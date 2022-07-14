Стало известно о предписании Киева мобилизовать украинцев за рубежом

Власти Киева предписали диппредставительствам страны провести мобилизацию проживающих за рубежом украинцев, но сделать легально это невозможно, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

«Киевский режим собирается поставить под ружье порядка миллиона человек, которых будут рекрутировать в том числе из-за рубежа. Как они это будут делать? Дипломатическим представительствам Украины предписано провести мобилизацию находящихся за границей граждан Украины – мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет», – передает ТАСС ее слова.

При этом Захарова назвала гибридной войной Запада против России обучение украинских военнослужащих в странах Североатлантического альянса, обратив внимание на материал британской газеты Daily Mail о начале обучения на военной базе сухопутных войск в Манчестере первых групп украинских военнослужащих.

Первые группы насчитывают порядка пятисот человек из десяти тысяч человек, которые должны пройти по договоренности с Киевом трехнедельное обучение навыкам эксплуатации поступающих в армию западных образцов вооружений. «Вот это и есть гибридная война», – подчеркнула она.

По словам представителя МИД, Запад использует Киев в качестве инструмента и оружия против России «и против самой же Украины». «О судьбе граждан Украины, конечно, никто [на Западе] не думает», – резюмировала Захарова, добавив, что, по сообщениям европейской прессы, такие тренировки уже осуществляются или вскоре будут налажены в других странах НАТО.

Ранее спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук призвал всех украинцев готовиться к отправке в армию. Он уточнил, что «призваны будут почти все», включая большинство мужчин, у которых есть «базовое здоровье», и большую часть женщин.

Комендатура Украины даже отлавливает уклонистов от армии по игровым клубам и подпольным казино.

Во вторник главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный потребовал от всех военнообязанных встать на воинский учет по месту жительства, указав, что те, кто планируют выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в территориальных центрах комплектования, являющихся украинским аналогом военкоматов. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему украинцев насильно гонят «воевать с Россией».

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