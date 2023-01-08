Киев гонит людей на фронт хитростью и насилием

Гигантские потери, которые, по признанию самих украинских властей, несет украинская армия, требуют срочного восполнения. Ничем иным невозможно объяснить экстраординарные меры, которые начал применять киевский режим для того, чтобы загнать последних граждан страны на фронт. О каких нововведениях идет речь и что делают те украинцы, кто не желает умирать за Зеленского?

Столбы снова в центре внимания украинских СМИ. Да-да, обычные фонарные столбы. Просто в Днепропетровской области им придумали новую функцию: теперь на них вывешивают списки уклонистов. То есть людей, которые по тем или иным причинам не явились в центр территориальной комплектации (ТЦК, по-старому – военкомат) по повестке. Сотрудники ТЦК к делу подходят основательно: в списках не только ФИО и год рождения, но и адрес регистрации. Судя по информации издания «Страна.ua», такой метод порицания успели опробовать как минимум в двух общинах области.

Подарок военнообязанным

К делу подходят с выдумкой и расчетом на психологию. В селах и небольших городках, где все друг друга знают, фраза «а что люди скажут?» – по-прежнему убедительный аргумент в любой сложной ситуации.

Плюс воинская смекалка. Не можешь сам гоняться за военнообязанными? И не надо. Пускай у них земля под ногами горит, а продавщицы в каждом местном магазине возмущенно интересуются, почему ее Петра загребли, а ты, гад, в тылу за водкой бегаешь?!

Впрочем, самодеятельность областных ТЦК – совсем не единственная новация в военном учете на Украине. Даже наоборот, это своего рода вишенка. Торт же в конце 2022 года «испекло» украинское правительство, утвердив новый порядок организации военного учета. И в нем столько всего, что глаза разбегаются.

Во-первых, документ воскрешает строгую систему учета военнообязанных. По любому чиху они либо отчитываются перед ТЦК, либо бегут туда за справкой.

В теории так было и прежде. Но по факту до 2014 года учета как общегосударственной системы не существовало, и гражданин Украины мужского пола интересовал военкомат исключительно до 27 (позднее – до 25) лет. То есть до достижения граничного срока службы по призыву.

Правда, при смене регистрации процедура снятия/постановки на учет была обязательной. Однако возможность работать без наличия хоть какой-то регистрации обессмысливала это требование. Теперь же учет ужесточают как со стороны ТЦК, так и всех, кто к нему причастен: предприятий, вузов и так далее.

Не исключено, что теперь его строгость приблизится к российской или даже к советской. Тем более что сами работники в этом кровно заинтересованы. Ведь куда лучше ловить уклонистов по тылам, чем ехать «на передок» самому.

Вторая заметная новация – даже заграница больше не спасет. Как обтекаемо пишут украинские СМИ, на посольства и консульства Украины возложена задача вести учет среди украинцев в стране пребывания и содействовать их возвращению на Украину. А точнее говоря – в украинскую армию. Например, мотивировать можно отказом выдавать новый загранпаспорт. Езжай по месту приписки к ТЦК и там оформляй.

От смартфона до двери

В-третьих, растет роль цифровых способов контроля и учета. В данном случае речь идет о сервисе «Дия» – украинском аналоге российского ресурса «Госуслуги». Через «Дию» предлагается реализовать порядок декларации места проживания для военнообязанных (если человек живет не там, где зарегистрирован). И никаких повесток ему уже слать не нужно, все сообщения придут на смартфон.

Мало кто захочет подавать такую декларацию добровольно, но и тут есть методы. Все идет к тому, что практически любое взаимодействие военнообязанного с государством будет проходить через «Дию». А уж там первым делом попросят актуализировать свой статус: к какому ТЦК относитесь, есть ли отсрочка, когда проходили последний медосмотр и так далее.

Начали с центров занятости. Их и сведения обязали передавать, и услуги они теперь окажут только после того, как претендующий на пособие по безработице утрясет все вопросы с ТЦК. Однако ничто не мешает распространить такой порядок и на другие сферы: покупку/продажу жилья и автотранспорта, обращение к врачу в органы РАГС (женитьба, развод, смерть родственника, рождение ребенка) или в суд.

Ну и наконец, работникам ТЦК совсем скоро уже и не нужно будет бегать за уклонистами. Повестки обязали раздавать директоров предприятий и учреждений всех форм собственности. Повестку студенту может вручить его декан, арендатору – владелец квартиры или дома.

А до работающих неофициально дойдут через обходы дворов и квартир – теперь это официально вменяется местным органам власти. В минувшем году такие обходы практиковались в сельской местности, а также в Одессе и Харькове. Теперь они, а также остальные хитрости (вроде рейдов по пляжам, ночным клубам, раздачи повесток на блокпостах) абсолютно законны, бегать по адвокатам бесполезно.

Статистика приграничного туризма

Яркий пример нежелания украинцев воевать – предновогоднее происшествие на границе с Румынией. Шесть человек попробовали перейти границу в горной местности, четверо из них заблудились, один погиб. Незадолго до этого румынская граница не покорилась двум одесситам – они планировали форсировать Тису на надувных кругах.

По данным погранслужбы Украины, с 24 февраля при попытке незаконного пересечения границы было задержано почти 12 тыс. человек. По меньшей мере 15 человек поплатились за это жизнью: утонули в реках или погибли в горах.

«Их [уклонистов – прим. ВЗГЛЯД] не так много в общей массе всего населения... у нас в принципе все идет по плану, в пределах погрешности», – считает начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач. Но статистика не учитывает тех, кому удалось выехать – с помощью различных схем (под видом студентов зарубежных вузов, волонтеров, многодетных отцов или отцов-одиночек, иностранных моряков) либо через «калитку» в Запорожской области.

По данным Польши, на начало июня 2022 года из 3,65 млн въехавших на тот момент в страну граждан Украины 432 тысячи были мужчинами призывного возраста. В ФРГ – 25–26 тысяч. Украинский Forbes со ссылкой на чиновников в Минэкономики сообщает о том, что число нелегально покинувших Украину мужчин измеряется «десятками тысяч». Однако публично чиновники подтверждать это отказываются.

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К слову, как раз поэтому дипмиссии могли обязать зазывать военнообязанных украинцев домой. Осенью глава Нацполиции Украины Игорь Клименко обещал им проблемы после возвращения на родину. Но теперь, видимо, тактику сменили: вы едете служить, а мы в ответ забываем о незаконном пересечении границы и уклонении от мобилизации.

До последнего украинца

«Мне нравится, как все идет. Пока мы с Украиной, даем им оружие и финансовую помощь, они будут драться до последнего человека», – откровенничает в этой связи американский сенатор Линдси Олин Грэм. С украинской стороны фразу «война с Россией до последнего украинца» называли дезинформацией, нарративом российской пропаганды. А сенатор взял и сделал нарратив реальностью. Но если оружие США дать может, то людей, которых теряет Киев, – нет. Эту проблему украинским властям приходится решать самостоятельно.

Причем люди первичны, оружие без них воевать не сможет. И в этом смысле не только Зеленский, Залужный и Резников загоняют украинцев в армию. За все нужно платить, особенно за 45 млрд долларов военной помощи от Конгресса США на 2023 год. Новый порядок учета – часть этой платы.