленные в 2008 году комплексы «Бук».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Грузия ослабила ПВО Украины.