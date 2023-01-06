Запад обманывает надежды Зеленского на новейшую бронетехнику

Владимир Зеленский в традиционном видеообращении поблагодарил западных союзников за предоставление Украине «колесных танков французского производства» (речь идет о бронемашинах AMX-10 RC, вооруженных 105-мм пушками). Одновременно президент Украины выразил недовольство: «Нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца».

В тот же день The Washington Post сообщила, что администрация Байдена готова начать поставки БМП Bradley, но исключает поставку танков Abrams. А накануне появились сообщения о том, что Германия передаст Киеву БМП Marder. И «Брэдли», и «Мардер» - довольно старые машины, большой вопрос, насколько эффективны окажутся на поле боя на Украине. Очевидно, мы присутствуем при очередном акте борьбы за поставки западного орудия на Украину, которая началась еще во времена, когда Петр Порошенко выпрашивал у США ПТРК Javelin.

Насколько можно судить, впервые Владимир Зеленский потребовал (в отличие от Порошенко он именно требует, а не просит) танки у НАТО 24 марта: «вы имеете не менее 20 тысяч танков, Украина просила 500 – отдать или продать нам». Тогда призыв украинского президента вроде бы не вызвал энтузиазма в европейских столицах. Однако уже 29 апреля «Польское радио» сообщило, что «Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП, это достаточное количество для формирования двух бригад».

На настоящий момент количество поставленных на Украину из стран Восточной Европы танков советского производства известно только приблизительно. Помимо примерно 240 Т-72 Польша, вероятно, поставила все 232 выпущенных в 1995-2002 годах танка PT-91 Twardy (вариант советского Т-72М1). Это практически все наличные танки советского типа в Войске Польском. Кроме того, говорилось о поставках чешских и словацких Т-72. В общей сложности их могло быть поставлено порядка 90, но сколько было получено на самом деле неизвестно. Последнее приобретение ВСУ – 28 словенских М-55S. Это глубокая модернизация самого массового в мире советского танка Т-55, правда – безнадежно устаревшего.

Как видим, 500 танков, которые Зеленский просил у Запада, им уже получены, причем даже с перебором. Но ему все мало. Причин, скорее всего, две.

Во-первых, огромные потери ВСУ. По данным на начало 2022 года в составе ВСУ было порядка 900 танков. К 9 мая, когда телеграм-канал «Рыбарь» прекратил вести подсчет потерь ВСУ с опорой на украинские источники, Украина лишилась примерно 640 танков. Первые импортные машины были замечены в боях уже позже. Летом-осенью потери украинской бронетанковой техники были, вероятно, несколько меньшими, но в любом случае сейчас Украина имеет меньше танков, чем на начало СВО.

Согласно последним сводкам Минобороны России, с февраля прошлого года российская армия уничтожила на Украине 7422 (почти семь с половиной тысяч!) «танков и других бронированных машин». МО РФ не выделяет танки отдельно, но в любом случае понятно, что потери данного вида бронетехники в ВСУ исчисляются тысячами.

Во-вторых, украинское руководство полагает, что ему нужны танки именно натовского образца. Речь идет не столько о преимуществах этой техники (они сводятся к нулю ее ж недостатками), сколько о том, что украинская власть видит Украину членом НАТО и имеет намерение перейти на технику натовского образца. Судьба знаменитого харьковского завода им. Малышева Зеленского не волнует – по его планам, НАТО должно пожизненно обеспечивать Украину бесплатным оружием. Для этого украинские танкисты должны тренироваться и получать боевой опыт именно на западной технике. А получить и технику, и опыт проще всего именно сейчас – в горячке боевых действий.

И Зеленский действительно сделал попытку получить танки натовского образца – еще в апреле немецкий концерн Rheinmetall выразил готовность поставить Киеву до 50 танков Leopard 1. Однако разрешения федерального правительства так и не последовало. Например, 12 сентября Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сказала: «до сих пор ни одна страна не поставляла боевые машины пехоты западного производства или основные боевые танки. Мы договорились с нашими партнерами, что Германия не предпримет таких действий в одностороннем порядке».

В чем же причины осторожности Запада в поставках техники?

Во-первых, это стратегия постепенной эскалации конфликта. С самого начала Запад опасался (и опасается сейчас), что на каком-то этапе Москва сочтет поставки оружия прямым вмешательством Запада в конфликт. Поэтому поставка каждого нового типа вооружений сопровождается длительным дипломатическим торгом (трудно себе представить, о чем именно стороны пытаются договориться), само же оружие поставляется киевскому режиму по чайной ложке. Со временем, однако новых западных систем вооружения оказывается довольно много. Например, число советских и западных артиллерийских орудий на вооружении ВСУ сейчас как минимум сравнимо.

Во-вторых, существует проблема подготовки персонала. Как утверждают российские источники, польские 155 мм. САУ AHS Krab управляются, в основном, польскими наемниками. Ничего удивительного в этом нет – опыт использования западной техники показывает, что даже обученные украинские расчеты (наскоро обученные, скажем честно) техникой владеют плохо. Т.е., вместе с поставками танков должна быть освоена также «поставка» экипажей.

А ведь дело не только в экипажах – нужен еще и обученный обслуживающий персонал... Судя по всему, именно его отсутствие стало причиной того, что США отказались от поставок на Украину самолетов F-16 и А-10, хотя украинские летчики прошли переобучение на них.

В-третьих, необходимы поставки боеприпасов, комплектующих и т.п. Общеизвестный факт – главной проблемой при эксплуатации американских гаубиц М777 стало то, что США забыли (?) поставить вмести с ними гаечные ключи дюймового стандарта...

В-четвертых, существует точка зрения, в соответствии с которой широкое применение западной бронетехники станет антирекламой для нее. Так, например, Германия старается не афишировать широкое использование турками в Сирии танков Leopard 2 – слишком большие потери они понесли в боях со слабо вооруженными курдами.

Ну а что же сейчас? Сейчас украинская сторона использует отсутствие поставок американских танков для торга и пропагандистской работы.

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Вот, например, украинский военный эксперт Владислав Селезнев обещает, что в 2023 году Украина непременно «победит», выйдя на линию границы 1991 года. Но для этого ей нужны две мелочи.

Во-первых, политический кризис в России. Во-вторых, новые поставки оружия – недавно украинский главком Валерий Залужный потребовал 300 танков, 600-700 бронированных машин и 500 артиллерийских орудий.

Без всего этого Украина, конечно, все равно победит (простим эксперта – за сомнение в победе ВСУ он из студии УНИАН сразу отправится в СИЗО СБУ), но не так быстро и не так полно. Ну что ж, Селезнев должен быть благодарен Байдену за то, что тот дает ему возможность оправдаться, когда его «прогноз» немного разойдется с реальностью.

P.S.: На настоящий момент единственным американским танком на Украине является М4А2 Sherman, полученный СССР по ленд-лизу, подбитый в ходе боев за освобождение Украины от фашистов и восстановленный в качестве музейного экспоната в 2012 году. Пусть бы он и оставался единственным...