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Смольянинову предрекли наказание рублем

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Григорий Сысоев/РИА Новости,
Андрей Любимов/Агентство «Москва»
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    Украина теряет Соледар и Артемовск

    По состоянию на 9 января бои идут уже в центре Соледара
    		   9 января 2023, 18:44
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Евгений Крутиков

    Отказавшись от рождественского перемирия, Киев получил болезненные прорывы линии обороны в Донбассе. Вооруженные силы РФ достигли определяющих успехов в Соледаре и Артемовске – важных стратегических пунктах, которые украинское командование пытается удержать любой ценой, в том числе по политическим причинам.

    По состоянию на 9 января бои идут уже в центре Соледара и в районе пятиэтажек на северо-востоке города. Под контроль ВС РФ перешли две железнодорожные станции, ряд соляных шахт, жилая застройка на юге и юго-востоке по Октябрьской улице. Также зачищено село Бахмутское на юго-западе Соледара. Части, продвигавшиеся с востока, со стороны села Яковлевка, вышли в район за Преображенской церковью, а штурмовые отряды – к Юрчиной горе, перерезав участок трассы до Благодатного, то есть прекратив снабжение группировки в стратегически важном Северске.

    По данным газеты ВЗГЛЯД, к полудню начались ожесточенные бои за здание администрации Соледара и за соседний Дом культуры, другими словами, за центр города. На спутниковых снимках виден большой пожар в районе центральной площади. Оборона ВСУ стала фрагментарной, она уже не имеет единого управления и разбита на отдельные группы.

    Еще накануне начался отход 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, быстро переросший в бегство. Оставлять позиции стала и 61-я омбр, несмотря на попытки срочно усилить ее резервными батальонами. В результате она покинула позиции, что повлекло за собой бегство 10-й горно-штурмовой бригады, а также 17-й танковой бригады – именно она представляла собой последний оперативный резерв, который должен был удерживать Соледар и затыкать дыры в обороне.

    Однако идеологически мотивированные части ВСУ, в том числе спецназ «Карпаты» и отдельные подразделения горно-штурмовых бригад, пытались удерживать наблюдательные посты в пятиэтажках на улице Карпинского, поэтому говорить о занятии Соледара было преждевременно. Но в понедельник украинские части (вернее, их остатки) отступили на северо-запад города в район «Артёмсоли» и железнодорожной станции «Соль».

    Теоретически это можно назвать третьей линией обороны, которая сводится к попытке удержаться на окраине до появления анонсированных Зеленским подкреплений (предполагается, что речь идет о вновь сформированных «номерных» бригадах из мобилизованных в Черниговской области, которые последний месяц проходили боевое слаживание на Гончаровском полигоне).

    Вторая задача остатков ВСУ в городе – не дать российским войскам быстро выйти на север Соледара и перерезать дорогу на Северск. По сути, она уже провалена, поскольку перекресток дороги на Северск (угол Октябрьской и Пионерской улиц) уже поставлен ВС РФ под огневой контроль.

    Резко изменилась ситуация и под Артемовском (на украинский манер – Бахмутом). К утру 9 января части ВС РФ выбили сводные отряды 60-й и 17-й омбр из села Подгороднее, то есть открыли возможность для окружения Артемовска с севера. На юге и юго-востоке города шло уничтожение укрепрайонов в селах Опытное и Клещеевка и зачистка территории вокруг гипсового завода (КНАУФ) на улице Патриса Лумумбы.

    ВСУ постоянно перебрасывали в Артемовск подкрепления из числа резервов 60-й омбр, а также две бронегруппы 28-й мехбригады, отдельные роты спецназа и теробороны. Предположительно, ближайшим резервом ВСУ станут 58-я омпбр и 93-я омбр из все той же Черниговской области. Пара номерных бригад, которые спешно переводятся с Запорожского направления под Бахмут, подойти туда уже не успеют.

    Основной формой обороны ВСУ в Соледаре и Артемовске стали беспорядочные артобстрелы силами артдивизиона 60-й омбр и 17-й танковой бригады, которые расположены вне зоны контактного боя. Также были подключены пять Су-25 и два МиГ-29 с аэродрома в Миргороде.

    Построенные на центральных улицах Соледара потешные укрепления в виде традиционных противотанковых надолбов из приваренных друг к другу рельсов оказались никому не нужны.

    По ряду данных, активная переброска резервов ВСУ под Соледар и Артемовск сможет начаться не ранее 20 января. Следовательно, удерживать они будут уже новую линию обороны, западнее прорванной системы Артемовск – Соледар – Северск.

    В середине дня 9 января стали поступать сообщения, что штурмовые отряды начали зачистку Опытного южнее Артемовска и зашли в села Красная Гора и Парасковиевка. Последние два – мелкие даже по местным меркам населенные пункты вдоль железной дороги, но они представляют из себя тактически важные позиции, так как замыкают окружение Артемовска с севера, отрезают местный украинский гарнизон от Соледара. Когда этот успех будет закреплен, все пространство между Артемовском и Соледаром перейдет под контроль ВС РФ.

    Зачистка мелких сел южнее и юго-западнее Артемовска угрожает снабжению местного гарнизона. Новая линия обороны ВСУ будет строиться, как и в Соледаре, по западным окраинам города, а далее по населенному пункту Часов Яр, который в течение последних нескольких месяцев был превращен ВСУ в основной опорный пункт всей украинской группировки, а также в распределительный пункт для прибывающих резервов.

    Часов Яр – хорошая позиция, в этом городке исторически расположены карьеры огнеупорной глины (сами заводы давно не работают, но представляют собой удобную для обороны «промку»). Кроме того, прямо перед Часовым Яром протекает канал Северский Донец – Донбасс, который даже в холодное время (в понедельник в Донбассе минус 12–15 по Цельсию) представляет из себя оборонительную позицию.

    Потеря всей оборонительной линии Артемовск – Соледар – Северск грозит ВСУ далекоидущими последствиями.

    Во-первых, прекратится давление на Кременную и Лисичанск, провиснет весь фланг украинского фронта на этом направлении.

    Во-вторых, создание новой линии обороны (ориентировочно вокруг Часова Яра) потребует от Киева особых усилий. Уже сейчас примерно шесть номерных бригад, составлявших гарнизоны Артемовска и Соледара, практически разгромлены, их нужно ротировать и доукомплектовать новобранцами.

    Все последние недели эти гарнизоны держались за счет «ветеранских» частей, в том числе горно-штурмовых, высоко мотивированных «свидомых» и спецназа. Новые же номерные бригады, составленные целиком из мобилизованных при небольшом участии идеологизированных сержантов и офицеров из числа ветеранов, показывают слабую эффективность.

    На данный момент линия обороны ВСУ прорвана, вернуть ситуацию назад украинское командование уже не сможет. Однако говорить о полном занятии Артемовска все же рано – Киев будет удерживать этот населенный пункт до последнего по идеологическим соображениям.

    Уже сейчас его дальнейшая оборона бессмысленна, но не видно никаких признаков вывода из города частей ВСУ. Более того, есть данные о том, что в центре Артемовска идет создание укрепрайонов по образцу Соледара, и ВСУ продолжают настаивать на усилении группировки в городе, в том числе и за счет частей с южного направления.

    С другой стороны, поступают сообщения о том, что ВСУ наращивают присутствие в Угледаре, что может означать и подготовку к контрнаступлению на южном направлении. Пока темпы продвижения ВС РФ в Соледаре и вокруг Артемовска довольно высоки, но неприятные сюрпризы еще возможны.

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