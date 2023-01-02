В Германии предостерегли от поставок на Украину танков Leopard

Немецкий политик предостерег Германию от поставок на Украину немецких танков Leopard

Немецкий политик от вхожей в СДПГ (правительственная коалиция) партии, член комитета бундестага по внешней политике Михаэль Мюллер на немецком телеканале ARD предостерег Германию от поставки на Украину немецких танков Leopard-2, заявив, что в интересах всех предотвращение эскалации конфликта.

По его словам, Украину и дальше необходимо поддерживать, однако опасно принимать односторонние решения, которые могли бы включать поставки на Украину немецких танков Leopard-2, передает РИА «Новости».

Мюллер подчеркнул, что подобное оружие может быть поставлено только в координации с НАТО.

Также он отметил, что в противном случае НАТО стала бы прямой стороной войны против России, чего никто в мире не хочет.

«Американцы, французы и другие, у которых есть сравнимые системы, как этот танк Leopard, тоже их не поставляют, а остаются привержены позиции, в рамках которой ведут поставки того, что Украине срочно необходимо для защиты», – резюмировал Миллер.

Ранее заместитель украинского министра иностранных дел и бывший посол в Германии Андрей Мельник выразил недовольство отказом ФРГ от поставок танков, назвав возражения немецкой стороны неубедительными.