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26 июля, вторник  |  Последнее обновление — 15:32  |  vz.ru
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Жители Украины нашли надежный путь бегства в Россию

Пропускные пункты забиты желающими вернуться на территорию, которую контролирует Россия кадр из видео
Западные СМИ поражены: жители Украины массово бегут на территории, освобожденные от киевского режима российской армией, в Запорожскую и Херсонскую области. Как ни странно, для этого есть вполне официальный путь. Как устроена система, которую можно назвать «запорожской калиткой», и почему само ее существование является доказательством правильности и эффективности СВО? Подробности...
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    Пропускные пункты забиты желающими вернуться на территорию, которую контролирует Россия
    		   26 июля 2022, 14:46
    Фото: кадр из видео
    Текст: Николай Стороженко

    Западные СМИ поражены: жители Украины массово бегут на территории, освобожденные от киевского режима российской армией, в Запорожскую и Херсонскую области. Как ни странно, для этого есть вполне официальный путь. Как устроена система, которую можно назвать «запорожской калиткой», и почему само ее существование является доказательством правильности и эффективности СВО?

    «Украинцы возвращаются на оккупированные территории» – новость с таким заголовком публикует Euronews. И демонстрирует тем самым либо тотальное непонимание ситуации, сложившейся на Украине и конкретно в Запорожской области, либо желание скрыть истинное положение вещей. Нет, конечно же, такие украинцы тоже есть: выехали на время боевых действий, теперь возвращаются. Однако многие временно выехавшие уже давно вернулись. И сегодня едущие в колоннах через Запорожье – отнюдь не возвращающиеся домой. 

    Среди бегущих первых нет и отстающих

    Выезд на неподконтрольные Украине территории начался еще весной и поначалу особо не регулировался. Однако уже в начале июня для выезда из Запорожья в южном направлении был введен новый порядок.

    Движение происходит в составе колонн. Колонны формируются в районе авторынка Запорожья. Обычно это 3–4 колонны по 50 машин в сутки. Выехать могут только граждане Украины. Перед выездом необходимо заполнить и отправить в Запорожскую областную военную администрацию заявку на выезд, а главное – получить подтверждение регистрации заявки и «добро» на выезд. После этого можно отправляться на авторынок и искать перевозчика (если нет своего транспорта).

    Официально большинство едущих возвращается домой, едет проверить сохранность жилья/вещей, проведать или вывезти родственников. В большинстве случаев это лишь дежурные легенды для проверяющих на украинских блокпостах (над которыми те не менее дежурно подшучивают). На деле запорожская «калитка» – относительно простой и недорогой способ свинтить с Украины всем, кто имеет для этого основания.

    Кто эти люди? Во-первых, бегущие от мобилизации. Неофициальный ценник на выезд через западную границу либо в Молдову для мужчин категории «18–60» совершенно негуманный: от 5 тыс. долл. и выше. И даже за такие деньги никто ничего не гарантирует. Соответственно задрали расценки и военкомы. Справка о непригодности к военной службе обойдется в 1–2 тыс. долл.

    Но с такими справками выехать из страны все равно не выйдет, на границе их владельцев тут же разоблачают. А более надежный «откос» с врачебным заключением тянет уже на 10 тысяч.

    Дешевле выехать через Запорожье в Херсон, оттуда в Крым. Дальше – в ЕС через Грузию (путь короче, но СМИ пугают очередями на границе) или через Прибалтику. Либо можно остаться в РФ, это уж кому что ближе.

    Типичный пример – история, опубликованная в июне на портале Пикабу: «Мне 26, военнообязанный, за 2 дня до выезда я получил повестку в дверь», – гласит краткая вводная. Дальше – увлекательное описание поездки в Херсон, затем в Крым, а также попытки дистанционно вынуть деньги с карт украинских банков.

    Во-вторых – бегущие от собственно Украины. Эти, конечно, нередко тоже спасаются от возможной мобилизации, но в целом мотивация шире. Это люди, кому военная операция РФ окончательно открыла глаза на перспективы Украины. И они уезжают в Россию через Херсон и Крым – несмотря на то, что обладатель украинского паспорта сегодня может относительно беспроблемно выехать беженцем в страны ЕС.

    Но эта беспроблемность кажущаяся. Из ЕС таких беженцев в массе все равно рано или поздно попросят, зацепиться удастся далеко не всем. И куда тогда возвращаться? На Украину, выбравшую медленный и мучительный способ самоубийства? 

    – Как правильно: «на Украину» или «в Украину»?

    – Правильно: из Украины.

    Старый анекдот внезапно заиграл новыми красками. 

    Калитка, которая выгодна всем

    Версию Euronews, к слову, опровергают и сами украинцы. Еще с конца весны они анонсируют контрнаступление ВСУ на южном направлении. В итоге некоторые жители Херсонской и Запорожской областей едут как раз в обратном направлении, не желая снова оказаться в зоне боевых действий. Уже к началу мая, по данным украинской стороны, из Херсона уехал каждый второй житель. В июне в Запорожской ОВА зарегистрировали еще около 8 тысяч выехавших из неконтролируемых Украиной территорий Херсонской и Запорожской областей.

    Кто-то потом жалеет: «Будь проклят тот день, когда я решился уехать из Херсона в Николаев! Прячусь по родственникам. Кормить детей нечем. Работы найти не могу. Потому как я призывного возраста. Воевать не хочу, так как эта война не наша. Уже получил две повестки из военкомата прибыть для прохождения службы. Сбежал уже со второй квартиры. Детей вижу редко, жену тоже», – жалуется один из уехавших. Вернуться обратно, по его словам, стоит 8 тыс. долл.

    Но это наверняка местные расценки, именно поэтому многие и предпочитают выезжать через «калитку» в Запорожье. Там перевозчики берут с желающих примерно 300–400 долл. Мало того, что на порядок дешевле, так еще и совершенно легально. И даже новый порядок выезда, действующий с июня, никак не ограничил поток выезжающих. Наоборот, даже из данных украинской стороны следует, что количество выезжающих только выросло.

    В начале июля были опасения, что «калитка» прикроется, по крайней мере, для мужчин. Тогда власти сообщили украинцам призывного возраста о необходимости брать в военкоматах разрешение на выезд за пределы постоянной регистрации. Однако, судя по обсуждению в тематических телеграм-чатах, никто мужчин в возрасте 18–60 лет не заворачивает и повестки на блокпостах не выписывает (по крайней мере, в массовом порядке). Максимум – предупреждают о необходимости вернуться после сроков, указанных в заявлении на выезд, и ответственности за невозвращение. 

    Одна из причин такой внезапной лояльности к выезжающим (на фоне облав на подпадающих под мобилизацию по пляжам и супермаркетам) наверняка в том, что перевозчики берут по 400 долларов с носа не просто так.

    В эту цену заложен проезд блокпостов: каждая машина или микроавтобус Sprinter оставляет на блокпосту оговоренную таксу. Все довольны, всем выгодно: 150–200 машин прошло, с каждой капнуло в карман. Если же на блокпостах начнут раздавать повестки, поток моментально сократится, а вместе с ним и заработки всех участников схемы.

    Что же до Euronews... Подозреваем, что даже в такой трактовке ситуация рвет им шаблон. Как можно возвращаться на «оккупированные» территории?! Там же лютуют «оккупанты»! Именно поэтому, задавшись целью найти истории ехавших через запорожскую «калитку», вы, как правило, будете натыкаться на рассказы и интервью о тех, кто пересек этот путь в обратном направлении: выехал из Херсона, Мелитополя, Энергодара. А историй уезжающих с Украины нет, по крайней мере, в традиционных СМИ. Их приходится выискивать в телеграм-чатах («Зеленый коридор»), просить рассказать знакомых и знакомых знакомых. Все эти истории довольно типичны, но никто не вспоминает о потоке возвращающихся домой жителей Запорожской и Херсонской областей.

    Кстати, было бы полезно, чтобы военно-гражданские администрации освобожденных областей Украины эту ситуацию прояснили. В том числе и для западных СМИ. Сколько граждан Украины прошло через «калитку», выехало обратно, сколько обратились (и получили) временное убежище, сколько из них подпадает под мобилизацию. На основе этих цифр можно сделать не менее яркую презентацию итогов СВО, чем из отчета об откалиброванных целях на территории Украины. А главное – понятную и близкую любому человеку: вот люди, их столько, они идут к нам – потому что за нами правда.


     
     
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